Raccolta delle olive in Cisgiordania “più pericolosa che mai” all’ombra della guerra

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Hana Elias

Un’ondata di violenza da parte dei coloni israeliani e di confische di terre impedisce alle famiglie palestinesi di accedere ai loro ulivi. Chi ci prova rischia di essere ucciso.

Alla fine di ogni raccolta di olive nel villaggio di Qusra, nella Cisgiordania occupata, Ibrahim Wadi guida la sua famiglia nella preparazione del sapone di Nablus, un prodotto base di molte case palestinesi, preparato con una tecnica secolare. Raduna i parenti, vecchi e giovani, e chiede loro di portare l’olio d’oliva dalle loro case per prepararlo insieme. Mentre alcuni aiutano, altri cantano, bevono e mangiano stuzzichini in quella che è diventata una cara tradizione annuale.

Ma quest’anno non ci sarà il sapone.

Ibrahim Wadi, 63 anni, e suo figlio Ahmed, 26 anni, sono stati uccisi il 12 ottobre da coloni israeliani che, secondo i palestinesi, approfittano dell’attenzione della comunità internazionale per la guerra a Gaza per compiere impunemente attacchi in Cisgiordania.

Dall’inizio della guerra tra Israele e Gaza, il 7 ottobre, il Ministero della Sanità palestinese riferisce che almeno 190 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania – la maggior parte da soldati, ma almeno otto da coloni. Nel frattempo, l’intera popolazione di almeno 16 comunità è stata sfollata con la forza dalla propria terra da milizie di coloni-soldati che terrorizzano i loro villaggi notte dopo notte. Infatti, quando Ibrahim Wadi e suo figlio sono stati uccisi, stavano andando al funerale di quattro uomini uccisi dai coloni il giorno prima.

Ibrahim Wadi (a destra) e Ahmed Wadi (a sinistra), entrambi uccisi dai coloni israeliani a Qusra, nella Cisgiordania occupata.

Anche prima della guerra, la violenza dei coloni e dell’esercito contro i palestinesi in Cisgiordania era in aumento. Tra gennaio e settembre di quest’anno, almeno 199 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania, superando le cifre del 2022 e diventando l’anno più letale per i palestinesi nel territorio dal 2005, secondo le Nazioni Unite. Nei mesi precedenti la guerra, inoltre, tre intere comunità sono state sfollate con la forza da un’area tra Ramallah e Gerico.

La violenza dei coloni attualmente in corso ha coinciso pericolosamente con la stagione della raccolta delle olive, che avviene ogni anno tra ottobre e novembre.

Da tempo i coloni prendono di mira i palestinesi in questo periodo, con l’obiettivo di interrompere i loro mezzi di sostentamento agricolo. Dal 1967, i coloni hanno sradicato più di 800.000 ulivi di proprietà palestinese. L’incendio di ulivi e di vaste aree agricole nel villaggio di Burin, vicino a Nablus, a luglio, è un tragico ricordo del furto in corso. Ma le ultime cinque settimane hanno portato a livelli del tutto nuovi di violenza da parte dei coloni sostenuti dallo Stato.

“Quello che sentiamo è che la raccolta delle olive è più pericolosa che mai”, ha dichiarato Yasmeen Al Hassan dell’Unione dei Comitati per il Lavoro Agricolo, una delle sette ONG palestinesi criminalizzate senza fondamento da Israele negli ultimi anni. L’UAWC è una delle tante organizzazioni che coordina i volontari per assistere gli agricoltori durante la raccolta delle olive, che richiede molto lavoro. Portano anche volontari internazionali a testimoniare la presenza dei coloni.

Agricoltori palestinesi aspettano che l’esercito israeliano apra il cancello vicino all’insediamento ebraico di Elon Moreh per raggiungere i loro campi di ulivi, durante la stagione della raccolta delle olive nel villaggio di Salem, a est di Nablus, nella Cisgiordania occupata, il 18 ottobre 2022. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

“Quest’anno sono tutti armati. L’anno scorso non abbiamo visto coloni così”, ha detto Sara Wadi, nipote del defunto Ibrahim Wadi. Prima un soldato scendeva e ci diceva: “Avete 10 minuti per andarvene”. Ora non è più così. Ora i coloni vengono con le armi, sparano e dicono ‘andate via’”.

Quest’anno, lei e la sua famiglia hanno dovuto affrettarsi a raccogliere gli ulivi mentre i coloni non erano in vista, ha detto. Non ci sono stati i festeggiamenti degli anni precedenti.

“C’è stato un “Veloce, andiamo”, e i bambini erano spaventati… [Abbiamo dovuto] finire in fretta di raccogliere per poter andare via prima che arrivassero i coloni. Di solito portiamo del cibo, beviamo del tè, raccogliamo, ma questa volta a causa dei coloni è stato tutto così veloce”, ha raccontato Wadi.

Dopo che lei e la maggior parte dei suoi parenti se ne sono andati, suo padre e suo zio sono rimasti per continuare a raccogliere e sono stati affrontati da coloni armati che li hanno costretti ad andarsene, ha raccontato Wadi. Più tardi, quella notte, i coloni hanno usato i bulldozer per distruggere cinque dei loro ulivi e il pollaio del suo vicino.

Coloni israeliani attaccano contadini e attivisti palestinesi per impedire loro di raccogliere gli ulivi vicino all’avamposto israeliano dell’insediamento di Shilo, su terre appartenenti alla città palestinese di Turmus Ayya, Cisgiordania occupata, 25 ottobre 2022. (Anne Paq/Activestills)

La gente ha molta paura

L’ondata crescente di violenza dei coloni significa che i contadini palestinesi che cercano di raggiungere i loro oliveti sono costretti a scegliere tra il loro sostentamento e la loro sicurezza.

“La gente ha molta paura. Non vogliono rischiare la vita per gli ulivi, ma sono davvero combattuti. È il loro stile di vita, è il loro sostentamento ed è la loro terra”, ha dichiarato il dottor Quamar Mishirqi-Assad, avvocato e co-direttore della ONG israeliana Haqel: In Defense of Human Rights.

Mentre i coloni operano spesso sotto la protezione di funzionari e forze israeliane, i palestinesi non hanno tali garanzie.

Il 6 novembre, il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich – che funge anche da supervisore del governo in Cisgiordania – ha chiesto la formazione di “zone di sicurezza sterili” che impediscano ai palestinesi di accedere alle terre vicine agli insediamenti e alle strade riservate ai coloni, anche se tali terre contengono i loro uliveti. L’espansione dei coloni in Cisgiordania significa che molti palestinesi hanno terreni agricoli a poca distanza dagli insediamenti israeliani.

Un soldato israeliano chiude un cancello agricolo nel muro della Cisgiordania dopo che i contadini palestinesi hanno attraversato per accedere alle loro terre durante la raccolta delle olive, vicino al villaggio di ‘Azzun ‘Atma, Cisgiordania occupata, 19 ottobre 2022. (Anne Paq)

Mishirqi-Assad ha detto che sono circolati dei post su gruppi Facebook e WhatsApp israeliani in cui si chiedeva ai coloni di coordinare gli sforzi per bloccare gli agricoltori dai loro uliveti. Un post chiedeva di vietare del tutto il raccolto. Un altro suggeriva di spruzzare gli alberi con sostanze chimiche. “Mi chiedo che sapore avrà il loro olio d’oliva”, ha scherzato un utente.

Il 28 ottobre, Bilal Mohammad Saleh, 40 anni, è stato colpito da un proiettile al petto mentre raccoglieva olive sul terreno della sua famiglia ad As-Sawiya, un altro villaggio nel nord della Cisgiordania. Un colono gli ha sparato davanti ai parenti e lui è rimasto sanguinante per mezz’ora prima di morire. Il suo corpo è stato portato sulla strada con la scala che aveva usato per raggiungere le olive, hanno raccontato i testimoni.

Saleh stava raccogliendo olive in una parte della sua terra per la quale non era necessario il permesso dell’esercito israeliano per accedervi, cosa che non avviene per la maggior parte dei residenti di As-Sawiya. Poiché il villaggio è circondato da insediamenti su tutti i lati, gran parte dei terreni agricoli sono bloccati dalle restrizioni militari israeliane e i residenti devono ottenere un permesso per curare i loro alberi.

Arafat Abu Ras, membro del consiglio del villaggio e amico di Saleh, piange la sua perdita e dice che lui e molti altri abitanti di As-Sawiya sono stati riluttanti a tornare ai loro ulivi. “Tutti nel villaggio sono preoccupati. Quest’anno non posso raccogliere le mie olive, che sono vicine agli insediamenti, perché la mia famiglia ha paura che io vada”, ha detto.

Bilal Saleh raccoglie le olive una settimana prima di essere ucciso, As-Sawiya, Cisgiordania occupata, 26 ottobre 2023. (Cortesia)

Un atto di sumud

Khadra Rateb Boom è tra i tanti agricoltori palestinesi che quest’anno non potranno raccogliere nulla delle loro terre. La sua famiglia di solito cura circa 250 ulivi a Qaryut, non lontano da as-Sawiya. Boom ha raccontato che sono abituati a subire le molestie dei coloni durante la raccolta delle olive, ma quest’anno gli è stato completamente impedito di raccogliere i loro alberi.

Il 20 ottobre, Boom ha raccontato che stava raccogliendo le olive con i suoi due figli, di quattro e cinque anni, quando un colono armato, accompagnato da soldati israeliani, ha detto loro di andarsene. Hanno detto: “Spareremo a tuo figlio se non te ne vai””, ha spiegato Boom. Il colono ha poi preso il sacco di olive che avevano raccolto quel giorno e lo ha svuotato a terra.

“Quando siamo tornati a casa, non credevamo di essere ancora vivi”, ha detto Boom. Uno dei suoi figli ha ripetuto più volte di non voler tornare alla terra; l’altro ha iniziato a bagnare il letto, ha spiegato.

Di solito, la famiglia di Boom raccoglie abbastanza olive per produrre circa 60 galloni di olio, che portano reddito e li sostengono per tutto l’anno. Dopo aver trascorso la maggior parte dell’anno a curare gli ulivi, è costernata dal fatto che non sarà in grado di raccogliere nulla.

Doha Asous, conosciuta come Um Musa, siede con i suoi parenti per il pranzo durante la raccolta delle olive a Burin, nella Cisgiordania occupata, il 15 ottobre 2022. (Anne Paq/Activestills)

L’industria dell’olio d’oliva rappresenta il 14% del reddito agricolo dei Territori palestinesi occupati e sostiene il sostentamento di circa 80.000 famiglie, come riferiscono le Nazioni Unite. Gli agricoltori e i lavoratori palestinesi dicono che quest’anno non sarà così.

“L’olio d’oliva è il prodotto più importante nel mio villaggio”, ha detto Abu Ras di As-Sawiya, dove il 60 per cento dei residenti sono agricoltori. “La maggior parte degli abitanti del mio villaggio non può raggiungere la propria terra, quindi l’olio scarseggerà e il prezzo dell’olio sarà alto”.

La raccolta delle olive ha anche un significato culturale per molti palestinesi. “Siamo fisicamente radicati in questa terra. Non si tratta solo di ciò che otteniamo, ma anche di ciò che diamo”, ha affermato Al Hassan dell’UAWC. I contadini palestinesi non sono solo sconvolti dalla perdita di reddito, ma piangono anche il loro ruolo tradizionale di custodi di questi alberi, ha spiegato.