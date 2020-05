QUATTRO FUNERALI (POLITICI) E UN BATTESIMO – di Antonio Caprarica

tratto da: REMOCONTRO

Antonio Caprarica 8 Maggio 2020

Non è vero che la pandemia ci renderà migliori. E nemmeno che ci cambierà. Ma certo cambierà invece il panorama geopolitico del pianeta. Non necessariamente in meglio, e il rischio di tensioni capaci di sfociare in conflitti è destinato ad aumentare. Ma è utile rendersi conto che la parabola politica dei leader padroni del decennio appena concluso ha largamente superato lo zenith, ed è entrata nella sua fase calante. I loro “funerali” faranno del mondo un posto più tranquillo e più accogliente? Se impariamo la lezione, c’è ragione di crederlo. Dopo tutto, perfino Johnson si è mostrato capace di emendarsi. Non solo tributando un pubblico grazie a quel servizio sanitario nazionale che ha contribuito a semi-demolire, e invece gli ha salvato la vita. Ma affidando questa testimonianza alla stessa esistenza del bimbo che gli è nato mentre lui rischiava di morire: baby Johnson è stato battezzato Wilfred Lawrie, come i due nonni, ma il terzo nome è Nicholas, come i due medici dell’ospedale St.Thomas che hanno impedito al coronavirus di sottrargli il suo papà. Un battesimo è sempre una festa ma stavolta vale doppio.