REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 26/11-2/12 2020 #IsraeliCrimes

– 18 civili palestinesi feriti, compresi 3 bambini, nell’uso eccessivo della forza da parte delle Foi in Cisgiordania – Le Foi e i coloni israeliani attaccano i giornalisti a Salfit – 3 sparatorie segnalate su terreni agricoli e una volta su pescherecci orientali e occidentali Striscia di Gaza – In 115 incursioni delle Foi in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est occupata: 89 civili arrestati, inclusi 6 bambini – Le Foi hanno demolito 3 case e le scale che portano al minareto di Bab Al-Asbaat a Gerusalemme est, e un’altra casa a Betlemme – Iniziata la costruzione di un nuovo avamposto di insediamento nelle aree di al-Ras e al-Mahajer in Salfit occidentale – Attacchi di coloni: i coloni hanno aggredito un vivaio a Nablus e tagliato 150 alberi a Ramallah – Le Foi hanno stabilito 63 posti di blocco militari temporanei in Cisgiordania e ne hanno arrestati 7 Civili palestinesi su detti posti di blocco.

SOMMARIO

Le forze di occupazione israeliane (IOF) hanno continuato a commettere crimini e violazioni a più livelli contro i civili palestinesi e le loro proprietà, inclusi raid nelle città palestinesi caratterizzate da un uso eccessivo della forza, aggressioni, abusi e attacchi ai civili. Questa settimana, 18 palestinesi, inclusi 3 bambini, uno ritenuto critico, hanno riportato ferite nell’uso eccessivo della forza da parte delle Foi contro i manifestanti palestinesi e nelle incursioni nel territorio palestinese. Anche questa settimana, i coloni hanno raso al suolo su larga scala a Salfit per la costruzione di un nuovo avamposto di insediamento nella zona, durante quelle attività le Foi e i coloni hanno aggredito civili e giornalisti. Le demolizioni delle Foi di case e proprietà palestinesi sono continuate nel tentativo di creare nuovi fatti sul terreno e con vari pretesti in Cisgiordania e Gerusalemme est.

Questa settimana, il PCHR ha documentato 206 violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario (DIU) da parte delle Foi e dei coloni nell’oPt. Va notato che le limitazioni dovute alla pandemia del coronavirus, hanno limitato la mobilità dei lavoratori sul campo della PCHR e la capacità di condurre la documentazione sul campo; pertanto, le informazioni contenute in questo rapporto sono solo una parte delle continue violazioni delle IOF.

– Sparatorie da parte delle IOF e violazione del diritto all’integrità fisica:

Diciotto civili palestinesi, compresi 3 bambini, hanno riportato ferite nell’uso eccessivo della forza da parte delle Foi in Cisgiordania: 8 nella repressione delle proteste da parte delle Foi a Beit Dajan a Nablus; Altri 7, tra cui due bambini, hanno riportato ferite in tre aggressioni delle Foi a Ramallah; e 4, compreso un bambino, sono rimasti feriti durante la protesta settimanale di Kafr Qaddoum contro le attività di espansione degli insediamenti. Le Foi hanno anche aggredito civili e giornalisti palestinesi mentre reprimevano una protesta a Salfit.

Nella Striscia di Gaza, sono state segnalate tre sparatorie delle Foi contro terreni agricoli e una volta contro i pescherecci nella Striscia orientale e occidentale.

– Incursioni delle Foi e arresti di civili palestinesi:

Le Foi hanno effettuato 115 incursioni in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est occupata. Quelle incursioni includevano incursioni di case civili e sparatorie, allettando la paura tra i civili e attaccando molti di loro. Durante le incursioni di questa settimana, 89 palestinesi sono stati arrestati, inclusi 6 bambini.

Nella Striscia di Gaza, le Foi hanno condotto un’incursione limitata nella parte centrale orientale di Gaza.

– Demolizioni:

Il PCHR ha documentato 11 incidenti, tra cui:

Jenin: 3 case hanno ricevuto avvisi di cessazione della costruzione;

Gerusalemme est: due case auto demolite a Wadi al-Joz e Jabel Mukaber, una casa demolita a Sur Baher e una scala che porta a Bab al-Asbat

Hebron: un pozzo d’acqua, una grotta e una stanza rivestita di stagno demoliti; escavatore confiscato e per cessare il lavoro in una terra.

Betlemme: casa demolita ad al-Khader.

Qalqilya: pavimenti in cemento demoliti

Nablus: 3 case agricole demolite a Sebastia

– Attacchi di coloni:

Gli osservatori sul campo del PCHR hanno segnalato e documentato 3 episodi di violenza da parte dei coloni: un asilo nido aggredito a Nablus; 150 alberi tagliati nella città di Turmus Ayya, a nord-est di Ramallah; e iniziò la costruzione di un nuovo avamposto di insediamento nelle aree di al-Ras e al-Mahajer, Salfit occidentale.

– Politica di chiusura israeliana e restrizioni alla libertà di movimento:

La Striscia di Gaza subisce ancora la peggiore chiusura nella storia dell’occupazione israeliana dell’oPt poiché è entrata nel 14° anno consecutivo, senza alcun miglioramento nella circolazione di persone e merci, condizioni umanitarie e con conseguenze catastrofiche su tutti gli aspetti della vita.

Nel frattempo, le Foi hanno continuato a dividere la Cisgiordania in cantoni separati con strade chiave bloccate dall’occupazione israeliana dalla Seconda Intifada e con posti di blocco temporanei e permanenti, dove i movimenti civili sono limitati e sono soggetti ad arresto.

– Sparatorie e altre violazioni del diritto alla vita e all’integrità fisica

Verso le 11:00 di venerdì 27 novembre 2020, e per la quarta settimana consecutiva, una protesta pacifica è decollata nel villaggio di Beit Dajan, a nord-est di Nablus, con la partecipazione delle Fazioni d’azione nazionali a Nablus. La protesta è partita dal consiglio del villaggio diretto verso le terre minacciate di confisca a est del villaggio. I manifestanti hanno innalzato bandiere palestinesi e cantato slogan contro l’occupazione israeliana, i coloni, il muro di annessione e l’accordo del secolo. Quando i manifestanti sono arrivati ​​nell’area, hanno trovato un gran numero di soldati israeliani ad aspettarli. Le Foi hanno soppresso la protesta, hanno attaccato la tenda istituita 3 settimane fa sulle terre minacciate di confisca e hanno sparato proiettili veri e di gomma, bombe sonore e lacrimogeni contro i manifestanti. Di conseguenza, 8 civili hanno riportato ferite da proiettili di gomma e sono stati curati all’ospedale Rafidia. Inoltre, molti civili sono stati soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni e hanno ricevuto cure sul campo.

Intorno alle 12:00, in seguito alla preghiera del venerdì, è decollata una protesta pacifica nel villaggio di Kafr Malik, a nord-est di Ramallah, con la partecipazione delle Fazioni di Azione Nazionale di Ramallah e di stranieri in solidarietà con il popolo palestinese. La protesta è partita dal consiglio del villaggio diretto verso le terre minacciate di confisca a est del villaggio. Quando i manifestanti sono arrivati ​​nell’area, hanno trovato un gran numero di soldati israeliani ad aspettarli. Le Foi hanno soppresso la protesta e hanno sparato proiettili veri e di gomma, bombe sonore e lacrimogeni contro i manifestanti. Di conseguenza, 3 civili hanno riportato ferite: un uomo di 22 anni è stato colpito da un proiettile al piede sinistro; un maschio di 19 anni è stato colpito da un proiettile di gomma nella calzamaglia e un maschio di 26 anni è stato colpito da un proiettile di gomma nel piede. I civili feriti sono stati portati al Palestine Medical Complex per essere curati. Inoltre, molti civili sono stati soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni. Secondo un video pubblicato dai media israeliani, i soldati israeliani hanno sparato un proiettile vivo da una distanza di 15 metri direttamente contro un civile, che è stato ferito senza rappresentare alcuna minaccia per la vita dei soldati mentre partecipava a una protesta pacifica. Il video ha anche mostrato che i soldati israeliani hanno festeggiato dopo che il proiettile ha ferito il civile al piede sinistro.

Intorno alle 12:30, le Foi di stanza al checkpoint dell ‘”ingresso nord” stabilito nelle terre di Kar Qaddum, a nord di Qalqilya, hanno soppresso una protesta organizzata da dozzine di civili palestinesi. Le Foi hanno inseguito i giovani riuniti nella zona e si sono scontrati con loro, sparando proiettili veri, bombe sonore e lacrimogeni. Di conseguenza, 4 civili, compreso un bambino, sono rimasti feriti: due feriti con proiettili di gomma alle estremità e il terzo con un proiettile di gomma alla schiena; il bambino è stato ferito con un proiettile di gomma in testa.

Intorno alle 13:30, giovani palestinesi si sono riuniti nella zona del monte al-Taweel, a est della città di al-Bireh, e hanno lanciato pietre contro un checkpoint militare stabilito vicino all’insediamento “Psagot”, che si trova nelle terre orientali della città. Le Foi hanno inseguito i lanciatori di pietre e hanno sparato contro di loro bombe sonore e lacrimogeni. Di conseguenza, molti manifestanti sono stati soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni e hanno ricevuto cure sul posto. Non sono state segnalate cause o arresti.

Intorno alle 14:00, i giovani palestinesi si sono radunati vicino a un checkpoint militare stabilito all’ingresso sud della città vecchia di Hebron e hanno lanciato pietre contro il checkpoint. Le Foi hanno inseguito i giovani e hanno sparato indiscriminatamente bombe acustiche e lacrimogeni. Di conseguenza, molti lanciatori di pietre sono soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni. Gli scontri sono proseguiti fino alle 17:00, costringendo i negozianti a chiudere a causa del lancio intensivo di lacrimogeni.

Intorno alle 21:40, le Foi hanno stabilito un posto di blocco militare sotto il ponte “Atara, a nord di Ramallah. Le Foi hanno duramente picchiato Obai Saleh Diab al-Tamimi (20), dal villaggio di Deir Nidham, a nord-ovest di Ramallah, mentre attraversava il checkpoint. Di conseguenza, ha riportato ferite e contusioni in tutto il corpo e ha ricevuto cure presso il Palestine Medical Complex.

Intorno alle 11:00 di sabato 28 novembre 2020, i giovani palestinesi si sono riuniti nell’area di Bab al-Zawiyah nel centro di Hebron e hanno appiccato il fuoco ai pneumatici su una strada che conduce al Checkpoint 56, che si trova all’ingresso nord della strada chiusa di Shuhadaa. Un certo numero di soldati israeliani è uscito dal posto di blocco e si è piazzato dietro cubi di cemento. I giovani palestinesi hanno lanciato pietre contro i soldati israeliani, che hanno risposto con bombole di gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Di conseguenza, molti civili sono stati soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni e i negozi sono stati chiusi. Gli scontri sono continuati fino alle 13:00; e non sono stati segnalati arresti.

Intorno alle 20:30, le Foi, di stanza di fronte alla Torre al-Horeya, vicino all’ingresso occidentale del villaggio di Silwad, a nord-est di Ramallah, hanno sparato un proiettile vivo a Ramzy ‘Abed al-Rahman Mer’i Hamed (16), ferendolo al petto. Hamed era presente in piazza al-Shuhada, a 100 metri dalle Foi. Mostafa Hamed, lo zio di Ramzy, ha detto che intorno alle 20:20 di sabato 28 novembre 2020, mentre suo nipote stava camminando verso la sua casa situata a 20 metri da piazza al-Shuhada, nel centro del villaggio di Silwad, a nord-est di Ramallah, un israeliano Un soldato di stanza di fronte alla Torre al-Horeya vicino all’ingresso occidentale del villaggio di Silwad, dove è stabilito un posto di blocco militare, ha sparato un proiettile vivo da una distanza di 100 metri a Ramzy, ferendolo al petto senza motivo. Ramzy è stato immediatamente portato tramite un veicolo civile al Silwad Emergency Center, che lo ha deferito al Palestine Medical Complex a Ramallah. Mostafa Hamed ha aggiunto che il proiettile vivo si è depositato nel petto (polmoni) del sedicenne Ramzy.

Intorno alle 16:30 di domenica 29 novembre 2020, i giovani palestinesi si sono riuniti nell’area del monte al-Taweel, a est della città di al-Bireh, e hanno lanciato pietre contro un checkpoint militare stabilito vicino all’insediamento “Psagot”, che è stabilito terre orientali della città. Le Foi hanno inseguito i lanciatori di pietre e hanno sparato contro di loro proiettili veri, bombe sonore e lacrimogeni. Di conseguenza, 3 civili, incluso un bambino, sono rimasti feriti:

1- Ameer Dola Hussain, 16 anni, del campo profughi di Am’ari a sud-est della città, che ha riportato gravi ferite dopo essere stato colpito da un proiettile vivo nel petto;

2- Un civile di 19 anni è stato colpito da un proiettile di gomma al piede destro;

3- Un civile di 21 anni è stato colpito da un proiettile di gomma alla coscia.

Tutti i civili feriti sono stati trasportati al Palestine Medical Complex di Ramallah per essere curati. Inoltre, molti manifestanti sono stati soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni.

Intorno alle 20:55 di domenica 29 novembre 2020, le cannoniere israeliane di stanza al largo della costa di al-Waha, a nord-ovest di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, hanno inseguito un peschereccio palestinese che navigava entro 2-3 miglia nautiche e ha aperto un forte fuoco contro paura tra loro e costringendoli a fuggire. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 23:00, le Foi hanno soppresso il funerale di Nour Jamal Shuqair (36 anni), che è stato ucciso mercoledì scorso dalle Foi con il pretesto di tentare un attacco di speronamento di auto al posto di blocco militare di Za’ayem e ha sparato bombe sonore contro il persone in lutto al loro arrivo nel quartiere di a-Sowana. Le Foi hanno negato l’accesso alle persone in lutto al cimitero di Bab al-Rahma nella città vecchia di Gerusalemme est occupata. La famiglia Shuqair ha detto che le autorità israeliane hanno consegnato loro il corpo di Nour alla stazione di polizia nel quartiere di Sheikh Jarrah e poi lo hanno portato all’ospedale Makassed per eseguire la preghiera di addio su di lui prima di seppellirlo nel cimitero di Bab al-Rahma. Nel frattempo, le forze speciali israeliane e gli ufficiali dell’intelligence sono stati dispiegati nelle strade di Gerusalemme est occupata e nelle strade che portano ai cimiteri di Bab al-Rahma e Asbat. Le Foi hanno anche stabilito posti di blocco all’ingresso del minareto di Bab Al-Asbat e hanno impedito il movimento di veicoli e pedoni. Quando i partecipanti si sono diretti al quartiere di al-Sawana, le Foi li hanno intercettati, hanno impedito il corteo funebre, hanno lanciato bombe contro di loro e li hanno inseguiti nel quartiere di al-Tur.

Jamal Shuqair, zio di Nour, ha detto che le Foi hanno imposto restrizioni più rigide all’ingresso al cimitero, hanno perquisito i documenti dei membri della famiglia, verificato i loro nomi e numeri di identificazione e hanno impedito loro di portare i loro telefoni cellulari nel cimitero. Ha aggiunto che le Foi hanno permesso solo a 20 persone di entrare nel cimitero e hanno arrestato 5 civili: Ihab Shuqair, ‘Abdullah Shuqair, Hamouda Siyam, Maher Siyam e Ahmed Siyam.

Intorno alle 11:30 di lunedì 30 novembre 2020, le Foi insieme ai coloni israeliani hanno attaccato con lacrimogeni, pietre e bastoni un certo numero di giornalisti e civili che stavano coprendo un evento organizzato dalle fazioni dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina e dall’insediamento e muro Commissione di resistenza per proteggere le terre minacciate di livellamento e confisca nell’area di al-Ras, a ovest di Salfit. Secondo le indagini del PCHR, i manifestanti si trovavano di fronte a una decina di bulldozer israeliani nel tentativo di impedire loro di completare il lavoro e di livellare le terre. Nel frattempo, coloni armati, sotto la protezione delle Foi, hanno attaccato civili e giornalisti palestinesi e hanno lanciato pietre contro di loro. Inoltre, le Foi hanno sparato lacrimogeni contro i manifestanti e altri 13 giornalisti. Inoltre, Farouq Mahmoud Shaheen è stato maltrattato e picchiato dalle Foi mentre partecipava alla protesta. Di conseguenza, ha riportato contusioni e ha ricevuto cure al Salfit Hospital. Tra questi giornalisti c’erano Ja’afar Shtayyeh, Jreis ‘Aazar,’ Alaa Badarnah, ‘Issam al-Rimawi, Hisham Abu Shaqrah, Khaled Bdeir, Nidal Ishtayhah, Rani Sawaftah, Mohammed Turabi, Khaled Sabarnah, Mohammed Ishtayah, Tariq Yousif, Majdi Ishtayah e Hazem Naser.

Le Foi hanno anche aggredito Farouq Mahmoud Shahin per aver partecipato alle proteste, è stato picchiato e preso a calci, provocandogli lividi. È stato ricoverato al Salfit Hospital per le cure.

Intorno alle 17:50 di lunedì 30 novembre 2020, le Foi, di stanza all’interno di una torre di guardia militare stabilita al valico di Beit Hanoun (Erez), a nord-ovest di Beit Hanoun, a nord della Striscia di Gaza, hanno aperto un fuoco pesante e sporadico contro i civili che si avvicinavano alla recinzione. Le Foi hanno anche sparato bombe lanciarazzi nel cielo, che hanno causato paura tra i civili e li hanno costretti a fuggire. Non sono state segnalate vittime o danni materiali.

Intorno alle 11:00 di martedì 1 dicembre 2020, le Foi di stanza nel sito commemorativo, a sud-est di Beit Hanoun, a nord della Striscia di Gaza, hanno aperto sporadici incendi nelle zone di confine, causando paura tra i contadini e i pastori palestinesi. Non sono state segnalate causalità o danni materiali.

Intorno alle 16:00, le Foi, sostenute da veicoli militari, sono entrate nel villaggio di Beit Ummar, a nord di Hebron, e si sono fermate nel quartiere di ‘Asida. I soldati israeliani sono stati schierati tra le case dei civili e hanno inseguito giovani palestinesi che hanno lanciato pietre contro di loro. Un certo numero di soldati israeliani sono saliti sul tetto della casa di Murshed Mohammed Za’aqeeq dopo aver chiuso a chiave i suoi familiari in una stanza. Le Foi hanno sparato indiscriminatamente lacrimogeni contro le case dei civili palestinesi. Di conseguenza, molti civili sono stati soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni. Le Foi si sono ritirate dal villaggio alle 18:30; non sono stati segnalati arresti tra civili.

Intorno alle 07:30 di mercoledì 1° dicembre 2020, le Foi di stanza lungo la barriera di confine di Gaza con Israele, a est di Khan Yunis, hanno sparato proiettili veri contro terreni agricoli e cacciatori di uccelli; non sono state riportate vittime.

Intorno alle 07:50, le cannoniere israeliane di stanza al largo di al-Waha Shore, a nord-ovest di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, hanno inseguito un peschereccio palestinese che navigava entro 3 miglia nautiche e ha aperto un fuoco pesante contro di loro, causando paura tra loro e costringendoli a fuggire. Non sono state segnalate vittime.

– Incursioni e arresti:

Giovedì 25 novembre 2020:

Intorno alle 00:20, le Foi sono entrate ad Arraba, a sud-ovest di Jenin, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato (3) civili; Aysar Mohammed Nawaf (19), Qais Raslan Abu Salah (18) e Mohammed Raslan al-‘Areda (18).

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate nel campo profughi di Dheisha, a sud di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ahmed Mohammed Jalal (20) e lo hanno arrestato.

Nello stesso periodo, le Foi, rinforzate con diversi veicoli militari, si sono trasferite a Beit Kahil, a nord di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ali Jawad al-‘Atawna (34) e lo hanno arrestato.

Più o meno nello stesso periodo, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e si sono trasferite nel campo profughi di al-Aroub, a nord di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Eyad al-Bow (24) e gli hanno consegnato una convocazione per fare riferimento ai servizi segreti israeliani nell’insediamento “Gush Etzion”, a sud di Betlemme. Non sono stati segnalati arresti.

Intorno alle 03:50, le Foi sono entrate nel villaggio di Kobar, a nord di Ramallah, e si sono schierate nei quartieri di al-Hara al-Tahta e al-Karkafi nella parte orientale del villaggio. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e sparato lacrimogeni e bombe sonore tra le case provocando paura e panico tra i civili palestinesi e i bambini. Non sono state riportate vittime e (6) civili sono stati arrestati; Ibrahem Afif al-Barghouthi (22), Mahmoud Ahmed Rayyan (23), e suo fratello, Ali (28), Bajes Mohammed al-Barghouthi (22), Ali Kan’an (29) e Suliman Kan’an (27). Ali e Suliman Kan’an sono stati rilasciati nelle ore mattutine.

Nello stesso periodo, le Foi si sono trasferite a Birzeit, a nord di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Yousef Mer’eb Abu Dayya (44) e lo hanno arrestato.

Più o meno nello stesso periodo, le Foi sono entrate nella città di al-Mughayyir, a nord-est di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti ad Ahmed Hazem al-Na’san (37) e Emad Reda Abu Alia (29) e li hanno arrestati.

Intorno alle 04:45, le Foi sono entrate a Qalqilya, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Alaa Wajeeh Abatli (30).

Intorno alle 05:00, le Foi sono entrate a Isawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Na’el Obaid (19) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 15:00, le Foi, di stanza vicino alla Porta del Consiglio “Bab al-Majlis”, una delle porte della Moschea di Aqsa nella Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata, hanno arrestato Mahmoud Ahmed al-Qadi (23) e suo fratello, Isma’el (21), dopo averli duramente picchiati. Le Foi li hanno portati in una delle stazioni di polizia della città occupata.

Intorno alle 18:45, le unità di fanteria israeliane sono entrate a Turmus Ayya, a nord-est di Ramallah. Hanno pattugliato l’ospedale Hugo Chavez e non sono stati segnalati arresti.

Intorno alle 23:00, le Foi, di stanza a un posto di blocco militare temporaneo stabilito all’incrocio dell’insediamento “Kfar Etzion”, a sud di Betlemme, hanno arrestato Khaled Jamal Farraj (32 anni), dal campo profughi di al-Dheisha, a sud di Betlemme. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta. Va notato che Farraj è un ex prigioniero nelle carceri israeliane.

Le Foi hanno effettuato (12) incursioni nei villaggi di Qabatiya, al-Shuhada, Mirka, Jaba’, Silat ad-Dhahr e Fandaqumiya nel governatorato di Jenin; Dura e Sa’ir nel governatorato di Hebron; Villaggi Izbat Jal’ud, Jayyous e Immatain nel governatorato di Qalqilya; Tulkarm e Kafr Ni’ma. Ad ovest del governatorato di Ramallah. Non sono stati segnalati arresti.

Venerdì 27 novembre 2020:

Intorno all’01: 00, l’unità di fanteria israeliana si è spostata nella Città Vecchia di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Hamouda Hani Abu Hayya (28) e lo hanno arrestato.

Intorno all’01: 25, le Foi sono entrate nel villaggio di Beit Dajan, a nord-est di Nablus, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato (4) civili; Thawri Abu Mortada (44), Mo’tasem Sameh Abu Ghunaim (22), Abdulrahman (25) e suo fratello, Abdul Rahim Talab Haj Mohammed (22).

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate a Jenin, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Sa’ed Thabit Abu Obaid (41) e Sameer Mahmoud Abu Obaid (22).

Intorno alle 02:20, le Foi sono entrate a Jenin, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Abdul Jabbar Mohammed Jarrar (54) e Mohammed Omar Shehab (53).

Nello stesso periodo, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Yamun, a ovest di Jenin, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Ibrahem Taher Nawahda (55).

Più o meno nello stesso periodo, le Foi si sono trasferite nel villaggio di Silat al-Harithiya, a ovest di Jenin. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Samer Mostafa Jaradat (32).

Intorno alle 03:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Deir Ghazaleh, a nord-est di Jenin. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Mohannad Abdul Fattah Abu Ghazaleh (25).

Le Foi hanno effettuato (5) incursioni a Zububa e Beit Qad nel governatorato di Jenin; Halhul, Beit Ummar e Tarqumiyah nel governatorato di Hebron. Non sono stati segnalati arresti.

Sabato 28 novembre 2020:

Intorno alle 00:30, le Foi di stanza al checkpoint militare di al-Container, a est di Betlemme, hanno arrestato Safwan Abdul Karim al-Ja’bari (27), dal governatorato di Hebron, mentre attraversava il checkpoint. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Intorno alle 02:00, le unità di fanteria israeliane si sono spostate nel quartiere di Jaber nella parte orientale della città vecchia di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ma’moun Ayman Jaber (22) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 08:00, le Foi, di stanza al checkpoint militare al-Container stabilito sul lato nord di Betlemme, hanno arrestato Safwan Abdul Karim al-Ja’bari (28), dal lato meridionale di Hebron, mentre si dirigeva a Ramallah. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Intorno alle 08:30, le Foi sono entrate ad al-Isawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e consegnato a tre civili, tra cui un bambino, la convocazione di fare riferimento alla stazione di polizia di al-Maskoubiya; Mohammed Derbas (17), Adam Obaid (20) e Laith Mahmoud (19). Le Foi hanno rilasciato i tre suddetti civili nelle ore serali su cauzione e con ordini di arresti domiciliari.

Le Foi hanno effettuato (5) incursioni nei villaggi di Yatta, Beit Kahil e Surif nel governatorato di Hebron; al-Zawiya e Kafr al-Dik, a ovest di Jenin. Non sono stati segnalati arresti.

Domenica 29 novembre 2020:

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate ad al-Isawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Akram Ghadeb Obaid (18) e lo hanno arrestato.

Intorno all’01: 30, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari si sono trasferite nel campo profughi di al-Fawwar, a sud di Hebron, e si sono posizionate al centro del campo. Hanno preso d’assalto, sfondato 3 porte e perquisito la casa di Mostafa Hussain Hasaniya (54), trattenuto tutti i membri della casa in una stanza, confiscato due laptop e 3 telefoni cellulari e arrestato suo figlio, Mohammed (20). Uno dei soldati ha picchiato Abdul Jalil (18), quando ha tentato di fermare l’arresto di suo fratello, Mohammed, quindi ha riportato ferite alla bocca e portato all’ospedale governativo di Hebron dove i medici gli hanno ricucito le ferite.

Lunedì 30 novembre 2020:

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate nel campo profughi di al-Azza, a nord di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ayman Nawwaf al-Qaisi (19) e lo hanno arrestato.

Più o meno nello stesso periodo, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Eizariya, a est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Tha’er Anis Ghabbash (37), che lavora per la Commissione per la resistenza al muro e alla colonizzazione, e Mohammed Raslan Far’oun (19), e li hanno arrestati.

Più o meno nello stesso periodo, le Foi sono entrate a Salfit, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Rawdi Ma’zouz Yassin (27), uno studente dell’Università aperta di al-Quds.

Intorno alle 03:00, le Foi sono entrate nel campo profughi di Ayda, a nord di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Mousa Monir Ja’ara (23) e Shadi Shihada Badawna (32) e li hanno arrestati.

Intorno alle 03:20, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e si sono trasferite nel quartiere di al-Khedive a Gerico. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Suliman Khalaf Awajna (28) e lo hanno arrestato.

Nello stesso periodo, le Foi sono entrate nel campo profughi di Aqabat Jabr, a sud-ovest del governatorato di Gerico. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Abdul Aziz Jehad Safi (35) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 03:30, le Foi sono entrate nel quartiere di al-Matar, vicino al checkpoint di Qalandiya, a nord della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ashraf Ibrahim al-Bashiti (43) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 04:40, le Foi sono entrate nel villaggio di Qarawat Bani Zeid, a nord-ovest di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Omar Raja Arrar (22) e Nour al-Dein Ibrahim Snaif (33) e li hanno arrestati. In serata, le Foi hanno rilasciato solo Omar Arrar.

Intorno alle 07:00, le Foi, rinforzate con 6 bulldozer militari, si sono spostate di 100 metri a ovest della recinzione di confine, a est di al-Bureij, accompagnate dai voli israeliani di aerei da ricognizione nel cielo. Hanno livellato e pettinato le terre prima di essere schierati di nuovo verso le 13:30.

Intorno alle 16:00, le Foi sono entrate nel campo profughi di al-‘Aroub, a nord di Hebron. Hanno inseguito un gruppo di bambini presenti nella via principale al centro del campo e li hanno portati (4) alla torre di guardia militare situata all’ingresso del campo. Le Foi li hanno ammanettati e portati in una destinazione sconosciuta. Gli arrestati sono: Ahmed Khalil Khinna (17), Mohannad Aqel Salah (16), Mohammed Monir Miqbel (15) e Ahmed Abdul Karim Halayqa (16).

Intorno alle 19:30, le Foi di stanza al checkpoint militare di Mavi Dutan, a sud-ovest di Jenin, hanno arrestato Bahaa Fayez Salatna (27), da Jaba a sud di Jenin. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Le Foi hanno effettuato (4) incursioni a Beit Ummar, Dura, Hebron e Tulkarm. Non sono stati segnalati arresti.

Martedì, 01 dicembre 2020:

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate a Biddu, a nord-ovest di Gerusalemme. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato (4) ex prigionieri; Ayman Mohammed Abu Eid (46), Hashem Mohammed Hmaidan (33), Zeyad Abdul Salam Taha (32) e Sharif Khaled Khadour (28).

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate nel campo profughi di Balata, a sud-est di Nablus. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Mo’ath Wael Ka’bi (26).

Nello stesso periodo, le Foi sono entrate nella città di Qatanna, a nord-ovest della Gerusalemme Est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa dell’ex prigioniero, Jouda Jamal Houshiya (23), e lo hanno arrestato.

Nello stesso periodo, le Foi, rinforzate con diversi veicoli militari, si sono spostate a Deir Sammit, a sud-ovest di Dura, a sud-ovest del governatorato di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ahmed Mohammed al-Haroub (31) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 02:30, le Foi sono entrate a Beit Dajan, a sud-est di Nablus. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Nidal Khalaf Haj Mohammed (50).

Intorno alle 03:00, le Foi sono entrate nel quartiere di Ras al-Amud, a est della Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Montaser Majd Barbar (21) e Bakr Mohammed Owais (22) e li hanno arrestati.

Intorno alle 04:00, le Foi sono entrate a Teqoa, a est di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ma’moun Ibrahim al-‘Amour (16) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 19:30, le Foi, di stanza al posto di blocco militare di Za’tara, a sud-est di Nablus, hanno arrestato Mos’ab Hussam Staita (22 anni), dal villaggio. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Le Foi hanno effettuato (4) incursioni nei villaggi di Samu, Hebron e al-Mowaraq nel governatorato di Hebron; e Far’un, a sud di Tulkarm. Non sono stati segnalati arresti.

Mercoledì, 02 dicembre 2020:

Intorno alle 00:00, le Foi sono entrate in al-Wad street nella Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Alaa Monthir Najeeb (21) e lo hanno arrestato. Va notato che Najeeb è un ex prigioniero nelle carceri israeliane.

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate a Qalqilya. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato (3) civili; Maher Ali al-Ra’i (56), suo fratello Samer (43) e Yousef Mazen Huwaitat (35), di Kafr Saba nel villaggio.

Nello stesso periodo, le Foi, rinforzate con diversi veicoli militari, si sono trasferite a Beit Kahil, a nord di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ayham Mahmoud Asafra (21) e lo hanno arrestato.

Intorno all’01: 30, le Foi sono entrate nel villaggio di Kafr Laqif, a est di Qalqilya. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Mo’ayad Sameeh Assaf (28).

Più o meno nello stesso periodo, le Foi sono entrate a Tulkarm. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Omar Ali al-Mahdi (20).

Più o meno nello stesso periodo, le Foi si sono trasferite a Kifl Haris, a nord di Salfit, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Osama Zeid Saleh (28).

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate a Nablus, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Mujahed Ashour (24), da Krum ‘Ashur, a sud di Nablus.

Nello stesso periodo, le Foi sono entrate nel campo profughi di Ein Beit al-Ma ‘, a ovest di Nablus. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Sameh Mohammed Herzallah (26).

Intorno alle 03:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Barqa, a nord-ovest di Nablus. Hanno fatto irruzione e perquisìto diverse case e arrestò Samer Yaser Daghlas (20).

Nello stesso periodo, le Foi sono entrate nel campo profughi di Shu’afat, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa del leader del movimento di Fatah, Hamdi Saleh Thyab (46 anni), e lo hanno arrestato.

Intorno alle 03:30, le Foi sono entrate a Qabatiya, a sud-est di Jenin. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Anas Bassam Tazaz’a (36).

Intorno alle 03:30, le Foi, rinforzate con diversi veicoli militari, si sono spostate nel villaggio di Deir Abu Masha’al, a nord-ovest di Ramallah. Hanno sfondato la porta principale, fatto irruzione e perquisito la casa di Mahmoud Safi Atta (22) e lo hanno arrestato.

Più o meno nello stesso periodo, le Foi sono entrate nel villaggio di Shuqba, a nord-ovest del governatorato di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ahmed Saber Hussain (37) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 12:00, le Foi hanno arrestato Ahmed al-Rokn (22), mentre era presente nei cortili della moschea di al-Aqsa nella Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. È stato portato in una delle stazioni di polizia della Città Vecchia.

Intorno alle 12:30, le Foi di stanza al checkpoint militare di Mavi Dutan, a sud-ovest di Jenin, hanno arrestato Ahmed Abdullah Serriyah (40), dal campo profughi di Jenin, a ovest di Jenin. È stato portato in una destinazione sconosciuta.

Intorno alle 14:00, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari si sono spostate nel quartiere di Johar Mountain, nella zona meridionale di Hebron, e sono state dispiegate tra le case dei civili. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Adnan Ahmed Salhab e non sono stati segnalati arresti.

Le Foi hanno effettuato (5) incursioni nel quartiere di Sateh Marhaba ad al-Bireh; campo profughi di al-Jalazone, a nord del governatorato di Ramallah; I villaggi di Beit Ula, Bani Na’im e Samu nel governatorato di Hebron. Non sono stati segnalati arresti.

– Espansione degli insediamenti e violenza dei coloni in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est occupata

– Demolizione e confisca di proprietà civili

Verso le 00:30 di giovedì 26 novembre 2020, le Foi, accompagnate da un veicolo civile e amministrativo, hanno preso d’assalto le aree di Bayara e Khelat al-Nahlah, a est del villaggio di Ya’bad, a sud-est di Jenin, a nord della Cisgiordania. L’ufficiale civile e amministrativo ha consegnato a 3 civili avvisi di interruzione dei lavori di costruzione nelle loro case in preambolo per demolirle, con il pretesto di costruzione illegale in Area (C).

Intorno alle 09:00 di domenica 29 novembre 2020, Mohammed Sandouqa ha attuato la decisione del comune israeliano e ha auto demolito la sua casa nel quartiere di Wadi al-Joz, a est della città vecchia di Gerusalemme est occupata, con il pretesto di costruire senza licenza.

Mohammed ha detto al PCHR di aver costruito la sua casa nel 2003 su un’area di 120 mq e da quel momento ha vissuto nella sua casa con la sua famiglia di 9 persone, per lo più bambini. Sandouqa ha chiarito che il comune israeliano lo ha perseguitato per molti anni e ha imposto 100.000 ILS di multa che ancora sta pagando fino ad ora. Il comune ha deciso di demolire la casa, ma Sandouqa è riuscita a ritardare più volte. Sandouqa ha anche affermato di aver recentemente fatto appello per il congelamento della decisione di demolizione per un po’ di tempo, ma il comune israeliano ha respinto il suo appello e gli ha chiesto di demolire immediatamente la sua casa, altrimenti gli equipaggi del comune lo attueranno e gli fattureranno la fattura.

Intorno alle 11:00, i bulldozer della municipalità israeliana hanno demolito una scala storica che conduce alla Porta dei Leoni della Moschea di Al-Aqsa (Bab Al-Asbat) nella Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata, con la motivazione di portare attrezzature al cimitero per eseguire scavi e livellamento a favore del progetto di insediamento “Biblical Garden”.

Mustafa Abu Zahra, capo del Comitato per la conservazione dei cimiteri islamici a Gerusalemme, ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che il comune israeliano ha demolito la parte inferiore della scala che porta al cimitero di Yusufia e alla Porta dei Leoni della Moschea di Al-Aqsa (Bab al-Asbat) Strada per raggiungere il cimitero di Shuhada che è considerato un’estensione del lato nord del cimitero di Yusufia. Secondo Abu Zahra, la demolizione fa parte del piano delle autorità israeliane per stabilire il progetto del “sentiero del giardino biblico” intorno alle recinzioni della Gerusalemme occupata. Quando Abu Zahra e Hamzah Hejazi, un impiegato del cimitero, sono arrivati ​​sul posto, hanno interrotto il lavoro nella zona e hanno impedito alle squadre del comune di entrare nel luogo o continuare il loro lavoro.

Va notato che l’idea del progetto “Sentiero del giardino biblico” è apparsa nel 1970, ma negli ultimi anni è stata intensificata e sviluppata. Questo progetto è concentrato nelle aree che circondano la Moschea di Al-Aqsa e la storica recinzione di Gerusalemme e l’area che circonda Gerusalemme Est occupata, oltre alle aree che si affacciano su di essa, in particolare le aree meridionale, orientale e settentrionale. Per quanto riguarda le aree a Gerusalemme occidentale, sono considerate ampie aree che circondano Gerusalemme est occupata lungo le aree occidentali.

Intorno alle 09:00 di lunedì 30 novembre 2020, le Foi, sostenute da diversi veicoli militari e accompagnate da veicoli dell’amministrazione civile e da una scavatrice, hanno preso d’assalto l’area settentrionale di Halhoul, a nord di Hebron. I soldati hanno utilizzato la scavatrice per demolire un pozzo d’acqua di 100 metri cubi costruito in cemento armato di proprietà di Mohammed Atiya E’baidu. La demolizione è avvenuta con il pretesto di costruire senza licenza. Va notato che le autorità israeliane hanno demolito una struttura agricola di proprietà di Mohammed E’baidu il 23 novembre 2020, dopo aver ricevuto l’ordine militare n. (1797) per demolire la struttura e il pozzo d’acqua.

Lo stesso lunedì mattina, le Foi hanno demolito una casa di proprietà di Mohammed Ya’qoub Husein Da’dou’a nel quartiere di Um Rokbah nel villaggio di al-Khader, a sud di Betlemme, con il pretesto di costruire senza licenza.

Mohammed Da’dou ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che le Foi, accompagnate da bulldozer, hanno preso d’assalto il villaggio di al-Khader e hanno demolito la sua casa di 200 mq. Ha chiarito che le Foi gli hanno consegnato lo scorso aprile un avviso di demolizione e gli hanno dato 96 ore per evacuare la casa. Nel frattempo, Da’dou ha tentato di presentare ricorso contro la decisione presso il tribunale israeliano per un congelamento o un ritardo sulla decisione; tuttavia, lunedì mattina i bulldozer del comune lo hanno demolito. Mohammed, docente all’Università di Betlemme, viveva nella casa con la sua famiglia composta da 8 persone, di cui 3 bambini.

Intorno alle 10:00, le Foi hanno demolito i pavimenti di cemento di 2 caserme commerciali, a est di Qalqilya, di proprietà di Mohammed Taleb Abu Hamed e Rafiq As’ad Nazal, di Qalqilya, con il pretesto di una costruzione illegale poiché si trova nella parte orientale ingresso a Qalqilya, nell’Area (C), che è sotto il controllo israeliano secondo gli Accordi di Oslo. Va notato che le Foi hanno emesso ordini militari per i proprietari delle caserme di evacuarli 2 settimane fa.

Intorno alle 18:00 di lunedì 30 novembre 2020, Fawaz Abdu ha attuato la decisione del comune israeliano e ha auto demolito la sua casa a Jabel Mukaber, a sud-est della Gerusalemme est occupata, con il pretesto di costruire senza licenza.

Abdu ha detto al ricercatore sul campo del PCHR di aver costruito la sua casa nel 2015 su un’area di 100 mq e da allora ci ha vissuto con la sua famiglia di 6 persone. Abdu ha chiarito che il comune israeliano lo ha inseguito direttamente dopo che ha costruito la sua casa e ha imposto ILS 60,00 di multa per lui visto che lo sta ancora pagando. Il comune ha anche emesso una decisione di demolire la casa, ma Abdu è riuscito a congelare la decisione ea ritardarla più volte. Abdu ha aggiunto di aver recentemente tentato di presentare ricorso per aver congelato per un po ‘la decisione di demolizione. Tuttavia, il comune israeliano ha respinto il suo ricorso e gli ha ordinato di attuare immediatamente la decisione di demolizione, altrimenti lo faranno gli equipaggi del comune e lo costringeranno a pagarne le spese.

Intorno alle 10:00 di martedì 1 dicembre 2020, le Foi, accompagnate da un veicolo dell’Amministrazione Civile, un bulldozer e uno scavatore, hanno preso d’assalto la via al-A’meda dall’ingresso occidentale dell’area archeologica, a ovest di Sebastia, a nord-ovest di Nablus, a nord della Cisgiordania. I soldati hanno utilizzato il bulldozer e la scavatrice per demolire 3 strutture agricole stagnate costruite su un’area di 20 mq e una recinzione che circonda un terreno di 2 dunum, serbatoi d’acqua e unità di illuminazione solare. Hanno anche demolito depositi vicino alle tre strutture agricole di proprietà di: Mahmoud Qasem al-Sarawi, del villaggio di Sarra, a sud-ovest di Nablus, i partner Kammoun Samara e Rami al-Sourkaji, di Nablus, e Samer al-Maia, del villaggio di Silat ad-Dhahr, a sud di Jenin. La demolizione è avvenuta con il pretesto della costruzione abusiva in Area (C).

Allo stesso tempo, le Foi, sostenute da diversi veicoli militari e accompagnate da veicoli civili e amministrativi, 2 camion con gru montata e 2 scavatori, hanno preso d’assalto Kherbat Zif, a nord di Yatta, a sud di Hebron. Lo scavatore ha demolito una grotta e una stanza in mattoni su un’area di 8 mq di proprietà di Azmi Khalil Ahmed Shatat e dei suoi 6 fratelli. Possiedono un terreno di 20 dunum impiantato con alberi e ortaggi. I fratelli Shatat usavano la grotta come deposito per fertilizzanti e attrezzi agricoli. Le Foi hanno anche confiscato 2 carovane costruite in acciaio di proprietà di Jamal Redwan al-Qawasmeh e Mahmoud Ayed Abu Sabaih.

Intorno alle 11:00, il comune israeliano ha demolito una parte di una casa di proprietà di Ayham Mohammed al-Khatib, in via Omari, nel villaggio di Sur Baher, a sud di Gerusalemme est occupata, con il pretesto di non avere la licenza.

Ayham al-Khtib ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che gli ufficiali del comune israeliano hanno improvvisamente fatto irruzione nella sua casa e hanno iniziato a demolire circa 45 mq della casa, comprese 2 stanze e un bagno che ha costruito lo scorso maggio per l’ampliamento. Al-Khatib ha indicato che lui e sua moglie e 2 figli, Tala (7) e Yazan (6), vivevano nella casa. Al-Khatib ha ricevuto un avviso di demolizione 4 mesi fa, quindi ha demolito una parte della sua casa e ha inviato foto alla municipalità israeliana di Gerusalemme per confermare la demolizione, ma la municipalità israeliana ha rifiutato la sua demolizione parziale della casa. Al-Khatib ha anche detto che gli ufficiali del comune israeliano sono venuti a casa sua mercoledì scorso e gli hanno ordinato di demolire il resto della casa entro 3 giorni. Al-Khatib ha sottolineato che anche se ha demolito la struttura aggiuntiva della sua casa 4 mesi fa, il comune israeliano lo costringerà a pagare le spese di demolizione per il resto della casa.

Intorno alle 09: mercoledì 2 dicembre 2020, le Foi, sostenute da diversi veicoli militari, hanno preso d’assalto il villaggio di Birin, a ovest del villaggio di Bani Na’im, a est di Herbron, e si sono fermate nel centro del villaggio. Un ufficiale dell’amministrazione civile ha ordinato ad Ahmed Abu Turuk di smettere di lavorare sulla sua terra sostenendo che è di proprietà dello Stato. I soldati israeliani hanno anche confiscato una scavatrice di proprietà di Ghaleb Jawdat Abu Turki, che stava lavorando nella terra sopra menzionata, e l’hanno portata in un campo militare nell’insediamento “Asfar” adiacente al villaggio.

– Attacchi dei coloni israeliani

Venerdì mattina presto, 27 novembre 2020, un gruppo di coloni israeliani su Ramallah-Nablus Street vicino al villaggio di As-Sawiya, a sud-est di Nablus, ha attaccato l’asilo nido Ayloul di proprietà di Mohammed Ibrahim al-Khatib. I coloni hanno distrutto il contenuto del vivaio e hanno rubato alcune piantine prima di scappare. Va notato che questo è il secondo attacco di coloni al suddetto vivaio in un mese.

Intorno alle 11:00, un gruppo di coloni israeliani dell’insediamento di “Shiloh”, stabilito nelle terre palestinesi a nord-est di Ramallah, si è intrufolato in due fattorie nell’area agricola di al-Sahel, nel villaggio di Turmus Ayya, a nord-est della città. I coloni hanno tagliato 150 vigne di età compresa tra 1 e 3 anni di proprietà di Nidal Walid Rabee’a. I coloni si sono anche intrufolati in una fattoria vicina di proprietà di Rajeh Abu Sukker e hanno distrutto 3 latrine, hanno tagliato i rami di 5 ulivi di circa 5 anni e poi sono tornati al suddetto insediamento.

Intorno alle 08:00 di domenica mattina, 29 novembre 2020, i coloni israeliani hanno iniziato a stabilire un nuovo avamposto di insediamento nell’area di al-Ras e al-Mahajer, a ovest di Salfit.

Secondo le informazioni del PCHR, i coloni assicurati dalle Foi hanno demolito circa 50 dunum nell’area occidentale di Salfit, e stanno ancora livellando un terreno di 2000 dunum nell’area per stabilire un nuovo avamposto di insediamento che collega gli insediamenti nell’area: le aree industriali e l’area residenziale dell’insediamento “Ariel” e tra Taffuh e l’insediamento “Ariel”. Le Foi attualmente lavorano per collegare insieme le entità degli insediamenti dalla città di Kfar Qasim all’area di Za’atara, a est di Salfit.

I coloni hanno anche sistemato roulotte e allevamenti di pecore nelle aree livellate mentre il livellamento delle strade e la costruzione continuano nella zona.

Le terre livellate nell’area di al-Ras furono costruite su un’area di 50 dunums e di proprietà di Mousa Nasif Theeb Eshtiyah, eredi di Ahmed Afana, eredi di Taher Mas’oud al-Taher ed eredi di Tawfiq al-Masri. Va notato che il processo di livellamento di cui sopra è stato eseguito senza fornire alcun avviso per gli agricoltori poiché i bulldozer israeliani sono arrivati ​​nell’area sotto la protezione di coloni armati ed hanno effettuato il livellamento del terreno su larga scala.

– Politica di chiusura e restrizioni alla libertà di circolazione di persone e merci:

La Striscia di Gaza subisce ancora la peggiore chiusura nella storia dell’occupazione israeliana dell’oPt poiché è entrata nel 14° anno consecutivo, senza alcun miglioramento nella circolazione di persone e merci, condizioni umanitarie e con conseguenze catastrofiche su tutti gli aspetti della vita.

Cisgiordania

Oltre ai posti di blocco permanenti e alle strade chiuse, questa settimana si è assistito all’istituzione di ulteriori posti di blocco temporanei che limitano le merci e le persone 63 posti di blocco temporanei, dove hanno perquisito i veicoli dei palestinesi, controllato i loro documenti e arrestati 7 di loro. Le Foi hanno chiuso molte strade con cubetti di cemento, cancelli di metal detector e banchi di sabbia e hanno rafforzato le loro misure contro

– Movimento delle persone ai posti di blocco permanenti militari.

Gerusalemme:

Martedì 1° dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco vicino al ponte del villaggio di Bir Nabala, all’ingresso del villaggio di Qalandiya, a nord della Gerusalemme est occupata.

Betlemme:

Giovedì 26 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco vicino all’incrocio dell’area di al-Nashash, a sud della città, e nell’area di Aqabat Hasnah, che portano ai villaggi a ovest della città.

Venerdì 27 novembre 2020, le Foi hanno rafforzato le proprie misure militari al checkpoint “Al Container”, a nord-est di Betlemme, che ostacolava il movimento del traffico. Hanno anche stabilito 2 posti di blocco vicino all’incrocio dell’insediamento di Kfar Etzion e vicino all’incrocio di al-Nashash, a sud della città.

Sabato 28 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso nord del villaggio di Tuqu, all’ingresso occidentale del villaggio di Husan e nell’area di Aqabat Hasnah che porta ai villaggi a ovest di Betlemme.

Domenica 29 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso nord del villaggio di Tuqu e nell’area di Aqabat Hasnah che porta ai villaggi a ovest di Betlemme.

Lunedì 30 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso nord del villaggio di Tuqu, nell’area di Aqabat Hasnah che conduce ai villaggi a ovest di Betlemme e vicino agli incroci al-Nashash, a sud della città.

Martedì 1 dicembre 2020, sono stati stabiliti 3 posti di blocco agli ingressi nord e ovest del villaggio di Tuqu e all’ingresso del villaggio di Wadi Fukin, a ovest di Betlemme.

Ramallah:

Giovedì 26 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Silwad, a est della città, e all’ingresso del villaggio di Ni’lin, a ovest della città.

Venerdì 27 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Aboud e all’ingresso del villaggio di Deir Abu Masha’al, a nord-ovest di Ramallah.

Gerico:

Giovedì 26 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco agli ingressi nord e sud di Gerico.

Venerdì 27 novembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso meridionale di Gerico.

Sabato 28 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco agli ingressi nord e sud di Gerico.

Nablus:

Giovedì 26 novembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Sarra (Qalqilya _ Nablus Main Road), a sud-ovest di Nablus.

Venerdì 27 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco alle intersezioni dell’insediamento “Yitzhar”, a sud-est di Nablus, e all’intersezione dell’insediamento “Shavei Shomron”, a nord-ovest di Nablus.

Domenica 29 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’intersezione del villaggio di Qabalan, a sud-est di Nablus e all’incrocio dell’insediamento “Shavei Shomron”, a nord-ovest di Nablus.

Martedì 1 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Asira ash-Shamaliya, a nord-ovest di Nablus.

Hebron:

Giovedì 26 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco nella parte meridionale all’ingresso di Hebron, i villaggi di Sa’ir e Beit Einun e l’ingresso occidentale di Hebron.

Venerdì 27 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso nord di Yatta, e l’ingresso del villaggio di Sa’ir.

Sabato 28 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco all’ingresso di: Beit i villaggi di Awwa, Idhna e At-Tabaqa e l’ingresso meridionale di Hebron.

Domenica 29 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso nord di Hebron e l’ingresso al villaggio di Idhna.

Lunedì 30 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso sud di Hebron, l’ingresso ai villaggi di Bani Na’im e Ash-Shuyukh.

Qalqilya:

Giovedì 26 novembre 2020, le Foi hanno stabilito un checkpoint tra i villaggi di Azzun e Izbat at-Tabib, a est di Qalqilya.

Sabato 28 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di Qalqilya, Azzun e Izbat at-Tabib, e vicino alla strada principale del villaggio di Kafr Qaddum, a est di Qalqilya.

Domenica 29 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Izbat at-Tabib, tra i villaggi di Azzun e Izbat at-Tabib, e all’ingresso orientale di Qalqilya.

Lunedì 30 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di Izbat at-Tabib e Azzun, a est di Qalqilya, dove i soldati israeliani hanno controllato le carte d’identità dei civili.

Tulkarm:

Domenica 29 novembre 2020, IO ha stabilito un checkpoint all’incrocio con il villaggio di Bizzariya affiliato al villaggio di Anabta, a est di Tulkarm.

Salfit:

Giovedì 26 novembre 2020, le Foi hanno stabilito un checkpoint all’incrocio con il villaggio di Kifl Haris, a nord di Salfit.

Venerdì 27 novembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Kafr ad-Dik, a ovest di Salfit.