REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 27/8-2/9 2020. #IsraeliCrimes

– 6 civili palestinesi feriti, compreso un bambino, nell’uso eccessivo della forza da parte delle Foi; – Un detenuto palestinese muore nella prigione israeliana; – La bomba sonora cade all’interno dell’ospedale Alia di Hebron provocando orrore e soffocamento tra i pazienti; – 3 sparatorie riportate in terreni agricoli nella Striscia di Gaza orientale; – In 70 incursioni delle Foi in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est occupata: 38 civili arrestati, inclusi 6 bambini e un giornalista; – 3 case auto demolite nella Gerusalemme est occupata; Demolite 2 case di lamiera a Hebron e un panificio a Betlemme; – Le Foi hanno stabilito 36 posti di blocco militari temporanei in Cisgiordania e hanno arrestato 4 bambini palestinesi su detti posti di blocco

SOMMARIO

Le forze di occupazione israeliane (IOF) hanno continuato a commettere crimini e violazioni a più livelli contro i civili palestinesi e le loro proprietà, inclusi raid nelle città palestinesi caratterizzate da un uso eccessivo della forza, aggressioni, abusi e attacchi ai civili. Questa settimana, le Foi hanno ferito 6 civili palestinesi, incluso un bambino che faceva un uso eccessivo della forza durante i raid nelle città palestinesi e la repressione delle proteste pacifiche in Cisgiordania. Le Foi hanno anche continuato la loro politica di demolizione e distruzione di case e strutture palestinesi per i suoi programmi di espansione degli insediamenti.

Alla fine di questa settimana, Dawoud Tal’at al-Khatib (48) è morto nella prigione di Ofer a causa di un infarto, solo quattro mesi prima della sua data di rilascio. Al-Khatib, di Betlemme, era stato imprigionato da Israele negli ultimi 18 anni e aveva sofferto di condizioni di salute estremamente difficili durante i suoi anni di prigione, l’ultimo dei quali è stato un attacco di cuore nel 2017. La determinazione a continuare la sua detenzione ha aggravato il suo condizioni di salute critiche, finalmente morente di infarto il 2 settembre 2020.

Il coprifuoco continua nella Striscia di Gaza per la seconda settimana in modo grezzo per limitare la diffusione del coronavirus dopo che i casi sono stati scoperti al di fuori dei centri di quarantena. Il PCHR teme un catastrofico deterioramento delle condizioni di vita se il coprifuoco viene mantenuto per un lungo periodo senza un meccanismo di protezione per le famiglie povere, disoccupate e a reddito limitato, nonché per i lavoratori quotidiani che hanno perso le loro fonti di reddito a causa dello stato di emergenza e il coprifuoco. Il PCHR avverte delle catastrofiche implicazioni della diffusione del coronavirus nella Striscia di Gaza, in particolare con il suo sistema sanitario già esaurito a causa di 14 anni di chiusura illegale e disumana e di politiche di punizione collettiva imposte dalle Foi alla Striscia di Gaza.

Questa settimana, il PCHR ha documentato 151 violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario (DIU) da parte delle Foi e dei coloni dell’oPt. Va notato che le limitazioni dovute alla pandemia del coronavirus hanno limitato la mobilità dei lavoratori sul campo della PCHR e la capacità di condurre la documentazione sul campo; pertanto, le informazioni contenute in questo rapporto sono solo una parte delle continue violazioni delle IOF.

Sparatorie delle Foi e violazione del diritto all’integrità fisica: le Foi hanno ferito 6 civili, incluso un bambino nell’uso eccessivo della forza delle Foi in Cisgiordania: 2 civili, incluso un bambino, ferito a Jenin; 1 infortunio durante gli scontri a Hebron; 2 nella repressione delle Foi alla protesta di Kafr Qaddum a Qalqilya; e una ferita a Betlemme. Le Foi hanno aggredito un anziano palestinese a Tulkarm, trascinato a terra e duramente picchiato e umiliato in un incidente che è stato documentato da media e giornalisti.

Nella Striscia di Gaza, le Foi hanno aperto il fuoco 5 volte contro i terreni agricoli a est di Khan Younis e Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

Incursioni delle Foi e arresti di civili palestinesi: le Foi hanno compiuto 70 incursioni in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est occupata. Quelle incursioni includevano incursioni di case civili e sparatorie, allettando la paura tra i civili e attaccando molti di loro. Durante le incursioni di questa settimana, 38 palestinesi sono stati arrestati, inclusi 6 bambini e un giornalista. A Gaza, le Foi hanno condotto un’incursione limitata nella parte orientale di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

Attività di espansione degli insediamenti e attacchi dei coloni: le Foi hanno continuato le operazioni di espansione degli insediamenti in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est occupata, il PCHR ha documentato 7 violazioni, tra cui:

Jenin: panificio demolito e avviso di demolizione notificato a una falegnameria;

Gerusalemme est: 3 case auto demolite;

Betlemme; A un palestinese è stato vietato di continuare a costruire la sua casa e i materiali da costruzione sono stati confiscati;

Hebron: demolite 2 case stagnate e una caserma, demolita 1 stanza (mattoni e stagno);

Ramallah: 3 tende residenziali sradicate e confiscate.

Attacchi di coloni: il PCHR ha documentato un incendio doloso contro un veicolo e atti vandalici anti-arabi a Nablus.

– Politica di chiusura israeliana e restrizioni alla libertà di movimento:

Lunedì 31 agosto 2020, le autorità israeliane hanno dichiarato la riapertura del valico di Karem Abu Salem, consentendo il rientro di carburante e materiale da costruzione nella Striscia di Gaza.

Le autorità israeliane hanno anche deciso di espandere nuovamente l’area di pesca com’era prima delle recenti misure punitive imposte alla Striscia di Gaza. Ciò è avvenuto dopo che si era raggiunto un accordo per contenere l’escalation israeliana nella Striscia di Gaza, iniziata il 10 agosto. Durante il quale, Israele ha imposto misure punitive a Gaza, in presunta risposta al lancio di palloni incendiari verso gli insediamenti israeliani adiacenti alla Striscia di Gaza.

La Striscia di Gaza soffre ancora la peggiore chiusura nella storia dell’occupazione israeliana dell’oPt poiché è entrata nel 14° anno consecutivo, senza alcun miglioramento nella circolazione delle persone e delle merci, nelle condizioni umanitarie e con conseguenze catastrofiche su tutti gli aspetti della vita.

Per la seconda settimana consecutiva, il coprifuoco è ancora imposto alla Striscia di Gaza per contenere l’epidemia di coronavirus, soprattutto dopo che i casi di coronavirus sono stati confermati al di fuori dei centri di quarantena nella Striscia di Gaza. Di conseguenza, la sofferenza della popolazione della Striscia di Gaza è aumentata, il PCHR teme un catastrofico deterioramento delle condizioni di vita se il coprifuoco viene mantenuto per un lungo periodo senza un meccanismo di protezione per i poveri, i disoccupati e le famiglie a reddito limitato, nonché i lavoratori quotidiani che hanno perso le loro fonti di reddito a causa dello stato di emergenza e del coprifuoco.

Nel frattempo, le Foi hanno continuato a dividere la Cisgiordania in cantoni separati con strade chiave bloccate dall’occupazione israeliana dalla Seconda Intifada e con posti di blocco temporanei e permanenti, dove il movimento civile è limitato e sono soggetti ad arresto.

– Violazione del diritto alla vita e all’integrità fisica

– Sparatorie e altre violazioni del diritto alla vita e all’integrità fisica

Intorno alle 02:00 di giovedì 27 agosto 2020, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari hanno preso d’assalto il campo profughi di al-Fawar, a sud di Hebron. Hanno pattugliato le strade del campo e si sono fermati nella zona sud, mentre i soldati si sono schierati tra le case dei civili al centro del campo. Un certo numero di soldati ha fatto irruzione e perquisito una casa di 3 piani che comprende 5 appartamenti per la famiglia Abu Hashhash. I soldati Iyad Mahmoud Ahmed Abu Hashhash, 40 anni, lo hanno attaccato picchiandolo duramente e arrestandolo. I soldati hanno anche attaccato il fratello di Iyad Yaqoub (35) e lo hanno picchiato pesantemente al naso, provocandone la frattura, dopo aver fatto irruzione nel suo appartamento. I soldati ammanettarono Yaqoub e lo portarono nell’appartamento di suo fratello e iniziarono a picchiare entrambi i fratelli con le mani, i piedi e il calcio dei fucili. Di conseguenza, Iyad e Yaqoub sono svenuti. Dopo il ritiro della casa delle Foi, portando con sé Iyad, Yaqoub è stato trasferito all’ospedale al-Ahli dove ha ricevuto cure mediche mentre i medici sceglievano un appuntamento per il suo intervento al naso. Quando Yaqoub è tornato a casa, ha scoperto che i soldati israeliani hanno rubato 5.800 NIS che erano nella sua camera da letto. Va notato che i soldati israeliani hanno fatto irruzione nella casa un mese fa e hanno attaccato Yaqoub e si è rotto il naso mentre in precedenza si era sottoposto a un intervento chirurgico al naso.

Intorno alle 23:30 di giovedì 27 agosto 2020, i soldati israeliani di stanza lungo la recinzione di confine, a est del villaggio di al-Shoka, a est di Rafah, hanno aperto il fuoco contro i terreni agricoli. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 13:30 di venerdì 28 agosto 2020, un certo numero di giovani palestinesi si è riunito nell’area di Bab al-Zawiyah nel centro di Hebron e ha lanciato pietre contro i soldati israeliani di stanza a un posto di blocco militare stabilito nella strada chiusa di al-Shuhada’a. Un certo numero di soldati israeliani hanno sparato bombe sonore contro i lanciatori di pietre. I giovani si sono dispersi nelle aree di Beir al-Sabe’a e Wadi al-Tuffah e sono tornati al checkpoint e hanno lanciato pietre contro i soldati israeliani di stanza dietro cubi di cemento e hanno lanciato di nuovo pietre contro di loro. I soldati hanno sparato contro di loro. Di conseguenza, un giovane di 18 anni è stato colpito da un proiettile vivo al ginocchio sinistro. I soldati lo inseguirono e lo arrestarono, portandolo al checkpoint. Intorno alle 19:30, un’ambulanza militare è arrivata nell’area e ha trasferito il civile ferito all’ospedale governativo di Hebron. Il suo infortunio è stato classificato come moderato.

Intorno alle 13:00 di sabato 29 agosto 2020, le Foi di stanza all’ingresso nord stabilito nelle terre del villaggio di Kafr Qaddum, a nord di Qalqilya, hanno soppresso una protesta a cui hanno partecipato dozzine di civili palestinesi. Le Foi hanno inseguito i giovani che si erano radunati nella zona. Si sono scontrati con loro e hanno sparato contro di loro proiettili di gomma, bombe sonore e lacrimogeni. Di conseguenza, 2 civili sono stati colpiti da 2 proiettili vivi negli arti inferiori.

Intorno all’01: 00 di domenica 3 agosto 2020, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari hanno preso d’assalto il campo profughi di al-Aroub, a nord di Hebron e si sono fermati vicino al centro di distribuzione dell’UNRWA. I soldati hanno pattugliato i quartieri e lanciato molti volantini minacciando i residenti del campo a causa della cosiddetta “violenza e rivolte e del continuo lancio di pietre”. Nel frattempo, dozzine di giovani si sono radunati e hanno lanciato pietre contro le unità di fanteria delle Foi, mentre queste ultime hanno sparato indiscriminatamente bombe sonore e lacrimogeni contro i lanciatori di pietre e tra le case. Di conseguenza, un certo numero di lanciatori di pietre è soffocato a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni. Gli scontri tra le Foi e i giovani sono continuati fino alle 02:30, quando le Foi hanno sparato in aria una raffica di proiettili veri per ritirarsi dal campo. Non sono stati segnalati né arresti né irruzioni in casa.

Intorno alle 02:15 della stessa domenica, le Foi hanno preso d’assalto Hebron e si sono piazzate in via al-Malek Faisal e si sono schierate tra le case. Hanno fatto irruzione e perquisito la falegnameria e la fabbrica di mobili di proprietà della famiglia Taha Abu Suneinah dopo aver aperto la porta con strumenti speciali. Nel frattempo, un certo numero di giovani palestinesi si sono riuniti e hanno lanciato pietre e bottiglie vuote contro le Foi, mentre queste ultime hanno sparato indiscriminatamente bombe sonore e lacrimogeni. Di conseguenza, una bomba sonora è caduta nella stanza del Dipartimento di Medicina Interna dell’ospedale governativo di Aaliyah, adiacente all’area degli incidenti. Pazienti, a seguito di ciò, pazienti che sono stati infettati da Covid-19 Circa 25 pazienti sono stati anche soffocati e sono stati portati in altri reparti dell’ospedale. Intorno alle 04:00 dello stesso giorno, le Foi si sono ritirate dall’area. Non sono stati segnalati arresti.

Intorno alle 20:30 di lunedì 31 agosto 2020, le Foi hanno firmato per proteggere il muro di annessione nel nord-est del villaggio di Faqqua, a nord-est di Jenin, hanno aperto il fuoco a Mahmoud Taleb Mahmoud Shaheen (18), mentre stava tornando a casa, che è 200 a metri di distanza dal suddetto muro. Di conseguenza, Shaheen è stato colpito da un proiettile vivo alla gamba destra ed è stato trasferito all’ospedale Dr. Khalil Suleiman di Jenin per cure mediche.

Il padre di Shaheen ha detto al ricercatore sul campo del PCHR:

“Intorno alle 20:30 di lunedì 31 agosto 2020, mio ​​figlio Mahmoud (18 anni) ha partecipato a una cerimonia di matrimonio nel villaggio di Faqqua, a nord-est di Jenin, e stava tornando a casa nel quartiere settentrionale, a 200 metri dal muro di annessione. Quando si trovava a circa 40-50 metri dal muro, i soldati israeliani hanno firmato per proteggere il muro di annessione gli hanno aperto il fuoco, ferendogli la gamba destra senza motivo. I vicini sono venuti immediatamente nella zona e lo hanno trasferito all’ospedale Dr. Khalil Suleiman per cure mediche”.

Intorno alle 03:50 di martedì 1 settembre 2020, le Foi hanno preso d’assalto le strade di al-Saf e al-Mahd nel centro di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Shadi Mohammed al-Harimi (31) e Touni Asa’ad Qatan (27). Nel frattempo, un certo numero di giovani palestinesi si sono radunati vicino al-Mahd Square e hanno lanciato pietre e molotov contro le Foi di stanza nell’area mentre queste ultime hanno immediatamente sparato contro di loro proiettili di gomma, bombe sonore e lacrimogeni. Di conseguenza, un certo numero di giovani uomini è soffocato a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni.

Attacco delle IOF Uomo anziano, Hanoun, a Tulkarm

Intorno alle 13:00, le Foi di stanza nelle terre dei villaggi di Shufah e Jbarah, a sud-est di Tulkarm, hanno soppresso una protesta a cui hanno partecipato dozzine di civili. Le Foi hanno inseguito i giovani che si erano radunati nell’area, si sono scontrati con loro e hanno sparato contro di loro proiettili veri e di gomma, bombe sonore e lacrimogeni. Le Foi hanno attaccato Khairi Hanoun (64 anni), dal villaggio di Anabta, a est di Tulkarm, picchiandolo sui piedi. Lo hanno arrestato e rilasciato dopo un’ora e mezza. Le Foi hanno inoltre attaccato molti giornalisti, che stavano coprendo le proteste, tra cui: Fadi Yaseen, fotografo della TV palestinese. Molti civili, inoltre, sono stati soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni.

Intorno alle 00:20 di mercoledì 2 settembre 2020, le Foi, di stanza lungo la recinzione di confine, a est di Khan Younis, hanno sparato proiettili vivi e lacrimogeni contro terreni agricoli, a est del villaggio di al-Qararah, adiacenti alla recinzione di confine.

Intorno alle 04:00, lo stesso mercoledì, le Foi, di stanza presso una torre di guardia militare stabilita nell’area della Tomba di Rachele, adiacente alla Moschea Bilal Ben Rabah, a nord di Betlemme, hanno aperto il fuoco contro un civile di 32 anni mentre camminava nella zona. Di conseguenza, è stato colpito da un proiettile vivo al piede. È stato trasferito all’ospedale di Beit Jala per cure mediche.

Intorno alle 04:15, le Foi hanno preso d’assalto il villaggio di Ash-Shuhada, a sud-est di Jenin, a nord della Cisgiordania. Le Foi hanno circondato una casa di proprietà di Ihab Hatem Husein Darwish Asous (27). Nel frattempo, un certo numero di civili palestinesi si sono riuniti e hanno lanciato pietre contro le Foi, mentre queste hanno risposto con proiettili veri, bombe sonore e lacrimogeni. Di conseguenza, un bambino di 16 anni è stato colpito da 2 proiettili veri. È stato trasferito all’ospedale governativo Dr. Khalil Suleiman per cure mediche. Le Foi hanno arrestato il civile Asous prima che si ritirassero dal villaggio.

Intorno alle 08:30 dello stesso mercoledì, le Foi, di stanza lungo la recinzione di confine, a est di Khan Younis, hanno sparato proiettili vivi contro terreni agricoli, a est del villaggio di Khuza’a, adiacenti alla recinzione di confine. Non sono state segnalate vittime.

– Incursioni e arresti:

Giovedì 27 agosto 2020:

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate nel villaggio di Biddu, a nord-ovest della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ayyoub Mohammed al-Khadour (28) e lo hanno arrestato. Va notato che al-Khadour era un ex prigioniero nelle carceri israeliane.

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Qutna, a nord-ovest della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mos’ab Saleem Shamasna (23) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 02:30, le Foi sono entrate nel villaggio di Jabal Hindaza, a est di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Na’eem Mousa Abu ‘Ahour (18) e lo hanno arrestato. Va notato che Abu ‘Ahour è stato ferito con una pallottola alla gamba mentre era presente intorno alla centrale elettrica di al-Quds vicino alla moschea Bilal Bin Rabah, all’ingresso nord di Betlemme.

Nello stesso periodo, le Foi sono entrate nel villaggio di al-‘Arqa, a sud-ovest di Jenin. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Nael Mohammed Yehya (24) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 03:10, le Foi sono entrate nel villaggio di Rujeib, a sud-est di Nablus, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Khalil Abdul Khaleq Mohammed Dwaikat, che ha accoltellato un soldato israeliano a Bitah Tikva in Israele il 26 agosto 2020, per prendere le misure della casa prima della demolizione. Va notato che le autorità israeliane utilizzano la demolizione come una politica di punizione collettiva contro le famiglie palestinesi.

Intorno alle 03:30, le Foi sono entrate nel villaggio di al-‘Abayat, a est di Bethlehm. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Omar Khaled Ayyad (17) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 03:30, le Foi sono entrate nel villaggio di Qarawat Bani Zeid, a nord-ovest di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Amer Bassam Sneif (31) e lo hanno arrestato. Successivamente, le Foi lo hanno rilasciato.

Intorno alle 03:50, le Foi sono entrate nel villaggio di Beit Loqya, a sud-ovest di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Najeeb Ahmed Najeeb Mafarja (35) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 06:30, le Foi sono entrate nel villaggio di Jin Safout, a est di Qalqilya. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Karam Khamees Shobaki (22) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 07:00, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e buldozer si sono spostati di 100 metri nel villaggio di al-Shwaika, a est di Rafah, a sud della Striscia di Gaza. Sono partiti da al-Motabaq Gate adiacente alla barriera di confine tra la Striscia di Gaza e Israele. Hanno pettinato e livellato i terreni e si sono ridistribuiti di nuovo verso le 11:00.

Intorno alle 14:00, le Foi hanno arrestato Ghassan Alian (55), da Bitir, a ovest di Betlemme, dopo aver fatto riferimento ai servizi segreti israeliani nell’insediamento di “Gush Etzion”, a sud della città.

Le Foi hanno effettuato (6) incursioni nei villaggi di Beit Ammer, Hadab al-Fawwar, Sa’eer a Hebron; Faqoua’, a sud-est di Jenin; Tayaseer, a est di Tubas; Karf Ein, a nord-ovest di Ramallah. Non sono stati segnalati arresti.

Venerdì 28 agosto 2020:

Intorno alle 02:00, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e sono entrate nel campo profughi di al-‘Aroub, a nord di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Bara ’Abdul Hai Jawabra (19) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 03:50, le Foi sono entrate nel villaggio di Azun, a est di Qalqilya. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Karam Fares Shbaita (18) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 22:30, le Foi hanno arrestato 3 civili mentre erano presenti in via al-Wad nella Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata, dopo averli duramente picchiati. Le Foi li hanno portati al centro investigativo di al-Qishla nella Città Vecchia. Gli arrestati sono: Khaled al-Sokhn (23), Abdullah al-Julani (28) e Mohammed Zein (21).

Le Foi hanno effettuato (6) incursioni a Hebron, campo profughi di al-Fawwar e Yatta nel governatorato di Hebron; Yamoun, a ovest di Jenin; Kafr Qaddoum e Hibla, a est di Qalqilya. Nessun arresto è stato segnalato.

Sabato 29 agosto 2020:

Intorno alle 16:00, le Foi sono entrate in via al-Bostan nel quartiere di Obaid, a ovest di al-Issaweya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mo’tasem Hamza Obaid (17) e lo hanno arrestato. Va notato che Obaid è stato arrestato 10 giorni prima e rilasciato agli arresti domiciliari per due settimane.

Le Foi hanno effettuato (4) incursioni nei villaggi di al-Samoua’, Hebron, Beit Ammer e al-Mowreq nel governatorato di Hebron. Non sono stati segnalati arresti.

Domenica 30 agosto 2020:

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate nel villaggio di Nahaleen, a ovest di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Mahmoud Maher Shakarna (17) e consegnato a Hamdan Yousef Fannoun (32) una convocazione per fare riferimento ai servizi segreti israeliani nell’insediamento di Gush Etzion, a sud della città.

Intorno alle 02:30, le Foi sono entrate nel sobborgo di al-Shwaika, a est di Tulkarm. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Sameer Abdul Qader Mohammed Omar (47) e Sameh Adnan Mohammed Obaid (31), e li hanno arrestati.

Intorno alle 07:00, le Foi hanno teso un’imboscata vicino al resort Haddad, a est di Jenin, a nord della Cisgiordania, arrestando Yaser Waleed Khuzeima (30), da Qabatya, a sud-est di Jenin, dopo essersi fermato e aver perquisito la sua auto. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta e hanno lasciato la sua macchina. Va notato che Khuzeima è un ex prigioniero nelle carceri israeliane.

Intorno alle 15:00, le Foi hanno fermato un autobus e hanno costretto (4) bambini a scendere per arrestarli, nel centro di Gerusalemme, e li hanno portati alla stazione di polizia “al-Bareed” in via Salah al-Dein. Gli arrestati sono: Ahmed Dari (17), sua sorella Noumi (16), Yasmine Qaisiya (16) e Sajeda Abu Roumi (16).

Testimoni oculari hanno detto che le Foi si sono fermate e hanno perquisito un autobus in via Nablus, hanno controllato le loro carte d’identità e hanno costretto alcuni di loro a scendere dall’autobus sostenendo che non indossavano correttamente le loro maschere. Hanno aggiunto che le Foi hanno picchiato e spinto alcuni di loro e arrestato (4) studenti che tornavano dalle loro scuole alle loro case ad al-Issaweya. Di conseguenza, Qaisiya e Abu Roumi sono stati rilasciati su cauzione, Dari è stata rilasciata dopo diverse ore a condizione che fosse agli arresti domiciliari per due giorni e il divieto di entrare alla Porta di Damasco “Bab al-‘Amoud” per 10 giorni

Le Foi hanno effettuato un’incursione a Sabastya, a nord-ovest di Nablus. Nessun arresto è stato segnalato.

Lunedì 31 agosto 2020:

Intorno alle 02:00, l’unità di fanteria israeliana si è trasferita nella città vecchia di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Saif al-Dein Mahmoud al-Ja’bari (22) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 02:30, le Foi sono entrate a Nablus, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Hilal al-Titi (22) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 04:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Anata, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Mahmoud al-Rifai (21) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 08:00, le Foi hanno arrestato Khalaf Hussain Obaidallah (26 anni), mentre era presente all’ingresso del villaggio di Kisan, a sud-est di Betlemme. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Intorno alle 19:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Bab Hatta, uno dei quartieri occupati di Gerusalemme Est. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ameer Farid al-Basti (23) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 19:45, un gruppo di Mista’arvim (Unità speciale israeliana vestita come civili palestinesi) ha arrestato Nizar Issa Obaid (22), da Kafr Qaddum, a est di Qalqilya, mentre lavorava nella stazione di servizio al-Natour a Tulkarm. Secondo una telecamera di sorveglianza che ha documentato l’incidente, un veicolo con targa palestinese è arrivato alla stazione di polizia, quando Obaid è venuto a fare rifornimento, due uomini sono scesi dall’auto e lo hanno arrestato.

Alle 23:00 circa. I servizi segreti israeliani hanno convocato 3 membri del movimento Fatah a Silwan, a sud della città vecchia di Gerusalemme est occupata, per un’indagine nella stazione di polizia di al-Bareed in via Salah al-Dein. Shadi al-Mtawr, segretario del movimento Fatah a Gerusalemme, ha detto che i servizi segreti israeliani hanno convocato Fawzi Sha’ban, Mohammed Abu Sowi e Ahmed al-‘Abbasi, per indagare sulla loro presenza in una riunione sulla demolizione di case a Silwan. Le Foi li hanno rilasciati dopo diverse ore su cauzione (3.000 NIS / ciascuno) e con un divieto di 3 mesi di partecipare al sit in del quartiere di al-Bostan a Silwan per 3 mesi.

Le Foi hanno effettuato (4) incursioni nei villaggi di Ethna, Surif e Karma nel governatorato di Hebron; e Tulkarm. Non sono stati segnalati arresti.

Martedì, 01 settembre 2020:

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate a Hebron e si sono fermate in al-Salam street. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ma’moun Hussain al-Natsha (25) e lo hanno arrestato.

Le Foi hanno effettuato (2) incursioni a Dura e al-Samoua ‘nel governatorato di Hebron. Nessun arresto è stato segnalato.

Mercoledì, 02 settembre 2020:

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate a Yatta, a sud di Hebron, e si sono fermate nell’area di Roq’a. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Shadi Bader al-‘Amour (30) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 05:00, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Fridis, a est di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Jom’a Abu Moheimed (29) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 18:00, le Foi sono entrate ad al-Issaweya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa del fotoreporter, la casa di Mohammed Qarout Edkaik (27), lo hanno arrestato e gli hanno confiscato le attrezzature, le macchine fotografiche e molti dei suoi file e documenti personali.

Samer Edakaik, il fratello di Mohammed, ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che le Foi hanno preso d’assalto, perquisito e confiscato diverse telecamere, dispositivi wireless, documenti personali e un laptop appartenente a Mohammed. Ha confermato che le Foi hanno ammanettato suo fratello e lo hanno portato alla stazione di polizia “al-Bareed” in via Salah al-Dein. Va notato che Edkaik è un fotoreporter del canale al-Jazira e di molte altre agenzie di stampa, ed è un attivista dei social media, che ha migliaia di follower.

Le Foi hanno effettuato (4) incursioni nei villaggi di Hebron, Ethna, Beit Owa e Deir Samit nel governatorato di Hebron. Non sono stati segnalati arresti.

– Espansione degli insediamenti e violenza dei coloni in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est occupata

– Demolizione e confisca di proprietà civili

Intorno alle 09:00 di giovedì 27 agosto 2020, le Foi, sostenute da veicoli militari da costruzione e accompagnate da ufficiali dell’amministrazione civile israeliana, si sono trasferite nel villaggio di “Arraba, a sud-ovest di Jenin. I veicoli militari da costruzione hanno demolito il panificio in costruzione di Rami Ahmed Abu Mashaikh, che era stato costruito su un’area di 170 metri quadrati 3 mesi fa. Va notato che 12 giorni fa, le Foi hanno notificato di smettere di lavorare nel panificio come preludio alla demolizione, con il pretesto di una costruzione illegale nell’area C.Inoltre, le Foi hanno notificato a Mostafa ‘Ali Hammad di demolire la sua falegnameria per ragioni simili.

Domenica 30 agosto 2020, Khaled Mahmoud Mohammed Basheer ha attuato la decisione del comune israeliano e ha auto demolito la sua casa nel villaggio di Jabel Mukaber, a sud-est di Gerusalemme est occupata, con il pretesto della non licenza. Basheer ha detto che 3 mesi fa ha costruito per suo figlio una casa di 50 metri quadrati composta da una stanza, una cucina e un bagno. Basheer ha chiarito che il personale del comune israeliano insieme al ministero dell’Interno hanno fatto irruzione nella sua casa 2 settimane fa e gli hanno consegnato un avviso di demolizione. Basheer ha aggiunto di essere stato costretto ad auto-demolire la sua casa per evitare di pagare i costi di demolizione stimati in 100.000 NIS per il personale del comune. Ha anche detto che nel 2014 il personale del comune ha demolito la casa di suo figlio Mahmoud nel quartiere di al-Sal’ah nel villaggio di Jabel Mukaber e gli ha imposto una multa di 80.000 NIS con il pretesto della mancata licenza.

Basheer ha attuato la decisione del comune israeliano e ha auto demolito la sua casa.

Lunedì 31 agosto 2020, ‘Odai e’ Abed al-Salam al-Razem hanno attuato la decisione del comune israeliano e hanno auto demolito le loro case nel quartiere di al-Ashqariyia nel villaggio di Beit Hanina, a nord della città vecchia occupata di Gerusalemme est, con il pretesto di senza licenza. Abed al-Salam al-Razem ha detto che la sua famiglia composta da 6 persone e la famiglia di suo fratello composta da 3 persone vivono nella loro casa di 65 metri quadrati da 8 anni. Ha chiarito che 5 anni fa, il personale del comune ha fatto irruzione nelle loro case e ha informato suo fratello di demolire le case, oltre a imporre loro una multa di 40.000 NIS. Abed al-Salam ha aggiunto che negli ultimi anni lui e suo fratello hanno tentato di concedere in licenza le case, ma invano. Ha anche detto che il tribunale israeliano ha emesso la decisione finale di demolizione contro le loro case un mese fa, e se non l’avessero attuata, il personale del comune lo farà e li costringerà a pagare i costi di demolizione stimati in 125.000 NIS.

Intorno alle 06:30 di martedì 1 settembre 2020, le Foi, sostenute da veicoli militari da costruzione, si sono trasferite nel villaggio di Tuqu, a sud-est di Betlemme, dove hanno ordinato a Mohammed Fahed Shawareeh di interrompere i lavori di costruzione nella sua casa e hanno confiscato il materiale da costruzione. Il sindaco del villaggio di Tuqu, Tayseer Abu Mefreh, ha detto che le Foi hanno sequestrato le arti marziali della costruzione dalla casa in costruzione di Shawareeh. Ha aggiunto che Shawareeh ha ricevuto un avviso di cessazione della costruzione una settimana fa, con il pretesto della mancata concessione della licenza.

Intorno alle 10:00 di mercoledì 2 settembre 2020, le Foi, sostenute da veicoli militari da costruzione e accompagnate da ufficiali dell’amministrazione civile israeliana, si sono spostate nell’area di al-Masafer a Yatta, a sud di Hebron. Le Foi sono state dispiegate tra le case dei palestinesi mentre i veicoli militari da costruzione hanno demolito 2 case di lamiera, con il pretesto della mancanza di licenza.

La demolizione è stata la seguente:

Anno Materiale di costruzione Familiari Area Nome struttura

2011 Latta e mattoni 16 50 (mq) casa Mahmoud ‘Isaa Rab’i

2011 Latta e mattoni – Caserma Mahmoud ‘Isaa Rab’i di 300 mq

2008 Latta e mattoni 15 55 (mq) casa Fadel ‘Isaa Rab’i

Va notato che il 23 febbraio 2012, le autorità israeliane hanno distribuito 2 avvisi di cessazione della costruzione alle due case e alla baracca.

Intorno alle 10:00, le Foi, sostenute da veicoli militari da costruzione e accompagnate da ufficiali dell’amministrazione civile israeliana, si sono trasferite nel villaggio di Beren a Hebron orientale. Le Foi sono state dispiegate tra le case dei palestinesi mentre i veicoli militari da costruzione hanno demolito la stanza di 40 metri quadrati di Faraj Mohammed Ghaith costruita in mattoni, con il pretesto della mancanza di licenza.

Intorno alle 13:00, le Foi, sostenute da veicoli militari da costruzione e accompagnate da ufficiali dell’amministrazione civile israeliana, si sono trasferite nel villaggio di Deir Dibwan, a est di Ramallah. Le Foi hanno portato speciali lavoratori israeliani a smantellare e confiscare 3 tende residenziali, con il pretesto di non avere la licenza nell’area C. Le tende residenziali appartengono a:

Suliman Mostafa Ka’abnah: smantellare e confiscare una tenda residenziale che ospitava la sua famiglia composta da 7 persone.

Oda’ Awwad Ka’abnah: smantellamento e confisca di una tenda residenziale che ospitava 8 persone.

Suliman Salem Ka’abnah: smantellamento e confisca di una tenda residenziale che ospitava 8 persone.

Va notato che le Foi hanno demolito le proprietà appartenenti ai civili citati per la seconda volta e senza preavviso, notando che queste proprietà erano state precedentemente demolite il 25 agosto 2020.

– Violenza dei coloni israeliani

Intorno alle 02:30 di venerdì 28 agosto 2020, i coloni israeliani, del gruppo “Price Tag”, hanno attaccato il lato meridionale del villaggio di Asira al-Qibliya, a sud-est di Nablus. I coloni hanno incendiato il veicolo di Wael Mousa ‘Asayrah e hanno vandalizzato le pareti della sua casa con slogan razzisti.

I coloni israeliani hanno incendiato il veicolo di Wael Mousa ‘Asayrah e hanno vandalizzato le pareti della sua casa con slogan razzisti

– Politica di chiusura e restrizioni alla libertà di circolazione di persone e merci

Striscia di Gaza:

Lunedì 31 agosto 2020, le autorità israeliane hanno dichiarato la riapertura del valico di Karem Abu Salem e consentendo il rientro di carburante e materiale da costruzione nella Striscia di Gaza.

Le autorità israeliane hanno anche deciso di espandere nuovamente l’area di pesca com’era prima delle recenti misure punitive imposte alla Striscia di Gaza. Ciò è avvenuto dopo che era stato raggiunto un accordo per contenere l’escalation israeliana nella Striscia di Gaza, iniziata il 10 agosto. Durante il quale, Israele ha imposto misure punitive a Gaza, in presunta risposta al lancio di palloni incendiari verso gli insediamenti israeliani adiacenti alla Striscia di Gaza.

La Striscia di Gaza subisce ancora la peggiore chiusura nella storia dell’occupazione israeliana dell’oPt in quanto è entrata nel 14° anno consecutivo, senza alcun miglioramento nella circolazione di persone e merci, condizioni umanitarie e con conseguenze catastrofiche su tutti gli aspetti della vita. Di tutti i valichi di frontiera della Striscia di Gaza, solo 2 attualmente funzionano: Karm Abu Salem (Kerem Shaloum) per la circolazione delle merci e Beit Hanoun (Erez) per la circolazione delle persone. Le autorità israeliane hanno continuato a imporre restrizioni all’ingresso di merci classificate come “articoli a duplice uso”, nonostante la loro importanza nel rilanciare il mercato, la produzione e la manutenzione. Quanto al valico di Beit Hanoun, è quasi completamente chiuso tranne che per casi umanitari di emergenza. Ultimamente, un numero molto limitato di casi individuali di pazienti che hanno ottenuto rinvii medici e copertura finanziaria in Israele hanno potuto viaggiare, e alcuni altri hanno fatto riferimento ad organizzazioni israeliane che lavorano nel campo della salute per assistenza nel coordinamento.

Per la seconda settimana consecutiva, il coprifuoco è ancora imposto alla Striscia di Gaza per contenere l’epidemia di coronavirus, soprattutto dopo che i casi di coronavirus sono stati confermati al di fuori dei centri di quarantena nella Striscia di Gaza. Di conseguenza, la sofferenza della popolazione della Striscia di Gaza è aumentata e ci sono avvertimenti di un deterioramento catastrofico delle loro condizioni di vita, soprattutto se lo stato di emergenza viene mantenuto per un lungo periodo senza stabilire meccanismi per proteggere i poveri, i disoccupati e i lavoratori a giornata, e sostenere le famiglie a basso reddito che hanno perso il proprio reddito a causa dello stato di emergenza e del coprifuoco.

Cisgiordania:

Oltre ai posti di blocco permanenti e alle strade chiuse, questa settimana si è assistito alla creazione di posti di blocco più temporanei che limitano il movimento di merci e individui tra villaggi e città e negano ai civili l’accesso al loro lavoro. Le Foi hanno stabilito 63 posti di blocco temporanei, dove hanno perquisito i veicoli dei palestinesi, controllato i loro documenti di identità e arrestato 4 bambini. Le Foi hanno chiuso molte strade con cubi di cemento, cancelli di metal detector e banchi di sabbia e hanno rafforzato le loro misure contro il movimento di individui ai posti di blocco permanenti militari.

Gerusalemme:

Giovedì 27 agosto 2020, le Foi hanno stabilito un checkpoint nel villaggio di Silwan, nel quartiere di Wadi al-Rababh, a sud della città vecchia occupata di Gerusalemme est.

Venerdì 28 agosto 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di ‘Anata, a nord-est di Gerusalemme est occupata.

Betlemme:

Giovedì 27 agosto 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco nella zona di ‘Aqabet Hasana, all’ingresso del villaggio di Beit Jala e all’ingresso occidentale di Tuqu, a est della città.

Venerdì 28 agosto 2020, le Foi hanno stabilito 6 posti di blocco agli ingressi dei villaggi di Beit Jala, Tuqu, Beit Fajjar, Husan e Marah Rabah e nell’area di al-Nashnash.

Sabato 29 agosto 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco nella zona di ‘Aqabet Hussain, all’ingresso del villaggio di Tuqu e all’incrocio con l’area di al-Nashnash.

Domenica 30 agosto 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di Marah Rabah e Nahalin e vicino all’incrocio dell’area di al-Nashnash.

Lunedì 31 agosto 2020, le Foi hanno stabilito 5 posti di blocco nella zona di ‘Aqabet Hussain, all’ingresso dei villaggi di Jannatah, Tuqu e Nahalin, e vicino all’incrocio dell’area di al-Nashnash.

Martedì 1 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di Husan e Marah Rabah, all’ingresso nord del villaggio di Tuqu e vicino all’incrocio dell’area di al-Nashnash

Ramallah e al-Bireh:

Venerdì 28 agosto 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint sotto il ponte del villaggio di Ein Yabrud.

Gerico:

Venerdì 28 agosto 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso orientale di Gerico e all’ingresso di Ein ad-Duyuk

Hebron:

Giovedì 27 agosto 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso sud di Hebron e all’ingresso del villaggio di Beit Awwa.

Sabato 29 agosto 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di Bani Na’im, ‘Oyoun Abu Saif e Beit Kahil.

Giovedì 27 agosto 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco agli ingressi dei villaggi di Bruqin e Deir Ballut.

Domenica 30 agosto 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco all’ingresso di Bani Na’im e Khirbat al-Simia, sulla strada ‘Oyoun Abu Saif e all’ingresso sud di Hebron.

Lunedì 31 agosto 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Ash-Shuyukh e all’ingresso meridionale della città di Halhul.

Martedì 1° settembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco agli ingressi dei villaggi di Idhna e Khirbat al-Simia.

Mercoledì 2 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di Kharsa e Bani Na’im e all’ingresso meridionale di Hebron.

Nablus:

Giovedì 27 agosto 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’incrocio del villaggio di Sarra, a sud-ovest di Nablus.

Venerdì 28 agosto 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’incrocio del villaggio di Beit Furik, a nord della città.

Salfit:

Sabato 29 agosto 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso nord di Salfit e all’ingresso del villaggio di Qarawat Bani Hassan.

Lunedì 1° settembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Deir Ballut, a ovest di Salfit.

Qalqilya:

Sabato 29 agosto 2020, le Foi hanno stabilito 5 posti di blocco agli ingressi dei villaggi di Kafr Laqif, Izbat al-Tabib, Jit, Immatain e Nabi Ilyas.

Domenica 30 agosto 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di Izbat al-Tabib e Jit.