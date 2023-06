Raid israeliano a Ramallah. Feriti sei palestinesi, grave un giornalista

Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri

Irruzione la scorsa notte di ingenti forze militari israeliane nel cuore di Ramallah, città dove hanno sede la presidenza e il governo dell’Autorità nazionale palestinese. Decine di automezzi blindati hanno circondato l’appartamento della famiglia del prigioniero palestinese Islam Faroukh in un edificio residenziale a più piani nella zona di Ramallah Al-Tahta (la Città Vecchia) e dopo aver fatto uscire i genitori e le sorelle del detenuto, lo hanno fatto saltare in aria, provocando danni gravi anche ad altre abitazioni.

Islam Faroukh è in prigione per aver compiuto lo scorso novembre un doppio attentato a Gerusalemme in cui sono rimasti uccisi due israeliani. Israele oltre al carcere prevede anche la demolizione delle case dei palestinesi responsabili di attacchi e attentati, punendo in questo mondo anche i loro famigliari.

Le forze armate israeliane sono state affrontate in diversi quartieri di Ramallah da gruppi di decine di giovani palestinesi con lanci di pietre e bottiglie incendiarie. Il Ministero della Salute ha riferito di ​sei feriti portati negli ospedali della città, alcuni dei quali colpiti da proiettili veri. I palestinesi denunciano attacchi di soldati israeliani ai giornalisti che stavano seguendo gli scontri.

Un reporter, Moemen Samrin, 23 anni, ferito alla testa, è stato portato all’ospedale in condizioni gravi. Il giornalista si trovava assieme a una ventina di colleghi quando è stato colpito da un proiettile di metallo rivestito di gomma dietro l’orecchio destro. Ha subito fratture al cranio. Samrin non è stato l’unico reporter ferito. Un cameraman della TV Arabiya, Rabih Al-Munir, è stato ferito all’addome anche lui da un proiettile di metallo rivestito di gomma.

Le forze di sicurezza dell’Autorità nazionale palestinese sono rimaste nelle loro caserme e non sono intervenute.