Rabbi Dr Ron Kronish // L’immoralità e la disumanità delle demolizioni di case a Gerusalemme e in Cisgiordania

10 FEBBRAIO 2021, 15:49

Israele ha demolito circa 50 unità abitative all’anno a Gerusalemme est. Negli ultimi 5 anni il numero è balzato a quasi 100 all’anno. L’anno scorso, il 2020, è stato l’anno peggiore in assoluto con 144 unità abitative demolite. Il motivo è che Israele ha adottato una politica più aggressiva contro i palestinesi stanziando più fondi per le unità che effettuano demolizioni e modificando la legge urbanistica in modo che le multe contro la costruzione senza permesso diventino insopportabili e le famiglie siano costrette a sottomettersi alla demolizione delle loro case.

Il rabbino Dr. Ron Kronish è il direttore fondatore del Consiglio di coordinamento interreligioso in Israele (ICCI), che ha diretto per 25 anni. Ora in pensione, è un educatore, autore, docente, scrittore, relatore, blogger e consulente indipendente. È l’editore di 5 libri, tra cui Coexistence and Reconciliation in Israel – Voices for Interrel Religious Dialogue (Paulist Press, 2015). Il suo nuovo libro, L’altro processo di pace: dialogo interreligioso, uno sguardo da Gerusalemme, è stato pubblicato da Hamilton Books, un’impronta di Rowman e LIttlefield, nel settembre 2017. Attualmente sta lavorando a un nuovo libro sui costruttori di pace in Israele e Palestina.