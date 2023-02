Proteste a Tel Aviv

Articolo pubblicato originariamente sulla newsletter di Mediorientale – Internazionale

Migliaia di persone hanno manifestato la mattina del 13 febbraio davanti al parlamento israeliano a Gerusalemme contro il progetto di legge per riformare il sistema giudiziario, accusato di aumentare il controllo del potere politico sulla magistratura. La protesta è stata organizzata mentre il comitato parlamentare per la costituzione, la legge e la giustizia della knesset, il parlamento israeliano, votava due disposizioni del testo presentato dal governo: una consentirebbe ai politici di avere più influenza sulla nomina dei giudici della corte suprema; l’altra renderebbe più facile per una maggioranza semplice in parlamento rovesciare le sentenze del tribunale. Dopo l’approvazione del comitato, avvenuta nonostante le tensioni con alcuni esponenti dell’opposizione, le proposte andranno alla knesset per la prima di tre letture. Non è ancora chiaro quando saranno votate.

Nel corso della giornata del 13 febbraio un poliziotto israeliano è morto e un adolescente ebreo è stato ferito negli attacchi compiuti con coltelli da due palestinesi di 13 e 14 anni a Gerusalemme Est.

L’esercito israeliano ha colpito un’istallazione militare di Hamas nella Striscia di Gaza prima dell’alba del 13 febbraio, in risposta a un razzo lanciato il giorno prima dal territorio palestinese verso il sud d’Israele e distrutto dalla difesa antiaerea israeliana. Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio l’esercito israeliano ha anche condotto un raid a Nablus, nel nord della Cisgiordania, durante il quale è stato ucciso un palestinese di 21 anni, Amir Ihab Boustami. Dall’inizio dell’anno sono 47 i palestinesi uccisi dall’esercito israeliano.

Il governo israeliano di estrema destra ha approvato il 12 febbraio la legalizzazione di nove avamposti di coloni ebrei nella Cisgiordania occupata. La decisione è stata presa in risposta a una serie di attacchi compiuti da palestinesi contro israeliani a Gerusalemme Est, in particolare quello del 10 febbraio, che ha causato la morte di tre persone, di cui due bambini. Durante una riunione del governo, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato di voler “rafforzare la colonizzazione” della Cisgiordania, illegale in base al diritto internazionale.