Ragazzino palestinese ucciso dai soldati israeliani a Ramallah

4/12/2020

Ali Abu Alayya, 13, shot and killed by Israeli soldiers by a live bullet to the stomach.

Ramallah-Quds Press. Venerdì, un bambino palestinese è morto per le ferite riportate durante gli scontri con l’esercito di occupazione israeliano, nel villaggio di Al Mughayer (a nord di Ramallah). Il ministero della Salute palestinese a Ramallah ha reso nota, in un comunicato, “la morte del minorenne Ali Ayman Nasr Abu Alia (13 anni), del villaggio di Mughayer, a seguito delle ferite allo stomaco inflittegli dalle forze di occupazione”. All’inizio della giornata, Abu Alya era stato trasferito al Palestine Medical Complex in condizioni critiche ed era stato portato in sala operatoria. Nel villaggio di Mugheer sono stati feriti 4 giovani con proiettili di metallo rivestiti di gomma, durante gli scontri scoppiati con i soldati dell’occupazione israeliana. Da circa due mesi, il villaggio è stato testimone di una marcia settimanale che condanna l’intenzione dell’occupazione di stabilire un nuovo avamposto coloniale. Defense for Children International ha documentato la morte di 7 minorenni palestinesi, dall’inizio di quest’anno fino alla fine dello scorso ottobre.

