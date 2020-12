RAMZY BAROUD // QUANDO IL POPOLO INSORGE: COME L’INTIFADA HA CAMBIATO IL DIBATTITO POLITICO SULLA PALESTINA

Pochissimi movimenti popolari in tutto il mondo e nel corso della storia moderna possono essere paragonati alla Prima Intifada, che rimane rilevante oggi come lo era quando iniziò trentatré anni fa.

Di Ramzy Baroud – 16 dicembre 2020

L’8 dicembre è andato e venuto come se fosse un giorno qualunque. Per i gruppi politici palestinesi, era un altro anniversario da commemorare e anche frettolosamente. Fu in questo giorno, trentatré anni fa, che ebbe inizio la Prima Intifada palestinese e non c’era niente di ordinario in questo evento storico.

Oggi, la rivolta è vista semplicemente da un punto di vista storico, un’altra opportunità per riflettere e, forse, imparare da un passato apparentemente lontano. Qualunque sia il contesto politico dell’Intifada, è svanito nel tempo.

La motivazione scatenante dell’Intifada è semplice: il popolo palestinese all’epoca era stanco della sua condizione e desiderava “liberarsi” dall’occupazione militare israeliana e far sentire la sua voce.

Prevedibilmente, l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) ne approfittò per raccogliere il frutto dei sacrifici del popolo e tradurli in vantaggi politici concreti, come se la tradizionale dirigenza palestinese rappresentasse veramente e democraticamente la volontà del popolo palestinese. Il risultato fu un vero e proprio disastro, in quanto l’Intifada fu usata per risollevare le carriere di alcuni ”leader” palestinesi, che oggi vantano i risultati ottenuti dai negoziati di Madrid nel 1991, gli accordi di Oslo nel 1993 e tutti gli altri “compromessi” da allora, a nome del popolo palestinese.

Ma c’è di più nella storia.

Migliaia di palestinesi, per lo più giovani, sono stati uccisi dall’esercito israeliano durante i sette anni dell’Intifada, dove Israele ha trattato manifestanti non violenti e bambini che lanciavano pietre, e che chiedevano la loro libertà, come se fossero combattenti nemici. Fu durante questi orribili anni che termini come “sparare per uccidere” e “politica della frantumazione delle ossa” e molti altre tattiche militari furono introdotte in un contesto già violento.

In verità, tuttavia, l’Intifada non era un mandato per Yasser Arafat, Mahmoud Abbas o qualsiasi altro funzionario o fazione palestinese per negoziare a nome del popolo palestinese, e certamente non era un appello popolare alla loro dirigenza per offrire compromessi politici irrevocabili.

Per comprendere il significato dell’Intifada e la sua attuale rilevanza, deve essere visto come un evento politico attivo, che genera costantemente nuovi significati, al contrario di un evento storico di scarsa rilevanza per le realtà odierne.

Storicamente, il popolo palestinese ha lottato con la questione della rappresentanza politica. Già alla metà del ventesimo secolo, vari regimi arabi affermavano di parlare a nome del popolo palestinese, quindi, inevitabilmente, usando la Palestina come elemento nei propri programmi di politica interna ed estera.

L’uso e l’abuso della Palestina come elemento in qualche immaginario programma arabo collettivo giunse ad una relativa fine dopo l’umiliante sconfitta di diversi eserciti arabi nella guerra del 1967, conosciuta in arabo come “Naksa”, o “Letdown” (disfatta). La crisi di legittimità doveva essere risolta rapidamente quando il più grande partito politico palestinese, Fatah, ha assunto la guida dell’OLP. Quest’ultimo è stato poi riconosciuto nel 1974 durante il Vertice arabo di Rabat, come “unico rappresentante legittimo del popolo palestinese”.

La sola dichiarazione di cui sopra voleva essere la formula che ha risolto la crisi della rappresentanza, coprendo quindi tutte le altre affermazioni fatte dai governi arabi. Quella strategia ha funzionato, ma non per molto. Nonostante l’egemonia di Arafat e Fatah sull’OLP, quest’ultima godeva, in effetti, di un certo grado di legittimità tra i palestinesi. A quel tempo, la Palestina era parte integrante di un movimento di liberazione nazionale globale, e i governi arabi, nonostante le profonde ferite della guerra, furono costretti ad accogliere le aspirazioni del popolo arabo, mantenendo la Palestina la questione centrale tra le masse arabe.

Tuttavia, negli anni ’80, le cose iniziarono a cambiare rapidamente. L’invasione israeliana del Libano nel 1982 ha provocato l’esilio forzato di decine di migliaia di combattenti palestinesi, insieme ai leader di tutti i gruppi palestinesi, portando a successivi e sanguinosi massacri contro i rifugiati palestinesi in Libano.

Gli anni che seguirono accentuarono due gravi realtà. In primo luogo, la dirigenza palestinese ha spostato la sua attenzione dalla lotta armata alla semplice rilevanza come protagonista politico. Stabilitisi a Tunisi, Arafat, Abbas e altri rilasciavano dichiarazioni, inviando tutti i tipi di segnali che erano pronti al “compromesso”, secondo le definizioni americane di questo termine. Secondo, anche i governi arabi andarono avanti, poiché la crescente emarginazione della dirigenza palestinese stava diminuendo la pressione delle masse arabe affinché agissero come un fronte unito contro l’occupazione militare israeliana e il colonialismo in Palestina.

Fu in questo preciso momento storico che i palestinesi si ribellarono e, in effetti, fu un movimento spontaneo che, all’inizio, non coinvolse nessuno dei tradizionali dirigenti palestinesi, i regimi arabi o l’uso di qualsiasi tradizionale slogan. Ero un’adolescente in un campo profughi di Gaza quando tutto questo è successo, una vera rivoluzione popolare modellata in una forma più organica e pura. L’uso di una fionda per contrastare gli elicotteri militari israeliani; l’uso di coperte per bloccare i cingoli dei carri armati dell’esercito israeliano; l’uso di cipolle crude per alleviare il dolore dell’inalazione di gas lacrimogeni; e, cosa più importante, la creazione di una tattica per rispondere a ogni strategia violenta impiegata dall’esercito israeliano e per articolare la resistenza dei palestinesi sul campo in semplici ma profondi slogan, scritti sui muri in rovina di ogni campo profughi, villaggio o città palestinese.

Sebbene l’Intifada non abbia attaccato apertamente la tradizionale dirigenza, era chiaro che i palestinesi cercavano una guida alternativa. Un’amministrazione locale popolare si è formata rapidamente in ogni quartiere, università e persino prigione, e nessun grado di violenza israeliana è stata in grado di ostacolare la naturale formazione di questa dirigenza.

Era inequivocabilmente chiaro che il popolo palestinese aveva scelto una strada diversa, che non passava per nessuna capitale araba, e certamente non per Tunisi. Non che i palestinesi all’epoca abbiano smesso di cercare solidarietà dai loro fratelli arabi, o dal mondo in generale. Hanno invece cercato una solidarietà che non sottraesse il popolo palestinese alla propria ricerca di libertà e giustizia.

Anni di implacabile violenza israeliana, uniti alla mancanza di una strategia politica da parte della dirigenza palestinese, il puro esaurimento, la crescente faziosità e l’estrema povertà portarono alla fine l’Intifada.

Da allora, anche le conquiste dell’Intifada sono state offuscate, dove la dirigenza palestinese l’ha usata per rilanciarsi politicamente e finanziariamente, arrivando al punto di sostenere che i tristi accordi di Oslo e il futile processo di pace erano, essi stessi, dirette “conquiste” diell’Intifada.

Il vero risultato dell’Intifada è il fatto che ha cambiato quasi completamente la natura dell’equazione politica relativa alla Palestina, imponendo il “popolo palestinese”, non come un cliché usato dalla dirigenza palestinese e dai governi arabi per assicurarsi essi stessi un certo grado di legittimità politica, ma come un vero e proprio protagonista politico.

Grazie all’Intifada, il popolo palestinese ha dimostrato la propria capacità di sfidare Israele senza avere un proprio esercito, sfidando la dirigenza palestinese generando autonomamente i propri leader, confrontandosi con gli arabi e, di fatto, il mondo intero, riguardo alla proprie responsabilità morali e legali nei confronti della Palestina e del popolo palestinese.

Pochissimi movimenti popolari in tutto il mondo e nel corso della storia moderna possono essere paragonati alla Prima Intifada, che rimane rilevante oggi come lo era quando iniziò trentatré anni fa.

Ramzy Baroud è giornalista ed editore di The Palestine Chronicle. È autore di cinque libri. Il suo ultimo è “Queste catene saranno spezzate: storie palestinesi di lotta e sfida nelle carceri israeliane” (Clarity Press, Atlanta). Baroud è un ricercatore senior non residente presso il Centro per l’Islam e gli Affari Globali (CIGA), Istanbul Zaim University (IZU). Il suo sito web è www.ramzybaroud.net