Rapporti di condizioni dure e abusi nelle prigioni di sicurezza israeliane dove i palestinesi sono detenuti per i post sui social media

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Jamal, un laborioso padre di una famiglia numerosa di Haifa, è detenuto nel carcere di sicurezza di Megiddo da oltre un mese dopo essere stato accusato di sostegno al terrorismo per una poesia che ha pubblicato su Facebook.

Prigione israeliana (Wikimedia)



Ieri ho concluso il mio dispaccio con parole di speranza. Il calvario dei due attivisti palestinesi, ‘Assaf, 28 anni, e Ran, 24 anni, arrestati domenica 12 novembre, sospettati di aver dipinto graffiti in solidarietà con la popolazione di Gaza ad Haifa, sembrava volgere a lieto fine. La procura di Stato ha esaminato il contenuto dei graffiti e ha deciso che non contenevano “incitamento” (qualunque cosa sia) o “identificazione con un’organizzazione terroristica”. Due giudici di custodia cautelare, lunedì e martedì, hanno deciso di prolungare la loro detenzione solo per un giorno (ogni volta) e hanno citato una decisione dell’Alta Corte che dichiara che la solidarietà con le sofferenze del popolo di Gaza non è un reato. Ho terminato il servizio con le parole: “Il giudice ha concluso che l’interrogatorio stava per esaurirsi e ha rimandato a domani”.

Oggi abbiamo aspettato fino a mezzogiorno per sapere se la polizia avrebbe chiesto un altro rinvio. Così è stato. Un piccolo gruppo di familiari e amici si è riunito nel tribunale di custodia cautelare dove gli avvocati Afnan Khalifa e Tamim Shihab hanno chiesto il rilascio della coppia. La polizia ha dichiarato di avere dodici nuove “attività investigative” da svolgere, tra cui tre che i sospetti potrebbero disturbare se venissero rilasciati. In questa fase, tutto il materiale investigativo è ancora segreto, ma dalle risposte del procuratore agli avvocati della difesa, abbiamo capito che si riferivano alla raccolta di testimonianze di possibili testimoni oculari che la polizia non conosce ancora… ma ha detto che potrebbe essere in grado di identificarne alcuni.

Gli avvocati della difesa ci hanno spiegato che questo è un noto trucco sporco dell’accusa: inventare passi investigativi illusori per tenere i sospetti in carcere. Il vero obiettivo è incriminarli mentre sono ancora in carcere. Se riescono a concludere le indagini e a presentare un’accusa mentre gli imputati sono ancora in carcere, possono chiedere una custodia cautelare fino alla fine del processo. Questo significherebbe un lungo periodo di detenzione…



Il giudice Ihsan Halabi, che ha trascorso molti anni come pubblico ministero e giudice nei tribunali militari dell’occupazione, non è rimasto colpito dalla richiesta dell’accusa. Ha concluso che, dal momento che l’accusa ha deciso che non c’era incitamento, i reati ancora rilevanti, vandalismo di proprietà immobiliari e comportamenti che possono violare l’ordine pubblico, non meritano una detenzione prolungata. Ha dato alla polizia un’ultima possibilità di interrogare altri testimoni fino alle 18:00 e ha ordinato il rilascio dei detenuti entro quell’ora.

Il fantasma della “pericolosità” torna a vivere

La polizia ha utilizzato le poche ore rimaste per presentare un appello. L’udienza si è svolta alle 16.30 davanti a un giudice di nome Ariyeh Ne’eman nel tribunale distrettuale di Haifa. Già prima dell’inizio dell’udienza, il giudice ha chiarito che avrebbe accettato il ricorso e rimandato la detenzione.

L’avvocato Khalifa, che rappresentava entrambi i detenuti in questa udienza, si è trovata di fronte a un dilemma impossibile. Poteva “accettare” involontariamente la custodia cautelare, dando legittimità alle richieste dell’accusa, nella speranza di evitare parole dure da parte del giudice per entrare nel protocollo. Oppure poteva presentare il suo caso a un giudice che non mostrava alcuna intenzione di ascoltarla e correre il rischio che la sua decisione potesse influenzare negativamente le prossime udienze del caso.

Ha cercato di consultare i detenuti, che erano “virtualmente presenti” solo attraverso un cellulare della polizia, ma non riuscivano quasi a sentirla. Erano scioccati e terrorizzati dall’idea di essere rimandati nelle prigioni militari in cui erano detenuti e non riuscivano a capire le considerazioni tattiche del loro avvocato. Alla fine, Khalifa, non essendo disposta a scendere a compromessi in nome dei suoi clienti, ha presentato il suo caso, ma senza successo.

Nella sua decisione, il giudice Ne’eman, come temevamo, ha riportato l’intero caso nel quadro politico della grande guerra che ora imperversa ovunque tra Israele e Palestinesi. Descrivendo nel dettaglio le motivazioni della custodia cautelare, ha scritto:

“C’è anche il motivo della pericolosità: sebbene i reati attribuiti agli intervistati siano il vandalismo immobiliare e un comportamento che può violare la pace pubblica, si tratta comunque di spruzzare delle scritte, alcune delle quali esprimono un’identificazione in relazione alla guerra che si sta svolgendo oggi. Anche se lo Stato stesso ha esaminato il caso ed è giunto alla conclusione che non c’è nulla nelle scritture che sono state spruzzate che costituisca incitamento o sostegno al terrorismo. Tuttavia, è impossibile separare l’offesa in sé attribuita agli intervistati (…) dal contenuto delle scritte e dalle circostanze. Visti i tempi duri, la guerra che affligge la nostra regione, la situazione della sicurezza, tutti questi elementi sono rilevanti e devono essere presi in considerazione e soppesati quando si considera il motivo della pericolosità.” (citato dal protocollo del tribunale).

Questa “pericolosità” onnicomprensiva che viene attribuita ai palestinesi nei tribunali israeliani è la parola in codice che apre le porte dell’inferno. Significa che l’accusato, a prescindere da ciò che ha effettivamente fatto, deve essere soggetto alla piena furia dei colonizzatori.

Rapporti di abusi

‘Assaf è stato detenuto nella prigione di “sicurezza” di Megiddo, mentre Ran è stato trattenuto con le detenute palestinesi di “sicurezza” nel centro di detenzione di Ha-Sharon, vicino a Natanya. Oggi, entrambi sono stati portati alla stazione di polizia di Haifa per ulteriori interrogatori. Essendo attualmente detenuti dalla polizia, hanno potuto “partecipare” a entrambe le udienze solo via WhatsApp, una pratica comune “in questi tempi duri”.

Nell’udienza d’appello, mentre apparivano solo sullo schermo del cellulare, entrambi si sono lamentati emotivamente delle dure condizioni nelle carceri “di sicurezza”. Hanno detto di non avere acqua potabile e di essere costretti a bere acqua sporca, che causava loro vomito, mal di stomaco e mal di testa. Hanno chiesto di ricevere acqua pulita e di essere visitati da un medico.

Quando il giudice ha iniziato a scrivere la sua decisione e hanno capito che sarebbero state rimandate nelle carceri di sicurezza dove erano detenute in precedenza, Ran è scoppiata in lacrime, implorando per la sua vita. Ha raccontato che le guardie carcerarie di Ha-Sharon minacciavano le detenute di stupro. Ha raccontato di aver incontrato molte prigioniere che presentavano gravi segni di percosse sugli arti e che le guardie minacciavano di picchiare anche lei.

Il procuratore ha obiettato che le sue denunce sarebbero state scritte nel protocollo. Ha detto che è contrario alla procedura convenzionale che un detenuto parli dopo che il giudice ha iniziato a scrivere la sua decisione. Ma il giudice ha permesso che venisse scritto. Per lui era solo una formalità, niente di cui preoccuparsi.

Alla fine della sua decisione, ha scritto:

“È stato portato davanti a me che gli intervistati hanno reclami riguardanti le condizioni nel centro di detenzione, come descritto sopra dal loro avvocato. Do istruzioni all’autorità carceraria di verificare le richieste e di rispondere di conseguenza, compresa la loro richiesta di vedere un medico e/o un dottore, il tutto in conformità con le procedure dell’autorità carceraria”.

Alla ricerca di Jamal

Assaf e Ran sono molto fortunati rispetto agli altri detenuti. I reati loro attribuiti sono minori. Provengono dalla comunità degli attivisti e hanno amici e familiari che seguono il caso. Anche all’interno della Palestina del ’48, dove i palestinesi sono formalmente cittadini di Israele, ci sono molti prigionieri in situazioni molto più difficili.

Ho un amico del quartiere, un padre lavoratore di una grande famiglia di nome Jamal (non è il suo vero nome), e cerco di seguire il suo caso. La mattina del 7 ottobre, come molti altri, si è svegliato con le immagini dei palestinesi di Gaza che esultavano per aver abbattuto i muri che li avevano imprigionati per decenni. Ha postato alcuni versi di una poesia sulla sua pagina Facebook, inneggiando all’abbattimento del confine. Quando ha saputo dei sanguinosi eventi che sono seguiti, ha rapidamente rimosso il post.

Giorni dopo, è stato arrestato e accusato di sostegno al terrorismo. Aveva un avvocato ebreo dell’ufficio di difesa pubblica dello Stato che non capiva nemmeno l’arabo. Solo poche settimane dopo, dopo l’incriminazione, l’ufficio del difensore pubblico gli ha trovato un avvocato arabo. Anche lui è detenuto nel carcere di Megiddo. Mentre partecipava virtualmente alle udienze del tribunale, si è lamentato delle dure condizioni e delle percosse sistematiche subite dai prigionieri. Nell’ultima udienza, quando la sua detenzione è stata rinviata per più di un mese, ha detto che non sarebbe sopravvissuto.

Gli avvocati della difesa pubblica non si preoccupano di visitare gli imputati che rappresentano. Jamal è a Megiddo da più di un mese e non ha incontrato nemmeno una volta un avvocato. Ho chiesto a un amico avvocato di fargli visita. Sua madre ha firmato il modulo necessario e l’avvocato ha chiesto ufficialmente di visitarlo. Sono passati più di dieci giorni e non ha ricevuto alcuna risposta.

L’ultima volta che ho parlato con l’avvocato, mi ha raccontato di un altro prigioniero di Megiddo che ha chiesto di visitare e, dopo più di due settimane, la risposta è stata che le autorità responsabili stavano “ancora verificando” se potevano permettere una visita del genere. Ha presentato un reclamo al tribunale, ma non sa quando sarà ascoltato.