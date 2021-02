tratto da: https://www.nigrizia.it/notizia/rd-congo-la-maledizione-della-terra

La difficoltà di accesso alla terra rappresenta una delle principali cause di conflitto nel paese africano, in particolare nelle provincie dell’est. Terre fertili, ricche di preziose materie prime, oggetto di potere per le élite politiche e di sopravvivenza per le popolazioni locali