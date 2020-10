Questa settimana, 20 anni fa, è scoppiata la Seconda Intifada…..

20 anni fa questa settimana scoppiò la Seconda Intifada. Quattro anni di combattimenti che hanno lasciato sia israeliani che palestinesi profondamente sfregiati. Durante quei quattro anni nasceva ′′Breaking the Silence” quando un gruppo di soldati da combattimento della Brigata Nahal decise di non poter più accettare la disparità tra ciò che vedevano e fatto durante il loro servizio nei territori occupati, e il modo in cui si parlava il loro servizio a casa, nei notiziari e nel sistema politico.

E venivano gettate pietre anche ai residenti israeliani locali (coloni). Il nostro obiettivo era quello di posare imboscate su varie strade della zona, che sono la linea di confine tra un villaggio palestinese e un insediamento ebraico. […] Le nostre istruzioni erano: chiunque abbia visto dopo le 9 circa scendere verso la strada, si spara … Gambe abbassate. […] E all’improvviso dopo due mesi di guerra, non so nemmeno quanto tempo sia stato, due mesi di incertezza, perché in realtà c’era incertezza, quella che chiamavamo ′′ maree calante e ceretta “, due giorni di calma e poi caos, e schieramenti selvaggi, tutti in zona salterebbero a qualsiasi cosa, stressati da matti. Così tanta gente si è fatta male ed è morta, senza motivo. Nulla di quello che si poteva dire. Non hanno fatto niente.