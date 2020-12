REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 3-9 DICEMBRE 2020 #IsraeliCrimes

PCHR – 11 dicembre 2020 https://bit.ly/342uLw1 https://www.facebook.com/pchrgaza/

– Le Foi hanno sparato e ucciso palestinesi, a nord-est di Ramallah – 19 civili palestinesi feriti, di cui 6 bambini, nell’uso eccessivo della forza delle Foi in Cisgiordania e Gerusalemme Est occupata – Sono stati segnalati 3 colpi di arma da fuoco su terreni agricoli e altri 3 contro pescherecci nella striscia di Gaza orientale e occidentale – In 93 incursioni delle Foi in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est occupata: 77 civili arrestati, inclusi 7 bambini e una donna – Le Foi hanno demolito e confiscato 10 caserme a Ramallah e Gerico e distribuito 9 avvisi di cessazione della costruzione a Hebron – 9.000 unità di insediamento costruite sul terreno dell’aeroporto internazionale di Gerusalemme nella Gerusalemme est occupata – Attacchi di coloni: un tentativo di bruciare una chiesa nella Gerusalemme est occupata e 90 alberi tagliati e sradicati a Salfit – Le Foi hanno stabilito 61 posti di blocco militari temporanei in Cisgiordania e hanno arrestato 4 civili palestinesi su detti posti di blocco

Le forze di occupazione israeliane (IOF) hanno continuato a commettere crimini e violazioni a più livelli contro i civili palestinesi e le loro proprietà, inclusi raid nelle città palestinesi caratterizzate da un uso eccessivo della forza, aggressioni, abusi e attacchi ai civili. Questa settimana, in un nuovo crimine di uso eccessivo della forza letale, le Foi hanno ucciso un palestinese durante la repressione di una protesta pacifica nell’area di Ras al-Teen vicino all’ingresso orientale del villaggio di al-Mughayyir, a nord-est di Ramallah. Il PCHR rileva il ripetersi di crimini simili, poiché lo staff del PCHR ha documentato l’uccisione di 22 civili palestinesi, tra cui 6 bambini e una donna, da parte delle Foi dall’inizio del 2020 in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Inoltre, i lavoratori sul campo del PCHR hanno monitorato e documentato gli attacchi delle IOF ai bambini durante la repressione delle proteste e durante le incursioni nelle città della Cisgiordania nelle ultime settimane.

Inoltre, le demolizioni delle Foi di case e proprietà palestinesi sono continuate come parte dell’annessione de facto di Israele e con vari pretesti in Cisgiordania e Gerusalemme Est.

Questa settimana, il PCHR ha documentato 180 violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario (DIU) da parte delle Foi e dei coloni dell’oPt. Va notato che le limitazioni dovute alla pandemia del coronavirus, hanno limitato la mobilità dei lavoratori sul campo della PCHR e la capacità di condurre la documentazione sul campo; pertanto, le informazioni contenute in questo rapporto sono solo una parte delle continue violazioni delle IOF.

– Sparatorie da parte delle IOF e violazione del diritto all’integrità fisica:

Le Foi hanno ucciso un bambino palestinese e ferito altri 19 civili, compresi 6 bambini, facendo un uso eccessivo della forza in Cisgiordania e occupando Gerusalemme est. Il 4 dicembre 2020, “Ali Ayman Naser Abu” Alia (14) è stato ucciso e altri 4 civili sono rimasti feriti durante la repressione di una protesta pacifica nella zona di Ras al-Teen vicino all’ingresso orientale del villaggio di al-Mughayyir, a nord-est di Ramallah. Le Foi hanno ucciso il bambino senza alcuna giustificazione e senza la presenza di alcuna minaccia per la vita dei soldati.

Inoltre, 2 civili sono rimasti feriti durante l’incursione delle Foi a Nablus; 7 civili feriti, inclusi 2 bambini, di cui uno ha riportato ferite all’occhio, nella Gerusalemme est occupata; 2 civili feriti a Gerico; e altri 4 feriti nel campo di Dheisheh a Betlemme.

Nella Striscia di Gaza, sono state segnalate 3 sparatorie delle Foi contro terreni agricoli e altre 3 contro pescherecci nella Striscia di Gaza orientale e occidentale.

Incursioni delle Foi e arresti di civili palestinesi: le Foi hanno effettuato 93 incursioni in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est occupata. Queste incursioni includevano incursioni di case civili e sparatorie, allettando la paura tra i civili e attaccando molti di loro.7 Durante le incursioni di questa settimana, 77 palestinesi sono stati arrestati, inclusi 7 bambini e una donna. Va notato che la donna è stata arrestata due volte.

Nella Striscia di Gaza, le Foi hanno condotto un’incursione limitata nel nord della Striscia di Gaza.

– Demolizioni:

La PCHR ha documentato 8 incidenti, tra cui:

Ramallah: 2 baracche demolite nel villaggio di Deir Dibwan e un’altra baracca confiscata nel villaggio orientale di al-Mughayyir;

Tubas: 2 escavatori confiscati nelle valli del Giordano settentrionale;

Gerusalemme Est occupata: 9.000 unità di insediamento costruite sul terreno dell’aeroporto internazionale di Gerusalemme (Qalandia);

Betlemme: 180 ulivi sradicati nel villaggio di al-Khader;

Gerico: 7 caserme confiscate;

Hebron: case e fienili hanno ricevuto 9 avvisi di cessazione dei lavori.

– Attacchi di coloni:

I lavoratori sul campo del PCHR hanno segnalato e documentato 4 episodi di violenza da parte dei coloni: 80 ulivi tagliati nel villaggio di Yasuf; 10 ulivi e fichi sradicati nel villaggio occidentale di Haris a Salfit; e un colono ha tentato di bruciare la chiesa del Getsemani nell’area del Monte degli Ulivi nella Gerusalemme est occupata.

– Politica di chiusura israeliana e restrizioni alla libertà di movimento:

La Striscia di Gaza subisce ancora la peggiore chiusura nella storia dell’occupazione israeliana dell’oPt in quanto è entrata nel 14° anno consecutivo, senza alcun miglioramento nella circolazione di persone e merci, condizioni umanitarie e con conseguenze catastrofiche su tutti gli aspetti della vita.

Nel frattempo, le Foi hanno continuato a dividere la Cisgiordania in cantoni separati con strade chiave bloccate dall’occupazione israeliana dalla Seconda Intifada e con posti di blocco temporanei e permanenti, dove i movimenti civili sono limitati e sono soggetti ad arresto.

– Sparatorie e altre violazioni del diritto alla vita e all’integrità fisica

Verso le 00:00 di giovedì 3 dicembre 2020, le Foi sono entrate a Nablus, a nord della Cisgiordania, e si sono fermate nella parte orientale della città. Le Foi hanno assicurato l’ingresso di dozzine di autobus che trasportavano i coloni verso la tomba di Giuseppe per pregare. Nel frattempo, giovani palestinesi si sono riuniti, hanno dato fuoco a pneumatici e hanno lanciato pietre contro le Foi, che hanno risposto con proiettili di gomma e bombolette di gas lacrimogeni. Di conseguenza, 2 giovani uomini hanno riportato ferite da proiettile di gomma e hanno ricevuto cure all’ospedale Rafidia. I feriti erano: un ragazzo di 18 anni a cui è stato sparato un proiettile di gomma in faccia, provocandogli fratture ai denti e alla bocca; e un ragazzo di 19 anni che è stato colpito da un proiettile di gomma al piede destro. Inoltre, molti civili sono morti soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni e hanno ricevuto cure sul posto.

Intorno alle 08:00, le cannoniere israeliane di stanza al largo di al-Waha Shore, a nord-ovest di Beit Lahia, a nord della Striscia di Gaza, hanno inseguito i pescherecci palestinesi che navigavano entro 3 miglia nautiche e hanno aperto il fuoco intorno a loro, causando paura tra i pescatori e costringendoli fuggire. Non sono state segnalate vittime.

In un nuovo crimine di uso eccessivo della forza letale, le forze di occupazione israeliane (IOF) hanno ucciso venerdì 4 dicembre 2020 un bambino palestinese e ferito altri 4 civili durante la soppressione di una protesta pacifica nell’area di Ras al-Teen vicino all’ingresso orientale di villaggio al-Mughayyir, a nord-est di Ramallah. Il bambino è morto poche ore dopo aver subito un proiettile vivo all’addome senza alcuna giustificazione o senza rappresentare una minaccia per la vita dei soldati. Secondo le indagini condotte dal Centro Palestinese per i Diritti Umani (PCHR), intorno alle 11:00 di venerdì, una protesta pacifica è decollata nel centro del villaggio di al-Mughayyir, a nord-est di Ramallah, al richiamo degli abitanti del villaggio, verso le terre sotto la minaccia di confisca e in segno di protesta per la creazione di nuovi avamposti di insediamento nell’area di Ras al-Teen vicino all’ingresso orientale del villaggio. I manifestanti hanno sollevato bandiere palestinesi e cantato slogan contro l’occupazione israeliana, i coloni e il muro di annessione. Quando i manifestanti sono arrivati ​​nell’area, hanno trovato un gran numero di soldati israeliani ad aspettarli. Dopo la preghiera del venerdì, i manifestanti hanno ripetuto slogan contro l’occupazione israeliana e i coloni. Le Foi hanno immediatamente soppresso la protesta e hanno sparato proiettili veri e di gomma, bombe sonore e lacrimogeni contro i manifestanti. Di conseguenza, 4 civili hanno riportato ferite da proiettili di gomma agli arti inferiori e hanno ricevuto cure sul posto. Intorno alle 13:30, mentre gli scontri erano in corso, i soldati israeliani hanno sparato ad “Ali Ayman Naser Abu” Aliya (14), ferendolo con un proiettile vivo nell’addome sotto il polmone sul lato destro del corpo. Abu ‘Aliya è stato immediatamente portato tramite un’ambulanza della Mezzaluna Rossa palestinese (PRCS) al Palestine Medical Complex di Ramallah, dove ha subito un intervento chirurgico. Intorno alle 18:00 dello stesso giorno, fonti mediche lo hanno dichiarato morto. Il referto medico ha mostrato che il proiettile è penetrato nel fegato e lo ha rotto.

Intorno alle 12:20, le Foi hanno soppresso una protesta organizzata da dozzine di civili palestinesi per protestare contro le confische di terre a favore di progetti di insediamento. Le Foi hanno inseguito i manifestanti riuniti nell’area e si sono scontrati con loro. Durante il quale, le Foi hanno sparato proiettili di gomma, bombe sonore e bombolette di gas lacrimogeni contro i manifestanti. Di conseguenza, molti manifestanti hanno riportato contusioni.

Intorno alle 14:45, le Foi di stanza al valico di Beit Hanoun (Erez), nel nord di Beit Hanoun, hanno aperto il fuoco sporadicamente nelle aree di confine adiacenti. Gli agricoltori furono presi dal panico a causa delle pesanti sparatorie; non sono stati riportati feriti o danni.

Intorno alle 15:45, le Foi di stanza a nord dell’area di al-Sifa, a nord-ovest di Beit Lahia, a nord della Striscia di Gaza, hanno aperto fuoco sporadico al confine di Gaza con Israele, causando paura tra i civili palestinesi, che si sono avvicinati alla recinzione e costringendoli fuggire; non sono state segnalate vittime o danni materiali.

Intorno alle 16:00, un certo numero di giovani palestinesi si è radunato nell’area di Bab al-Zawiyia nel centro di Hebron e ha lanciato pietre contro un checkpoint militare stabilito all’ingresso nord di Hebron, il cosiddetto Checkpoint (56). Le Foi hanno inseguito gli uomini palestinesi nel mercato del villaggio e hanno lanciato bombe sonore e bombolette di gas lacrimogeni contro i lanciatori di pietre. Di conseguenza, molti giovani uomini hanno soffocato la tintura per inalazione di gas lacrimogeni. Le Foi sono state riposizionate dietro i cubi di cemento posti davanti al checkpoint mentre i giovani continuavano a lanciare pietre contro di loro. Nel frattempo, un fotoreporter che lavora presso l’agenzia di stampa Wafa, Mashhour Hasan al-Wahwah (37), era nell’area per coprire gli scontri, ma un soldato israeliano lo ha minacciato, impedendogli di coprire gli scontri e negandogli l’accesso all’area. Poche ore dopo, le Foi hanno nuovamente inseguito i giovani e al-Wahwah li ha seguiti. Durante il quale, un soldato israeliano si è avvicinato ad al-Wahwah, gli ha urlato contro e lo ha insultato. Quando al-Wahwah ha cercato di parlare con il soldato, quest’ultimo lo ha preso a calci due volte nelle gambe e gli ha ordinato di andarsene. Al-Wahwah ha cercato di parlare con l’ufficiale, che era in servizio, ma invano. Gli scontri sono continuati fino alle 18:00; e non sono stati segnalati arresti.

Intorno alle 23:00, le cannoniere israeliane di stanza al largo di al-al-Sudaniya Shore, a nord-ovest del campo di Jabalia, a nord della Striscia di Gaza, hanno inseguito i pescherecci palestinesi che navigavano entro 4 miglia nautiche e hanno aperto il fuoco intorno a loro, causando paura tra i pescatori e costringendoli a fuggire. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 08:30 di sabato 5 dicembre 2020, le cannoniere israeliane di stanza al largo di al-Waha Shore, a nord-ovest di Beit Lahia, a nord della Striscia di Gaza, hanno inseguito i pescherecci palestinesi che navigavano entro 3 miglia nautiche e hanno aperto un forte fuoco nella loro direzione, provocando paura tra i pescatori e costringerli a fuggire. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 16:10 di domenica 6 dicembre 2020, le Foi, di stanza lungo la barriera di confine tra Gaza e Israele, a est di Khan Yunis, hanno sparato proiettili vivi verso i terreni agricoli a est di Khuzaʽa; non sono state riportate vittime.

Intorno alle 20:30 di domenica 6 dicembre 2020, le Foi sono entrate nel villaggio di Isawiya, a nord-est di Gerusalemme est occupata, hanno chiuso la strada principale del villaggio e stabilito posti di blocco vicino alla moschea al-Arba’een nel centro del villaggio e agli ingressi della quartieri vicini. Durante il quale, un certo numero di giovani palestinesi si sono riuniti e hanno lanciato pietre, fuochi d’artificio e bottiglie molotov contro le Foi, che hanno inseguito i manifestanti e hanno sparato contro di loro proiettili di gomma, bombe sonore e bombolette di gas lacrimogeno. Di conseguenza, Omar Ahmed Khalil Mahmoud (16) è stato colpito da un proiettile di gomma sotto l’occhio sinistro mentre era presente davanti a casa sua. È stato quindi portato all’ospedale Hadassah Ein Kerem di Gerusalemme ovest per le cure. Va notato che il villaggio di Isawiya è stato bersaglio di ricorrenti incursioni delle Foi nell’ultimo anno, dove le Foi conducono campagne di arresto contro civili con il pretesto di essere ricercati, sparano proiettili di gomma e proiettili, bombe sonore e bombolette di gas lacrimogeni contro civili palestinesi e le loro case e proprietà.

Intorno alle 05:00 di lunedì 7 dicembre 2020, una grande forza israeliana accompagnata da dozzine di soldati israeliani e forze speciali si è trasferita nel campo profughi di Dheisheh, a sud di Betlemme, dove hanno fatto irruzione e perquisito dozzine di case dopo aver fatto saltare in aria le loro porte e provocato paura tra gli abitanti. Durante il quale, giovani palestinesi si sono riuniti e hanno lanciato bottiglie vuote e bottiglie molotov alle Foi, che le hanno inseguite per le strade del villaggio e hanno sparato contro di loro pesanti proiettili vivi e bombe sonore. Di conseguenza, 3 giovani uomini hanno riportato ferite da arma da fuoco alle gambe e hanno ricevuto cure all’ospedale di Beit Jala. Inoltre, le Foi hanno arrestato 4 civili: Shehab Hasan Mezher (47), Mohammed Nedal Abu ‘Akar (27) e i fratelli Mohammed (27) e Na’iem Abu’ Akar (26).

Intorno alle 08:00, una grande forza israeliana accompagnata da dozzine di soldati israeliani e forze speciali si è trasferita nel campo profughi di Kalandia, a nord della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Khaled ‘Abed al-Raouf Hamad e arrestato i suoi figli Mo’ath (26) e Mohammed (28), portandoli in una destinazione sconosciuta. Nel frattempo, un certo numero di giovani palestinesi si sono riuniti e hanno lanciato pietre e bottiglie vuote alle Foi e ai loro veicoli. Le Foi hanno inseguito i manifestanti per le strade del villaggio e hanno sparato contro di loro pesanti proiettili veri e lacrimogeni. Di conseguenza, 5 civili, compreso un bambino, sono stati colpiti da proiettili veri e portati al Palestine Medical Complex per cure. I feriti sono stati identificati:

“Ali Hasan” Abed al-Qader (16), che è stato colpito da un proiettile vivo nel colpo; “Ali Khaled” Abed al-Raouf Hamad (24 anni), colpito da un proiettile vivo all’addome; Mohammed Ibrahim Saleh ‘Ali, che è stato colpito da un proiettile vivo alla coscia; Ahmed ‘Abed al-‘Aziz al-Roum, colpito da un proiettile vivo al piede; e Mohammed Ibrahim Khalil Nser, colpito da un proiettile vivo a un piede.

Intorno alle 14:45, le Foi di stanza al checkpoint militare di Kalandia, a nord di Gerusalemme est occupata, hanno aperto il fuoco contro Mohammed Mazen Abu Laban (24), ferendolo con proiettili veri. Le Foi hanno affermato che Abu Laban ha tentato di eseguire un attacco a coltellate. Abu Laban è stato portato all’ospedale Hadassah, dove le sue condizioni di salute sono state classificate come gravi. Secondo una registrazione video, Abu Laban ha tentato di passare il checkpoint attraverso la corsia dei veicoli, che è vietata ai pedoni, le Foi lo hanno avvertito e poi gli hanno sparato. Nello stesso contesto, i media israeliani hanno affermato che il giovane, che è stato ferito al checkpoint militare, non portava un’arma o un coltello e le Foi hanno aperto il fuoco contro di lui perché non obbediva ai loro ordini. Va notato che Abu Laban, portiere di riserva del club di calcio dello Shabab al-Amari, si stava dirigendo verso una partita contro la squadra di Jabel Mukaber, che si è svolta allo stadio Faisal al-Husseini nel villaggio di al-Ram, a nord della Gerusalemme est occupata.

Intorno alle 03:30 di martedì 8 dicembre 2020, le Foi sono entrate nel campo di Aqabat Jaber, a sud-ovest di Gerico. Le Foi sono state dispiegate nel campo, durante il quale un certo numero di giovani palestinesi si sono riuniti e hanno lanciato pietre e bottiglie vuote alle Foi. Violenti scontri sono scoppiati tra i manifestanti e le Foi, che hanno immediatamente sparato contro i manifestanti lacrimogeni, bombe sonore e proiettili di gomma. Di conseguenza, 2 civili hanno riportato ferite da schegge di bombe sonore; il primo era un maschio di 18 anni, che ha riportato ferite da scheggia all’addome mentre il secondo era un maschio di 24 anni, che ha subito ferite da schegge al piede. Entrambi hanno ricevuto cure sul posto. Nel frattempo, le Foi hanno fatto irruzione e perquisito le case, dalle quali hanno arrestato Mohammed Akram al-Moqaiti (26), ei due fratelli Yehia (20) e Yousef (18) Naseem al-Moqaiti.

– Incursioni e arresti:

Giovedì 03 dicembre 2020:

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate nella zona di al-al-Mashrou ad al-Eizariya, a est di Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed al-Kalouni e arrestato i suoi figli Samer (23) e Ibrahim (20).

Intorno alle 04:00, le Foi sono entrate nella zona di al-Jadawil a Beit Jala. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Naser Abu Sheikha (21) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 05:30, le Foi sono entrate nel campo profughi di al-Dheisha, a sud di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Oday Issam Abu Nassar (22) e Laith Kareem al-Atrash (18) e li hanno arrestati.

Intorno alle 05:30, le Foi sono entrate nell’area di al-Funduq, a est di Qalqilya, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Ali Maher Taim (30).

Intorno alle 16:30, le Foi di stanza al checkpoint militare di al-Hamra nelle valli centrali, a nord della Cisgiordania, hanno arrestato i due fratelli Sanad (24) e Ali Sharif Ahmed Ali (26), dal villaggio di Jaba, a sud di Jenin, portandoli a una destinazione sconosciuta.

Le Foi hanno effettuato (5) incursioni nei villaggi di Yatta, Beit Ummar e Beit ‘Amra nel governatorato di Hebron; Qarawat Bani Zeid, a nord-ovest del governatorato di Ramallah; e Birzeit, a nord del governatorato di Ramallah. Non sono stati segnalati arresti.

Venerdì, 04 dicembre 2020:

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Issawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Dawoud Alian (20) di Wadea e lo hanno arrestato.

Intorno alle 02:30, le Foi sono entrate nel villaggio di Burqa, a nord-ovest di Nablus, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Sa’eed Mohammed Hajja (38) e Abdul Halim Emad Daghlas (19).

Intorno alle 11:00, un gruppo di Mista’arvim (unità speciale israeliana vestita come palestinesi) si è intrufolata nel sud di Nablus. Hanno usato un autobus Mercedes bianco, di stanza in via al-Ta’awon, e circondato un edificio appartenente alla famiglia al-Alfi. Nel frattempo, diversi veicoli militari si sono spostati nell’area provenienti dal monte al-Tur, a sud della città, per fornire protezione all’unità speciale. Prima del loro ritiro, le Foi hanno arrestato Mo’ayad Nimir al-Alfi (47), sostenendo che era ricercato da anni fa, portandolo in una destinazione sconosciuta.

Intorno alle 12:30, le Foi hanno arrestato Mahmoud al-Jondi (28), dopo essere uscito dalla moschea di al-Aqsa attraverso Bab Huta, nella Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata, portandolo in una stazione di polizia della città.

Intorno all’01: 15, le Foi sono entrate a New Nablus, a sud di Nablus, a nord della Cisgiordania. Hanno circondato e preso d’assalto la casa di Emad Mohammed al-Shami (50), un tenente del servizio di sicurezza preventiva, e lo hanno arrestato.

Intorno alle 18:30, le Foi hanno arrestato Fathi Yassine Abu Srour (31 anni), mentre era presente nell’area della Caritas, a nord di Betlemme, portandolo in una destinazione sconosciuta.

Intorno alle 19:30, le Foi hanno arrestato Belal Ju’aiwi (24), mentre andava in bicicletta vicino alla Tomba di Rachele, a nord di Betlemme. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Sabato, 05 dicembre 2020:

Intorno alle 03:00, le Foi sono entrate nel quartiere di Bab Huta, uno dei quartieri occupati della Città Vecchia di Gerusalemme Est. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Omar Mousa Ajlouni e hanno portato i suoi due figli Sufian (22) e Saif (19), in una stazione di polizia della città.

Intorno alle 05:00, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari entrati a Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ahmed Hamed al-Natsha (19) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 20:00, i servizi segreti israeliani hanno arrestato Mohammed Hamza Obaid (14), del villaggio di al-Issawiya, a nord della Gerusalemme est occupata, dopo aver indagato con lui per diverse ore nella stazione di polizia di al-Bareed nella città. L’arresto di Obaid è stato prorogato per il giorno successivo.

Intorno alle 12:00, le Foi hanno arrestato Hanadi Mohammed al-Halawani (42), mentre tentava di entrare nella moschea di Aqsa attraverso il minareto di Bab al-Asbat, nella città vecchia di Gerusalemme est occupata. Le Foi l’hanno portata alla stazione di polizia di al-Maskoubiya. Al-Halawani ha detto che in mattinata le Foi l’hanno convocata per un’indagine. Intorno alle 12:00, le Foi l’hanno arrestata vicino a Bab al-Asbat e hanno indagato con lei sulla scritta sul suo cappotto: indossava un cappotto con scritto “Bab al-Rahma è nostro” e “al-Aqsa è una fede”. Quando Handi ha negato l’accusa, gli investigatori hanno tentato di farle pressioni affinché firmasse una decisione che vietava di nuovo il suo ingresso alla Moschea di Aqsa e alla Città Vecchia di Gerusalemme, ma lei ha rifiutato e ha preferito essere arrestata e deferita alla corte piuttosto che vietarle di entrare nella luoghi di cui sopra. I servizi segreti israeliani l’hanno rilasciata dopo averla minacciata di essere arrestata. Va notato che le Foi hanno arrestato l’insegnante, al-Halawani, dopo aver preso d’assalto la sua casa diverse volte, e che è stata indagata più volte e le è stato vietato di entrare nella moschea di Aqsa per un massimo di 14 mesi.

Le Foi hanno effettuato (4) incursioni a Beit Kahel, Yatta, Tarqumiyah e Imreish, nel governatorato di Hebron. Non sono stati segnalati arresti.

Domenica, 06 dicembre 2020:

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate nel quartiere di al-Tur, a est della Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Omar Khalil Abu al-Hawa (21) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 02:15, le Foi sono entrate a Qabatiya, a sud-est di Jenin, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Sami Naji Nazzal (24).

Intorno alle 03:00, le Foi sono entrate a Zeita, a nord di Tulkarm, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Rabah Abdul Fattah Libdi (30), che è un ex prigioniero.

Intorno alle 04:00, le Foi, rinforzate con diversi veicoli militari, si sono spostate a Yatta, a sud del governatorato di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Eyad Ali Irsheed (38) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 14:30, le Foi di stanza al checkpoint militare di Huwara, a sud di Nablus, hanno arrestato Mohammed Nasr al-Dein Allan (36 anni), un avvocato del villaggio di Einabus, a sud-est di Nablus.

Intorno alle 16:00, le Foi sono entrate ad al-Issawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Khaldoun Taha Dari (23) e gli hanno consegnato una convocazione per fare riferimento ai servizi segreti israeliani.

Intorno alle 17:00, le Foi si sono trasferite nel quartiere di al-Wad, uno dei quartieri della Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ra’fat Sameeh Najeeb (38) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 19:00, le Foi sono entrate nel campo profughi di al-Dheisha, a sud di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Shadi Issa Ma’ali (40) e lo hanno arrestato. Va notato che Ma’ali è stato arrestato più volte e ha scontato 12 anni nelle carceri israeliane con l’accusa di appartenere al Fronte popolare per la liberazione della Palestina (FPLP) e di aver partecipato alla resistenza all’occupazione israeliana.

Le Foi hanno effettuato (4) incursioni ad al-Lubban ash-Sharqiya e Beita, a sud-est di Nablus; Campo profughi di Sa’ir e al-‘Aroub nel governatorato di Hebron. Non sono stati segnalati arresti.

Lunedì, 07 dicembre 2020:

Intorno alle 02:00, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e sono entrate a Hebron e si sono fermate a Bab al-Zawiya. Hanno aperto la porta principale, hanno fatto irruzione e perquisito la Irsheed Printing House che appartiene a Jehad Hussain Irsheed, ne hanno distrutto il contenuto e hanno confiscato alcune foto dei bambini di Jehad, Oday e Dania, che sono stati uccisi nell’offensiva israeliana del 2015.

Più o meno nello stesso periodo, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e si sono trasferite nel quartiere di al-Sheikh nella zona meridionale di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mahmoud Hamdi Shabana (44) e hanno confiscato il suo computer portatile. Non sono stati segnalati arresti.

Intorno alle 04:00, le Foi sono entrate ad Azzun, a est di Qalqilya, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Abdul Razzaq Emad Swaidan (17).

Intorno alle 04:00, le Foi sono entrate a Nahalin, a ovest di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Theib Abdul Hamid Najajera (58) e lo hanno arrestato. Va notato che Najajera è un’insegnante governativa che ha servito diversi anni nelle carceri israeliane.

Intorno alle 04:30, le Foi sono entrate a Kafr Thulth, a est di Qalqilya. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Adel Sameeh Shawahna (22) e Murad Ammar Shawahna (19).

Intorno alle 05:10, le Foi sono entrate a Kafr Ni’ma, a ovest di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Riyad Ahmed Abdo (35) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 11:00, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Rashayida, a sud-est di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Sa’eed Suliman Owda Fawarqa (29) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 14:00, le Foi sono entrate nel quartiere di Ras Khmis nel campo profughi di Shu’afat, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ahmed Mohammed Ali (21) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 14:30, le Foi hanno arrestato Hanadi Mohammed al-Halawani (42), mentre era presente vicino a Bab Huta, una delle porte della città vecchia di Gerusalemme est occupata. Le Foi l’hanno portata in una stazione di polizia nella Città Vecchia e l’hanno interrogata per diverse ore prima che venisse rilasciata a condizione che le fosse vietato entrare nella moschea di Aqsa per una settimana, e in seguito tornerà per ricevere un nuovo 6 mesi. bandire.

Intorno alle 23:00, le Foi sono entrate nel quartiere di al-Bustan a Silwan, a sud della città vecchia di Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Waleed al-Rajabi (14) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 23:30, le Foi sono entrate a Bab Huta, uno dei quartieri occupati della Città Vecchia di Gerusalemme Est. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Omar Mousa al-‘Ajlouni (51) e lo hanno arrestato.

Le Foi hanno effettuato (5) incursioni a Beita, a sud-est di Nablus; Zububa, a ovest di Jenin; Dura, Beit ‘Amra e al-Samu, nel governatorato di Hebron. Non sono stati segnalati arresti.

Martedì, 08 dicembre 2020:

Intorno alle 00:00, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Issawiya, a nord della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Marwan Obaid e arrestato i suoi figli; Omar (24) e Mohammed (20).

Intorno all’01: 00, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e sono entrate a Beit Kahil, a nord di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mahmoud Ra’ed Asafra (21) e lo hanno arrestato.

Intorno all’01: 30, le Foi sono entrate nel villaggio di Za’tara, a est di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Khaled Ibrahim Tafesh (55), che era un membro del dissolto Consiglio legislativo palestinese (PLC), e hanno consegnato a suo figlio, Mos’ab (28), una convocazione per fare riferimento ai servizi segreti israeliani. Va notato che Tafesh è un ex prigioniero che è stato arrestato più volte e ha trascorso 8 anni nelle carceri israeliane in periodi separati; parte del quale era sotto arresto amministrativo.

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate nel quartiere di al-Dahiya, a sud-est di Nablus. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Nidal Atef Abu Rmaila (49).

Intorno alle 03:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Harmala, a sud-est di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato (3) civili; Abdullah Awad Abayat (28), Isma’el Khalil al-Zeir (43) e Hamza Taleb Abu Dayya (20).

Più o meno nello stesso periodo, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari si sono trasferite a Beit Ummar, a nord di Hebron e di stanza nei quartieri di al-Dahar, Safa e Asida. Hanno fatto irruzione e perquisito tre case e arrestato (3) civili tra cui due bambini; Majdi Mershed Za’aqiq (16), Ibrahim Rami Za’aqiq (16) e Obaida Ghazi ‘Aadi (29). Le Foi hanno fatto saltare in aria la porta della casa di Ghazi, mentre la moglie di Ghazi era dietro la porta cercando di aprirla. Di conseguenza, Qamar Ahmed ‘Aadi (55) ha riportato diversi lividi.

Intorno alle 03:30, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Judeida, a sud-est di Jenin. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Sameh Hussam Abu Mariam (20).

Intorno alle 07:00, le Foi hanno stabilito un posto di blocco militare temporaneo all’ingresso del villaggio di Susya, a nord di Yatta, a sud del governatorato di Hebron. Hanno fermato i veicoli e controllato le carte d’identità dei passeggeri. Nel frattempo, le Foi hanno fermato un veicolo che trasportava gli insegnanti della Susya Elementary School e ne hanno arrestati due: Amjad Badr Shraiteh (41) e Isma’il Ali Nawaj’a (44). Nisreen Nawaj’a, preside della Susya Elementary School, ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che: “Dopo aver arrestato i due insegnanti, abbiamo deciso di sederci al checkpoint e ci siamo rifiutati di andarcene senza Nawaj’a e Shraiteh, poiché stavamo soffrendo di varie molestie per due settimane durante il passaggio al suddetto posto di blocco. A volte, gli insegnanti dovevano prendere strade sterrate per raggiungere la scuola; poiché non era loro permesso passare attraverso quel posto di blocco con il pretesto di motivi di sicurezza, anche se gli studenti si sono uniti al sit-in fino a quando le Foi non hanno rilasciato i due insegnanti dopo un’ora”.

Intorno alle 09:00, le Foi sono entrate nel campo profughi di Qalandiya, a nord della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Sami Mutair (32) e gli hanno consegnato una convocazione per fare riferimento ai servizi segreti israeliani il giorno successivo.

Intorno alle 10:00, le Foi hanno arrestato Mo’ath Abu Arafa (32 anni), mentre era in servizio nella Gerusalemme est occupata. Abu Arafa è stato portato in uno dei centri investigativi della città e interrogato per diverse ore riguardo alle lezioni religiose alla moschea di Aqsa. Le Foi lo hanno rilasciato a condizione che gli vietassero l’ingresso alla moschea di Aqsa per una settimana e che tornasse per le indagini dopo quel periodo.

Intorno alle 18:00, le Foi hanno arrestato Firas Khairy Katana (22 anni), da al-Nazla al-Gharbiya, a nord di Tulkarm, mentre era presente vicino alla recinzione di confine adiacente al villaggio di Zeita, a nord di Tulkarm. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Le Foi hanno effettuato incursioni a Nablus. non sono stati segnalati arresti.

Mercoledì, 09 dicembre 2020:

Intorno alle 00:30, le Foi sono entrate a Qarawat Bani Hassan, a ovest di Salfit. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Laith Adnan Rayyan (25).

Intorno alle 02:15, le Foi sono entrate nel villaggio di Deir al-Hatab, a nord-est di Nablus. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Salman Ahmed Emran (39).

Intorno alle 03:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Bal’a, a nord di Tulkarm. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato (7) ex prigionieri e successivamente rilasciati. Gli arrestati erano: Mohammed Emad Barabra, Talal Abu Yassine, Ja’far Ayman Shahrour, Tha’er Rida Mer’i, Naser Khalil Abu Dayya, Atiya Wael Mahmoud ed Essam Ghazi Jitawi.

Intorno alle 05:00, le Foi sono entrate nel campo profughi di al-Jalazone, a nord di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e quartieri e arrestato (4) civili: Kamel Jalal Nakhla (25), Maher Ayyoub Dalaisha (45), Ya’qoub Mostafa Hussain (27) e Fadi Nayef Alian (40). Le Foi hanno rilasciato Nakhla e Dalaisha lo stesso giorno sera.

Intorno alle 06:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Taqoa, a est di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mahmoud Abu Mfarreh e hanno portato i suoi figli Ahmed (18) e Mohammed (17), verso destinazioni sconosciute.

Intorno alle 08:00, le Foi sono state rinforzate con sei veicoli militari di stanza ad Abu Safiya Gate, a nord-est di Jabalya, a nord della Striscia di Gaza, si sono spostate di 100 metri a nord della barriera di confine con Israele, livellando e pettinando le terre che erano state precedentemente livellate in mezzo a sparatorie sporadiche. Intorno alle 10:00, le Foi si sono ritirate e non sono state riportate vittime.

Sempre durante la giornata, le Foi hanno condotto 8 incursioni nel territorio palestinese senza alcun arresto segnalato: Jaba’, Jenin meridionale; Sebastia, Nablus nordoccidentale; Shufa, Anabta, Deir al-Ghusun, Zeita e Far’un a Tulkarm.

– Espansione degli insediamenti e violenza dei coloni in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est occupata

– Demolizione e confisca di proprietà civili

Intorno alle 09:00 di giovedì 3 dicembre 2020, una forza israeliana sostenuta da diversi veicoli militari e accompagnata da un veicolo dell’amministrazione civile e da un bulldozer ha preso d’assalto l’area orientale del villaggio di Deir Dibwan, a est di Ramallah. Il bulldozer IOF ha demolito 2 baracche costruite con pilastri in acciaio e lamiere di stagno su un’area di 120 mq, 2 tende, una tenda adibita a deposito di mangime per animali costruita su un’area di 40 mq, un fienile costruito su un’area di 200 mq. Tutte queste strutture sono state utilizzate per il pascolo delle pecore e di proprietà di Atef Awawdah Shalabi, del villaggio di Deir Dibwan. Le Foi hanno anche smantellato 6 attrezzature in acciaio per l’alimentazione e l’irrigazione e le hanno confiscate. La demolizione è avvenuta con il pretesto della costruzione abusiva in Area (C).

Intorno alle 10:50 di domenica 6 dicembre 2020, le Foi hanno preso d’assalto l’area di Atouf, a est del villaggio di Tammun, a sud-est di Tubas nelle valli settentrionali, a nord della Cisgiordania. Le Foi hanno confiscato 2 scavatori di proprietà di Aman Rabah Gharib Bani Ouda e Diya’a Bani Ouda, dal villaggio di cui sopra. Le Foi hanno confiscato i 2 scavatori mentre sia Ayman che Diya’a stavano pavimentando una strada agricola per il consiglio del villaggio. La confisca è avvenuta con il pretesto della costruzione illegale nell’Area (C).

La stessa domenica, il Dipartimento Organizzazione e Costruzione del Comune israeliano nella Gerusalemme occupata ha annunciato la costruzione approvata di 9mila unità di insediamento nell’insediamento “Atrout” stabilito nelle terre dei villaggi di Qalandiya e Beit Hanina, a nord della Gerusalemme Est occupata. Secondo la Commissione per l’amministrazione civile israeliana, migliaia di nuove unità di insediamento saranno costruite su 600 dunum al posto dell’aeroporto internazionale abbandonato di Gerusalemme. Le Foi hanno sequestrato queste terre negli anni ’70. Va notato che il piano di espansione degli insediamenti israeliani ad Atrout è stato elaborato anni fa, ma è stato congelato più di una volta a causa delle pressioni politiche internazionali che rifiutavano gli insediamenti israeliani nelle terre occupate nel 1967. L’aeroporto internazionale di Gerusalemme si trovava nelle terre di Qalandiya, a nord di occupò Gerusalemme ed era il più antico aeroporto della Palestina poiché fu costruito nel 1920 durante il mandato britannico della Palestina su un’area di 650 dunums. Fino all’occupazione israeliana nel 1967, l’aeroporto era utilizzato per scopi turistici e commerciali da e per Gerusalemme prima dello scoppio della Seconda Intifa nel 2000.

Lunedì mattina, 7 dicembre 2020, le Foi hanno sradicato centinaia di ulivi e viti dopo aver spianato la terra nel villaggio di al-Khader, a sud di Betlemme. Il comune del villaggio di Al-Khader ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che le Foi hanno sradicato più di 30 piantine di ulivo dopo aver raso al suolo un terreno di proprietà di Yaseen Khader Essa, nell’area di Wadi al-Shami. Le Foi hanno anche raso al suolo una terra di 6 dunums nell’area di al-Absiya nel villaggio di cui sopra di proprietà di Rezeq Mohammed Husein Salah. Il livellamento del terreno ha portato allo sradicamento di 100 ulivi e 50 piantine di uva. Va notato che recentemente le Foi hanno commesso molte violazioni contro i contadini palestinesi nel villaggio di al-Khader, incluso il livellamento e il sequestro di terre, lo sradicamento di alberi e l’impedimento ai proprietari terrieri di avvicinarli. Queste pratiche israeliane sono a favore delle attività di espansione degli insediamenti.

Intorno alle 06:00 di martedì 12 dicembre 2020, le Foi, sostenute da diversi veicoli militari e accompagnate da veicoli dell’amministrazione civile e gru montate su camion, hanno preso d’assalto l’area di al-Qaboun, a est del villaggio di Al-Mughayyir, a nord-est di Ramallah. La zona è abitata da 20 anni da una comunità beduina. Le autorità israeliane hanno portato lavoratori da società private e hanno smantellato e confiscato una baracca costruita con pilastri d’acciaio e mattoni su un’area di 90 mq; è di proprietà di Hasan Sueliman Abu al-Kabash e utilizzato per il pascolo delle pecore. La demolizione è avvenuta con il pretesto della costruzione illegale nell’area (C) secondo gli accordi di Oslo.

Intorno alle 09:00 di martedì 8 dicembre 2020, le Foi sostenute da diversi veicoli militari e accompagnate da un veicolo dell’amministrazione civile, una gru montata su camion e un bulldozer hanno preso d’assalto il villaggio di al-Auja, a nord di Gerico. Le Foi si sono schierate nell’area, la circondarono e portarono i lavoratori di una compagnia privata; hanno smantellato e confiscato 7 baracche in costruzione costruite con pilastri d’acciaio e mattoni (disabitate). Una di queste baracche veniva utilizzata per immagazzinare colture di orzo e grano per l’alimentazione di pecore e bestiame. Il bulldozer ha anche confiscato i raccolti. La demolizione e la confisca sono avvenute con il pretesto della costruzione illegale nell’Area (C).

Allo stesso tempo, le Foi, sostenute da diversi veicoli militari e accompagnate dal veicolo dell’Amministrazione Civile e da una gru montata su un camion, hanno preso d’assalto Khirbat al-Simia, a ovest del villaggio di As-Samu, a sud di Hebron. I soldati si sono schierati nella zona mentre gli ufficiali dell’Amministrazione Civile smantellavano una baracca costruita in mattoni su un’area di 100 mq, adibita al pascolo delle pecore ed è di proprietà di Riyad Abdul Karim Ghayad al-Salamin. Prima che le Foi si ritirassero dall’area, l’ufficiale civile e amministrativo ha consegnato ad al-Salamin un documento con gli articoli confiscati. L’11 dicembre 2020 le autorità israeliane hanno anche consegnato ad al-Salamin un avviso chiamato “stop alla distruzione dei siti archeologici”.

Intorno alle 10:00 di mercoledì 9 dicembre 2020, le Foi, sostenute da diversi veicoli militari e accompagnate dal veicolo dell’amministrazione civile, hanno preso d’assalto Khirbat al-Jawaya, a est di Yatta, a sud di Hebron. L’ufficiale dell’Amministrazione Civile ha fissato una serie di avvisi un avviso per interrompere i lavori di costruzione presso residenti e stalle con il pretesto di costruzione illegale e ha dato loro tempo fino al 30 dicembre 2020, per presentare il documento legale richiesto al Comitato dell’Amministrazione Civile.

Khirbat al-Jawaya si trova a Yatta orientale, a sud di Hebron e abita con 300 persone, che lavorano nell’agricoltura e nel settore delle costruzioni. Quest’area si trova nell’Area (C) secondo gli Accordi di Oslo. Alla periferia meridionale e orientale della Khirbah, troviamo il Bypass Raod (60) e l’insediamento “Ma’on” a solo un chilometro di distanza. Le attività di espansione degli insediamenti delle Foi sulle terre dei palestinesi, residenti a Khirbat al-Jawaya, non sono in grado di condurre alcuna costruzione nella zona.

– Attacchi dei coloni israeliani

Intorno alle 11:30 di giovedì 3 dicembre 2020, un gruppo di coloni israeliani dell’insediamento di Taffuh stabilito nelle terre del villaggio di Yasouf, a est di Salfit, ha sradicato 42 alberi di ulivo nell’area orientale di al-Karm, a sud-est del villaggio di Yasouf, utilizzando apparecchiature elettriche. La terra è di proprietà dei fratelli Shaher e Ali Mohammed Theeb Yaseen.

Ali Theeb Yaseen ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che suo figlio maggiore si è diretto nella zona orientale di al-Karm, a est della città per controllare gli ulivi piantati un mese fa. Trovò il recinto tagliato e gli ulivi sradicati mentre i coloni sradicavano 42 ulivi dalla sua terra e 13 ulivi dalla terra di suo fratello.

Intorno alle 14:20 di venerdì 4 dicembre 2020, un colono israeliano ha preso d’assalto la Chiesa di tutte le nazioni o Basilica dell’Agonia situata sul Monte degli Ulivi, a est di Gerusalemme est occupata, e ha tentato di appiccarvi il fuoco davanti alle guardie della chiesa e i residenti dell’area hanno interferito. Hanno spento il fuoco, hanno catturato il colono e lo hanno consegnato alla polizia israeliana.

Secondo la guardia della chiesa, Fadi al-Moghrabi, un colono ha versato gasolio e ha tentato di dare fuoco ad alcuni posti della chiesa. Tuttavia, alcuni civili sono intervenuti e lo hanno impedito. Al-Moghrabi ha sottolineato che il fuoco ha causato danni ad alcuni sedili e al pavimento.

La polizia israeliana ha anche annunciato di aver arrestato un israeliano (49 anni), che vive a Gerusalemme, e di aver tentato di appiccare il fuoco alla Basilica dell’Agonia nella Gerusalemme Est occupata versando un liquido infiammabile al suo interno, provocando danni.

Secondo il portavoce dei vigili del fuoco, sul posto sono arrivati ​​4 equipaggi; per fortuna il fuoco non si è diffuso in tutta la chiesa, ma era piena di fumo. Va notato che la Chiesa di tutte le Nazioni o Basilica dell’Agonia si trova sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme vicino al Giardino “Getsemani” ed è stata costruita sopra la roccia dove i cristiani credono che Gesù abbia pregato prima del suo arresto e crocifissione. È interessante notare che la chiesa fu costruita tra il 1919 e il 1924 e finanziata da diversi paesi. La chiesa si distingue per la sua facciata in quanto è sostenuta da una fila di pilastri e un dipinto a mosaico sulla sua sommità che raffigura simbolicamente Gesù come il legame tra Dio e l’umanità.

Sabato mattina, 5 dicembre 2020, un gruppo di coloni israeliani dell “insediamento di Rahalim” stabilito nelle terre del villaggio di Yasouf, a est di Salfit, ha tagliato 38 alberi di ulivo nell’area di al-Mahawer, a sud-est dell’area di Yasouf usando una sega elettrica. Il terreno è di proprietà di Rajeh e Reda Mahmoud Atiyani.

Rajeh Atiyani ha detto al ricercatore sul campo del PCHR: “Quando mi sono diretto nella mia terra alle 08:30 di sabato mattina per spruzzare pesticidi, ho scoperto che 38 alberi di ulivo sono stati tagliati fuori dalla mia terra e altri 16 sono stati tagliati fuori dalla terra di mio fratello come usavano i coloni una sega elettrica per tagliare gli alberi. Rajeh ha sottolineato che la sua terra è stata attaccata diverse volte in precedenza.

Intorno alle 08:30 di lunedì, 7 dicembre 2020, un gruppo di coloni israeliani dell’insediamento “Revava” stabilito nelle terre del villaggio di Haris, a nord di Salfit, ha sradicato 10 alberi di ulivo nell’area di Khelat Abu al-Ola, a ovest del villaggio di Haris. La terra è di proprietà degli eredi di Ya’qoub Ouda Hasan Sultan.

– Politica di chiusura e restrizioni alla libertà di circolazione di persone e merci:

La Striscia di Gaza subisce ancora la peggiore chiusura nella storia dell’occupazione israeliana dell’oPt in quanto è entrata nel 14° anno consecutivo, senza alcun miglioramento nella circolazione di persone e merci, condizioni umanitarie e con conseguenze catastrofiche su tutti gli aspetti della vita.

Cisgiordania:

Oltre ai posti di blocco permanenti e alle strade chiuse, questa settimana si è assistito all’istituzione di ulteriori posti di blocco temporanei che limitano le merci e le persone 61 posti di blocco temporanei, dove hanno perquisito i veicoli dei palestinesi, controllato i loro documenti e arrestati 4 di loro. Le Foi hanno chiuso molte strade con cubi di cemento, cancelli di metal detector e banchi di sabbia e hanno rafforzato le loro misure contro

-Movimento delle persone ai posti di blocco permanenti militari.

Gerusalemme:

Intorno alle 14:40 di lunedì 7 dicembre 2020, le Foi hanno chiuso il checkpoint militare di Qalandiya, a nord di Gerusalemme est occupata, dopo aver aperto il fuoco contro un civile palestinese al checkpoint e successivamente riaperto.

Lo stesso giorno, le Foi hanno stabilito un checkpoint all’ingresso del villaggio di ‘Anata, a nord-est della Gerusalemme est occupata.

Martedì, 8 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito un checkpoint all’ingresso del villaggio di ‘Anata, a nord-est di Gerusalemme est occupata.

Betlemme:

Giovedì 3 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso nord del villaggio di Tuqu e sotto il ponte del villaggio di al-Khader, a sud di Betlemme.

Venerdì 4 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso nord del villaggio di Tuqu e vicino all’incrocio al-Nashash, a sud della città.

Sabato 5 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 5 posti di blocco all’ingresso nord del villaggio di Tuqu, l’ingresso occidentale del villaggio di Husan, vicino all’incrocio di al-Nashash, vicino al ponte del villaggio di Deir Salah e nell’area di Aqabat Hasnah che porta ai villaggi a ovest di Betlemme.

Gerico:

Giovedì 3 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco agli ingressi nord e sud di Gerico. Le Foi hanno continuato a stabilire un punto di controllo fino a domenica 6 dicembre 2020, mentre i soldati perquisivano i veicoli dei civili e controllavano le loro carte d’identità.

Domenica 6 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di Beit Jala, Jannata e Jab’a, vicino al ponte del villaggio di Deir Salah, a est di Betlemme.

Lunedì 7 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso nord del villaggio di Tuqu, l’ingresso al villaggio di Marah Rabah, nell’area di Aqabat Hasna, che conduce ai villaggi, a ovest di Betlemme.

Martedì 8 dicembre 2020, le Foi hanno istituito 3 posti di blocco all’ingresso occidentale del villaggio di Beit Fajjar e agli ingressi dei villaggi di Nahalin e Wadi Rehal.

Nablus:

Venerdì 4 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito un checkpoint all’incrocio con il villaggio di Al-Lubban ash-Sharqiya, che si dirama da Ramallah – Nablus Street, a sud-est di Nablus.

Sabato 5 dicembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Asira ash-Shamaliya, a nord di Nablus.

Lunedì 7 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Beita, nell’area di al-Marba’a vicino all’ingresso del villaggio di Tal, e sulla strada principale Nablus – Jenin, a nord-ovest di Nablus.

Jenin:

Venerdì 4 dicembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Silat ad-Dhahr, a sud-ovest di Jenin.

Lunedì 7 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Jalamah e all’incrocio del villaggio di Arraba.

Hebron:

Giovedì 3 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco all’ingresso del campo profughi di Al Aroub, l’ingresso settentrionale del villaggio di Sa’ir e l’ingresso meridionale di Halhoul.

Venerdì 4 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Ash-Shuyukh e del villaggio di Beit Ummar.

Sabato, 5 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di Beit Awwa, Bani Na’im e Surif.

Domenica, 6 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco all’ingresso del campo profughi di Fawwar, dei villaggi di Ash-Shuyukh, Beit Ummar e Beit Awwa.

Lunedì 7 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco presso: campo profughi di Fawwar, villaggi di Ash-Shuyukh, Beit Ummar e Beit Awwa.

Martedì 8 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso sud di Hebron e all’ingresso sud di Halhoul.

Mercoledì 9 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco all’ingresso settentrionale di Halhoul, all’ingresso meridionale di Hebron, al campo profughi di Al Aroub e al villaggio di Susya.

Qalqilya:

Giovedì 3 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco tra i villaggi di Jayyous e Azzun e all’ingresso orientale di Qalqilya.

Il 4 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco sotto il ponte del villaggio di Azzun, all’ingresso del villaggio di Jit e all’ingresso orientale di Qalqilya.

Martedì 8 dicembre 2020, le Foi hanno stabilito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Izbat at-Tabib, a est di Qalqilya.

Salfit:

Giovedì 3 dicembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’incrocio con il villaggio di Kifl Haris, a ovest di Salfit.

Venerdì 4 dicembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso nord di Salfit.