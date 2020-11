Raccolta delle olive in Palestina: i contadini sotto assedio (+ video)

https://mondoweiss.net/2020/11/palestines-olive-harvest-farmers-under-attack/

L’esercito israeliano di occupazione, sfortunatamente, è quello che dà loro [i coloni] il via libera per attaccarci, picchiarci e distruggerci, anche fino alla morte

Vogliamo solo andare a raccogliere le nostre olive. Raccogliamo le olive per i nostri figli. Questo è ciò che accade ogni giorno in Palestina su tutta la terra del popolo palestinese

Siamo pronti per tutti gli scenari della vita. Siamo su questa terra e non la lasceremo. Restiamo su questa terra, non cambiamo, non la scambieremo con nulla

se non accettate l’oppressione per voi stessi, non dovreste accettarla neanche per me