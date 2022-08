Questi lavoratori palestinesi sono andati a lavorare e non sono più tornati. Quei responsabili se ne sono andati alla leggera

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese dalla redazione di Palestina cultura e libertà

Lo stato ha presentato solo 90 incriminazioni nei 379 casi di decessi sul lavoro in Israele negli ultimi cinque anni, con i responsabili che spesso hanno ricevuto lievi punizioni

Bar Peleg e Jack Khoury

Lavoratori palestinesi lavorano alla costruzione di nuove case nell’insediamento ebraico di Bruchin, in Cisgiordania, vicino alla città palestinese di Nablus, nel 2021. Credit: Ariel Schalit /AP

Muatasem Abbasi e Khalaf Huwarin, due operai edili, hanno lasciato la casa per andare al lavoro ma non sono più tornati. Entrambi sono rimasti uccisi in terribili incidenti – Abbasi è stato colpito da un container di cemento che si è staccato da una gru e Khalaf è stato schiacciato da un muro crollato su di lui – lasciando famiglie emotivamente e finanziariamente devastate.

A differenza della maggior parte degli incidenti sul lavoro in Israele, questi due casi hanno portato a incriminazioni penali: i gestori dei due cantieri sono stati accusati di omicidio colposo. Tuttavia, a causa di “difficoltà di prove”, entrambi hanno firmato patteggiamenti molto indulgenti.

I familiari delle vittime, che all’inizio del procedimento speravano nella giustizia per i propri cari, ora sono stanchi di aspettare. La vedova di Huwarin aspetta da quasi tre anni un risarcimento monetario dal National Insurance Institute.

Tra il 2017 e l’aprile 2022, i pubblici ministeri hanno presentato 46 incriminazioni per omicidio colposo in incidenti sul lavoro, nonché 44 incriminazioni per danno colposo. Tuttavia, secondo Safe Work Israel, un gruppo che si batte contro gli incidenti industriali e edili, in questi anni 379 persone sono morte in vari incidenti sul lavoro.

OperaI sul posto di lavoro nel centro di Israele nel 2021. Credito: Ilan Assayag

In una discussione su queste accuse presso una sottocommissione della Knesset per la sicurezza sul lavoro, il sostituto procuratore di Stato Shlomo Lemberger ha affermato: “Secondo la nostra esperienza, si tratta di casi complicati a causa della difficoltà di provare i fatti e della necessità di provare la negligenza come nesso di causalità con la morte.”

Huwarin, residente nella città di Dahariya, in Cisgiordania, aveva 28 anni quando è stato ucciso. Nel dicembre 2019 stava lavorando in un cantiere edile della Keren Industries, che è stata assunta per costruire un palazzetto dello sport nel villaggio di Bnei Dekalim, nel sud di Israele. La squadra addetta stava costruendo due muri. Uno di loro era alto 11,5 piedi e, secondo l’atto d’accusa originario, era stato costruito senza le giuste specifiche, a discrezione degli operai. Durante la costruzione il muro è crollato su Huwarin, schiacciandolo a morte.

Mamdouh al-Karinawi, il direttore del cantiere, è stato accusato di omicidio colposo, poiché aveva detto ai lavoratori di costruire il muro senza consultare un esperto. Non ha supervisionato il lavoro e non era sul posto quando è avvenuto l’incidente, permettendo a Huwarin di lavorare vicino al muro instabile.

Il foglio di imputazione afferma che non era chiaro esattamente il motivo per cui il muro è crollato, ma la risposta è stata fornita dall’avvocato di al-Karinawi, Noam Alyagon. “Quando i querelanti affermano di non conoscere il motivo esatto del crollo del muro, ignorano le prove”, ha detto Alyagon in risposta alle accuse avanzate nel giugno 2021. Ha affermato che il muro è crollato dopo che uno dei lavoratori l’ha colpito durante la guida di un trattore. L’autista era un lavoratore palestinese, il che significa che non gli era permesso di usare mezzi pesanti in Israele.

Alyagon ha aggiunto che la famiglia di detto lavoratore ha pagato un risarcimento alla famiglia di Huwarin. “All’inizio l’autista ha negato, ma poi si è preso la responsabilità e ha detto di aver abbattuto il muro. Il querelante si sta comportando da innocente e inganna il tribunale”, ha affermato l’avvocato. Il giudice ha osservato che, alla luce delle risultanze dell’avvocato, era probabilmente da prevedere un processo di mediazione.

Tre sospetti sono stati arrestati subito dopo l’incidente, due lavoratori e al-Karinawi, il direttore del cantiere. Dopo tre giorni di interrogatori, i due lavoratori sono stati rilasciati poiché al-Karinawi è diventato il principale sospettato. In un memorandum scritto dal sovrintendente di polizia Keren Toledano, dell’unità responsabile delle indagini sugli incidenti sul lavoro (istituita come parte dell’unità di polizia Lahav 433 che indaga su reati gravi), ha osservato che il pubblico ministero le aveva detto di rilasciare i sospetti poiché il direttore dei lavori si assumeva la responsabilità, non i lavoratori.

Attualmente, la maggior parte della responsabilità per la sicurezza e le prestazioni nei cantieri ricade sul responsabile del cantiere. Pertanto, nella maggior parte dei casi, è lui quello indagato e perseguito per incidenti sul lavoro, insieme ai lavoratori direttamente coinvolti. Altre persone con responsabilità amministrativa, come gli sviluppatori del progetto, non sono ritenute responsabili. Regole volte ad ampliare il cerchio delle responsabilità per la sicurezza sono in preparazione da tempo presso i ministeri del lavoro e della giustizia.

Un edile sul posto di lavoro in maggio. Credit: Eyal Toueg

Durante la fase probatoria del processo sulla morte di Huwarin, il conducente del trattore ha ammesso di non avere la patente. In un primo momento, ha detto di non ricordare di aver colpito il muro, ma l’avvocato Alyagon ha riprodotto una registrazione della conversazione dell’autista con il direttore dopo l’incidente, in cui afferma che un pilastro aveva colpito la vittima dopo che il trattore aveva colpito il pilastro, facendolo crollare. Il giudice ha poi detto ai pubblici ministeri che, fintanto che non avessero un parere di esperti che affermasse che il muro non sarebbe caduto se fosse stato costruito correttamente, sarebbe stato meglio raggiungere un accordo con la difesa.

L’atto d’accusa originale comprendeva 46 testimoni dell’accusa e 22 accertamenti di fatto. Il foglio di accusa modificato conteneva solo 11 accertamenti di fatto, con il direttore ora accusato di “assumere un lavoratore senza fornirgli informazioni”, un reato che comporta un massimo di sei mesi di carcere. Le circostanze della morte di Huwarin non sono state menzionate nel nuovo atto d’accusa, e tutto ciò che è stato annotato è che al-Karinawi non aveva fornito a Huwarin informazioni aggiornate sui pericoli previsti durante il suo turno. Anche la questione della costruzione negligente del muro non era nell’atto d’accusa modificato, né lo era il trattore.

Il padre di Huwarin, Talal, ha detto ad Haaretz che ora vive con la vedova di suo figlio e i suoi tre figli, dai 3 ai 6 anni. “La famiglia sta lottando per sopravvivere”, dice. “Khalaf era l’unico a provvedere. I suoi figli e io dipendevamo da lui, e se n’è andato. Credo nel destino, ma voglio anche credere che qualcuno farà giustizia. Mio figlio ha lavorato nel modo giusto; aveva un permesso per lavorare in Israele. Non aveva grandi sogni, viveva in una specie di magazzino. Voleva risparmiare un po’ di soldi e iniziare a costruire una casa, ma anche quel sogno non si realizzerà. Tutto è cambiato in una frazione di secondo”.

Il dolore del padre e della vedova è amplificato dal fatto che l’Istituto nazionale di previdenza (NII) non ha pagato alla famiglia alcun compenso fino ad oggi. Afferma di non avere alcuna documentazione che dimostri che Khalaf è stato ferito durante il lavoro. “Il NII non ha ricevuto alcun verbale di polizia, nessuna denuncia del ministero dell’Economia o alcuna conferma da parte del datore di lavoro che indichi dove avrebbe dovuto lavorare il defunto al momento dell’incidente”, ha scritto l’istituto in risposta a una petizione presentata dalla famiglia a un tribunale del lavoro.

In risposta, l’avvocato che rappresenta la famiglia, Anan Balan, ha scritto alla corte, affermando che “l’NII ha tutti gli strumenti, i mezzi e gli investigatori necessari per fornirgli la verità, con tutte le informazioni di cui ha bisogno”.

Muatasem Abbasi era di Gerusalemme est. Nel febbraio 2018 stava lavorando in un cantiere edile ad Ashkelon, appartenente a Dona Engineering and Construction. Ha accettato il lavoro durante una pausa dei suoi studi di medicina in Turchia. Lui e altri lavoratori di Ashkelon stavano versando cemento su un balcone in uno degli edifici del sito, usando un container sollevato da una gru. Terminato il lavoro, Abbasi ha iniziato a pulire il container, rimuovendo i residui di cemento. Ha tirato e rilasciato la maniglia del contenitore per rilasciare il cemento mentre era in aria, quando si è staccato e lo ha ferito gravemente. E’ morto in ospedale tre giorni dopo.

Da un’indagine preliminare è emerso che i quattro ganci fissati al container erano difettosi. Su tre di essi non c’era alcun dispositivo per garantire la chiusura automatica delle serrature che trattengono il container. È stato anche scoperto che il manager, Arkady Bar, era assente al momento dell’incidente. È stato incriminato nel gennaio 2020 per aver causato la morte per negligenza. L’operatore della gru non è mai stato accusato.

Anche prima della fase probatoria del processo, l’avvocato di Bar ha affermato che scuotere un contenitore del peso di centinaia di libbre non ha consentito ai ganci di agganciarsi. Hanno sostenuto che, oltre all’operatore della gru, al direttore dell’azienda e al capo progetto, nessun altro lavoratore era stato interrogato, anche se almeno otto di loro erano presenti all’incidente. L’operatore della gru è stato interrogato due volte dalla polizia. Anche se è stato accusato di aver fatto sostare Abbasi sotto il contenitore di cemento, scuoterlo e pulirlo mentre era ancora attaccato, non gli è stata attribuita alcuna colpa.

Durante le negoziazioni per un patteggiamento, l’avvocato di Bar, Eran Rao, ha prodotto una memoria in cui affermava che l’incidente non poteva essersi verificato nel modo descritto nell’atto d’accusa. L’ispettore del ministero del Lavoro, il cui rapporto era servito come base per l’atto d’accusa, ha risposto che questa affermazione non poteva essere effettivamente confutata. Ha aggiunto che non si può escludere che l’incidente sia stato causato dall’operatore della gru, un’affermazione che recide il nesso di causalità relativo al direttore del cantiere Bar, e che sarebbe stato meglio raggiungere un accordo, se possibile.

L’accusa ha così raggiunto un accordo con Bar, ritenuto colpevole, secondo l’atto d’accusa modificato per una infrazione “strutturale” relativa alla sicurezza sul lavoro. La norma stabilisce che non si può utilizzare una catena, una fune o altro materiale di sollevamento a meno che non sia di “buona struttura”, cioè di materiale sano e rinforzato senza evidenti difetti. La pena massima per aver causato la morte a seguito di un tale reato è fino a un anno di carcere e una multa di 20.000 shekel.

Quando ha condannato Bar, la giudice Shosh Sheetrit ha affermato che l’accordo è stato firmato a causa di notevoli difficoltà probatorie e con il consenso della famiglia Abbasi che è stata risarcita anche in un procedimento civile. “L’imputato ha imparato la lezione ed è ragionevole presumere che, a causa del procedimento legale a suo carico, sia sufficientemente scoraggiato e d’ora in poi eserciterà la massima cautela. Così la considerazione della deterrenza – in termini di sicurezza sul lavoro, rigoroso rispetto delle procedure e rispetto delle regole di sicurezza, non importa quanto apparentemente minori – ha un peso significativo”. Lo ha condannato a tre mesi di libertà vigilata e una multa di 5.000 shekel (quasi $ 1.500).

Operai edili su una impalcatura nel 2021 Credit: Ilan Assayag

L’avvocato difensore Rao afferma: “Ci sono state significative difficoltà probatorie in questo caso riguardo al modo in cui è avvenuto l’incidente. Tali difficoltà, unitamente alla perizia della difesa, hanno indotto le parti a pervenire ad un opportuno patteggiamento che è stato accolto dal giudice. Inoltre, nell’ambito del procedimento civile, è stato raggiunto un significativo accordo risarcitorio tra l’impresa appaltatrice e la famiglia del defunto”.

Anche nei casi in cui gli imputati ammettano, nell’ambito di un patteggiamento, di aver cagionato la morte per negligenza, le pene sono lievi. Prendiamo il caso di Abed Amhandi al-Halaika, ucciso nel 2016 quando il soffitto che stava segando in un cantiere edile di Bnei Brak gli è crollato addosso. I due imputati hanno ammesso la colpevolezza e sono stati condannati nell’ambito di un patteggiamento che includeva la punizione. L’appaltatore è stato condannato a 45 giorni di carcere più la libertà vigilata e una multa di 10.000 shekel. Un altro lavoratore del sito coinvolto nell’incidente è stato condannato a tre mesi di servizio alla comunità e condannato a pagare 25.000 shekel a titolo di risarcimento.

Nel caso della morte di Shi Hui, un operaio edile cinese ucciso in un cantiere edile a Ramle nel 2019 quando una gru cadde contro una trave che cadde e lo colpì alla testa, l’operatore della gru è stato condannato con patteggiamento a cinque mesi di servizio alla comunità e a pagare 10.000 shekel a titolo di risarcimento. Il secondo imputato, un elettricista, è stato condannato a 35 giorni di servizio civile.

“Il modo in cui è stato gestito il procedimento per le morti accidentali di Mutassem Abbasi e Khalaf Huwarin mostra che, nonostante le affermazioni dello Stato di migliorare la gestione dei procedimenti penali nei casi di incidenti sul lavoro, anche in quei pochi casi in cui sono presentate accuse, questi casi spesso finiscono con un piagnucolio, con accuse notevolmente ridotte e punizioni molto clementi”, afferma Hadas Tagari, capo della Coalition Against Industrial and Construction Accidents.

Un esempio, dice, è “quello che è successo nel caso di Huwarin, morto alla fine del 2019, poiché a quel punto ci si poteva aspettare un miglioramento nel modo in cui vengono condotte le indagini, soprattutto considerando che questo incidente è stato indagato dall’unità Peles (l’unità di polizia responsabile delle indagini sugli incidenti sul lavoro).”

Aggiunge: “Il modo inquietante in cui vengono gestiti questi casi significa che l’accusa e la polizia devono riesaminare come vengono affrontati gli incidenti sul lavoro. Inoltre, da tempo è necessario modificare le norme sulla sicurezza sul lavoro da parte del Ministro dell’Economia affinché la responsabilità della sicurezza nei cantieri sia estesa ai titolari ai vertici delle imprese appaltatrici e di sviluppo.

“Sebbene una bozza avanzata di questi regolamenti sia stata pubblicata due anni fa”, osserva, “questi regolamenti non sono stati implementati e sono stati modificati sotto il governo uscente”.

Riguardo al caso della morte di Huwarin, l’ufficio del pubblico ministero afferma: “Durante la fase probatoria e dopo un processo di mediazione, l’ufficio del pubblico ministero è giunto alla conclusione che sarebbe stato difficile ottenere una condanna dell’imputato con l’accusa di omicidio colposo. La transazione, che ha ricevuto il consenso della famiglia del defunto, non è stata ancora presentata al tribunale, quindi non possiamo ulteriormente approfondire”.

Sul caso Abbasi, la procura afferma: “Alla luce delle difficoltà probatorie emerse nel corso del procedimento e dopo il procedimento di mediazione, si è deciso di chiudere il caso con una transazione, in cui l’imputato ha ammesso colpevolezza ed è stato condannato perché, in qualità di direttore del cantiere, ha consentito l’uso di un dispositivo di sollevamento difettoso che potrebbe causare lesioni o morte.