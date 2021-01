REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 21-27 GENNAIO 2021 (PARTE 2) #IsraeliCrimes

– Attacchi dei coloni ai civili palestinesi e alle loro proprietà

Giovedì mattina, 21 gennaio 2021, i coloni israeliani dell’insediamento “Nickodem” stabilito nelle terre orientali di Betlmme, si sono trasferiti su una collina nella Badia orientale di Betlemme dopo aver percorso due strade per raggiungerla per prenderne il controllo.

Hasan Breijiyeh, Direttore della Colonization and Wall Resistance Commission a Betlemme ha detto che la collina che è stata presa d’assalto dai coloni è di 800 dunum e si estende fino al Mar Morto appartenente alla famiglia di al-Zawahrah. Breijiyeh ha aggiunto che i coloni si sono trasferiti sulla collina con le loro auto lo stesso giorno, mattina sotto la protezione delle Foi, dopo aver percorso 2 strade sterrate per raggiungerla. Breijiyeh ha aggiunto che questo ha coronato una serie di misure prese dai coloni nel corso di mesi nella zona, inclusi raid ricorrenti e la realizzazione di strade e altre misure che erano tutte sotto gli occhi delle Foi e della loro protezione, incoraggiando i coloni a impossessarsi di più terre palestinesi. Breijiyeh ha anche affermato che i proprietari della collina hanno documenti che ne dimostrano la proprietà e che non hanno ricevuto alcun avviso di confisca al riguardo. Ha spiegato che il piano per conquistare la collina è un piano ufficiale sostenuto dal governo israeliano e dalle organizzazioni degli insediamenti che finanziano i coloni come parte di un enorme progetto di insediamento israeliano collegato ad altri progetti stabiliti nelle Valli del Giordano. Breijiyeh ha sottolineato che se la collina fosse stata conquistata, le organizzazioni israeliane avrebbero avuto la zona di Badia orientale sotto il loro controllo nei villaggi di Kisan e al-Rashayidah oltre al villaggio di Jeb al-Theeb, che è composto da circa migliaia di dunum disabitati ma piantati con alberi diversi. Breijiyeh ha detto che coloro che si impadroniscono di quest’area si definiscono “Hilltop Youth”, che hanno una lunga storia nel conquistare montagne e colline in tutta la West Bank.

Intorno alle 20:00, i coloni si sono riuniti all’incrocio del checkpoint di Huwara, l’insediamento di “Yitzahar”, il villaggio di Burin e il semaforo di Shilo, a sud-est di Nablus. I coloni hanno agitato le strade e lanciato pietre contro i veicoli palestinesi che attraversavano l’incrocio.

Intorno alle 20:30, un gruppo di coloni dell’insediamento di “Yitzahar” stabilito nelle terre sud-orientali di Nablus, a nord della Cisgiordania, ha attaccato i veicoli palestinesi che viaggiavano sulla strada Ramallah-Nablus vicino all’incrocio del villaggio di Burin e ha rotto il parabrezza di un’auto appartenente a ‘Abdel Karim Idris’ Odah, del villaggio di Huwara.

Nello stesso periodo, un gruppo di coloni ha attaccato vicino al villaggio di Burqa, a nord-est di Ramallah, nella Cisgiordania centrale, un’auto palestinese guidata da Hanin Walid Sawaftah (26) e accompagnata dal marito ‘Alaa Ihsan Sawaftah (36) e dai suoi 2 figli, Jad (3) e Majd (6), da Ramallah. Stavano andando a Tubas per visitare la loro famiglia in città. Di conseguenza, Jad è stato ferito alla testa e portato al Palestine Medical Complex per cure.

‘Alaa Sawaftah ha detto al ricercatore sul campo del PCHR:

“Intorno alle 20:30 dello stesso giorno, ero con mia moglie Hanin Walid Sawaftah che guidava la macchina insieme ai nostri figli Jad e Majd. Stavamo uscendo da Ramallah diretti a Tubas per visitare la nostra famiglia, prendendo la strada del villaggio di Burqa, a nord-est di Ramallah. Quando ci siamo avvicinati al villaggio, siamo rimasti sorpresi dai coloni che si radunavano all’incrocio del villaggio e lanciavano pietre contro il nostro veicolo. Di conseguenza, una pietra ha colpito la finestra accanto a mia moglie e un’altra nella finestra sul retro, rompendo il vetro e ferendo il viso di Jad. Molte pietre caddero anche sull’auto prima che mia moglie potesse recarsi al Checkpoint DCO all’ingresso occidentale di Ramallah, dove c’erano soldati e polizia israeliani. Mia moglie si è fermata al checkpoint e ha raccontato loro cosa è successo. La polizia israeliana ha portato un paramedico che ci ha fornito i primi soccorsi e poi ha chiamato un’ambulanza palestinese. Io e mio figlio siamo saliti in ambulanza mentre mia moglie veniva in macchina al Palestine Medical Complex a Ramallah, dove siamo stati tutti controllati dai medici, ma Jad ha subito tagli al viso ed è stato curato. Abbiamo lasciato la casa dell’ospedale di Ramallah”.

Intorno alle 20:30, dozzine di coloni israeliani hanno protestato sulla tangenziale tra i villaggi di Za’atarah e Teqoa, a est di Betlemme, e hanno lanciato pietre contro i civili.

Testimoni oculari hanno detto che i coloni erano sotto la protezione delle Foi e hanno chiuso la tangenziale davanti alle auto palestinesi. Hanno lanciato pietre contro le auto civili e hanno causato danni ad alcune di esse.

Intorno alle 21:00, decine di coloni israeliani all’incrocio dell’insediamento di Kfar Etzion, a sud di Betlemme, per la quinta settimana consecutiva.

Testimoni oculari hanno affermato che i coloni erano sotto la protezione delle Foi e hanno lanciato slogan chiedendo agli arabi di andarsene. Hanno chiuso la strada principale davanti alle auto palestinesi e hanno lanciato pietre contro le auto civili, provocando danni ad alcune di loro.

Intorno alle 22:00, un gruppo di coloni si è riunito nel villaggio di Jinsafut, a est di Qalqilya, e ha lanciato pietre contro i veicoli palestinesi. Di conseguenza, il parabrezza e il finestrino laterale di un’auto di proprietà di Mohammed Mahmoud ‘Abdel Karim Yousif sono stati rotti. I coloni hanno anche lanciato pietre contro le case appartenenti a Falah Mohammed Bashir e ‘Alaa Mohammed Bashir, rompendo le finestre delle case. I coloni hanno anche bucato le ruote di un’auto di Khaled ‘Abdel Rahman Bashir.

Intorno alle 17:00 di venerdì 22 gennaio 2021, dozzine di coloni dell’insediamento “Karmei Tzur” stabilito sulle terre palestinesi confiscate, a nord di Halhoul, a nord di Hebron, si sono riuniti sulla Bypass Road (60) che porta a Hebron. I coloni hanno lanciato pietre contro i veicoli palestinesi e hanno ostacolato il loro movimento. Non sono stati riportati feriti.

Intorno alle 20:00, un gruppo di coloni si è riunito sulla Bypass Road (60) che conduceva all’ingresso meridionale di Hebron vicino all’insediamento di “Beit Hagai” e ha fermato i veicoli palestinesi. Hanno ostacolato il loro movimento e cantato slogan contro gli arabi. Durante il quale, le Foi hanno chiuso la strada, costringendo i conducenti palestinesi a prendere le strade interne per paura dei coloni.

Sabato 23 gennaio 2021, i coloni israeliani sotto la protezione delle Foi hanno raso al suolo aree di terreno libere nel villaggio di al-Mo’asara, a sud di Betlemme, per realizzare una strada per insediamenti israeliani che collegasse l’insediamento “Migdal Oz” con l’insediamento “Efrat” stabilito nei pressi di Betlemme.

Hasan Breijiyeh, direttore della Commissione per gli insediamenti e la resistenza alla colonizzazione a Betlemme, ha affermato che le autorità israeliane hanno raso al suolo una terra di 3 dunum appartenente a Soliman Mousa Breijiyeh vicino all’insediamento “Migdal Oz” nelle terre del villaggio di Beit Fajjar vicino al villaggio di al-Ma’asara, a sud di Betlemme. Hanno iniziato a stabilire una nuova strada di insediamento che collega l’insediamento “Migdal Oz” con l’insediamento “Efrat”. Il proprietario terriero, Soliman Breijiyeh, ha detto di essere rimasto sorpreso dallo spostamento dei coloni israeliani nell’area lo stesso giorno della mattina. Hanno spianato una terra vicino all’insediamento “Migdal Oz”. Breijiyeh ha aggiunto di essere andato dalla polizia israeliana nell’insediamento di “Beitar Illit” e loro dalla polizia nell’insediamento di “Etzion” nel tentativo di fermare l’attacco dei coloni alla sua terra. Tuttavia, la polizia israeliana non ha ricevuto la sua denuncia, costringendolo a rimanere nella sua terra per impedire ai coloni di costruire la strada dell’insediamento attraverso la sua terra. Breijiyeh ha detto che nonostante i documenti che dimostrano la proprietà della terra, le Foi gli hanno sempre impedito di avvicinarsi o sfruttare la sua terra con il pretesto di trovarsi vicino all’insediamento.

Intorno alle 15:00, un gruppo di coloni dei gruppi “Price Tag” si è fatto strada dall’insediamento “Yitzahar” stabilito nel villaggio di Madma, a sud-est di Nablus, e ha attaccato la periferia sud-orientale del villaggio. Hanno lanciato pietre contro una casa appartenente a Mashhour Mohammed Qot, ma non sono state riportate vittime.

Intorno alle 16:00, un gruppo di coloni dei gruppi “Price Tag” si è fatto strada dall’avamposto dell’insediamento “‘Arousa” stabilito nelle terre del villaggio di Burin orientale, a sud-est di Nablus, ha attaccato la periferia orientale del villaggio e ha lanciato pietre contro una casa appartenente a Ibrahim “Adel” Eid, ma non sono state riportate vittime.

Lo stesso giorno, un gruppo di coloni del gruppo “Protettori delle montagne” ha danneggiato 100 ulivi in ​​un terreno di proprietà di Jamal ‘Ali Ahmed nel villaggio di Kafr ad-Dik a Salfit.

Jamal Ahmed ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che:

“Intorno alle 10:00, ho ricevuto una telefonata da un amico del villaggio che mi diceva di aver visto gli ulivi della mia terra distrutti e il terreno danneggiato. Mi sono diretto immediatamente nella zona di Hriket al-‘Aweinah nel monte Thaher Subh, a nord del villaggio di Kafr Ad-Dik a Salfit, ho trovato gli ulivi (circa 100) distrutti. Possiedo 50 dunum nella zona; 18 di loro sono stati attaccati. Ho presentato molti casi davanti ai tribunali israeliani a questo riguardo dagli anni novanta, e finora non è stata emessa alcuna sentenza definitiva per espellerci dal paese; tuttavia, una precedente decisione è stata emessa dalla Corte Suprema di ‘Ofer nel 1990, affermando che questa terra è una proprietà privata, ma invano perché i coloni hanno continuato a compiere i loro attacchi quasi settimanali nella zona. Questi coloni si definiscono i “Protettori di Moutnains”. Ribellano terre, danneggiano e rompono alberi. Ho comprato queste 100 piantine 6 anni fa e mi sono costate 50 shekel per ciascuna. Gli altri alberi sono stati danneggiati in precedenza dai coloni e ora sono inutili”.

Intorno alle 09:00 di lunedì 25 gennaio 2021, i coloni hanno attaccato i pastori e impedito loro di pascolare le pecore nell’area circostante i loro insediamenti stabiliti nelle terre del villaggio di Kisan, a est di Betlemme.

Secondo Ahmed Ghazal, capo del consiglio del villaggio di Kisan, ha detto che i coloni di “Ibei HaNahal” hanno lanciato pietre contro i pastori del villaggio di Kisan, ferendo Khalaf ‘Abayat dopo che una pietra lo aveva colpito. I coloni hanno usato i loro cani per attaccare le pecore e hanno impedito ai pastori di pascolare le pecore nelle terre che circondano il villaggio vicino al loro insediamento stabilito nelle terre palestinesi. Ghazal ha aggiunto che gli attacchi dei coloni contro i pastori a Kisan si sono recentemente intensificati, oltre al sequestro di aree libere di terre e alla demolizione di caserme.

La stessa mattina, un gruppo di coloni dell’insediamento “Kiryat Arba” stabilito sulle terre palestinesi confiscate si è trasferito a Hebron orientale. I coloni hanno sradicato circa 100 piantine di olivo piantate un anno fa da un terreno di 25 dunum appartenente ad Aref Mohammad Omar Jaber (44) nella zona di al-Baqa’a vicino al suddetto insediamento. È interessante notare che circa due mesi fa, i coloni hanno costruito una stanza di mattoni e legno sul suddetto terreno civile nel tentativo di impadronirsene. Jaber ha presentato diverse denunce davanti alla polizia israeliana riguardo ai ricorrenti attacchi dei coloni sulla sua terra.

Intorno alle 10:00, un gruppo di coloni dell’insediamento di “Ma’on” stabilito nelle terre palestinesi confiscate a Yatta orientale, a sud di Hebron, ha attaccato i pastori mentre pascolavano le loro pecore nell’area di Sedet al-Tha’lah, costringendoli ad andarsene dalla terra. Le autorità israeliane hanno dichiarato l’area come proprietà dello Stato e hanno iniziato a stabilire strade di insediamento per raggiungere i progetti agricoli stabiliti dai coloni lì.

– Politica di chiusura e restrizioni alla libertà di circolazione di persone e merci:

La Striscia di Gaza subisce ancora la peggiore chiusura nella storia dell’occupazione israeliana dell’oPt poiché è entrata nel 14° anno consecutivo, senza alcun miglioramento nella circolazione di persone e merci, condizioni umanitarie e con conseguenze catastrofiche su tutti gli aspetti della vita.

Cisgiordania:

Oltre a 108 posti di blocco permanenti e strade chiuse, questa settimana si è assistito all’istituzione di ulteriori posti di blocco temporanei che limitano le merci e le persone 74 posti di blocco temporanei, dove hanno perquisito i veicoli dei palestinesi, controllato i loro documenti e arrestati 5 di loro. Le Foi hanno chiuso molte strade con cubi di cemento, cancelli di metal detector e banchi di sabbia e hanno rafforzato le loro misure contro il movimento delle persone ai posti di blocco permanenti militari.

Gerusalemme:

Sabato 23 gennaio 2021, le Foi hanno rafforzato le misure al checkpoint di Jaba, che collega Gerusalemme e Ramallah, e hanno ostacolato il movimento dei veicoli.

Domenica 24 gennaio 2021, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Isawiya, a nord-est di Gerusalemme est occupata.

Martedì 26 gennaio 2021, le Foi hanno rafforzato le loro misure al checkpoint di Jaba, che collega tra Gerusalemme e Ramallah, e hanno ostacolato il movimento dei veicoli.

Mercoledì 27 gennaio 2021, le Foi hanno rafforzato le loro misure al checkpoint di Jaba, che collega tra Gerusalemme e Ramallah, e hanno ostacolato il movimento dei veicoli. Le Foi hanno anche stabilito 2 posti di blocco all’ingresso orientale del villaggio di Hizma e nella piazza del villaggio di Jaba, a est della Gerusalemme est occupata.

Ramallah:

Giovedì 21 gennaio 2021 milioni di IOF hanno stabilito 2 posti di blocco sotto il ponte del villaggio di Atara e all’ingresso del villaggio di Ein Yabrud.

Venerdì 22 gennaio 2021, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Deir_Ibzi.

Sabato 23 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di Silwad, Deir_Ibzi e Nabi Salih.

Domenica 24 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco agli ingressi dei villaggi di Beitin, Aboud, Ein Yabrud e Deir Dibwan.

Lunedì 25 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 5 posti di blocco agli ingressi dei villaggi di Nabi Salih, Deir_Ibzi, Ras Karkar, Sinjil ed Ein_Siniya.

Betlemme:

Giovedì 21 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso occidentale del villaggio di Tuqu, all’ingresso nord del villaggio di Beit Fajjar e vicino all’incrocio al-Nashnash, a sud di Betlemme.

Venerdì 22 gennaio 2021, le Foi hanno istituito 3 posti di blocco all’ingresso occidentale del villaggio di Tuqu, all’ingresso occidentale del villaggio di Beit Fajjar e vicino all’incrocio al-Nashnash, a sud di Betlemme.

Domenica 24 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco all’ingresso occidentale del villaggio di Tuqu, all’ingresso occidentale del villaggio di Beit Fajjar, nella zona di ‘Aqabet Hussina, e vicino all’incrocio al-Nashnash, a sud di Betlemme.

Lunedì 25 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso nord del villaggio di Tuqu, all’ingresso occidentale di Husan e vicino all’incrocio al-Nashnash, a sud di Betlemme.

Martedì 26 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco agli ingressi occidentali del villaggio di Tuqu e vicino all’incrocio al-Nashnash, a sud di Betlemme.

Mercoledì 27 gennaio 2021, le Foi di stanza al checkpoint di al-Container hanno rafforzato le loro misure. Le Foi hanno anche stabilito 2 posti di blocco all’ingresso nord del villaggio di Tuqu e nella zona di ‘Aqabet Hussina.

Gerico:

Giovedì 21 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco agli ingressi nord e sud di Gerico.

Venerdì 22 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco agli ingressi nord e sud di Gerico.

Sabato 23 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco agli ingressi nord e sud di Gerico, all’ingresso di Ein ad-Duyuk e sulla strada al-Mo’arajat.

Domenica 24 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco agli ingressi nord e sud di Gerico.

Lunedì 25 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco all’incrocio del villaggio di al-Auja, vicino all’Arab Construction Project Association, a est della città, all’ingresso sud della città e all’ingresso del villaggio di Ein ad-Duyuk .

Martedì 26 gennaio 2021, le Foi hanno chiuso il checkpoint di al-Hamra per 3 ore consecutive, a nord di Gerico. Le Foi hanno anche ostacolato il movimento dei veicoli, costringendo i civili palestinesi a passare attraverso le strade secondarie. Le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco agli ingressi nord e sud di Gerico e all’incrocio di al-Auja

Nablus:

Sabato 23 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco vicino all’incrocio del villaggio di Sarra e hanno ordinato l’ingresso al villaggio di Tell.

Hebron:

Giovedì 21 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco agli ingressi dei villaggi ad-Dhahiriya e Sa’ir.

Venerdì 22 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso nord della città di Halhul e all’ingresso dei villaggi di Beit Ummar e Idhna.

Sabato 23 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco agli ingressi di Beit Ummar, Beit Awwa, Khasa e del villaggio di Ash-Shuyukh.

Domenica 24 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco agli ingressi nord e sud di Hebron e agli ingressi dei villaggi di as-Samu e Bani Na’im.

Martedì 26 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso sud della città di Halhul e all’ingresso del campo profughi di Al-Arroub.

Qalqilya:

Giovedì 21 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Azzun, a est della città, e all’ingresso nord di Qalqilya e all’ingresso del villaggio di Hableh.

Venerdì 22 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito un checkpoint tra Izbat al-Ashqar e il villaggio di Kafr_Thulth, a est della città.

Salfit:

Giovedì 21 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di Kafr ad-Dik e Deir Ballut, a ovest di Salfit, e all’ingresso di Salfit.

Venerdì 22 gennaio 2021, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco agli ingressi dei villaggi di Deir Ballut e Kafr ad-Dik, a nord di Salfit.