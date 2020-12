REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 10-16 DICEMBRE 2020 #IsraeliCrimes

PCHR – 17 dicembre 2020 http://bit.ly/37qqvIO https://www.facebook.com/pchrgaza/

– Palestinese con disabilità soccombe alle ferite riportate nelle sparatorie delle Foi al Checkpoint di Qalandia – 16 civili palestinesi feriti, inclusa 1 donna, nell’uso eccessivo della forza delle Foi in Cisgiordania e Gerusalemme est occupata – Casa disabitata bombardata e 5 sparatorie segnalate su terreni agricoli e una volta su pescherecci orientali e occidentali della Striscia di Gaza – In 107 incursioni delle Foi in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est occupata: 94 civili arrestati, inclusi 13 bambini e una donna – L’incursione limitata nel Khan Younis orientale e gli opuscoli sono stati lasciati a chiedere agli agricoltori di raccogliere le loro terre – 2 case e un negozio auto-demoliti a Gerusalemme e 30 avvisi di cessazione della costruzione e demolizione notificati in Cisgiordania – Attacchi di coloni: coloni aggrediscono un bambino a Gerusalemme, altri hanno costruito una capanna e aggredito civili palestinesi e un giornalista a Hebron – Le Foi hanno stabilito 46 posti di blocco militari temporanei in Cisgiordania e hanno arrestato 6 civili palestinesi su detti posti di blocco

SOMMARIO

Le forze di occupazione israeliane (IOF) hanno continuato a commettere crimini e violazioni a più livelli contro i civili palestinesi e le loro proprietà, inclusi raid nelle città palestinesi caratterizzati da un uso eccessivo della forza, aggressioni, abusi e attacchi ai civili che sono per lo più condotti dopo mezzanotte e nelle prime ore del mattino. Questa settimana, le demolizioni delle Foi di case e proprietà palestinesi sono continuate come parte dell’annessione de facto di Israele e con vari pretesti in Cisgiordania e Gerusalemme Est, le Foi hanno anche servito avvisi di demolizione su larga scala e cessate la costruzione e hanno confiscato diversi veicoli. Inoltre, i coloni israeliani hanno continuato i loro attacchi ai civili palestinesi e i loro tentativi di impossessarsi delle terre palestinesi situate vicino agli insediamenti.

Questa settimana, il PCHR ha documentato 187 violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario (DIU) da parte delle Foi e dei coloni dell’oPt. Va notato che le limitazioni dovute alla pandemia del coronavirus, hanno limitato la mobilità dei lavoratori sul campo della PCHR e la capacità di condurre la documentazione sul campo; pertanto, le informazioni contenute in questo rapporto sono solo una parte delle continue violazioni delle IOF.

– Sparatorie da parte delle IOF e violazione del diritto all’integrità fisica:

L’11 dicembre 2020, Abdul-Naser Waleed Halaweh (56), un uomo palestinese con disabilità, è morto per le ferite riportate il 17 agosto 2020 dopo che i soldati israeliani gli avevano sparato mentre viaggiava attraverso il checkpoint di Kalandia, Gerusalemme est occupata a nord-est. Inoltre, 16 civili, inclusa una donna, sono stati feriti durante l’incursione delle Foi a Nablus; 10 civili feriti in due distinti incidenti a Ramallah, una donna è rimasta ferita mentre si trovava nella sua casa di Tulkarm, che si trova vicino al muro di annessione; un uomo palestinese è stato ferito durante la repressione da parte delle Foi della protesta settimanale di Kafr Qaddum; 3 ferite riportate in un’incursione delle Foi a Tulkarm, e un altro è stato ferito in un’incursione simile a Nablus.

Nella Striscia di Gaza, le Foi hanno bombardato (arteriosamente) una casa disabitata nel sud-est di Gaza, provocando danni. Inoltre, sono state segnalate 5 sparatorie delle Foi su terreni agricoli e una volta su pescherecci nella Striscia di Gaza orientale e occidentale.

Incursioni delle Foi e arresti di civili palestinesi: le Foi hanno effettuato 107 incursioni in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est occupata. Quelle incursioni includevano raid di case civili e sparatorie, allettando la paura tra i civili e attaccando molti di loro. Durante le incursioni di questa settimana, 94 palestinesi sono stati arrestati, inclusi 13 bambini e una donna.

Nella Striscia di Gaza, le Foi hanno condotto un’incursione nel Khan Younis orientale e hanno messo cartelli che chiedevano agli agricoltori di raccogliere i loro raccolti entro 200 metri dalla recinzione di confine.

– Demolizioni:

La PCHR ha documentato 12 incidenti, tra cui:

Ramallah: camion della spazzatura confiscato ad Al-Mazra’a Algharbeyeh.

Gerusalemme Est occupata: negozio e due case auto demolite; 2 baracche residenziali rimosse e confiscate; demolizione e innalzamento al cimitero di Yusufia vicino al minareto di Bab al-Asbat.

Nablus: tram del caffè confiscato e una roulotte usata come autolavaggio a Huwara; 5 avvisi di cessazione della costruzione sono stati notificati a 4 case e 1 caserma nel villaggio di Qaryut.

Jericho: 2 trattori confiscati e lavoro interrotto in un terreno agricolo.

Tubas: un SUV e un trattore confiscati nelle valli del Giordano settentrionale.

Jenin: 11 avvisi di demolizione notificati contro carretti di cibo da strada

Hebron: 14 avvisi di cessazione della costruzione notificati a case e caserme; 500 metri di muri in pietra demoliti; e 19 dunum rasi al suolo.

Attacchi di coloni: i lavoratori sul campo del PCHR hanno riferito e documentato 4 episodi di violenza da parte di coloni: aggressione a un bambino nella Gerusalemme est occupata; una capanna costruita su un terreno palestinese vicino all’insediamento di “Kiryat Arba” e civili palestinesi sono stati aggrediti nell’area; un giornalista aggredito a Hebron.

– Politica di chiusura israeliana e restrizioni alla libertà di movimento:

La Striscia di Gaza subisce ancora la peggiore chiusura nella storia dell’occupazione israeliana dell’oPt in quanto è entrata nel 14° anno consecutivo, senza alcun miglioramento nella circolazione di persone e merci, condizioni umanitarie e con conseguenze catastrofiche su tutti gli aspetti della vita.

Nel frattempo, le Foi hanno continuato a dividere la Cisgiordania in cantoni separati con strade chiave bloccate dall’occupazione israeliana dalla Seconda Intifada e con posti di blocco temporanei e permanenti, dove i movimenti civili sono limitati e sono soggetti ad arresto.

– Sparatorie e altre violazioni del diritto alla vita e all’integrità fisica

Verso le 07:30 di giovedì 10 dicembre 2020, le cannoniere israeliane di stanza al largo di al-Waha Shore, a nord-ovest di Beit Lahia, a nord della Striscia di Gaza, hanno inseguito pescherecci palestinesi che navigavano entro 3 miglia nautiche e hanno aperto un forte fuoco intorno a loro, provocando paura tra i pescatori e costringerli a fuggire. Non sono state segnalate vittime.

Venerdì 1° dicembre 2020 “Abed al-Naser Waleed Halawa (56) è morto per le ferite riportate lunedì 17 agosto 2020, dopo che un soldato israeliano ha aperto il fuoco contro di lui mentre attraversava il checkpoint militare di Qalandia, a nord-est di Gerusalemme est occupata. Halawa, una persona con disabilità (sorda e muta) che vive a Nablus, è stata colpita e uccisa dalle Foi quando ha superato l’esercito di Kalandia attraverso la corsia dei veicoli. Le Foi hanno affermato di aver tentato di pugnalare un soldato israeliano e di non obbedire ai loro ordini. Halawa è stata portata all’ospedale Shaare Zedek a Gerusalemme ovest per le cure. Faten Halawa, sorella di Abed al-Naser, ha detto che suo fratello, un uomo sordomuto che ha 3 figli, è uscito di casa lunedì e si è diretto a casa di sua sorella nella Gerusalemme est occupata. Abed al-Naser ha detto alla sua famiglia che vuole visitare sua sorella ed eseguire preghiere alla moschea di al-Aqsa. Faten ha sottolineato che le Foi hanno effettuato alcuni cambiamenti al checkpoint di Kalandia, quindi suo fratello ha attraversato accidentalmente dall’area designata per l’attraversamento dei soldati. Ha chiarito che i soldati israeliani hanno gridato a suo fratello, ma non li ha sentiti. Nel frattempo, le Foi hanno aperto il fuoco su di lui, ferendolo con diversi proiettili veri ai piedi. È stato poi portato in un ospedale israeliano, dove è rimasto per 3 mesi. Durante il quale, ha subito 4 interventi chirurgici e stava aspettando altri interventi prima di tornare a Nablus 2 settimane fa. Halawa ha aggiunto che suo fratello era in gravi condizioni di salute quando è arrivato a Nablus, poiché ha perso la memoria e non conosceva nessuno dei suoi familiari. Halawa ha detto che: “Sembra che le droghe abbiano avuto un grande effetto su di lui, poiché stava perdendo l’appetito per il cibo. Pochi giorni dopo, le sue condizioni di salute sono peggiorate fino alla morte all’alba”.

Intorno alle 07:00, le Foi, sostenute da veicoli militari, sono entrate nel villaggio di Kafr Malik, a nord est di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case, durante le quali hanno deliberatamente sparato una raffica di lacrimogeni tra le case dei palestinesi. Di conseguenza, molti abitanti dei villaggi sono stati soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni. L’incursione delle Foi nel villaggio è continuata fino alle 10:00. Poi si ritirarono dall’ingresso orientale del villaggio, lo chiusero con banchi di sabbia e vi si fermarono. Nel frattempo, dozzine di giovani palestinesi si sono radunati vicino all’ingresso orientale del villaggio e hanno lanciato pietre e bottiglie vuote contro le Foi, che si sono scontrate con loro e hanno sparato contro di loro proiettili di gomma e bombolette di gas lacrimogeno. Di conseguenza, dozzine di manifestanti sono soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni. Gli scontri sono continuati, durante i quali un SUV militare ha fatto schiantare un’auto civile che trasportava 3 palestinesi. Le Foi hanno immediatamente aperto il fuoco contro l’auto, ferito due dei suoi passeggeri e arrestato un altro. I passeggeri sono stati identificati come:

1. L’autista, Ahmed ‘Abdullah Ba’irat (26 anni), colpito da un proiettile di gomma in mano;

2. Shaker Anwar Shaker (26), la cui mano sinistra si è fratturata quando ha tentato di fuggire dall’auto; e

3. Mohammed Mostafa Hamayil (28), che è stato arrestato dalle Foi e portato in una destinazione sconosciuta.

I civili feriti sono stati portati al Palestine Medical Complex di Ramallah per essere curati.

Intorno alle 08:00, le Foi, di stanza lungo la recinzione di confine di Gaza con Israele, a est di Khan Yunis, hanno aperto il fuoco su terreni agricoli nel villaggio di Al-Fukhari orientale; non sono state riportate vittime.

Intorno alle 11:00, una protesta pacifica è decollata nel centro del villaggio di al-Mughayyir, a nord-est di Ramallah, al richiamo degli abitanti del villaggio, verso terre minacciate di confisca e in segno di protesta contro l’istituzione di nuovi avamposti di insediamento a Ras zona al-Teen vicino all’ingresso orientale del villaggio. I manifestanti hanno sollevato bandiere palestinesi e cantato slogan contro l’occupazione israeliana, i coloni e il muro di annessione. Quando i manifestanti sono arrivati ​​nell’area, hanno trovato un gran numero di soldati israeliani ad aspettarli. I manifestanti hanno ripetuto slogan contro l’occupazione israeliana e i coloni. Le Foi hanno immediatamente soppresso la protesta e hanno sparato proiettili veri e di gomma, bombe sonore e lacrimogeni contro i manifestanti. Di conseguenza, 4 civili hanno riportato ferite da proiettili di gomma agli arti inferiori e hanno ricevuto cure sul posto. Inoltre, dozzine di manifestanti sono soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni.

Intorno alle 13:30, un certo numero di giovani palestinesi si è radunato nell’area del monte al-Taweel, a est della città di al-Bireh, e ha lanciato pietre contro un checkpoint militare stabilito vicino all’insediamento “Psagot”, che si trova nelle terre orientali del villaggio. Le Foi hanno inseguito i lanciatori di pietre e hanno sparato contro di loro bombe acustiche e bombolette di gas lacrimogeni. Di conseguenza, molti manifestanti hanno soffocato la tintura per inalazione di gas lacrimogeni e hanno ricevuto cure sul posto. Non sono state segnalate vittime o arresti tra i manifestanti.

Intorno alle 16:20, le Foi hanno condotto un addestramento militare vicino al muro di annessione stabilito nelle terre del villaggio di Far’un, a sud di Tulkarm. Di conseguenza, Subiha Nemer Omar (42) è stata colpita da un proiettile vivo alla spalla mentre era presente nella sua casa situata vicino al sito di addestramento menzionato e portata all’ospedale governativo Dr. Thabet per le cure.

Alle 12:30 circa di sabato 12 dicembre 2020, le Foi, di stanza all’ingresso nord del villaggio di Kafr Qaddum, a nord di Qalqilya, hanno soppresso una protesta pacifica organizzata da dozzine di palestinesi. Le Foi hanno inseguito i manifestanti, si sono scontrati con loro e hanno sparato contro di loro con proiettili di gomma, bombe sonore e bombolette di gas lacrimogeni. Di conseguenza, un uomo di 22 anni è stato colpito da un proiettile di gomma al piede.

Intorno alle 14:00, un certo numero di giovani palestinesi si è riunito nell’area di Bab al-Zawiyia, nel centro di Hebron, e ha lanciato pietre contro un checkpoint militare stabilito all’ingresso nord di Hebron, il cosiddetto Checkpoint (56). Le Foi hanno inseguito i lanciatori di pietre e hanno sparato contro di loro bombe acustiche e bombolette di gas lacrimogeni. Di conseguenza, molti giovani uomini hanno soffocato la tintura per inalazione di gas lacrimogeni. Gli scontri sono continuati fino alle 17:00; non sono stati segnalati arresti tra i manifestanti.

Intorno alle 17:15, le Foi sono entrate nel sobborgo di Showika, a nord di Tulkarm. Le Foi hanno inseguito giovani palestinesi riuniti nella zona, si sono scontrati con loro e hanno sparato contro di loro con proiettili di gomma, bombe sonore e bombolette di gas lacrimogeni. Di conseguenza, 3 civili sono rimasti feriti; 2 con proiettili di gomma e uno con un contenitore di gas lacrimogeno. Le Foi hanno anche arrestato ‘Obada Jamal al-Badou (22) e si sono ritirate in seguito.

Intorno alle 11:00 di domenica 13 dicembre 2020, le Foi di stanza lungo la barriera di confine di Gaza con Israele, a est di Khan Yunis, hanno sparato diversi proiettili vivi attorno a un camion dei servizi igienico-sanitari nel villaggio di Khuzaʽa orientale; non sono state riportate vittime.

Intorno alle 14:45, le Foi di stanza nel sito militare (16), a nord-est di Beit Hanoun, a nord della Striscia di Gaza, hanno aperto il fuoco sporadico contro i pastori palestinesi che si avvicinavano alla barriera di confine, causando paura tra loro e costringendoli a fuggire. Non sono stati segnalati né vittime né danni materiali.

Intorno alle 14:00 di lunedì 14 dicembre 2020, le Foi di stanza nel sito militare (16), a nord-est di Beit Hanoun, a nord della Striscia di Gaza, hanno aperto sporadici fuoco contro i pastori palestinesi che si avvicinavano alla barriera di confine, causando paura tra loro e costringendoli fuggire. Non sono stati segnalati né vittime né danni materiali.

La casa di Mohammed al-Nasher è stata bombardata nella parte orientale di Gaza City

Intorno alle 22:00, le Foi, di stanza lungo il confine di Gaza con Israele, hanno sparato un proiettile di artiglieria contro una casa disabitata appartenente a Mohammed Yousef ‘Abed al-Kareem al-Neser (24), 1200 metri a ovest della barriera di confine, a est della Valle di Gaza, a sud di Gaza City. Di conseguenza, la casa ha subito danni materiali; non sono state riportate vittime. La casa mirata era composta da un piano costruito su una superficie di 100 mq e 2 stanze, soggiorno, cucina e bagno. Mohammed Yousef ‘Abed al-Kareem al-Neser ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che: “mentre stavo tornando alla mia casa di famiglia nel villaggio della Valle di Gaza (Juhor ad-Dik), a sud di Gaza City, dopo aver invitato i miei amici a partecipare. Il giorno dopo il mio matrimonio, ho sentito una forte esplosione vicino a casa nostra, quindi mi sono innervosito. Quando sono arrivato lì, ho visto che la mia casa disabitata stava bruciando. I miei parenti ed io abbiamo cercato di spegnere l’incendio fino all’arrivo delle squadre di Protezione Civile Palestinese che hanno spento l’incendio. La mia casa ha subito danni materiali. Va notato che la situazione della sicurezza nell’area era stabile e non so perché le Foi hanno preso di mira la casa”.

Intorno alle 12:15, le Foi di stanza nel sito militare (16), a nord-est di Beit Hanoun, a nord della Striscia di Gaza, hanno aperto sporadici fuoco contro i pastori palestinesi che si avvicinavano alla barriera di confine, causando paura tra loro e costringendoli a fuggire. Non sono stati segnalati né vittime né danni materiali.

Intorno all’01: 00 di martedì 15 dicembre 2020, le Foi sono entrate a Nablus, a nord della Cisgiordania. Nel frattempo, un certo numero di giovani palestinesi si sono riuniti, hanno dato fuoco a pneumatici e hanno lanciato pietre contro le unità di fanteria israeliane. Le Foi hanno immediatamente sparato contro di loro proiettili di gomma e bombolette di gas lacrimogeni per disperderli. Di conseguenza, un uomo di 20 anni, di Nablus, ha subito schegge di proiettili vivi in ​​faccia e ha ricevuto cure all’ospedale Rafidia. Inoltre, molti civili sono morti soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni e hanno ricevuto cure sul posto.

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate nella città di al-Bireh e si sono schierate lungo la strada principale di fronte al comune di al-Bireh. Le Foi hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Zakaria Jehad al-Nahhas (44) e lo hanno arrestato. Nel frattempo, un certo numero di giovani palestinesi si sono radunati e hanno lanciato pietre e bottiglie molotov contro le Foi, che si sono scontrate con loro e hanno sparato contro di loro bombolette di gas lacrimogeni e bombe sonore. Di conseguenza, dozzine di civili, tra cui due giornalisti, ovvero Moahmmed Turukman e Kareem Khamasia, sono soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni.

– Incursioni e arresti:

Giovedì 10 dicembre 2020:

Intorno all’01: 00, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari si sono trasferite nel campo profughi di al-Aroub, a nord di Hebron, e si sono fermate vicino al centro di distribuzione dell’UNRWA. Si sono schierati tra le case palestinesi provocando paura e panico tra i civili. Hanno fatto irruzione, perquisito e distrutto il contenuto di diverse case dopo aver sfondato le porte e arrestato (12) civili. Gli arrestati sono stati portati alla torre di guardia istituita all’ingresso occidentale del campo, a piedi, per essere indagati dagli ufficiali dei servizi segreti israeliani che li hanno minacciati di fare irruzione nelle loro case se avessero continuato a lanciare pietre a Bypass Road (60). Intorno alle 07:00 del giorno successivo, gli arrestati sono stati rilasciati. Gli arrestati sono: Ammar Mohammed Jawabra (27), Samed Mahmoud Jawabra (35), Ammar Mahmoud Jawabra (30), Nader Jaser al-Sharif (34), Moheeb Mahmoud al-Najmi (25), Salah Emad al-Kindawi (26), Ma’moun Rasheed Abu Jouda (28), Salah Mohammed al-‘As’as (27), Mohammed Fathi al-Yasouri (26). Fathi Jaber al-Badawi (63), Wael Fathi al-Badawi (41) e Mostafa Maher Abu Warda.

Nel frattempo, le Foi hanno preso d’assalto e perquisito diversi luoghi come; la sede dell’Unione dei Comitati delle Donne Palestinesi (UPWC), l’ufficio del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (PFLP) e la tipografia Abu Judeh di proprietà di Abdul Rahman Sufian Abu Judeh (36), dove le Foi hanno confiscato attrezzature stimate in 4.000 NIS (1.000€).

Fathi Abu al-Badawi ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che le Foi hanno brutalmente preso d’assalto la sua casa e la casa di suo figlio, Wael, e danneggiato il contenuto della casa dopo aver detenuto la sua famiglia nel soggiorno.

Intorno alle 02:00, le Foi, rinforzate con diversi veicoli militari, si sono spostate a Beit Ummar, a nord di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Jamal Mohammed Brighith (62) e Mo’tasem Sameer Brighith (26) e li hanno portati nel centro di detenzione dell’insediamento di “Gush Etzion”, a sud di Betlemme.

Intorno alle 02:50, le Foi sono entrate a Tubas, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e consegnato a Mus’ab Jaser Siyaj (35), che lavora come soldato nelle forze di sicurezza nazionali palestinesi, una convocazione per fare riferimento ai servizi di intelligence israeliani.

Intorno alle 03:15, le Foi, rinforzate con diversi veicoli militari, si sono spostate a Kobar, a nord del governatorato di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito cinque case e arrestato (5) civili; Tamer Hisham al-Barghouthi (32), Montaser Mahmoud Yousef (28), Alaa Farhat Yousef (25), Ra’ed Abdullah al-Fahel (22) e Tha’er Tawfiq al-Barghouthi (26); che è stato rilasciato la mattina del giorno successivo.

Intorno alle 05:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Abu Dis, a est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Mohammed Mahmoud Afana e Ali Fayez Salah e li hanno arrestati.

Nello stesso periodo, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e si sono trasferite nel villaggio di Shuyukh al-Arrub. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Zakariya Mahmoud Owaidat (30) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 05:00, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e sono entrate nel campo profughi di Ein al-Sultan, nella parte occidentale di Gerico. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Khamis al-Jahalin (50) e hanno arrestato i suoi due figli Ibrahim (24) e Ali (19).

Intorno alle 08:30, le Foi hanno arrestato Ammar Mohammed Jawabra (26) e Moheeb Mohammed al-Najmi (25), dal campo profughi di al-Aroub, a nord di Hebron, dopo essere stati convocati per le indagini dai servizi segreti israeliani a “Gush Etzion” insediamento.

Intorno alle 20:30, le Foi sono entrate nel quartiere di al-Dahra nel villaggio di al-Isawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Mansour Ali Naser (22) e Mohammed Belal Abu al-Hums (23) e li hanno portati alla stazione di polizia di al-Bareed in via Salah al-Dein, per indagini. Le Foi li hanno rilasciati dopo due ore.

Intorno alle 23:00, le Foi sono entrate nel quartiere di Shu’afat, a nord della Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Naser Subhi Abu Khudair (59) e lo hanno arrestato. Va notato che Abu Khudair, uno dei leader del Movimento Nazionale Palestinese, e appartiene al FPLP, è stato ferito mentre preparava un ordigno esplosivo (bomba) all’inizio degli anni ’80. Tuttavia, è stato arrestato più di 12 volte e ha trascorso quasi 16 anni nelle carceri israeliane.

Le Foi hanno effettuato (13) incursioni ad Hajja, a est di Qalqilya; Tayasir, a est di Tubas; Zububa. Jalamah e Jaba’, nel governatorato di Jenin; Kafr Qallil e Sebastia nel governatorato di Nablus; Sa’ir, Tabaqa e Idhna, nel governatorato di Hebron; Qarawat Bani Zeid, Deir Ghassana e Mazari al-Nubani, nel governatorato di Ramallah. Non sono stati segnalati arresti.

Venerdì 11 dicembre 2020:

Intorno alle 00:00, le Foi sono entrate a Qablan, a sud-est di Nablus, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Belal Sharif al-Emla (25).

Intorno alle 00:30, le Foi sono entrate ad al-Isawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mus’ab Mahmoud Muhaisen (17) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 04:00, le Foi sono entrate ad al-Bireh e si sono fermate in via al-Khan. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Fadi Abdul Dayim al-Faransi (29) e lo hanno arrestato. Nel frattempo, un altro Foi stava facendo irruzione nel negozio di al-Faransi, vicino alla loro casa, dopo aver sfondato la porta del negozio e danneggiato tutto il suo contenuto.

Intorno alle 09:00, le Foi sono entrate nell’area di Ras Kabsa ad al-Eizariya, al di fuori della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ahmed Jehad Damdoum (21) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 13:25, le Foi, di stanza all’ingresso del villaggio di al-Lubban al-Sharqiya, a sud-est di Nablus, hanno arrestato Mohammed Raja Owais (16) e Mohammed Yousef Owais (16), dal villaggio. Le Foi li hanno portati a una destinazione sconosciuta.

Intorno alle 13:30, le Foi, di stanza all’ingresso del campo militare di Huwara, a sud-est di Nablus, hanno arrestato Isma’el Mohammed Isma’el (20), dal villaggio di Tell, a sud-ovest di Nablus. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Intorno alle 22:00, le Foi hanno arrestato (3) civili mentre erano presenti in via al-Wad nella Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. Le Foi sono state picchiate duramente e le hanno portate in uno dei centri di polizia della città. Gli arrestati sono; Mohammed Taha (21) e Rajeh Riyashi (23), e il terzo non è ancora stato identificato.

Le Foi hanno effettuato (9) incursioni a Nablus, Asira al-Qibliya, Sarra e alti villaggi nel governatorato di Nablus; Villaggi di Ti’inik e Silat al-Harithiya, a ovest di Jenin; Arraba, a sud-ovest di Jenin; Hebron e Bani Na’im nel governatorato di Hebron. Non sono stati segnalati arresti.

Sabato 12 dicembre 2020:

Intorno alle 11:00, le Foi sono entrate ad al-Isawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Taysir Yousef Muhaisen (14) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 15:00, le Foi hanno arrestato Qusai Ibrahim Hazayla (19), mentre era presente vicino a Bab Hutta, una delle porte della moschea di Aqsa nella città vecchia di Gerusalemme est occupata. Le Foi lo hanno picchiato duramente e lo hanno portato in uno dei centri di polizia della città.

Intorno alle 21:00, le Foi sono entrate ad al-Isawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Mousa Haitham Mustafa (15) e Mohammed Baker Mustafa (22) e li hanno arrestati.

Domenica 13 dicembre 2020:

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate in al-Saf street, nel centro di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Firas Ibrahim al-Yamani (34) e Saleh Abed al-Harimi (45) e li hanno arrestati.

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate in via al-Karkafi, nel centro di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato (3) civili; Mohammed Abdul Ghani Salhab (18), Mustafa Emad Salhab (18) e Nour Khaled Qaraqi ’(20).

Intorno alle 02:30, le Foi sono entrate ad al-Eizariya, a est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Atta Maher Hamdan (20) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 03:00, le Foi sono entrate ad Abu Dis, a est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Yazan Khaled Mohsen (20) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 13:15, le Foi hanno arrestato Laith Basem Ja’ara (22), di Tulkarm, mentre si riferiva ai servizi segreti israeliani, che lo hanno recentemente convocato.

Intorno alle 15:00, le Foi, di stanza al checkpoint militare di al-Container, a est di Betlemme, hanno arrestato Hazem Zakaria Owaidat (20), dal villaggio di al-Shuyukh, a nord di Hebron. Owaidat è stato arrestato mentre tornava a casa dalla sua università a Birzeit.

Intorno alle 17:00, le Foi, di stanza al checkpoint militare di Za’tara, a sud-est di Nablus, hanno arrestato Mohammed Essam Hammad (20 anni), da ‘Arraba, a sud-ovest di Jenin. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Lunedì 14 dicembre 2020:

Intorno all’01: 30, le Foi sono entrate a Zawata, a ovest di Nablus. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Alaa Ahmed Hmaidan (44).

Intorno alle 02:00, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e sono entrate nel campo profughi di al-Aroub, a nord di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito tre case e arrestato (3) civili; compresi due bambini. Gli arrestati sono: Feras Zakaria al-Qiq (18), Fo’ad Amjad Hadoush (17) e Amjad Ayed al-Titi (17).

Intorno alle 02:15, le Foi sono entrate a Kifl Haris, a nord di Salfit. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Ahmed Zeid Saleh (23).

Più o meno nello stesso periodo, le Foi sono entrate a Tulkarm. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Alaa Abdul Naser Abu Shanab (24).

Intorno alle 04:00, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari entrati a Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Lo’ay Abdullah Ghaith (45) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 14:00, le Foi hanno arrestato il bambino ferito Omar Ahmed Mahmoud (16 anni), mentre usciva dalla moschea di Aqsa nella città vecchia di Gerusalemme est. Le Foi lo hanno portato in uno dei centri di polizia della città e hanno prolungato il suo arresto fino al giovedì successivo.

Va notato che Mahmoud è stato colpito da un proiettile di gomma sotto l’occhio mentre era presente davanti alla sua casa di al-Isawiya, durante lo scontro tra le Foi ei giovani del villaggio il 6 dicembre 2020.

Intorno alle 16:00, le Foi sono entrate ad al-Isawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Saleh Bader Abu ‘Asab (20) e Mohammed Baker Mustafa (21) e hanno consegnato loro la convocazione per fare riferimento ai servizi segreti israeliani.

Le Foi hanno effettuato (5) incursioni a Zububa, a ovest di Jenin; Nablus e Jamma’in, a sud-est di Nablus; Idhna e Beit Kahil, a Hebron. Non sono stati segnalati arresti.

Martedì 15 dicembre 2020:

Intorno all’01: 00, enormi forze israeliane accompagnate da dozzine di soldati israeliani e forze speciali si sono spostate nel quartiere di Obaid, a nord-ovest del villaggio di Isawiya. Hanno fatto irruzione e perquisito dozzine di case. Intanto decine di giovani si sono riuniti, hanno lanciato pietre contro i soldati israeliani, che hanno inseguito i manifestanti e hanno risposto sparando lacrimogeni. Gli scontri hanno provocato il soffocamento di dozzine di civili a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni e 8 civili, tra cui 2 bambini, sono stati arrestati. Gli arrestati sono: Mohammed Yaser al-Jayyar (14), Rawhi Yaser al-Jayyar (16), Mohammed Issa Bader (23), Mohammed Haitham Mustafa (18), Mahmoud Mousa Mustafa (18), Adam Fadi Mustafa (19), Rasheed Mousa Darwish (18) e Mahmoud Sultan Derbas (24).

Nello stesso periodo, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e si sono trasferite nel campo profughi di al-‘Aroub, a nord di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Mohammed Jaber Abu Sil (20) e Rabah Belal Fdailat (23) e li hanno arrestati.

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate a Hizma, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Fathi Kan’an (58) e lo hanno arrestato insieme a sua moglie, Najla ’Mohammed Kan’an (51).

Fathi Kan’an ha detto di essere stato rilasciato dopo un’ora dal suo arresto alla stazione di polizia di Benjamin nel villaggio di Jaba, a est della Gerusalemme est occupata, e che sua moglie è stata indirizzata al centro investigativo di Ariel. Kan’an ha detto di essere rimasto sorpreso di vedere le Foi e i cani poliziotti che hanno preso d’assalto la sua casa a Tublas, nel villaggio di Hizma. Hanno sfondato la porta d’ingresso, fatto irruzione e perquisito accuratamente la casa e il giardino intorno alla casa, poi hanno portato lui e sua moglie alla stazione di polizia di Benjamin. Kan’an ha spiegato le sue preoccupazioni per la moglie, che è stata arrestata per la prima volta, soffre da anni di diverse malattie croniche e necessita di cure mediche e medicinali speciali. Ha aggiunto che questa non era la prima volta che le Foi irrompono e perquisiscono la sua casa, si sono trasferite a casa sua diverse volte prima di arrestare suo figlio, Hamza (23), 12 giorni fa, ed è ancora agli arresti nel centro di detenzione di Ofer a Ramallah. Fathi ha informato che suo figlio è stato arrestato più volte per indagini e ha trascorso 17 mesi nelle carceri israeliane. Fathi ha anche menzionato l’altro figlio, Sufian, anch’egli detenuto nella prigione di Ofer per due anni e mezzo, senza emettere alcuna sentenza contro di lui. È importante ricordare che il figlio maggiore di Fathi, Mohammed (29), è stato ucciso dai soldati israeliani vicino al cimitero di Hizma alla fine di luglio 2017.

Intorno alle 03:20, le Foi sono entrate a Birzeit, a nord di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ibrahim Shamasna (27) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 04:00, le Foi sono entrate nel campo profughi di Ayda, a nord di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Montaser Riyad Abu Srour (24) e Hamza Abdul Aziz Abu Srour (26) e li hanno arrestati.

Intorno alle 10:00, le Foi sono entrate nel quartiere di Obaid, nel villaggio di al-Isawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Hamza Obaid (15) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 14:00, le Foi hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Tha’er Riyad Abu Lafi (31) e Nader Ahmed Halahla (28) e li hanno arrestati.

Intorno alle 17:00, le Foi hanno arrestato Sami Fteiha (34 anni), mentre era presente vicino a Bab al-Asbat, una delle porte della Moschea di Aqsa nella Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. Le Foi lo hanno portato in uno dei centri di detenzione della città e lo hanno rilasciato dopo aver emesso la decisione di vietare il suo ingresso alla moschea di Aqsa per 6 mesi.

Intorno alle 18:15, le Foi sono entrate a Qalqilya, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Hassan Abdul Qader ‘Amer (22).

Intorno alle 21:00, le Foi hanno arrestato Mohammed Ayman Onaid (20), mentre era presente vicino alla sua casa nel quartiere di Obaid, a nord-ovest di Isawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata.

Le Foi hanno effettuato (4) incursioni in Iraq Burin, a sud-est di Nablus; Halhul, al-Shuyukh e Beit Kahil nel governatorato di Hebron. Non sono stati segnalati arresti.

Mercoledì 16 dicembre 2020:

Intorno all’01: 00, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e si sono trasferite a Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Sami al-Ja’bari (37) nel quartiere di al-Sheikh e lo hanno arrestato.

Intorno all’01: 30, le Foi sono entrate a Qarawat Bani Hassan, a ovest di Salfit. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato (3) civili; Bara ’Sa’ed Assi (23), Mustafa Ya’qoub Assi (25) e Ahmed Moheeb Mir’y (21).

Intorno all’01: 45, le Foi sono entrate a Nablus. They raided and searched several houses and arrested (3) civilians; Mahdi Ayman Abu Sirr (22), Hamad Mohammed Abu Jamous (21), a medical student at al-Najah University, and Emad Shukry al-Buth (21).

Intorno alle 02:00, le Foi, rinforzate con diversi veicoli militari, si sono spostate a Beit Ummar, a nord di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Zohdi Hesham Awad e arrestato i suoi due figli; Mohammed (16) e Sharif (15).

Intorno alle 02:20, le Foi sono entrate a Dura al-Qar’, a nord di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Subhi Hamdan (24) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 02:30, le Foi sono entrate a Ya’bad, a sud-ovest di Jenin. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Nidal Ya’qoub Nfei’at (31).

Intorno alle 05:00, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e un Bulldozer si è trasferito a Silwad, a est del governatorato di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa del prigioniero Mo’ath Saleh al-Najjar, e hanno trattenuto la sua famiglia in una stanza, poi hanno confiscato un veicolo Gust appartenente al padre di Mo’ath senza fornire alcun preavviso verbale o scritto.

Intorno alle 07:00, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e bulldozer si sono spostate di 100 metri a est di Abasan al-Kabira e Khuza’a, a est di Khan Yunis. Hanno pettinato e livellato le terre adiacenti alla recinzione di confine a sud, a est di al-Fukhari, mentre hanno esteso l’incursione a 200 metri e hanno setacciato un terreno agricolo ben preparato. Hanno messo striscioni scritti in arabo ed ebraico affermando: “Agricoltori, i vostri raccolti hanno violato l’area consentita per l’agricoltura, se tutti i raccolti non vengono raccolti nel periodo dichiarato verranno rimossi”. Successivamente, il dispiegato di nuovo all’interno della suddetta recinzione di confine.

Le Foi hanno effettuato (6) incursioni nel campo profughi di Ein Beit al-Ma’, nei villaggi di Zawata, Deir Sharaf, Sebatia, Tell ed Einabus nel governatorato di Nablus. Non sono stati segnalati arresti.

– Espansione degli insediamenti e violenza dei coloni in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est occupata

– Demolizione e confisca di proprietà civili

Intorno alle 09:00 di giovedì 10 dicembre 2020, le Foi, accompagnate da 3 SUV dell’Amministrazione Civile e da un rimorchio, si sono trasferite nella città di Huwara nel sud-est di Nablus, nel nord della Cisgiordania. Si sono fermati nella zona di Ras-Zeid, a sud della città, e hanno sequestrato il carrello del caffè (8 mq) di Abdul-Fatah Yusuf Damdey. Hanno anche sequestrato la roulotte in lamiera di Jamal Khader Oda (24 mq) destinata ad essere utilizzata come autolavaggio. Le Foi hanno affermato che le confische erano dovute alla presenza illegale nell’Area C.

Sempre giovedì, Mounir ‘Eweisat ha auto-demolito il suo negozio in via al-Madaris a Jabel Mukaber, Gerusalemme est occupata nel sud-est, a seguito della decisione del comune israeliano per la costruzione senza licenza.

Eweisat ha dichiarato che il suo negozio di famiglia (35 mq) ha più di 40 anni e che lui e suo fratello l’hanno trasformato in un negozio di alimentari quattro anni fa. Da allora, la municipalità israeliana a Gerusalemme lo ha perseguitato con avvisi di demolizione e dozzine di raid nel negozio, l’ultima delle quali tre giorni prima della demolizione quando gli hanno consegnato un avviso di demolizione finale da eseguire; in caso contrario, gli equipaggi del Comune avrebbero condotto la demolizione e gli avrebbero fatturato, e per di più gli avrebbero multato dozzine di shekel israeliani per violazioni edilizie. ‘Eweisat ha aggiunto che il negozio era l’unica fonte di reddito per la sua famiglia di cinque persone e ha osservato che sarebbe stato molto difficile per lui trovare un lavoro, soprattutto con la crisi del coronavirus.

All’inizio di sabato, 12 dicembre 2020, Mahmoud e Mohammed Khaled Mousa al-Khales hanno auto-demolito le loro case a Silwan, a sud della vecchia Gerusalemme est, in base alla decisione del comune israeliano per la costruzione senza licenza. La casa di Mohammed ospitava una famiglia di 5 persone, compresi 3 bambini. E Mahmoud ha ospitato una famiglia di 7 persone, inclusi 5 bambini.

Il loro padre, Khaled al-Khales, ha dichiarato di aver costruito entrambe le case per i suoi figli un anno fa su un’area di 180 mq. Ha aggiunto che da quando la costruzione è stata completata, il Comune israeliano lo ha seguito con ordini di demolizione. Ha assunto un avvocato e ingegneri che hanno presentato istanza di licenza, ma il Comune ha rifiutato di approvarla. Quasi due mesi fa il Comune ha tentato di demolire le case ma uno dei mezzi di costruzione si è rotto e non ha potuto portare a termine la demolizione; si ritirarono e fatturarono alla famiglia 70.000 ILS per la demolizione. Il Comune ordina alla famiglia di terminare la demolizione; I figli di al-Khales hanno rispettato la decisione di evitare un’altra multa che potrebbe superare le 300.000 ILS.

Alle 10:30 circa di domenica 13 novembre 2020, le Foi, accompagnate da un SUV dell’Amministrazione Civile, si sono spostate a Qaryut, nel sud-est di Nablus, nel nord della Cisgiordania. Si trovavano nella zona di Adababis, di fronte agli insediamenti “Shiloh” e “Shafut Rachel”. Hanno pubblicato 5 avvisi di cessazione della costruzione su 4 case e una caserma per presunta costruzione illegale nell’area C. Gli avvisi hanno concesso un periodo di due settimane per le obiezioni, fino al 30 dicembre 2020.

Intorno alle 12:40 di domenica, le Foi sono state in un punto militare nel nord di Ramallah, hanno sparato gas lacrimogeni e granate assordanti contro i contadini nella zona di Ein Harasheh, nella parte meridionale della città di al-Mazra ‘al-Gharbieh. Le forze hanno messo alle strette un camion della spazzatura municipale, hanno costretto il suo autista a scendere e lo hanno confiscato. Non sono state segnalate vittime o arresti. Va notato che Ein Harashed è preso di mira per i progetti di espansione degli insediamenti israeliani e ha assistito all’escalation degli attacchi dei coloni; inoltre, le autorità israeliane vietano qualsiasi costruzione da parte degli indigeni in preludio alla sua confisca.

La mattina presto di lunedì, 14 dicembre 2020, i veicoli da costruzione delle Foi hanno rimosso e confiscato due caserme residenziali nella comunità di al-Za’atreh nel villaggio di az-Za’ayyem, Gerusalemme est occupata orientale, per presunta costruzione senza licenza. La caserma è di proprietà dei fratelli Imran e Murad M. Azza’atreh.

Il presidente del consiglio del villaggio di az-Za’ayyem ha dichiarato che i veicoli da costruzione delle Foi hanno rimosso le caserme di Imran e Murad Za’atreh (70 mq ciascuna) che ospitavano 4 persone. Va notato che i residenti dell’area az-Za’ayyem vivono in prossimità del muro di annessione, un checkpoint militare israeliano e un cancello di metallo che controlla il loro movimento, che ha trasformato le loro vite in una vera tragedia. Le autorità israeliane avevano sostituito un posto di blocco che separava az-Za’ayyem dal villaggio di At-Tur con un enorme cancello di metallo, aperto per 4 ore al giorno. Dopo un appello alla Corte Suprema di Israele, il cancello è ora aperto 8 ore al giorno solo per l’ingresso in az-Za’ayyem.

Intorno alle 10:00, le Foi si sono rinforzate con un veicolo da costruzione e l’amministrazione civile si è trasferita a Khirbet Zanuta, città ad-Dhahiriya occidentale, 20 km a sud della città di Hebron. L’Amministrazione Civile ha distribuito 14 avvisi di cessazione della costruzione ai palestinesi nell’area per presunta costruzione senza licenza nell’area C. L’area ha una popolazione di 70 persone, che vivono in stanze rivestite di stagno e si affidano all’allevamento di pecore per vivere. Avevano costruito una scuola abbronzata nella zona, che è stata demolita dalle Foi e poi ricostruita dalla comunità; da allora l’amministrazione civile israeliana ha preso di mira la scuola con avvisi di demolizione.

Intorno alle 13:30, le Foi, accompagnate da un SUV dell’Amministrazione Civile, si sono spostate nell’area di Um al-Qiba nella valle settentrionale del Giordano, Tubas orientale, Cisgiordania settentrionale. Si sono fermati nella zona di Ad-Dababis e hanno immediatamente sequestrato il SUV di Mahdy Daraghmeh, presidente di al-Maleh e al-Madareb Bedouin Community Council. Hanno anche sequestrato un trattore; entrambi i veicoli sono stati portati in un campo militare israeliano e presumibilmente detenuti per aver lavorato nell’Area C.

All’inizio di martedì 15 dicembre 2020, i bulldozer israeliani hanno continuato le demolizioni al cimitero di Yusufia vicino al minareto di Bab al-Asbat per il secondo giorno consecutivo, dopo che aveva demolito le sue scale due settimane fa.

Mustafa Abu Zahra, capo del Comitato per la preservazione dei cimiteri islamici a Gerusalemme, ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che il comune israeliano ha demolito gran parte del muro settentrionale del cimitero e il terreno adiacente a tombe vecchie di decenni. La demolizione fa parte del piano delle autorità israeliane per stabilire il progetto del “sentiero del giardino biblico” intorno alla recinzione di Gerusalemme occupata.

Da parte sua, Ahmed Dajani, direttore esecutivo del Comitato per la preservazione dei cimiteri islamici a Gerusalemme, ha affermato che due settimane fa gli equipaggi del Comune hanno demolito le scale del cimitero; che viene utilizzato per accedere sia al cimitero, alla moschea di al-Aqsa e alla città vecchia tramite Bab al-Asbat. Il Comune ne ha demolito il muro settentrionale e le tombe vicine. Dajani ha condannato l’intenzione del Comune israeliano di istituire un parco nella zona in quanto non è necessario e che il cimitero di Yusufia è sovraffollato di tombe e necessita di espansione piuttosto che confiscarne parti.

Va notato che l’idea del progetto “Sentiero del giardino biblico” è apparsa nel 1970, ma negli ultimi anni è stata intensificata e sviluppata. Questo progetto è concentrato nelle aree che circondano la Moschea di Al-Aqsa e la storica recinzione di Gerusalemme e l’area che circonda Gerusalemme Est occupata, oltre alle aree che si affacciano su di essa, in particolare le aree meridionale, orientale e settentrionale.

Intorno alle 11:00, le Foi, accompagnate da diversi veicoli militari e dell’Amministrazione Civile, compresi veicoli da cantiere, si sono spostate nell’area di Souba nella città di Idhna, a ovest di Hebron. I soldati si sono schierati nell’area mentre i mezzi di costruzione procedevano alla demolizione di muri di pietra di 500 metri e al rasoio di 19 dunum di terreni agricoli: 9 dunum di mandorli di 20 anni; 7 dunum di ulivi di 20 anni; 3 dunum di cactus di 10 anni. Il terreno è di proprietà di Ali Amer Abriosh e la demolizione sarebbe stata presumibilmente per lavori nell’Area C.

Intorno alle 10:00 di mercoledì 16 dicembre 2020, una forza militare israeliana rinforzata con veicoli militari si è trasferita nel villaggio di az-Zubaidat nelle valli del Giordano settentrionale, a nord di Gerico. Gli impiegati dell’amministrazione civile israeliana hanno impedito a Fadi Abdallah Zbaidat e Mansour H. Zbaidat di lavorare nelle loro terre con il pretesto di essere terre di Stato; i soldati hanno sequestrato due trattori Fiat 466 e li hanno trasportati all’insediamento di “Argaman”.

Intorno alle 11:00 di mercoledì, le Foi, accompagnate da un SUV dell’Amministrazione Civile, si sono spostate nel villaggio di ‘Anin, Jenin occidentale, nel nord della Cisgiordania. L’impiegato dell’Amministrazione Civile ha notificato 11 avvisi di demolizione a carrelli di cibo e bevande vicino al muro di annessione per presunti lavori illegali nell’area C; è stato concesso loro un periodo di una settimana per eseguire la demolizione. I carri sono di proprietà di: Radi e Mahmoud Khdour; Aseed, Yazeed e Waleed Issa; Ismail Yassin; Assem Issa; Hakam e Ashraf Yassin; e Mohammed Issa.

-Attacchi dei coloni ai civili palestinesi e alle loro proprietà

Giovedì sera, 10 novembre 2020, un colono israeliano ha aggredito Samir Alaa Rowaydy (6) mentre era presente davanti alla sua casa nella zona di al-Ain, Silwan, Gerusalemme est occupata a sud.

Il padre di Rowaydy, Alaa, ha dichiarato al PCHR che il colono ha aggredito suo figlio mentre era con suo cugino, Mohammed (8), a pochi metri dalla casa. Il colono ha spinto il ragazzo e gli ha dato un calcio allo stomaco e al piede, poi ha inseguito lui e suo cugino in casa, insultandoli. Ha aggiunto che suo figlio era terrorizzato e incapace di parlare o muoversi, lo ha chiamato un’ambulanza che lo ha trasportato per ricevere cure e ha chiamato la polizia. Rowaydy ha presentato una denuncia alla polizia e ha presentato loro rapporti medici.

All’inizio di venerdì 11 dicembre 2020, un gruppo di coloni ha costruito un colpo sul terreno di Aref Jaber ad Al Baqa’a, a est di Hebron, vicino all’insediamento di “Kiryat Arba”. Jaber ha dichiarato al ricercatore sul campo del PCHR che “ho ricevuto una chiamata secondo cui i coloni costruivano una capanna all’interno della mia terra di 50 dunum nell’area di al-Baqa’a mentre i soldati israeliani erano presenti nell’area. Ci sono andato il mio parente Saher Jaber e abbiamo parlato con il soldato; i coloni ci hanno attaccato e spinto fuori, lanciando pietre contro il mio veicolo rompendone il lunotto; nel frattempo, i soldati non hanno fatto nulla per fermarli. Siamo andati alla stazione di polizia di “Kiryat Arba” per presentare una denuncia.”

Intorno alle 11:00 di sabato 12 dicembre 2020, un colono ha aggredito il giornalista Mohannad Kofeisheh (28 anni) davanti ai soldati israeliani vicino al checkpoint militare di Gilbert, stabilito all’ingresso del quartiere di Tel Rumeida mentre girava un rapporto sulla pandemia di coronavirus.

Kofeisheh ha rilasciato la seguente dichiarazione al ricercatore sul campo del PCHR:

“Lavoro per Palestine Sports TV e freelance con diverse agenzie di comunicazione. Intorno alle 11:00 di sabato, ero vicino al checkpoint di Gilbert dove era presente un gruppo di coloni e uno di loro ha detto in ebraico, che a quanto ho capito, “Lo picchierò”. Mi sono avvicinato a uno dei soldati della zona e gli ho raccontato quello che avevo sentito, e mentre gli parlavo un colono mi si è avvicinato e mi ha colpito sulla testa, così l’ho fotografato con la mia macchina fotografica. Il soldato mi ha urlato contro e ha detto a me e al colono di allontanarci dopo che un gruppo si era radunato intorno a noi. Circa 15 minuti dopo una forza di polizia israeliana è arrivata nella zona e ho raccontato a un poliziotto cosa era successo e gli ho mostrato la foto del colono e gli ho presentato una denuncia. Più tardi, sono tornato a casa e ho ricevuto una chiamata dalla polizia israeliana che mi ha ordinato di andare al checkpoint di Gilbert. Al mio arrivo, mi hanno chiesto di accompagnarli alla stazione di polizia della moschea di Ibrahimi per identificare il colono; Sono andato e sono rimasto lì per 30 minuti dove mi è stato detto che ero in arresto poiché il colono aveva presentato una denuncia contro di me. Sono stato portato alla stazione di polizia “Beitar Illit” tramite un’auto della polizia a Gerusalemme occidentale. Sono stato lì per un’ora; Poi sono stato ricoverato in una stanza investigativa dove sono stato indagato sull’incidente. Ho mostrato all’investigatore il filmato sulla mia telecamera che documentava l’assalto del colono contro di me. Sono stato lasciato nell’atrio e la polizia ha portato il colono che è rimasto con l’investigatore per un’ora e mezza. L’investigatore ha ordinato il mio rilascio dopo che ho firmato una cauzione non pagata di ILS 3.000.

Intorno alle 12:00 di domenica 13 dicembre 2020, un gruppo di coloni dell’insediamento di “Kiryat Arba” ha aggredito le case di civili nel villaggio di al-Uddeisa, a nord di Hebron. Nel tentativo di controllare la terra. I coloni hanno maledetto i residenti e hanno minacciato di bruciare le loro case. L’attacco è stato preceduto dai coloni che costruivano una capanna sulle terre della famiglia Jaber il giorno prima.

– Politica di chiusura e restrizioni alla libertà di circolazione di persone e merci:

La Striscia di Gaza subisce ancora la peggiore chiusura nella storia dell’occupazione israeliana dell’oPt in quanto è entrata nel 14° anno consecutivo, senza alcun miglioramento nella circolazione di persone e merci, condizioni umanitarie e con conseguenze catastrofiche su tutti gli aspetti della vita.

Cisgiordania:

Oltre a 108 posti di blocco permanenti e strade chiuse, questa settimana si è assistito all’istituzione di ulteriori posti di blocco temporanei che limitano le merci e le persone 64 posti di blocco temporanei, dove hanno perquisito i veicoli dei palestinesi, controllato i loro documenti e arrestato 6 di loro. Le Foi hanno chiuso molte strade con cubi di cemento, cancelli di metal detector e banchi di sabbia e hanno rafforzato le loro misure contro il movimento delle persone ai posti di blocco permanenti militari.

Ramallah:

Venerdì 11 dicembre 2020, le Foi hanno chiuso per quattro ore l’ingresso orientale della città di Kafr Malik, a nord di Ramallah.

Domenica 13 dicembre 2020, le Foi hanno chiuso il checkpoint di Beit El DCO dalle 18:00 alle 22:00, ostacolando il traffico.

Betlemme:

Giovedì 10 dicembre 2020, le Foi hanno istituito due posti di blocco temporanei all’ingresso della zona di Teqoa e di Akbat Hasna.

Venerdì 11 dicembre 2020, le Foi hanno istituito due posti di blocco temporanei all’ingresso dell’area di Teqoa e Akbat Hasna.

Alle 15:30 circa di sabato 12 dicembre 2020, le Foi hanno chiuso il checkpoint dei container, ostacolando il traffico. Successivamente è stato riaperto.

Domenica 13 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco temporanei all’ingresso di Beit Jala, Teqoa e al-Khader.

Lunedì 14 dicembre 2020, le Foi hanno istituito 4 posti di blocco temporanei agli ingressi occidentali delle città di Teqoa e Husan e all’ingresso dell’area di Akbat Hasna e del villaggio di Marah Rabah.

Martedì 15 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco militari agli ingressi nord e occidentali della città di Teqoa, del villaggio di Fureidis e nell’area di Akbar Hasna.

Gerico:

Giovedì 10 dicembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso nord di Gerico.

Sabato 12 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco agli ingressi sud e nord di Gerico e all’incrocio della strada al-Mo’arajat, che collega Gerico e Ramallah.

Nablus:

Giovedì 10 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito un checkpoint all’incrocio dell’insediamento “Shafi Shomron”, a ovest di Nablus.

Domenica 13 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito un checkpoint all’incrocio dell’insediamento “Shafi Shomron”, a ovest di Nablus.

Lunedì 14 dicembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’incrocio dei villaggi di Burin, Tell e Madama, a sud di Nablus.

Martedì 15 dicembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint nel ponte settentrionale del villaggio di Madama, a sud-est di Nablus.

Jenin:

Venerdì 11 dicembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint nella piazza del villaggio di al-Maniyia, a nord-est di Jenin.

Hebron:

Giovedì 10 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso nord del villaggio di Halhul, all’ingresso sud di Hebron e all’ingresso del campo profughi di Al-Arroub.

Venerdì 11 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso del campo profughi di Fawwar e all’ingresso nord della città di Yatta.

Sabato 12 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco all’ingresso del campo profughi di Al-Arroub, all’ingresso occidentale di Hebron e all’ingresso dei villaggi di Susya e as-Samu.

Domenica 13 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di as-Samu, Ash-Shuyukh e Tarqumiyah e all’ingresso meridionale di Hebron.

Qalqilya:

Venerdì 11 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Jit, a nord di Qalqilya, e lo hanno rimosso in seguito.

Domenica 13 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di Jit e Azzun, a est di Qalqilya.

Salfit:

Giovedì 10 dicembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Deir Ballut, a ovest di Salfit.

Venerdì 11 dicembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso nord di Salfit e hanno impedito ai residenti della città di entrarvi o di eccitarlo e hanno permesso loro di passare più tardi.

Sabato 12 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco agli ingressi dei villaggi di Deir Ballut e Deir_Istiya.