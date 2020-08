REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 19-26 AGOSTO 2020. #IsraeliCrimes (I parte)

– Bambino palestinese ucciso e 16 civili feriti, inclusi 2 bambini, nell’uso eccessivo della forza da parte delle IOF: – 10 feriti documentati a Ramallah, inclusi 2 bambini e il bambino assassinato; – 2 feriti sono stati documentati durante la soppressione delle proteste da parte delle Foi a Kafr Qaddum; – 2 feriti a Jenin e altri 2 a Tulkarm – Bambino ferito in uno degli attacchi aerei delle Foi nella Striscia di Gaza – Gaza entra in una nuova fase con i casi di coronavirus e le morti rivelati per la prima volta fuori dai centri di quarantena; – Politica israeliana di punizione collettiva: le Foi mantengono restrittive restrizioni di chiusura sulla Striscia di Gaza – 5 sparatorie riportate a pescherecci nella Striscia di Gaza occidentale; e 8 sparatorie su terreni agricoli nella striscia di Gaza orientale; – In 111 incursioni delle Foi in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est occupata: 103 civili arrestati, inclusi 5 bambini e una donna; – 4 case demolite, di cui 3 auto-demolite nella Gerusalemme Est occupata, e 11 caserme demolite e smantellate a Hebron; – Attacchi di coloni in Cisgiordania: almeno 259 piantine di ulivo sradicate e pastori aggrediti a Hebron; – Le Foi hanno stabilito 62 posti di blocco militari temporanei in Cisgiordania e hanno arrestato 9 palestinesi su detti posti di blocco

SOMMARIO

Le forze di occupazione israeliane (IOF) hanno continuato a commettere crimini e violazioni a più livelli contro i civili palestinesi e le loro proprietà, inclusi raid nelle città palestinesi caratterizzate da un uso eccessivo della forza, aggressioni, abusi e attacchi ai civili. Questa settimana, le Foi hanno intensificato i suoi attacchi alla Striscia di Gaza con molteplici attacchi aerei; un attacco aereo ha provocato il ferimento di un bambino all’interno della sua casa. Inoltre, le Foi hanno mantenuto le restrizioni di chiusura più restrittive sulla Striscia di Gaza, in prosecuzione della politica di punizione collettiva, e azioni di ritorsione disumane e illegali adottate da Israele contro la popolazione civile della Striscia di Gaza dal 2007.

Durante l’escalation delle Foi, i primi casi di coronavirus sono stati documentati nella Striscia di Gaza fuori dai centri di quarantena. Le autorità di Gaza hanno imposto un coprifuoco di 48 ore a partire da lunedì sera, 24 agosto 2020, e lo hanno rinnovato per altre 72 ore. Il coprifuoco ha comportato la sospensione di strutture pubbliche e private, comprese istituzioni educative, moschee, mercati, sale per matrimoni e circoli, al fine di contenere la diffusione del virus, identificare possibili aree di infezione e rivolgersi alle persone che hanno avuto contatti con i contagiati. Il PCJR avverte delle catastrofiche implicazioni della diffusione del coronavirus nella Striscia di Gaza, soprattutto con il suo sistema sanitario già esaurito a causa di 14 anni di chiusura illegale e disumana e di politiche di punizione collettiva imposte dalle Foi sulla Striscia di Gaza. Il PCHR teme per la vita dei civili palestinesi mentre continuano gli attacchi delle Foi e le misure di punizione collettiva e mette in guardia dalle loro ripercussioni sui diritti economici e sociali collettivi dei palestinesi.

Inoltre, le Foi hanno continuato i suoi attacchi in Cisgiordania, compreso l’uso eccessivo della forza, la demolizione di case e strutture e l’espansione degli insediamenti.

Questa settimana, il PCHR ha documentato 209 violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario (DIU) da parte delle Foi e dei coloni dell’oPt. Va notato che le limitazioni dovute alla pandemia del virus corona, inclusa la chiusura di alcuni territori, hanno limitato la mobilità dei lavoratori sul campo della PCHR e la capacità di condurre la documentazione sul campo; pertanto, le informazioni documentate in questo rapporto sono solo una parte delle continue violazioni delle Foi.

– Sparatorie e violazione del diritto all’integrità fisica:

Le Foi hanno ucciso un bambino e ferito altri 16 civili, inclusi 2 bambini nell’uso eccessivo della forza in Cisgiordania: bambino ucciso e altri 2 bambini feriti il ​​19 agosto 2020, dopo che le Foi hanno sparato loro per aver lanciato pietre e molotov su di loro a nord-ovest di Ramallah. Altri 7 feriti documentati nella repressione delle proteste da parte delle Foi a Turmus Ayya; 1 ferito nel campo profughi di Jalazone a Ramallah; e altri 2 a Kafr Qaddum, uno di loro è stato ferito da un ordigno esplosivo piazzato dalle IOF; Altri 2 sono rimasti feriti a Jenin e 2 a Tulkarm.

Nella Striscia di Gaza, un bambino ha riportato ferite moderate durante un attacco aereo israeliano mentre era a casa; e un proiettile arterioso cadde su una casa nella parte orientale di Khan Younis, distruggendone uno dei muri senza esplodere. Inoltre, le Foi hanno aperto il fuoco 5 volte su pescherecci nella Striscia di Gaza occidentale e 8 volte su terreni agricoli a est.

Incursioni delle Foi e arresti di civili palestinesi: le Foi hanno effettuato 111 incursioni in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est occupata. Quelle incursioni includevano incursioni di case civili e sparatorie, allettando la paura tra i civili e attaccando molti di loro. Durante le incursioni di questa settimana, 103 palestinesi sono stati arrestati, tra cui 5 bambini e una donna che è il capo della divisione delle guardie femminili nella moschea di Al-Aqsa. Gli arrestati includevano due membri affiliati ad Hamas del dissolvente Consiglio Legislativo Palestinese. Le Foi hanno anche condotto due incursioni limitate nel Khan Younis orientale e nel nord della Striscia di Gaza.

Attività di espansione degli insediamenti e attacchi dei coloni: le Foi hanno continuato le operazioni di espansione degli insediamenti in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est occupata, il PCHR ha documentato 10 violazioni, tra cui:

Tubas: baracche di lamiera rasa al suolo, era adibita a stalla per pecore e comprendeva una cisterna d’acqua e mangime per animali;

Sebastia, Nablus: avviso di rimozione del flag post;

Gerusalemme est: avvisi di demolizione notificati a due edifici residenziali nel quartiere di Wadi al-Humus e 4 case demolite (3 auto demolite);

Betlemme: avviso di demolizione di due case e una strada rase al suolo;

Ramallah: 2 baracche stagnate e metalliche rase al suolo; uno è utilizzato come residente e l’altro come stalla per pecore; 2 tende residenziali smantellate e 6 baracche adibite a fienili;

Gerico: 2 baracche usate come fienili rase al suolo.

Attacchi di coloni: il PCHR ha anche documentato almeno 350 piantine di ulivo sradicate (5 anni) e pastori aggrediti ed espulsi a Yatta orientale, Hebron.

– Politica di chiusura israeliana e restrizioni alla libertà di movimento:

Le Foi hanno mantenuto inasprite le restrizioni di chiusura e la sua politica di punizione collettiva sulla Striscia di Gaza, rafforzata da lunedì 10 agosto 2020, poiché le autorità israeliane hanno annunciato la chiusura del valico di Karm Abu Salem e vietato l’ingresso di carburante e materiali da costruzione, e hanno chiuso il mare presumibilmente in risposta al lancio di palloni incendiari verso le comunità israeliane adiacenti alla Striscia di Gaza. Mercoledì sera, 12 agosto 2020, le Foi hanno annunciato di ridurre la zona di pesca della Striscia di Gaza da 15 a 8 miglia nautiche. A causa della sospensione dell’ingresso di carburante, la centrale elettrica di Gaza ha annunciato il suo arresto a partire da martedì mattina, 18 agosto 2020, poiché la popolazione di Gaza ora riceve 4 ore di energia contro 16 ore di interruzione al giorno; le cui implicazioni negative hanno iniziato a interessare i servizi sanitari e igienico-sanitari, nonché le strutture commerciali, industriali e agricole.

Questa decisione rientra nel quadro della politica di chiusura completa, illegale e non umanitaria imposta dalle autorità israeliane sulla Striscia di Gaza dal giugno 2007, poiché i valichi della Striscia di Gaza hanno assistito a restrizioni più severe alla circolazione di merci e persone.

Nel frattempo, le Foi hanno continuato a dividere la Cisgiordania in cantoni separati con strade chiave bloccate dall’occupazione israeliana dalla Seconda Intifada e con posti di blocco temporanei e permanenti, dove il movimento dei civili è limitato e sono soggetti ad arresto.

– Violazione del diritto alla vita e all’integrità fisica

– Sparatorie e altre violazioni del diritto alla vita e all’integrità fisica

Intorno alle 17:00 di mercoledì 19 agosto 2020, le Foi hanno soppresso i civili palestinesi che partecipavano al quarto festival nazionale che si è tenuto vicino all’ingresso del villaggio di Turmus Ayya, a est di Ramallah, condannando il piano di annessione delle Foi e la normalizzazione delle relazioni tra Emirati Arabi Uniti e Israele. Le Foi hanno inseguito i giovani che si erano radunati nella zona, si sono scontrati con loro e hanno sparato contro di loro proiettili veri e di gomma, bombe sonore e lacrimogeni. Di conseguenza, 7 civili sono rimasti feriti. Sono stati trasferiti al Palestine Medical Complex per cure mediche. Decine di persone sono state anche soffocate a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni e hanno ricevuto cure mediche. Gli scontri tra le Foi ei partecipanti sono continuati fino alle 19:30.

Intorno alle 18:30 dello stesso mercoledì, le cannoniere israeliane stazionavano a ovest delle coste di al-Nuseirat nel centro della Striscia di Gaza, inseguivano e aprivano il fuoco contro i pescherecci palestinesi che navigavano all’interno della zona di pesca consentita (meno di un miglio nautico). Hanno anche pompato acqua ai pescherecci palestinesi, costringendo i pescatori a lasciare le reti da pesca e ad allontanarsi dalla zona. Un peschereccio ha subito diversi proiettili vivi e alcune delle sue assi di legno si sono rotte a causa del pompaggio dell’acqua. Dopo che la cannoniera israeliana ha lasciato la zona, i pescatori sono tornati in mare, hanno preso le reti da pesca e hanno lasciato il porto di Gaza. Un pescatore ha anche riportato lievi ferite dopo che alcune assi di legno sono cadute su un piede.

Mercoledì 19 agosto 2020, le Foi hanno sparato e ucciso un bambino palestinese e ne hanno ferite altri 2 per aver lanciato pietre e molotov contro le Foi, a nord-ovest di Ramallah.

Secondo le indagini del PCHR, intorno alle 13:30 del giorno suddetto, le Foi sono state in un veicolo militare che pattugliava una tangenziale, adiacente al villaggio di Deir Abu Mash’al, a nord-ovest di Ramallah, hanno sparato proiettili vivi a 3 bambini palestinesi che erano a circa 20 metri dal veicolo militare perché hanno lanciato pietre e molotov contro le Foi. Di conseguenza, i 3 bambini sono rimasti feriti; uno di loro è stato arrestato mentre gli altri due sono riusciti a fuggire dalla zona. Mohammed Damer Hamdan Matar (17), che è stato arrestato, ha subito una ferita da arma da fuoco durante la sua attesa ed è stato trasferito dalle Foi in un ospedale in Israele. Giovedì 20 agosto 2020, le Foi hanno dichiarato la morte di Matar soccombente alle sue ferite e hanno tenuto il suo corpo sotto la loro custodia. Gli altri due bambini sono stati trasferiti all’ospedale palestinese. Le loro ferite sono state le seguenti: un bambino di 16 anni è stato colpito da un proiettile vivo al piede e un bambino di 17 anni è stato colpito da un proiettile vivo nella zona inferiore dell’addome.

Intorno alle 00:55 di giovedì 20 agosto 2020, le Foi di stanza nelle terre del villaggio di Shufa, a est di Tulkarm, hanno soppresso una protesta a cui hanno partecipato dozzine di civili. Le Foi hanno sparato bombe sonore e lacrimogeni contro i manifestanti che hanno tentato di affrontare i bulldozer delle Foi e vietato il livellamento e la costruzione di una nuova strada di insediamento e di un’area industriale a favore degli insediamenti israeliani. Di conseguenza, molti civili sono stati soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni. Le Foi hanno anche arrestato Yahiya Jehad Duroubi e Fawsat Duroubi, del villaggio di Shufa, e successivamente rilasciati.

Intorno alle 17:00 dello stesso giovedì, le cannoniere israeliane di stanza a ovest di Khan Younis nel sud della Striscia di Gaza, hanno inseguito, aperto il fuoco e pompato acqua a pescherecci palestinesi che navigavano all’interno dell’area di pesca consentita (meno di 3 miglia nautiche). Di conseguenza, i pescatori furono presi dal panico e dovettero tornare sulla riva temendo per le loro vite; non sono state riportate vittime. Va notato che le Foi continuano a imporre un blocco completo al mare come parte delle loro misure punitive contro la Striscia di Gaza. Pertanto, i pescatori tentano di navigare per distanze limitate per pescare.

Intorno alle 19:00 dello stesso giovedì, Wasim Abdul Hamid Eshtiwi (27), del villaggio di Kafr Qaddum, è stato ferito a seguito di una bomba esplosiva piazzata dalle Foi vicino a una casa in costruzione di proprietà di Amin Rafiq Eshtiwi, adiacente al settimanale area di protesta nel villaggio di Kafr Qaddum nella città di Qalqilya. Secondo la dichiarazione di Rafiq Eshtiwi al ricercatore sul campo del PCHR:

“Ero con un amico nel villaggio di Kafr Qaddum quando le nostre donne e bambini sono andati nella nostra nuova casa per controllarla e prepararla come fanno ogni giorno. Ci rechiamo quotidianamente nella nuova casa, adiacente all’area delle proteste settimanali. Ho ricevuto una telefonata dalla mia famiglia che diceva che ci sono 2 strane scatole posizionate intorno alla casa. Ho detto alla mia famiglia di non toccare le scatole fino al mio arrivo. Il mio demone Wasim Eshtiwi era con me quando sono andato a casa. Ho tentato di controllare la scatola, ma è esplosa improvvisamente ferendo gli occhi e le mani di Wasim. Abbiamo immediatamente portato Wasim in ospedale per cure mediche. Le scatole si sono rivelate essere materiali esplosivi piantati dalle Foi intorno alla casa. Queste scatole hanno scritte in lingua ebraica ed è chiaro che appartengono a soldati israeliani”.

Intorno alle 05:30 dello stesso venerdì, un drone israeliano ha lanciato un missile contro un terreno agricolo nel villaggio di Al Fukhkhari. Pochi minuti dopo, aerei da guerra israeliani hanno lanciato un missile nella stessa area. Il bombardamento ha causato un grande buco nel terreno. Inoltre, il bambino Islam Khalid Zedan al-Amour (10) ha subito una ferita da scheggia alla spalla destra mentre si trovava sul tetto della sua casa, che era leggermente danneggiato, a 10 metri dal terreno preso di mira. Il bambino ferito è stato trasferito al Gaza European Hospital per cure mediche e la sua ferita è stata classificata come moderata. Wala’a al-Amour, la madre di Islam, ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che i suoi 4 figli stavano dormendo sul tetto della casa e si sono avvicinati al suono dell’esplosione provocata dal primo missile. Quando hanno tentato di scendere al piano terra, si è verificato il secondo bombardamento, ferendo suo figlio Khalid, mentre tentava di scendere le scale.

Intorno alle 06:00 dello stesso venerdì, le cannoniere israeliane di stanza a nord-ovest di Beit Lahia nel nord della Striscia di Gaza, hanno inseguito e aperto il fuoco pesantemente contro i pescherecci palestinesi che navigavano all’interno dell’area di pesca consentita (meno di un miglio nautico). I pescatori, come risultato di ciò, furono presi dal panico e dovettero navigare verso la riva temendo per le loro vite. Le riprese sono proseguite nella stessa zona alle 21:45 dello stesso giorno. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 08:00 dello stesso venerdì, le cannoniere israeliane di stanza a ovest della costa di Khan Younis nel sud della Striscia di Gaza, hanno inseguito e aperto il fuoco contro i pescherecci palestinesi che navigavano all’interno dell’area di pesca consentita (meno di due miglia nautiche). I pescatori, a causa di ciò, furono presi dal panico e dovettero tornare sulla riva temendo per le loro vite. Non sono state segnalate vittime.

Dopo la preghiera del venerdì, dozzine di civili palestinesi di Yatta, a sud di Hebron e fazioni nazionali palestinesi hanno organizzato una protesta pacifica condannando la decisione delle autorità di occupazione israeliane di costruire strade a favore dell’espansione di nuovi progetti agricoli di insediamento sulle terre palestinesi nell’area di Sadat al-Tha’alah che è stato affermato dalle Foi come terre di stato per molti anni quando i partecipanti sono arrivati ​​nell’area, anche le Foi sono arrivate nell’area e hanno tentato di allontanare i partecipanti dall’area. Nel frattempo, un colono, responsabile della costruzione del progetto stradale, ha gridato ai partecipanti, insultandoli e minacciando di usare la forza contro di loro mentre teneva la mano sulla pistola. I soldati israeliani hanno dichiarato l’area come zona militare chiusa e hanno costretto i partecipanti ad andarsene. Il colono ha ostacolato la troupe della stampa e ha vietato loro di registrare il livellamento delle terre da parte delle Foi.

Intorno alle 13:00 dello stesso venerdì, le Foi, di stanza all’ingresso occidentale del villaggio di Hares, a nord di Salfit, hanno soppresso una protesta a cui hanno partecipato dozzine di civili. Le Foi hanno inseguito i giovani che si erano radunati nella zona, si sono scontrati con loro e hanno sparato contro di loro proiettili di gomma, bombe sonore e lacrimogeni. Le Foi hanno anche attaccato Waddah Othman Mahmoud Tabib (43), disabile dal villaggio di Izbat al-Tabib, picchiandolo. Lo hanno maltrattato e arrestato.

L’attacco delle Foi ha reso invalido il civile palestinese Waddah

Il fratello di Waddah Bayan al-Tabib ha detto:

“Mio fratello Waddah ha saputo che parteciperò a una protesta pacifica all’ingresso del villaggio di Hare, quindi ha insistito per venire con me nonostante la sua disabilità. Ho cercato di convincerlo a non andare, ma è venuto e ha detto che andrà a sottolineare che la necessità di difendere le nostre terre e combattere gli insediamenti è responsabilità di tutti. Ha usato una stampella per camminare poiché aveva bisogno di interventi chirurgici per sostituire la sua articolazione e, quindi, non può muoversi normalmente. Quando siamo arrivati ​​alla protesta, gli ho portato una sedia da sistemare perché non poteva stare in piedi. Quando l’Imam arrivò, si trovava su un cubo di cemento vicino a Waddah, che era seduto senza fare nulla. All’improvviso, i soldati israeliani gli si sono avvicinati, lo hanno picchiato pesantemente e lo hanno spinto verso il cancello di metallo. I soldati hanno spinto Waddah a terra e si sono raccolti intorno a lui. I civili hanno tentato di salvare mio fratello dai soldati israeliani, ma i soldati hanno lanciato lacrimogeni contro di loro e hanno arrestato Waddah. Venerdì sera, il telefono di Waddah ci ha chiamato per un minuto e ha detto che si trovava nella prigione di Ofer perché soffre di frattura a 2 dita oltre a contusioni in tutto il corpo. Ha anche detto che le sue ferite al viso sono state suturate e ha espresso la sua stanchezza a causa dell’attacco. È strano che mio fratello, una persona disabile che non ha fatto del male a nessuno, sia stato processato invece dei soldati israeliani, che lo hanno attaccato”.

Intorno alle 17:35 dello stesso venerdì, i soldati israeliani di stanza lungo la barriera di confine, a est del villaggio di al-Shoka, a est di Rafah, hanno aperto il fuoco contro i terreni agricoli. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 18:40 dello stesso venerdì, le Foi, di stanza lungo la recinzione di confine, a est di Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza, hanno aperto sporadicamente il fuoco su terre adiacenti alla recinzione di confine. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 08:50 di sabato 22 agosto 2020, le Foi, di stanza lungo la recinzione di confine a Khan Younis orientale, hanno aperto il fuoco su terreni agricoli, a est del villaggio di al-Qararah, adiacenti alla recinzione di confine. Non sono state segnalate vittime.

Allo stesso tempo, i soldati israeliani di stanza lungo la recinzione di confine, a est di al-Buraij nella striscia centrale di Gaza, hanno aperto il fuoco contro i pastori palestinesi nell’area adiacente alla recinzione di confine. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 09:00, le cannoniere israeliane di stanza a ovest di Jabalia ea nord-ovest di Beit Lahia nel nord della Striscia di Gaza, hanno inseguito e aperto il fuoco pesantemente contro i pescherecci palestinesi che navigavano all’interno dell’area di pesca consentita (1-3 miglia nautiche). I pescatori, come risultato di ciò, furono presi dal panico e dovettero navigare verso la riva temendo per le loro vite. La sparatoria è continuata fino alle 22:00 dello stesso giorno. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 13:00 dello stesso sabato, le Foi di stanza all’ingresso nord stabilito nelle terre del villaggio di Kafr Qaddum, a nord di Qalqiliyah, hanno soppresso una protesta a cui hanno partecipato dozzine di civili. Le Foi hanno inseguito i giovani che si erano radunati nell’area, si sono scontrati con loro e hanno sparato contro di loro proiettili di gomma, bombe sonore e lacrimogeni. Di conseguenza, un civile di 22 anni è stato colpito da un proiettile di gomma alla vita e un civile di 47 anni si è slogato un piede dopo che i soldati israeliani lo avevano inseguito.

Intorno alle 15:00, le Foi, di stanza lungo la recinzione di confine, a est di Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza, hanno aperto sporadicamente il fuoco su terreni agricoli adiacenti alla recinzione di confine. Di conseguenza, gli agricoltori le cui terre sono adiacenti alla recinzione di confine furono presi dal panico. Non sono stati segnalati né vittime né danni materiali.

Intorno alle 23:00 dello stesso sabato, le Foi hanno preso d’assalto il villaggio di al-Issawiya, a nord-est di Gerusalemme est occupata ha stabilito posti di blocco alle sue entrate, ha impedito ai civili di entrare o di uscire e ha perquisito i veicoli prima di consentire loro di uscire dal villaggio. Nel frattempo, alcuni giovani hanno protestato nel centro del villaggio e hanno lanciato pietre, fuochi d’artificio e bottiglie molotov contro i soldati israeliani. Una grande forza israeliana ha immediatamente preso d’assalto il quartiere e ha sparato proiettili di gomma, bombe sonore e lacrimogeni contro i manifestanti. Gli scontri scoppiati tra le Foi ei giovani sono continuati per più di 2 ore. Di conseguenza, dozzine di civili sono soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni. Le Foi hanno anche arrestato Sami Yahiya Dari (36).

Intorno alle 03:15 di domenica 23 agosto 2020, le Foi hanno preso d’assalto il campo profughi di Jalazone, a nord di Ramallah. Un certo numero di civili palestinesi si sono radunati e hanno lanciato pietre e bottiglie vuote contro i veicoli delle Foi che stazionavano nei vicoli del campo. Le Foi hanno sparato proiettili veri e di gomma, bombe sonore e lacrimogeni contro i civili. Di conseguenza, un civile di 23 anni è stato colpito da un proiettile vivo Two-Two alla coscia. È stato trasferito al Palestine Medical Complex per cure mediche. Anche altri sono stati soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni. Nel frattempo, le Foi hanno fatto irruzione e perquisito un certo numero di case, dopo di che hanno arrestato con rabbia 5 civili: Mohammed Raed al-Masri (16), Nasser Morad al-Safi (21), Amr Mohammed al-Sabe’a (20), Sultan Hamed al-Amouri (21) e Mohammed Saed al-Masri (20).

Intorno alle 14:25 di domenica 23 agosto 2020, le cannoniere israeliane di stanza a nord-ovest di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, hanno inseguito e aperto il fuoco pesantemente contro i pescherecci palestinesi che navigavano all’interno dell’area di pesca consentita (meno di un miglio nautico). I pescatori, come risultato di ciò, furono presi dal panico e dovettero navigare verso la riva temendo per le loro vite. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 19:15, i soldati israeliani di stanza lungo la recinzione di confine, a est del villaggio di al-Shoka, a est di Rafah, hanno aperto il fuoco contro i terreni agricoli adiacenti alla recinzione di confine. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 04:5 di lunedì 24 agosto 2020, gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato 3 missili a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro su un terreno agricolo nel villaggio di al-Qararah, a nord-est di Khan Younis. Il bombardamento ha causato un grande insieme nel territorio e l’area ha subito danni. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 04:30 dello stesso lunedì, le Foi, di stanza lungo la recinzione di confine, a est di Khan Younis, hanno sparato con un proiettile di artiglieria contro la casa di Khalid Husni Abu Yusuf (55) in via Abu Tharifah ad Abasan, Khan Younis. La casa si trova a 2 chilometri dalla recinzione di confine. Il proiettile di artiglieria è penetrato nel muro del primo piano e in un altro muro, provocando 2 buchi ed è caduto nel soggiorno senza esplodere.

Il guscio arterioso è penetrato nel muro del primo piano della casa di Khalid Abu Yusuf ed è caduto nel soggiorno senza esplodere

Khalid Abu Tharifah, il proprietario del tubo, ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che vive nella casa a 2 piani con la sua famiglia composta da 6 persone, tra cui 2 bambini. All’alba, Khalid sentì il suono di un forte bombardamento, ma pensò che fosse nelle vicinanze della casa. Verso le 11:00, una delle figlie di Khalid è salita al primo piano per portare la sua cancelleria. Ha visto distruzione e un grande proiettile di artiglieria nel soggiorno. Khalid ha informato la polizia. Un’unità di ingegneria degli esplosivi è arrivata sul posto e ha rimosso il guscio.

L’unità di ingegneria degli esplosivi della polizia ha detto che l’oggetto esplosivo era un proiettile di artiglieria dai resti delle Foi che è stato trovato a Khan Younis. Dopo aver controllato l’oggetto esplosivo, l’unità ha scoperto che si tratta di un guscio arterioso di grosso calibro (120 mm). L’unità ha anche indicato di aver naturalizzato il pericolo, messo in sicurezza e immagazzinato il dispositivo in conformità con gli standard tecnici e ingegneristici.

Intorno alle 16:40 dello stesso lunedì, le Foi, di stanza a nord e nord-est di Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza, hanno aperto sporadicamente il fuoco su terreni agricoli. I contadini palestinesi, le cui terre sono adiacenti alla zona di confine, furono presi dal panico. Non sono stati segnalati né vittime né danni materiali.

Intorno alle 02:30 di martedì 25 agosto 2020, le Foi hanno preso d’assalto la città di Tulkarm e hanno sparato proiettili veri e di gomma, bombe sonore e lacrimogeni contro i civili palestinesi, sostenendo di aver lanciato pietre contro le Foi quando hanno fatto irruzione in un certo numero di case. Di conseguenza, un 22enne è stato colpito da un proiettile di gomma alla gamba destra e un civile di 24 anni è stato colpito da un proiettile di gomma alla coscia.

Intorno alle 04:25 di martedì 25 agosto 2020, aerei da guerra israeliani hanno lanciato un missile su un terreno vuoto vicino all’aeroporto internazionale di Gaza, a est del villaggio di al-Shoka, a est di Rafah. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 05:20 di martedì 25 agosto 2020, le Foi hanno preso d’assalto il villaggio di Qabatiya, a sud-est di Jenin, a nord della Cisgiordania, e si sono fermate nel quartiere occidentale del villaggio. Un certo numero di civili si sono radunati e hanno lanciato pietre contro veicoli militari israeliani mentre le Foi sparavano proiettili vivi e bombe sonore contro di loro. Di conseguenza, un civile di 19 anni è stato colpito da un proiettile vivo che è entrato ed uscito dalla sua coscia destra. È stato trasferito al Dr. Khalil Suleiman Governmental Hospital di Jenin per cure mediche. Anche molti civili sono stati soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni e hanno ricevuto cure mediche sul campo. Le Foi hanno anche fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Mahmoud Nasser Fahed Zakarnah (18) e Shadi Sami Zakarnah (33), prima che si ritirassero alle 06:30.

Intorno alle 02:40 di mercoledì 26 agosto 2020, le Foi si sono rinforzate con una serie di veicoli militari che hanno preso d’assalto Hebron e si sono fermati nell’area di Nemrah. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Namer Mohammed al-Ja’bari dopo aver sfondato la porta principale con strumenti manuali. Nel frattempo, un certo numero di giovani palestinesi si sono riuniti e hanno lanciato pietre contro i veicoli militari corazzati israeliani. I soldati israeliani hanno sparato contro i lanciatori di pietre una raffica di bombe sonore e lacrimogeni. Di conseguenza, un certo numero di giovani è soffocato a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni.

Intorno alle 03:35 dello stesso mercoledì, gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato 4 missili a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro su un terreno agricolo nell’area di al-Zannah a Bani Suheila, Khan Younis. Il bombardamento ha lasciato un grande buco nel terreno. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 07:30 dello stesso mercoledì, le Foi, di stanza al cancello del muro di annessione vicino al cancello del villaggio di Ras al-Abed, adiacente al checkpoint di Barta’ah, a sud-ovest di Jenin, hanno aperto il fuoco contro un certo numero di lavoratori palestinesi, che hanno tentato di entrare nel cancello. Di conseguenza, un civile di 27 anni, del villaggio di Al-Judeida, a sud-est di Jenin, è stato colpito da un proiettile vivo alla gamba destra. È stato trasferito al Dr. Khalil Suleiman Governmental Hospital di Jenin per cure mediche. Anche molti civili sono stati soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni.