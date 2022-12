QATAR. Sventola la bandiera palestinese

Sport e politica In Qatar i mondiali di calcio maschile si avviano alla conclusione e hanno riservato diverse sorprese. La principale è sicuramente la scalata del Marocco fino alla semifinale che si gioca stasera contro la Francia. Le vittorie del Marocco sono state celebrate da tutta la stampa africana e araba, dato che si tratta del primo paese della regione a raggiungere il traguardo di una semifinale nella coppa del mondo di calcio. “Gli arabi sono uniti nel sostenere i ‘fratelli’ marocchini”, ha titolato il quotidiano emiratino The National dopo la vittoria contro la Spagna.

Ma c’è un altro elemento che è stato sottolineato da vari giornali della regione. Alcuni avranno notato che nella foto in cui la squadra festeggia la qualificazione alla semifinale accanto alle bandiere marocchine i giocatori ne mostrano anche una della Palestina. La bandiera palestinese sventola spesso sugli spalti degli stadi ed è esposta dai tifosi durante le celebrazioni per le strade, insieme ad altri simboli di solidarietà con la causa palestinese. Il sostegno è diffuso anche online, dove sono condivise foto, video e meme con l’hashtag #RaisePalestineFlag. Anche se la Palestina non gioca in Qatar (e neppure la squadra israeliana si è qualificata), il palcoscenico globale è stato l’occasione per molti arabi di far sentire la loro voce.