Punizioni collettive, arresti amministrativi, espulsioni: non c’è tregua per i palestinesi a Gerusalemme – di Umberto de Giovannangeli

Le vessazioni e l’arbitrio più assoluto da parte israeliana proseguono senza soluzione di continuità. A darne conto è un reportage per Haaretz di Nir Hasson

Polizia israeliana a Gerusalemme

27 maggio 2021

Non c’è tregua a Gerusalemme. Le punizioni collettive, la pulizia etnica ai danni dei palestinesi di Gerusalemme Est, le vessazioni e l’arbitrio più assoluto da parte israeliana proseguono senza soluzione di continuità. A darne conto è un reportage per Haaretz di Nir Hasson “Israele ha sospeso i benefici sociali e medici di almeno 11 attivisti politici palestinesi e delle loro famiglie, nonché di ex prigionieri che vivono a Gerusalemme Est. La moglie di Majed Al-Jouaba, residente nella Città Vecchia di Gerusalemme, ha scoperto che l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni aveva sospeso i suoi benefici quando mercoledì è andata a fare un esame del sangue come parte di un controllo di routine durante la sua gravidanza. Secondo il marito, l’infermiera della clinica sanitaria le ha detto che non poteva ricevere i risultati del suo test perché era ‘bloccata sul sistema informatico’. Una breve indagine ha rivelato che questa mossa è stata messa in atto cinque giorni prima. Jouaba è un ex prigioniero di sicurezza, noto ai residenti della Città Vecchia e alla polizia come attivista politico. Dice di non aver preso parte alle manifestazioni sul Monte del Tempio o alla Porta di Damasco durante l’ultimo ciclo di violenza della città. La polizia si assicura di prendere la sua carta d’identità ogni volta che viene alla moschea di Al-Aqsa sul Monte del Tempio, ma ultimamente non è stato arrestato o interrogato. L’amico di Jouaba, Hamza Zghayer, ha scoperto che anche lui e la sua famiglia sono stati esclusi dai computer dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni. I suoi benefici sono stati sospesi mentre era in ospedale con suo figlio di 11 anni, ricoverato per un’infezione. ‘Mi hanno detto in ospedale che c’era un problema con la mia assicurazione; non ho ricevuto nessuna lettera o altro. Ho lavorato per 17 anni nella Compagnia Elettrica di Gerusalemme Est e ho sempre pagato la mia quota di assicurazione nazionale, ma ora mi dicono che c’è un problema. Se mio figlio è malato ora, dove lo porto, in Giordania?’. Lo scopo di cancellare i nomi degli attivisti e delle loro famiglie dal sistema è di molestarli e minacciarli, secondo fonti di Gerusalemme Est. ‘L’agenzia di sicurezza Shin Bet dice all’assicurazione nazionale di rendere la loro vita difficile. Ora devono presentare richieste e appelli ai tribunali, che indagheranno e determineranno che sono effettivamente residenti a Gerusalemme’, ha affermato un alto funzionario di una delle organizzazioni di mantenimento della salute a Gerusalemme Est. La negazione dei benefici assicurativi, che include la sospensione delle prestazioni mediche presso le organizzazioni di mantenimento della salute e il blocco dei pagamenti delle prestazioni sociali, è una procedura comune inflitta ai residenti di Gerusalemme Est. Di solito, questo viene fatto sulla base dell’affermazione che la persona assicurata ha lasciato Gerusalemme e vive in Cisgiordania, o che il suo centro di vita non è a Gerusalemme. Spostarsi da Gerusalemme alla Cisgiordania può significare spostarsi in un’altra parte dello stesso quartiere o strada, che si trova dall’altra parte del confine municipale. Tuttavia, negare i diritti delle persone sulla base di sospetti di reati legati alla sicurezza è palesemente illegale. Secondo fonti palestinesi in città, un passo simile è stato fatto qualche anno fa contro attivisti che erano coinvolti nel movimento Al-Murabitun, un gruppo di manifestanti che protestavano quando gli ebrei andavano a pregare sul Monte del Tempio. Tutti hanno ottenuto il ripristino dei loro benefici, ma solo dopo un lungo processo di indagine, in cui alcuni individui hanno dovuto fare appello ai tribunali. Mercoledì, Osama Saadi, parlamentare della Joint List, si è rivolto al direttore generale dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Meir Shpigler, chiedendo un suo intervento urgente nella questione. ‘Non è chiaro su quale base l’Istituto abbia sospeso l’ammissibilità di queste famiglie, che sono residenti a Gerusalemme Est, e quale sia la base legale per fermare i loro benefici medici e per i bambini. Questa è una punizione collettiva degli assicurati e delle loro famiglie, senza base legale e non supportata da alcuna sentenza del tribunale’, ha scritto Saadi. Arresti amministrativi Inoltre, in un’altra mossa insolita, 11 residenti di Gerusalemme Est sono stati arrestati nei giorni scorsi e messi in arresto amministrativo, senza che fosse presentata alcuna prova che giustificasse il loro arresto. I detenuti sono ex prigionieri di sicurezza o noti attivisti palestinesi di Gerusalemme. Sono stati arrestati per periodi da tre a sei mesi sulla base di un’ingiunzione firmata dal ministro della Difesa Benny Gantz. n risposta a questo rapporto, l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha detto: ‘Di regola, la residenza a Gerusalemme Est è determinata sulla base di prove e, a volte, sulla base di indagini esterne”’ La richiesta del parlamentare della Joint List è stata ricevuta mercoledì pomeriggio e immediatamente trasmessa alla stampa senza attendere una risposta. Come da richiesta di una risposta immediata da parte del giornale, non c’è stata la possibilità di approfondire gli incidenti, e quindi nei prossimi giorni la questione sarà indagata e sarà data una risposta specifica per ogni caso. ‘Nei casi in cui emerge che la vita di un abitante di Gerusalemme Est è centrata al di fuori della municipalità di Gerusalemme, viene inviata una lettera all’assicurato, che ha il diritto di fare ricorso. Come tale, chiariremo che se si scopre che la vita dell’assicurato ha sede in Israele, si qualificano a ricevere retroattivamente tutti i benefici’. Lo Shin Bet non ha rilasciato una risposta al momento della stampa”, conclude Hasson. La resistenza di Jawad Jawad Siyam, è un leader della comunità e un attivista della resistenza non violenta del quartiere di Silwan a Gerusalemme Est. Assistente sociale di formazione, è direttore e co-fondatore del Madaa Creative Center di Silwan e del Wadi Hilweh Information Center. Questo è il suo racconto pubblicato da Haaretz e ripreso da Globalist “’Sei civile’, ha detto l’interrogatore israeliano, in arabo beffardo. “Inta mathaqaf.” Hai delle connessioni. Non pensare che io abbia paura delle tue conoscenze. Vai a dire loro quello che ho detto, e che ti ho minacciato. Dillo ad Al-Manar e ad Al-Jazeera’. Il suo nome era Doron Zahavi, altrimenti chiamato ‘Capitano George’, ed era noto per i brutali metodi di interrogatorio che aveva usato contro i prigionieri libanesi. Lo scopo di questa ‘conversazione’ a cui ero stato convocato continuava a cambiare. Prima, era che avevo appeso un cartello sul centro comunitario che avevo fondato a Wadi Hilweh, Silwan, dicendo che apparteneva all’Autorità Palestinese. Poi ho mentito dicendo che gli scavi archeologici condotti dall’organizzazione di coloni Elad – i cui portavoce hanno dichiarato che il loro obiettivo è ‘giudaizzare Gerusalemme’ e che gestiscono la popolare attrazione turistica archeologica che chiamano ‘Città di Davide’ – avevano causato il crollo della strada nel nostro quartiere. Allora ho mandato altri ad attaccare gli ebrei per me. ‘Sappiamo che hai attaccato degli ebrei’ “Mi avete visto attaccare qualcuno?”. Chiesi. “Sapete bene che non uso mai la violenza”. ‘So che sei sofisticato’, ha detto. ‘Non lo fai da solo’. A un certo punto della conversazione, il mio interrogatore se ne uscì fuori con queste parole ‘Se tu fossi in Siria, o in Libano, o in Giordania, pensi che ti lascerebbero parlare così? Siamo idioti, noi ebrei. Se capissimo qualcosa, espelleremmo la gente come te’. Gente come me. Sono un assistente sociale qualificato. Sono padre di due bambini e residente in un quartiere palestinese di Gerusalemme Est, Wadi Hilweh, a Silwan. Nel 1967, il mio quartiere è stato occupato e reso parte della ‘città unita di Gerusalemme’. Siamo stati annessi a Israele, ma non ci è stata data la cittadinanza. 350.000 palestinesi di Gerusalemme Est sono considerati residenti permanenti di Israele; ufficialmente godono di alcuni diritti sociali, ma in realtà sono privati di molti diritti fondamentali. A Silwan, in particolare, viviamo sotto un regime speciale non dichiarato. A causa della nostra vicinanza alla Moschea di Al-Aqsa e ai luoghi santi; perché l’antica Gerusalemme si trovava sulle pendici del nostro quartiere, e perché siamo al centro simbolico del conflitto israelo-palestinese, le autorità israeliane, insieme ai coloni, hanno sempre voluto appropriarsi della nostra terra, per rendere Silwan più ‘ebraica’, più ‘loro’. Per decenni, i residenti di Silwan hanno subito una pressione tremenda e un attacco costante e furioso da parte dei coloni, delle loro guardie di sicurezza, della polizia e delle autorità israeliane. Sono un organizzatore comunitario nonviolento che ha passato gli ultimi 20 anni della sua vita a difendere la mia comunità, i bambini che non hanno un solo parco giochi, le famiglie, come i Sumarin, che sono minacciate di sfratto sulla base di leggi razziste. Per questo, sono considerata una minaccia dalle autorità israeliane e dai coloni. In tempo reale, le autorità tenevano dei dossier su Martin Luther King Jr. e altri attivisti neri dei diritti civili in America. Sono stati ricattati, minacciati, svergognati e attaccati. Quando mio padre morì, alla fine degli anni ’90, stavo studiando lavoro sociale in Germania. Sono tornata a Gerusalemme per difendere la casa della mia famiglia dalla minaccia di sfratto. I coloni di Elad (la Fondazione Città di Davide), sostenevano di aver comprato la casa dal mio defunto padre, quando lui non era più in vita per testimoniare il contrario. Parallelamente sostenevano di aver comprato la parte di casa di mia nonna da mio zio, che viveva all’estero. La mia famiglia ha dovuto intraprendere una lunga e costosa battaglia in tribunale per dimostrare che avevano torto, cosa che abbiamo fatto: ma non appena abbiamo vinto la causa, Elad ne ha iniziata un’altra. Alla fine, dopo 20 anni di estorsioni e di estenuanti battaglie legali, sono riusciti a impossessarsi di metà della nostra proprietà. Nel luglio 2019, mia cognata e i suoi quattro figli sono stati buttati fuori dal loro appartamento, e i coloni israeliani si sono trasferiti qui. Dopo questa lunga e costosa battaglia, i coloni hanno recentemente appena vinto un’altra causa nei tribunali israeliani, e ora mi costringono a pagare loro 200.000 dollari come ‘affitto arretrato’. Questa storia non riguarda solo una casa o una famiglia. Poco dopo essere tornato a Gerusalemme, mi è diventato chiaro che il problema era molto più profondo e più ampio di questo. Ho visto famiglie lottare per guadagnarsi da vivere, lottare contro le demolizioni di case, resistere ai piani di acquisizione ed espulsione dei coloni, fare di tutto per liberare i loro figli da ingiuste detenzioni. Ho visto i bambini costretti a giocare nelle strade perché la municipalità di ‘Gerusalemme Unita’ non fornisce un solo parco giochi o centro comunitario per i bambini di Silwan. Ho iniziato a organizzare degli sforzi per fornire alla comunità i servizi che le mancavano e per creare un sito mediatico e informativo che raccontasse la verità sul nostro quartiere e sulla nostra casa, a differenza della propaganda proposta da Elad ai milioni di turisti che visitano il loro sito ogni anno. Per questo, sono stato punito e continuo ad essere punito ancora oggi. Ho perso il conto del numero di volte in cui sono stato arrestato, o convocato per ‘conversazioni’ come quella che ho avuto con il capitano George. In un caso, sono arrivati al punto di usare un collaboratore palestinese per inventare accuse contro di me, dicendo che l’avevo aggredito: accuse che persino i tribunali israeliani hanno riconosciuto essere false e infondate, ma solo dopo che ero stato agli arresti domiciliari per sei mesi. sono stato accusato di sradicare gli alberi dei coloni, di addestrare i bambini a lanciare pietre, di far parte dell’Olp. E di Hamas. E del Pflp. Non c’è niente di vero. Una parte del centro comunitario che ho costruito è stata demolita dalle autorità israeliane perché non aveva i permessi appropriati; questo, nonostante sia praticamente impossibile per i palestinesi ottenere i permessi per costruire qualcosa nei nostri quartieri. La municipalità di Gerusalemme ci chiede ora di pagare centinaia di migliaia di shekel di tasse municipali, definendo il nostro centro comunitario come ‘commercio’ piuttosto che darci il comune sconto previsto per le Ong. Più di una volta, mi è stato offerto ‘uno stipendio e mezzo’ in cambio di lasciare la mia casa, e lasciare Silwan. Più di una volta mi è stato detto che se tengo la testa bassa, mi lasceranno in pace. Più di una volta, più di cento volte, ho rifiutato di lasciare la mia casa e di smettere di lottare per il mio quartiere. A posteriori, naturalmente, tutti affermano di ammirare il lavoro del movimento per la libertà guidato dai neri, di celebrare l’eredità di Martin Luther King. Così anche in Sudafrica: in tempo reale, gli attivisti furono tormentati e vilipesi, ma in retrospettiva, tutti affermano di essere stati a favore dei loro sforzi. A Gerusalemme Est, e in Palestina, siamo nel mezzo del tempo reale. Non c’è retrospettiva. E nel bel mezzo di questo tempo reale, le cose possono sembrare ‘complicate’. Ma quando si zooma, si vede chiaramente che, come in Sudafrica o nel Sud americano, la storia è quella di un’oppressione, di una lotta per la libertà – e di quanto gli oppressori si spingeranno a sopprimere gli sforzi di resistenza, specialmente quelli nonviolenti. Perché so che il mio caso non è unico: un giorno è la mia casa, il giorno dopo sarà quella del mio vicino. Un giorno è Wadi Hilweh, il giorno dopo sarà il quartiere di Batan al-Hawa a Silwan, e il giorno dopo sarà Sheikh Jarrah, o altrove a Gerusalemme Est. Capisco come funziona questa occupazione: per questo sono una minaccia. Già nel 2010, nella ‘conversazione’ alla quale sono stato convocato con il ‘capitano George’, ho chiesto al mio interlocutore: “Vuoi che accolga i coloni che, attraverso la falsificazione, sono venuti a prendere la mia casa?”. ‘Ma avete vinto in tribunale’, disse, riferendosi a una sentenza a nostro favore, prima che i coloni ne presentassero un’altra che rivendicava altre parti della nostra casa. ‘Cos’altro volete?’. ‘So che hanno altri piani’. Ho capito allora, come capisco adesso, che non si fermeranno davanti a niente. Un giorno l’occupazione finirà, e quel giorno tutti si guarderanno indietro e diranno: ‘Sono sempre stato a favore degli oppressi’. Il racconto-testimonianza di Jawad Siyam termina qui. Ma la sua lotta continua. Contro un’oppressione quotidiana. Contro la pulizia etnica che investe i 350mila palestinesi di Gerusalemme Est. Jawad non si arrende all’ingiustizia. E con lui i ragazzi di Damascus Gate, i residenti di Sheikh Jarah. Combattono per la libertà. Contro l’occupazione e la pulizia etnica messa in atto da Israele. Non lasciamoli soli. A loro, Israele non dà tregua.