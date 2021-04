tratto da: https://www.nigrizia.it/notizia/rd-congo-land-grabbing-senza-fine

Oltre centomila ettari di terre sottratte alla popolazione in epoca coloniale e passate a un’azienda che coltiva palme da olio finanziata da banche di sviluppo europee, finita in bancarotta. Per la comunità di Tshopo, nel nord del paese, decenni di sfruttamento, violenze e inquinamento che non sembrano finire con il subentro di nuovi proprietari