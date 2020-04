Rapporto: L’ FBI HA INDAGATO PER TERRORISMO NEI CONFRONTI DELL’INTERNATIONAL SOLIDARITY MOVEMENT.

tratto da: INVICTA PALESTINA

15/04/2020

Immagine di copertina: una dimostrazione a Kafr Qaddum nell’aprile 2010 (Foto: International Solidarity Movement)

Sembra che le indagini dell’FBI abbiano portato a poco più di un migliaio di pagine di documenti che non hanno fatto altro che rendere l’FBI stessa una minaccia, avendo indagato in contrasto con il Primo Emendamento

l’FBI deve declassificare e revisionare tutti i documenti pertinenti e fornire una spiegazione completa per le loro discutibili attività investigative che costituiscono uno spreco di denaro dei contribuenti e che non fanno altro che danneggiare il legittimo attivismo a sostegno dei palestinesi, sia ora che in futuro

Come International Solidarity Movement denunciamo questo spudorato abuso di potere e l’uso improprio di fondi pubblici nel tentativo di criminalizzare la solidarietà palestinese e l’attivismo anti-occupazione, così come l’attuale campagna in corso in alcuni Stati americani per criminalizzare il movimento BDS

Gli attivisti dell’ISM sono stati segretamente spiati e presi di mira da vari servizi di intelligence, tra cui inglesi, israeliani e statunitensi, per oltre 19 anni, semplicemente per voler difendere i diritti dei palestinesi

Ai tempi del Dr. King, la sorveglianza era giustificata in termini di una presunta influenza comunista; negli ultimi anni, la sorveglianza è stata giustificata da una presunta associazione con terroristi. In entrambi i casi, cittadini degli Stati Uniti stavano semplicemente mettendo in campo azioni non violente per combattere l’ingiustizia e l’oppressione.