QUI LONDRA. TRA CINISMO E PANICO – di Patrizia Cecconi

Forse il problema di Boris Johnson è che, reso sicuro dal recente e inebriante successo nelle urne, ha pensato di poter parlare ancora una volta forte ma anche molto chiaro. Eccesso di sicurezza. Così, dopo aver lasciato credere ai fiduciosi, distratti e gaudenti cittadini britannici che il virus degli spaghetti, “cinese” e “italiano”, mai avrebbe costituito un problema oltre la Manica, se ne è uscito con un’affermazione di una sincerità inedita: dovremo dire addio a un bel po’ di nonni, ai malati e a molti altri britannici fragili di cui possiamo fare a meno, pazienza. Verranno sacrificati per il nostro futuro. Liberi finalmente dalle zavorre europee, abbiamo bisogno di un paese giovane, gagliardo, forte di nuove energie, audace, sicuro e produttivo. D’altra parte, pur con qualche approssimazione, è quello che insegna l’ideologia delle élite che dominano l’intero pianeta, no? Accade spesso, invece, che nelle grandi crisi (cioè nei grandi cambiamenti) le cose sfuggano di mano anche ai potenti. Il virus del terrore ha già mostrato ovunque una portata mediatica senza precedenti e, in poco più di un batter d’occhio, anche l’ineffabile aplomb britannico si è trasformato nell’assalto ai supermercati. Come racconta la preziosa corrispondenza londinese di Patrizia Cecconi, costretta all’esilio forzato dall’impossibilità di rientro, adesso il panico dilaga e gli inglesi stanno chiedendo misure perfino più draconiane di quelle italiane: il Times riferisce che si chiede alla polizia di arrestare le vittime del virus e di mantenere lo stato di emergenza per due anni. Vatti a fidare delle urne…