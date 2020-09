REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 3-9 SETTEMBRE 2020. #IsraeliCrimes

PCHR – 10 Settembre 2020 https://www.pchrgaza.org/en/?p=15024&fbclid=IwAR3Y9SNf9EDaBk5MbJ5UztHSeQcQSnZ0X4UoBmu5MPmYwOk2JpDMEpnuWzs https://www.facebook.com/pchrgaza/

– 9 civili palestinesi feriti nell’uso eccessivo della forza da parte delle Foi; – 3 sparatorie riportate su terreni agricoli e una volta su pescherecci nella Striscia di Gaza orientale e occidentale; – In 90 incursioni delle Foi in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est occupata: 97 civili arrestati, inclusi 5 bambini e 4 donne; – Le Foi conducono un’incursione limitata nel Khan Younis orientale; arrestata una donna palestinese malata di mente del nord di Gaza – 1 casa e 5 strutture commerciali auto-demolite nella Gerusalemme Est occupata, un avviso è servito per liberare un edificio residenziale in città – Due siti archeologici sequestrati e 42 dunum rasi al suolo a Salfit e 44 dunum confiscati a Ramallah; – Attacchi di coloni: veicoli attaccati (2 auto hanno subito vetri rotti) e civili hanno riportato contusioni negli attacchi di coloni a Ramallah e Nablus; – Le Foi hanno stabilito 60 posti di blocco militari temporanei in Cisgiordania e hanno arrestato 11 civili palestinesi su detti posti di blocco

Le forze di occupazione israeliane (IOF) hanno continuato a commettere crimini e violazioni a più livelli contro i civili palestinesi e le loro proprietà, inclusi raid nelle città palestinesi caratterizzate da un uso eccessivo della forza, aggressioni, abusi e attacchi ai civili. Questa settimana, le Foi hanno ferito 9 civili palestinesi facendo un uso eccessivo della forza durante i raid nelle città palestinesi. Le Foi hanno anche continuato la loro politica di demolizione e distruzione di case e strutture palestinesi per i suoi programmi di espansione degli insediamenti. Inoltre, questa settimana si è assistito a un aumento significativo delle campagne di arresto contro i palestinesi, soprattutto a Hebron.

Il coprifuoco continua nella Striscia di Gaza per la seconda settimana in modo grezzo per limitare la diffusione del coronavirus dopo che i casi sono stati scoperti al di fuori dei centri di quarantena. Il PCHR avverte delle catastrofiche implicazioni della diffusione del coronavirus nella Striscia di Gaza, in particolare con il suo sistema sanitario già esaurito a causa di 14 anni di chiusura illegale e disumana e di politiche di punizione collettiva imposte dalle Foi alla Striscia di Gaza.

Questa settimana, il PCHR ha documentato 164 violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario (DIU) da parte delle Foi e dei coloni dell’oPt. Va notato che le limitazioni dovute alla pandemia del coronavirus hanno limitato la mobilità dei lavoratori sul campo della PCHR e la capacità di condurre la documentazione sul campo; pertanto, le informazioni contenute in questo rapporto sono solo una parte delle continue violazioni delle IOF.

Sparatorie delle Foi e violazione del diritto all’integrità fisica: le Foi hanno ferito 9 civili nell’uso eccessivo della forza delle Foi in Cisgiordania: 4 sono stati feriti in due distinti incidenti a Ramallah; 2 (fratelli) hanno riportato ferite da schegge a causa di una bomba usata dalle Foi per aprire la porta della loro casa nel campo profughi di Jenin; Le Foi hanno arrestato entrambi i fratelli dopo aver causato loro ferite gravi; Altri 3 sono rimasti feriti vicino al muro di annessione a Qalqilya.

Nella Striscia di Gaza, le Foi hanno aperto il fuoco 3 volte su terreni agricoli e una volta su pescherecci, nella Striscia di Gaza orientale e occidentale.

Incursioni delle Foi e arresti di civili palestinesi: le Foi hanno compiuto 90 incursioni in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est occupata. Quelle incursioni includevano incursioni di case civili e sparatorie, allettando la paura tra i civili e attaccando molti di loro. Durante le incursioni di questa settimana, 97 palestinesi sono stati arrestati, inclusi 5 bambini e 4 donne. A Gaza, le Foi hanno condotto un’incursione limitata nel Khan Younis orientale, nel sud della Striscia di Gaza; Inoltre, le Foi hanno arrestato una donna palestinese malata di mente dopo che si era intrufolata in Israele attraverso il confine costiero settentrionale della Striscia di Gaza.

Attività di espansione degli insediamenti e attacchi dei coloni: le Foi hanno continuato le operazioni di espansione degli insediamenti in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est occupata, il PCHR ha documentato 8 violazioni, tra cui:

Salfit: siti archeologici di Deir Samaan e Kherbet al-Qal’a sequestrati e 42 dunum rasi al suolo;

Betlemme: avvisi di demolizione serviti a due baracche adibite a fienili;

Gerusalemme est: 5 strutture commerciali auto-demolite a Jabel Mukaber, la famiglia al-Jebri riceve un avviso per lasciare il loro edificio residenziale a Silwan e 1 casa auto-demolita nella Città Vecchia;

Hebron: 2 case hanno ricevuto avvisi di cessazione della costruzione;

Ramallah: 22 ulivi sradicati e 44 dunum confiscati.

Attacchi di coloni: il PCHR ha documentato 3 attacchi da parte di coloni in Cisgiordania: assalto ai civili e ai loro veicoli a Ramallah; sassi lanciati contro case civili a Hebron; attacco al veicolo a Nablus. Va notato che diverse auto hanno subito danni (vetri frantumati).

– Politica di chiusura israeliana e restrizioni alla libertà di movimento:

La Striscia di Gaza subisce ancora la peggiore chiusura nella storia dell’occupazione israeliana dell’oPt poiché è entrata nel 14° anno consecutivo, senza alcun miglioramento nella circolazione di persone e merci, condizioni umanitarie e con conseguenze catastrofiche su tutti gli aspetti della vita.

Per la terza settimana consecutiva, il coprifuoco è ancora imposto alla Striscia di Gaza per contenere l’epidemia di coronavirus, soprattutto dopo che i casi di coronavirus sono stati confermati al di fuori dei centri di quarantena nella Striscia di Gaza. Di conseguenza, le sofferenze della popolazione della Striscia di Gaza sono aumentate, il PCHR teme un catastrofico deterioramento delle condizioni di vita se il coprifuoco viene mantenuto per un lungo periodo senza un meccanismo di protezione per i poveri, i disoccupati e le famiglie a reddito limitato, così come i lavoratori quotidiani che hanno perso le loro fonti di reddito a causa dello stato di emergenza e del coprifuoco.

Nel frattempo, le Foi hanno continuato a dividere la Cisgiordania in cantoni separati con strade chiave bloccate dall’occupazione israeliana dalla Seconda Intifada e con posti di blocco temporanei e permanenti, dove i movimenti civili sono limitati e sono soggetti ad arresto.

– Violazione del diritto alla vita e all’integrità fisica

– Sparatorie e altre violazioni del diritto alla vita e all’integrità fisica

Intorno alle 13:15 di venerdì 4 settembre 2020, le Foi hanno preso d’assalto il villaggio di Deir Abu Mashal, a nord-ovest di Ramallah, e si sono fermate nelle vicinanze dell’ingresso principale del villaggio. Nel frattempo, un certo numero di civili palestinesi si sono riuniti e hanno lanciato pietre contro le Foi, mentre queste hanno risposto con proiettili veri, bombe sonore e lacrimogeni. Di conseguenza, un civile di 20 anni è stato colpito da un proiettile di gomma ai piedi e un ragazzo di 19 anni è stato colpito da un lacrimogeno nel collo. I civili feriti sono stati trasferiti al Palestine Medical Complex di Ramallah per cure mediche. Le Foi hanno chiuso l’ingresso principale del villaggio con barriere di sabbia prima di ritirarsi da esso alle 14:30. Alcuni giovani sono riusciti ad aprire l’ingresso.

Intorno alle 14:00 dello stesso venerdì, un certo numero di giovani si è radunato nell’area di Bab al-Zawiya, nel centro di Hebron, e ha lanciato pietre contro i soldati israeliani di stanza a un posto di blocco militare stabilito nella strada chiusa di al-Shuhada’a. Un certo numero di soldati al suddetto posto di blocco hanno sparato bombe sonore contro lanciatori di pietre e poi si sono piazzati dietro cubi di cemento che erano presenti davanti al posto di blocco. I giovani si sono riuniti di nuovo e hanno lanciato pietre contro i soldati, mentre questi hanno risposto con proiettili di gomma e lacrimogeni. Di conseguenza, un certo numero di giovani uomini è soffocato a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni. Gli scontri tra le Foi ei giovani sono continuati fino alle 18:00. Non sono stati segnalati arresti.

Intorno alle 07:00 di sabato 5 settembre 2020, le Foi hanno preso d’assalto il campo profughi di Jenin, a ovest di Jenin, a nord della Cisgiordania. Hanno circondato una casa di proprietà di Mohammed Fadel Jad’oun (27) al centro del campo e hanno fatto saltare la porta con una bomba esplosiva. Di conseguenza, la porta è stata distrutta e Mohammed e suo fratello Ahmed (23) hanno riportato ferite gravi dovute alle schegge della bomba e ai pezzi frantumati della porta mentre dormivano dietro la porta al primo piano della loro casa a 2 piani. Le Foi hanno arrestato entrambi i fratelli e li hanno portati su una barella.

Intorno alle 09:30 dello stesso sabato, le Foi, di stanza lungo la recinzione di confine, a est di Khan Younis, hanno sparato proiettili vivi su terreni agricoli, a est del villaggio di al-Fukhari, adiacenti alla recinzione di confine. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 15:30 dello stesso sabato, le Foi, di stanza lungo il recinto di confine, a est del villaggio di al-Shoka, a est di Rafah, hanno aperto il fuoco contro i pastori palestinesi nell’area adiacente al recinto di confine. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 18:00 dello stesso sabato, le Foi sono state rinforzate con diversi SUV militari hanno preso d’assalto il villaggio di al-Mazra’a al-Sharqiya, a nord-est di Ramallah. Un certo numero di giovani si è radunato all’ingresso principale del villaggio e ha lanciato pietre contro i veicoli militari che erano presenti nella zona. Un certo numero di giovani uomini sono scesi dai loro veicoli e hanno sparato indiscriminatamente bombe acustiche e lacrimogeni contro lanciatori di pietre e li hanno inseguiti nei quartieri e nelle strade del villaggio. Gli scontri sono continuati fino alle 21:00 dello stesso giorno. Molti civili sono stati soffocati a causa dei lacrimogeni. Nessun arresto è stato arrestato.

Intorno alle 21:20 dello stesso sabato, le Foi sono state di stanza vicino al cancello del muro di annessione, adiacente al villaggio di Hablah, a sud di Qalqilya, hanno sparato proiettili di gomma, bombe sonore e lacrimogeni contro un certo numero di lavoratori palestinesi, tentando di entrare in Israele per lavoro. Di conseguenza, 3 civili, di Qalqilya, sono rimasti feriti; 2 di loro hanno riportato ferite da proiettili di gomma agli arti inferiori e il terzo (19) è stato colpito da un proiettile di gomma alla mascella ed è stato trasferito al Nablus Specialty Hospital.

Intorno alle 09:00 di domenica 6 settembre 2020, le Foi, di stanza lungo la recinzione di confine, a est di Khan Younis, hanno sparato proiettili vivi su terreni agricoli, a est del villaggio di al-Fukhari, adiacenti alla recinzione di confine. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 00:45 di lunedì 7 settembre 2020, le cannoniere israeliane di stanza a nord-ovest di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, hanno inseguito e aperto il fuoco sporadicamente contro i pescherecci palestinesi che navigavano all’interno dell’area di pesca consentita (3 miglia nautiche). Le riprese sono continuate per 2 ore. I pescatori, a causa di ciò, furono presi dal panico e dovettero tornare a riva. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 23:30, lo stesso lunedì, le Foi hanno preso d’assalto l’area del cimitero nel centro del villaggio di Al-Eizariya, a est della Gerusalemme est occupata. Hanno setacciato l’area. Nel frattempo, un certo numero di giovani palestinesi si sono riuniti e hanno lanciato pietre e molotov contro le Foi, mentre queste ultime sparavano pesantemente proiettili di gomma, bombe sonore e lacrimogeni nell’area. Di conseguenza, gran parte della casa di Omran al-Jerjawi è stata bruciata dopo che una serie di bombe sonore sono cadute nella casa.

Intorno alle 00:10 di martedì 8 settembre 2020, un gruppo di coloni israeliani ha preso parte dall’insediamento di “Shilo” stabilito su una parte dei villaggi di Ramallah orientale, nell’area di “Ras Etin”, a est del villaggio di Kafr Malek, a nord di Al-Mughira, Deir Jarir e Turmus Ayya, a nord est di Ramallah. La zona è abitata dalla famiglia beduina Abu Salama. Quando i coloni hanno preso d’assalto l’area, i suoi residenti si sono riuniti e hanno tentato di affrontarli lanciando loro pietre. Le Foi sono immediatamente arrivate nell’area e hanno sparato proiettili veri e di gomma, bombe sonore e lacrimogeni contro i civili e si sono scontrati con loro. Di conseguenza, un civile di 22 anni è stato colpito da un proiettile di gomma ai piedi e anche un civile di 26 anni è stato colpito da un proiettile di gomma ai piedi. Entrambi i civili feriti sono stati trasferiti al centro medico nel villaggio di Turmus Ayya, per cure mediche.

– Incursioni e arresti

Giovedì 03 settembre 2020:

Intorno alle 00:50, le Foi sono entrate nel villaggio di Asira al-Shamaliya, a nord di Nablus, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Omar Yasin (25) e lo hanno arrestato.

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate a Beit Ammer, a nord di Hebron, e hanno stazionato nel quartiere di Beit Zeita. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti ad Ayman Hamad Abu Maria (20) e Mohammed Waheed Abu Maria (21), e li hanno arrestati.

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate a Yatta villahe, a sud del governatorato di Hebron, e sono state di stanza nel quartiere di Roq’a. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Fadi Bader Mohammed al-‘Ammour (29) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Issawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Montaser Sibta (14) e Mahmoud Sa’di al-Rajabi (25) e li hanno arrestati.

Intorno alle 02:30, le Foi sono entrate nel villaggio di Deir Abu Mish’al, a nord-ovest del governatorato di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Ahmed Omar Zahran (43) e Wael Mohammed Atta (49), che erano ex prigionieri nelle carceri israeliane.

Intorno alle 02:40, le Foi sono entrate a Tulkarm. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Rami As’ad Shalbaya (38) e Mahmoud Shihada Yousef Khalil (28) e li hanno arrestati.

Intorno alle 03:00, le Foi sono entrate a Burin, a sud-est di Nablus. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Mizhir Zibin (25) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 03:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Bal’a, a nord di Tulkarm. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Osaid Othman Suliman (26) e lo hanno arrestato.

Nello stesso periodo, le Foi sono entrate nel villaggio di Ram, a nord della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Shadi Kenana (21) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 03:40, le Foi sono entrate nel villaggio di Kafr Ne’ma, a ovest del governatorato di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato (3) civili; Saif Mohammed Abdo (27), Ahmed Mahmoud Taha (45) e Maher Mohammed Abdu (34). L’IOF ha rilasciato recentemente Maher Abdu.

Intorno alle 04:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Hizma, a nord della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Fawzi al-Khatib (25) e lo hanno arrestato.

All’alba, le Foi hanno stabilito un posto di blocco militare temporaneo all’ingresso del villaggio di Ya’bad, a sud-ovest di Jenin. Hanno arrestato Ra’ed Fathallah Hantouli (35), dal villaggio di Silat al-Thuhr, a sud-ovest di Jenin. Va notato che Ra’ed è un ex prigioniero nelle carceri israeliane.

Intorno alle 05:00, le Foi sono entrate nel campo profughi di Jenin, a ovest di Jenin, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Emad Omar Abu al-Hija (23) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 11:00, le Foi sono state di stanza presso uno dei posti di blocco militari temporanei all’ingresso della città vecchia di Hebron, hanno arrestato Dalal Ahmed Erzeikat (29), dal villaggio di Tafouh, a ovest di Hebron. Hanno affermato che era in possesso di un coltello ed è stata portata nell’insediamento di “Kiryat Arba” per le indagini, a est di Hebron.

Le Foi hanno effettuato (6) incursioni a Nablus e Qarawat Bani Hassan, a ovest di Salfit; Beit Kahel, al-Majd, Shoyoukh al-‘Aroub e il campo profughi di al-Fawwar, nel governatorato di Hebron. Non sono stati segnalati arresti.

Venerdì 04 settembre 2020:

Intorno alle 03:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Taqoua, a est di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa dell’ex prigioniera, Shorouq Mohammed al-Badan (25), e l’hanno arrestata. Va notato che le Foi hanno rilasciato al-Badan due mesi fa, dopo aver trascorso un anno sotto l’arresto amministrativo nelle carceri israeliane. Il 15 luglio 2019, le Foi si sono trasferite nella sua casa di Taqoua’, ed è stata portata nel prione “Hasharon” dopo averla indirizzata alla prigione di Damon. È madre di una figlia di 3 anni e ha subito diversi peggioramenti di salute a causa delle difficili condizioni del carcere.

Intorno alle 11:00, le Foi di stanza nell’insediamento “Gush Etzion”, a sud di Betlemme, hanno arrestato (3) civili della città vecchia di Hebron, dopo aver fatto riferimento ai servizi segreti israeliani. Gli arrestati sono: Ahed Ghazi Jabrin (20), Khaled Alaa al-Sharif (22) e Haroun Ahed al-Rajabi (19).

Intorno alle 20:55, le Foi hanno stabilito un posto di blocco militare temporaneo all’ingresso del villaggio di Deir Sharaf, all’ingresso occidentale di Nablus, a nord della Cisgiordania. Hanno arrestato Malek Adel Mahmoud (26 anni), del villaggio di Beit Imrin, a nord-ovest della città.

Sabato, 05 settembre 2020:

Intorno alle 11:00, le Foi hanno arrestato quattro dipendenti del Dipartimento per le dotazioni islamiche, Hiba Sarhan (una guardia femminile alla moschea), Imran al-Ashhab, Imad Abdeen e Bilal Awadallah, mentre erano in servizio nella moschea, nella Gerusalemme est occupata. Vecchia città. Sono stati portati alla stazione di polizia di al-Qishla per indagini e sono stati rilasciati a condizione che vietasse il loro ingresso alla moschea per una settimana. Testimoni oculari hanno affermato che Hiba Sarhan ha tentato di impedire a un ufficiale israeliano di entrare nell’edificio della Duomo della Roccia dal cancello delle donne, quindi la polizia ha aggredito e arrestato altri tre dipendenti dopo essere intervenuti per difendere Sarhan e impedirne l’arresto. Immediatamente, le Foi sono arrivate sul posto e hanno arrestato i quattro dipendenti.

Intorno alle 15:00, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Issawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mo’tasem Hamza Obaid (17), picchiato duramente e arrestato.

Intorno alle 20:08, le Foi hanno stabilito un checkpoint militare temporaneo vicino al villaggio di Jaba, a sud di Jenin, hanno arrestato Tareq Mohammed al-A’raj (23 anni), dal villaggio di Anabta, a est di Tulkarm. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Le Foi hanno effettuato (3) incursioni nei villaggi di Beit Ammer, Hebron e al-Thaheriya nel governatorato di Hebron. Non sono stati segnalati arresti.

Domenica, 06 settembre 2020:

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate a Silwan, a sud della Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mahmoud Nimir Ashwa (16) e lo hanno arrestato. È stato rilasciato dopo diverse ore di indagini dopo aver imposto gli arresti domiciliari per 5 giorni e la garanzia di terzi.

Intorno alle 03:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Hizna, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ibrahim Fayez Sbaih (22) e lo hanno arrestato.

Nello stesso periodo, le Foi sono entrate nel campo profughi di Aqabat Jabr, a sud-ovest di Gerico. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Baker Na’el al-Hindi (20) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 06:00, le Foi di stanza al checkpoint militare “Container”, a est di Betlemme, hanno arrestato Nour Sa’di al-Hasanat (17 anni), dal campo profughi di al-Dheesha, a sud della città, mentre guidava la sua auto e attraversava il posto di blocco militare. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Intorno alle 06:30, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari, si sono spostate di 100 metri a est di Khuza’a, a est di Khan Younis. Hanno livellato e pettinato le terre e si sono ridistribuite a nord della recinzione di confine diverse ore dopo.

Intorno alle 10:00, le Foi hanno preso d’assalto la Moschea di al-Aqsa, nella Città Vecchia occupata di Gerusalemme Est. Hanno montato i tetti della Shareya School for boys e della Shareya School for girls, adiacenti alle mura settentrionali e occidentali della moschea al-Asqa. Hanno piantato due altoparlanti e dispositivi elettronici sul tetto di entrambe le scuole.

Gli organismi islamici a Gerusalemme hanno rilasciato un comunicato stampa affermando che:

“La polizia dell’occupazione israeliana ha violato il santuario della moschea di al-Aqsa, ha stabilito scale sul minareto della porta di Asbat ed è entrata con la forza nel tetto della scuola per ragazzi di Shareya. E ha fatto lo stesso alla scuola femminile Shareya, tra i cancelli di al-Mathara e al-Silsila, e ha messo due oratori, nonostante il Qaqf islamico abbia rifiutato questa misura e abbia negato la richiesta della polizia giovedì. Tuttavia, l’insistenza da parte della polizia di mettere quegli altoparlanti in questo luogo descrive il loro intento nei confronti della Moschea di al-Aqsa e dei luoghi santi di Gerusalemme”.

intorno alle 23:30, le Foi sono entrate nella zona meridionale di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito due case e arrestato Naseem Maher al-Atrash (29) e Jalal Dawoud Abu Snaina (22).

Le Foi hanno effettuato (4) incursioni nel villaggio di al-Hadab, al-Hila, a est di Yatta; I villaggi di Tarqoumiya e Sa’eer nel governatorato di Hebron. Non sono stati segnalati arresti.

Lunedì, 07 settembre 2020:

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate nel quartiere di al-Towr, a est della Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Sari Sami Abu al-Hawa (17) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate a Hebron e si sono fermate in via al-Bassa. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Hamza Omar Abdul Qader Abu Aysha (30) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate nel campo profughi di Qalandia, a nord della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Atef Mutair (27) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 04:00, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Mazra’a al-Gharbiya, a nord del governatorato di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Yehya Hasan Ladadwa (29) e Mohammed Mustafa Shraiteh (35) e li hanno arrestati.

Intorno alle 04:50, le Foi sono entrate nel campo profughi di Aqabat Jabr, a sud-ovest di Gerico. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Nassar Abu Dahouk (40) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 13:30, le Foi hanno arrestato Riyad Asfour al-Salaima (26), mentre era presente in uno dei negozi nel campo profughi di Shu’fat, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Intorno alle 14:00, le Foi di stanza al posto di blocco militare (160) stabilito a est della moschea Ibrahimi nella città vecchia di Hebron, hanno arrestato Mohammed Montaser al-‘Ajlouni (18), sostenendo che era in possesso di un coltello. Le Foi lo hanno portato al centro investigativo “Kiryat Arba”, a est di Hebron.

Intorno alle 16:00, le Foi di stanza al checkpoint militare “Container”, a nord est di Betlemme, hanno arrestato Eissa Nasri Salama Rizkallah (39), da Beit Jala, mentre attraversava il checkpoint. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Intorno alle 17:40, le Foi hanno arrestato Adam Darwish, un turista algerino, alla moschea di al-Aqsa e lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Intorno alle 20:00, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Issaweya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Yazan Emran Obaid (20) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 20:00, le Foi, di stanza lungo la recinzione di confine, a nord-ovest di Beit Lahya, a nord della Striscia di Gaza, hanno arrestato Mofida Khader Mahmoud al-Ghoul (38), dopo aver nuotato e essersi intrufolato nella base militare di Zikim. Le Foi hanno aperto bombe leggere e incendiarie nel cielo e l’hanno portata in uno dei centri investigativi. La sua famiglia ha detto che Mofida soffre di disturbi mentali, stava camminando con la sua famiglia lungo la recinzione fino a quando non ha perso alle 19:30 circa. La sua famiglia è rimasta sorpresa quando ha visto il rilascio dell’esercito israeliano per aver arrestato una donna mentre nuotava verso la base militare di Zikim. Intorno alle 23:00, è stata rilasciata attraverso il checkpoint “Erez” di Beit Hanoun.

Intorno alle 22:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Wadi Rahhal, a sud di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Jamal Aref Zeyada e gli hanno consegnato una convocazione per fare riferimento ai servizi segreti israeliani nell’insediamento di Gush Etzion, a sud della città.

Le Foi hanno effettuato (4) incursioni nei villaggi di Dura, Deir Samet, al-Thaheriya e Sourif nel governatorato di Hebron. Non sono stati segnalati arresti.

Giovedì, 08 settembre 2020:

Intorno all’01:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Marah Rabah, a sud di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ahmed Qasem al-Shaikh (50) e lo hanno arrestato.

Più o meno nello stesso periodo, le Foi, rinforzate con diversi checkpoint militari, si sono trasferite nel villaggio di Beit Ammer, a nord di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito (4) case e arrestato (4) civili; Ahmed Khader Abu Maria (55), Saqer Ahmed Sabarna (37), Mo’ayad Hussain al-Tit (28) e Tha’er Ribhi Awad (26).

Nello stesso periodo, le Foi, rinforzate con diversi veicoli militari, si sono trasferite nel villaggio di Bani Ni’ma, a est di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Munir Faraj Manasra (44) e lo hanno arrestato.

Intorno all’01: 30, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari, si sono trasferite nel villaggio di al-Thaheriya, a sud di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito (5) case e arrestato (5) civili; Siham Khalil al-Batat (58), Mohammed Isma’el al-Tol (55), Mahmoud al-Tol (49), Zeid Ali Abu Dayya (43) e Atef Ali Raba ‘(42).

Siham ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che: “mentre stavo dormendo, ho sentito le Foi bussare alla nostra porta dopo aver sfondato la porta esterna e mi ha ordinato di accompagnarli senza perquisire la casa. Sono stato portato al campo militare nell’insediamento di Otniel e ho indagato con me per 30 minuti. Dopo due ore di attesa, sono stato portato insieme a un numero enorme di arrestati, nell’insediamento di “Telem”, a ovest di Hebron. Intorno alle 13:00, sono stato rilasciato insieme a 17 arrestati, e gli altri sono stati portati nel centro di detenzione dell’insediamento di Gush Etzion, a sud di Betlemme”.

Nello stesso periodo, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari, si sono trasferite nel villaggio di Ethna, a ovest di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mo’ath Mohammed Abu Jhaisha (33) e lo hanno arrestato.

Nello stesso periodo, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari, si sono trasferite nel villaggio di al-‘Asja, a sud-est di Dura, a sud-ovest del governatorato di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito due case e arrestato Ahmed Mahmoud Abu Sondos (41) e Tha’er Jihad Abu Sondos (36).

Intorno alle 02:00, le Foi, rinforzate con diversi veicoli militari, si sono trasferite a Deir Samit, a sud-ovest di Dura, a sud-ovest del governatorato di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito cinque case e arrestato (5) civili; Abdul Baset Owda al-Haroub (50), Owda Mohammed al-Haroub (48), Dia ’Ismael Masalma (33), Sharhabil Badawi Masalma (28) e Mohammed Abdul Hameed Masamla (37).

Nello stesso periodo, le Foi, rinforzate con diversi veicoli militari, si sono trasferite a Surif, a ovest di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Marwan Abduol Qader Abu Fara (38) e lo hanno arrestato.

Nello stesso periodo, le Foi, rinforzate con diversi veicoli militari, si sono trasferite nel campo profughi di al-‘Aroub, a nord di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito due case e arrestato Yousef Mohammed Abu Afifa (31) e Abdul Fattah Ayed Abu Sil (25).

Intorno alle 03:00, le Foi si sono rinforzate con diversi veicoli militari, si sono trasferite in diversi quartieri a Dura, a sud-ovest del governatorato di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato (12) civili; PCHR mantiene i nomi.

Intorno alle 02:00, le Foi hanno preso d’assalto il villaggio di Birzeit, a nord di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito una casa di proprietà di Ezz Khalaf Abdul Mohsen Shalan (19) e lo hanno arrestato.

Allo stesso tempo, le Foi, rafforzate con diversi SUV militari, hanno preso d’assalto il villaggio di Abu Shukheidim, a nord di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mahmoud Mousa Ali Qendah (23) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 03:30, le Foi hanno preso d’assalto l’area di Harmalah, a est di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito una casa di proprietà di Yasser Mahmoud Sabbah (37) e Mohammed e li hanno arrestati.

Intorno alle 04:00, le Foi sono state rinforzate con diversi SUV militari hanno fatto irruzione e perquisito diverse zone residenziali a Yatta, Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case da cui hanno arrestato 5 civili: Ibrahim Eid Suleiman Hathalin (44), Fadel Yusuf Jabarin (40), Hutheifah Isamil Manasrah (33), suo fratello Qutaiba (31) e Iyad Mohammed Jabrin al-Amour (39 ).

Ibrahim al-Hathalin, capo del Consiglio del villaggio di Um al-Khair, ha detto al ricercatore sul campo del PCHR:

“Mi sono svegliato sentendo un movimento intorno alla casa mentre un certo numero di soldati israeliani tentavano di aprire la porta principale della casa con strumenti speciali che avevano. Non appena ho aperto la porta, i soldati sono entrati di corsa in casa e mi hanno arrestato. Sono stato trasferito tramite un veicolo militare insieme ad altri detenuti nell’insediamento di “Otniel”, a sud di Hebron. Sono stato interrogato sugli affari di riconciliazione tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania e sono stato minacciato se avessi fatto qualcosa che violasse la sicurezza dello Stato israeliano secondo l’agente. Sono stato rilasciato nell’insediamento “Telem”, a ovest di Hebron, dove sono rimasto fino alle 13:00″.

Intorno alle 04:00, le Foi hanno preso d’assalto il villaggio di Isawiya, a nord-est di Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito Ahmed Essam Darwish (19) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 13:00, i soldati israeliani di stanza al checkpoint militare di Abu al-Resh stabilito a sud della moschea Ibrahimi, nel centro della città vecchia di Hebron, hanno arrestato Amenah Abdul Ghani Abu Turki (24) affermando che aveva un coltello. È stata portata nell’insediamento di “Kiryat Arba”, a est di Hebron.

Le Foi hanno effettuato 3 incursioni nei villaggi di Silwad e Burham a Ramallah; e il villaggio di Yasuf, a est di Salfit.

– Espansione degli insediamenti e violenza dei coloni in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est occupata

– Demolizione e confisca di proprietà civili

Sabato 4 settembre 2020, le autorità israeliane hanno emesso una decisione di sequestro contro 6 dunum e 75 (mq) dall’area di Dir Sam’an nel villaggio di Kafr ad-Dik, oltre ad altri 17 dunum e 915 (mq) da Kherbet al-Qal «ah nel villaggio di Deir Ballut, a favore degli insediamenti di “Leshem” e “Beduel”. Le autorità israeliane hanno concesso ai proprietari delle terre 60 giorni per contestare la decisione di sequestro.

Lunedì 7 settembre 2020, le autorità israeliane hanno notificato di demolire 2 baracche per il bestiame e un’altra struttura nel villaggio di Kisan, a est di Betlemme. Ahmed Ghazal, vice del Consiglio del villaggio di Kisan, ha detto che le Foi hanno notificato a Mahmoud Ibrahim ‘Abiyat di demolire le sue 2 baracche per il bestiame e un’altra struttura vicino all’insediamento di Ma’aleh Amos, e gli hanno dato 20 giorni per evacuare o le Foi le demoliranno e le sequestreranno. Ghazal ha aggiunto che il villaggio di Kisan è esposto a un feroce attacco di insediamenti, poiché le autorità israeliane stanno portando avanti un più grande progetto di insediamento a Betlemme, che mira a sequestrare almeno 3500 dunum. Va notato che 3 settimane fa, le Foi hanno demolito le caserme di Hussain “Abdullah” Abiyat e Talab Ghazal nel villaggio di Kisan.

Intorno alle 18:00, le Foi hanno livellato 42 dumun piantati con ulivi nell’area di Khelet al-Jadidah nel villaggio di Haris, a nord di Salfit, a favore dell’espansione dell’insediamento “Kiryat Netafim”, che si trova sulle terre dei villaggi di Haris e Salfit. I dunum livellati appartengono agli eredi di Nimr Abdul Karim Obaid e Saeed Jaber Shamlawi. Pertanto, la strada principale che collega i villaggi di Haris e Biddya sarà trasformata in una strada interna che collega gli insediamenti di Netafim e Barkan. Va notato che i proprietari delle terre non hanno ricevuto alcun avviso dalle autorità israeliane prima che le loro terre fossero livellate.

Intorno alle 19:00 di lunedì 7 settembre 2020, 5 fratelli della famiglia Serry hanno attuato la decisione del comune israeliano e hanno auto-demolito i loro negozi nel quartiere di al-Sal’ah nel villaggio di Jabel Mukaber, a sud-est di Gerusalemme est occupata, con il pretesto di senza licenza. Abdullah Serry, uno dei proprietari dei negozi, ha detto che lui e i suoi 4 fratelli hanno costruito 5 negozi (250 mq) nel 2016, che sono costati 500.000 NIS. Ha chiarito che hanno tentato di concedere in licenza i negozi prima di costruirli, ma invano. Serry ha aggiunto che pochi mesi dopo la costruzione dei negozi, il Comune israeliano li ha perseguiti e ha imposto loro una multa di 60.000 NIS, che stanno ancora pagando fino ad oggi. Successivamente, il Comune israeliano ha emesso un avviso di demolizione contro i negozi, quindi la famiglia Serry ha assunto un ingegnere e diversi avvocati in un nuovo tentativo di autorizzare i negozi. Serry ha indicato di aver pagato più di 200.000 NIS per avvocati e ingegneri in parcelle; pertanto, hanno deciso di auto-dimostrarsi la proprietà per evitare di pagare ulteriori multe e i costi di demolizione per il comune che superano i 70.000 NIS.

Lo stesso giorno, il tribunale dei magistrati israeliani ha emesso una decisione di sfratto contro l’edificio della famiglia al-Rajbi nel quartiere di Baten al-Hawa nel villaggio di Silwan, a sud della città vecchia occupata di Gerusalemme est, a favore dell’Associazione di insediamenti “Ateret Cohenim”, con il pretesto di essendo una proprietà ebraica dal 1881. Zuhair Rajbi, capo del Comitato di quartiere di Baten al-Hawa, ha affermato che la Corte dei magistrati israeliana ha emesso una decisione di sfratto, dopo che i figli del defunto Abd al-Fattah al-Rajbi avevano lottato per proteggere la loro proprietà da allora 2016. Al-Rajbi ha spiegato che il tribunale aveva concesso ai residenti della proprietà fino al 1° aprile per attuare lo sfratto. Ha aggiunto che la proprietà è un edificio residenziale composto da 3 appartamenti e che ospita 4 famiglie, vale a dire: Hoda al-Rajbi e sua figlia Tahani, ei suoi figli Kayed al-Rajbi (10 membri), Wael (9 membri) e Jaber (9 membri). Al-Rajbi ha sottolineato che, diversi anni fa, l’Associazione Ateret Cohenim ha notificato ai residenti di evacuare, chiedendo il terreno su cui si trova la proprietà con il pretesto che appartiene agli ebrei. Pertanto, la famiglia di Abdel Fattah al-Rajbi si è recata in tribunale per dimostrare la propria proprietà sulla proprietà, nella quale vivono dall’occupazione di Gerusalemme. Al-Rajbi ha confermato che la famiglia avrebbe presentato il suo appello alla Corte distrettuale in un nuovo tentativo di rimanere nella loro proprietà. Al-Rajbi ha affermato che le decisioni di sfratto nel quartiere di Baten al-Hawa sono recentemente aumentate. La decisione di evacuare la famiglia al-Rajabi è stata preceduta da 4 decisioni giudiziarie emesse contro le famiglie Dweik, Shweiki e al-Rajbi, che combattono e lottano per proteggere le loro case. Al-Rajbi ha aggiunto che queste famiglie rientrano nello schema “Ateret Cohenim”, che mira a sequestrare 5 dunam e 200 metri quadrati dalle terre del quartiere di al-Hara al-Wosta, con il pretesto che queste terre appartengono agli ebrei dello Yemen dal 1881. L’Ateret Cohenim Association sostiene che la Corte Suprema israeliana ha riconosciuto la proprietà degli ebrei dello Yemen sulla terra. Ha sottolineato che ci sono 35 edifici residenziali abitati da circa 80 famiglie stabilite sul terreno, e tutti i residenti hanno vissuto nel quartiere per decenni, dopo aver acquistato terreni e proprietà dai loro ex proprietari con documenti ufficiali.

Martedì, 8 settembre 2020, Hamed Hammad ha attuato la decisione del comune israeliano e ha auto demolito la sua casa sulla strada al-Ghawanmah nella città vecchia di Gerusalemme est occupata, con il pretesto della mancanza di licenza. Hammad ha detto che nel 1998 ha costruito 2 piani (80 mq) sopra la sua casa, con vista sulla Moschea di al-Aqsa. Ha chiarito che dopo che la sua casa è stata costruita, le autorità israeliane lo hanno perseguito e gli hanno imposto multe di 87.000 NIS e 20.000 NIS. Hammad ha aggiunto che negli ultimi anni ha tentato di concedere in licenza le 2 case, ma invano. Successivamente, il tribunale israeliano ha emesso una decisione finale di demolizione contro il 4° piano, dove vive suo figlio Mohammed. Le autorità israeliane hanno concesso ad Hammad un anno e mezzo per concedere in licenza il 3° piano, altrimenti lo demoliranno. Hammad ha sottolineato di essere stato costretto ad auto-demolire la sua casa per evitare di pagare multe al comune, soprattutto alla luce della difficile situazione economica dovuta allo scoppio del coronavirus.

Intorno alle 09:00 di mercoledì 9 settembre 2020, le Foi, sostenute da veicoli militari da costruzione e accompagnate da ufficiali dell’amministrazione civile israeliana, si sono trasferite nel villaggio “Arab Ramadin” nel sud di Hebron. Gli ufficiali dell’amministrazione civile israeliana hanno consegnato Sameer Hasan al-Malihat (36) e Shokri Ibrahim al-Malihat (44) 2 avviso di cessazione della costruzione alle loro case in costruzione (70 mq), con il pretesto della mancanza di licenza in Area C.

Intorno alle 11:00, le Foi, sostenute da veicoli militari da costruzione e accompagnate da ufficiali dell’amministrazione civile israeliana, si sono trasferite nel villaggio di Ras Karkar, a nord-ovest di Ramallah. I veicoli militari da costruzione hanno raso al suolo i 22 ulivi di No’man ‘Abed al-Fattah Nofal. Inoltre, i lavoratori di società private israeliane hanno circondato i 44 dunum di Nofals con filo spinato e gli hanno negato l’accesso, citando la costruzione di una strada sterrata per collegare il complesso di insediamenti “Talmon”, che è costruito su una parte del villaggio di Ras Karkar, ed essendo in Area C come motivo della loro decisione.

– Violenza dei coloni israeliani

Intorno alle 21:30 di giovedì 3 settembre 2020, i coloni israeliani, degli insediamenti “Shilo” ed “Elia” nella parte orientale di Ramallah, hanno attaccato una strada che collega tra i villaggi di al-Lubban ash-Sharqiya e Turmus_Ayya, a est della città. I coloni hanno lanciato pietre contro i veicoli dei palestinesi che passavano sulla strada. Di conseguenza, il parabrezza del veicolo di Mousa Salah Hamayil si è rotto. Inoltre, i coloni hanno attaccato Hamayil e la sua famiglia, provocando lividi a tutti loro. Sono stati portati al Palestine Medical Complex a Ramallah per ricevere cure. Inoltre, i coloni hanno lanciato pietre contro il veicolo di Hatem Hamed Shaheen che trasportava 7 passeggeri, causando danni materiali al veicolo e rompendone il parabrezza. Non sono stati segnalati feriti tra i passeggeri.

Intorno alle 10:00 di sabato 5 settembre 2020, i coloni israeliani, da un avamposto di un insediamento a Hebron, hanno lanciato pietre contro le case dei palestinesi in via al-Shuhada nella città vecchia di Hebron, causando paura tra i residenti. Va notato che la strada al-Shuhada e il quartiere di Tal al-Ramida sono testimoni di un’intensa presenza di coloni, soprattutto il sabato di ogni settimana.

Domenica 6 settembre 2020, i coloni israeliani, del gruppo “Price Tag”, hanno attaccato il lato meridionale del villaggio di Huwara, a sud-est di Nablus, dove hanno rotto i vetri del veicolo di Malek Ahmed Sa’adah parcheggiato davanti a casa sua. I coloni sono poi fuggiti nell’insediamento menzionato.

– Misure di punizione collettiva

Intorno all’01: 00 di mercoledì 9 settembre 2020, le Foi, sostenute da veicoli militari da costruzione e accompagnate da ufficiali dell’amministrazione civile israeliana, si sono trasferite nel villaggio di Bani Na’im a Hebron orientale. Le Foi hanno fatto irruzione in una casa appartenente a Naser Mahmoud Khalil al-Tarayra, il cui figlio Mohammed (26) è stato ucciso dalle Foi il 30 giugno 2016, con il pretesto di eseguire un attacco a coltellate che ha portato all’uccisione di una soldatessa. I soldati israeliani sono stati dispiegati nei dintorni della casa, oltre a fotografare la casa e misurare le sue pareti esterne. Inoltre, le Foi hanno minacciato la famiglia al-Tarayra di demolire di nuovo la loro casa.

Va notato che il 15 agosto 2016 le autorità israeliane hanno fatto saltare in aria la casa di Naser Mahmoud Khalil al-Tarayra, con il pretesto che suo figlio Mohammed ha effettuato un attacco a coltellate nell’insediamento di “Givat Kharsina”, che si trova nelle terre dei palestinesi, a est della città. Intorno alle 00:20, le Foi, sostenute da veicoli militari da costruzione e accompagnate dall’unità di ingegneria esplosiva, hanno fatto irruzione e circondato la casa di al-Tarayra. Le squadre di ingegneri esplosivi hanno trapiantato ordigni esplosivi nella casa, mentre i soldati israeliani hanno evacuato i civili dalle case vicine portandoli in una casa situata a 400 metri di distanza. Dopo che la casa è stata fatta saltare in aria, tutte le finestre interne sono state rotte.

– Politica di chiusura e restrizioni alla libertà di circolazione delle persone e delle merci

Striscia di Gaza:

La Striscia di Gaza subisce ancora la peggiore chiusura nella storia dell’occupazione israeliana dell’oPt in quanto è entrata nel 14° anno consecutivo, senza alcun miglioramento nella circolazione di persone e merci, condizioni umanitarie e con conseguenze catastrofiche su tutti gli aspetti della vita. Di tutti i valichi di frontiera della Striscia di Gaza, solo 2 attualmente funzionano: Karm Abu Salem (Kerem Shaloum) per la circolazione delle merci e Beit Hanoun (Erez) per la circolazione delle persone. Le autorità israeliane hanno continuato a imporre restrizioni all’ingresso di merci classificate come “articoli a duplice uso”, nonostante la loro importanza nel rilanciare il mercato, la produzione e la manutenzione. Quanto al valico di Beit Hanoun, è quasi completamente chiuso tranne che per casi umanitari di emergenza. Ultimamente, un numero molto limitato di casi individuali di pazienti che hanno ottenuto rinvii medici e copertura finanziaria in Israele hanno potuto viaggiare, e alcuni altri hanno fatto riferimento ad organizzazioni israeliane che lavorano nel campo della salute per assistenza nel coordinamento.

Per la terza settimana consecutiva, il coprifuoco è ancora imposto alla Striscia di Gaza per contenere lo scoppio del coronavirus, soprattutto dopo che i casi di coronavirus sono stati confermati al di fuori dei centri di quarantena nella Striscia di Gaza. Di conseguenza, la sofferenza della popolazione della Striscia di Gaza è aumentata e ci sono avvertimenti di un deterioramento catastrofico delle loro condizioni di vita, soprattutto se lo stato di emergenza viene mantenuto per un lungo periodo senza stabilire meccanismi per proteggere i poveri, i disoccupati e i lavoratori a giornata, e sostenere le famiglie a basso reddito che hanno perso il proprio reddito a causa dello stato di emergenza e del coprifuoco.

Cisgiordania:

Oltre ai posti di blocco permanenti e alle strade chiuse, questa settimana si è assistito alla creazione di posti di blocco più temporanei che limitano il movimento di merci e individui tra i villaggi e le città e negano l’accesso dei civili al loro lavoro. Le Foi hanno stabilito 60 posti di blocco temporanei, dove hanno perquisito i veicoli dei palestinesi, controllato i loro documenti di identità e arrestato 11 di loro. Le Foi hanno chiuso molte strade con cubi di cemento, cancelli di metal detector e banchi di sabbia e hanno rafforzato le loro misure contro il movimento di individui ai posti di blocco permanenti militari.

Gerusalemme:

Giovedì 3 settembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Biddu, a nord-ovest di Gerusalemme est occupata.

Venerdì 4 settembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Al-Eizariya, a est di Gerusalemme est occupata.

Sabato 5 settembre 2020, le Foi hanno rafforzato le loro misure al checkpoint militare di Jab’a, a nord-est di Gerusalemme est occupata, e hanno ostacolato il movimento dei veicoli.

Betlemme:

Giovedì 3 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 5 posti di blocco agli ingressi nord e occidentali del villaggio di Tuqu, all’ingresso dei villaggi Beit Fajjar e Nahalin, nell’area di ‘Aqabet Hussain e vicino all’incrocio dell’area di al-Nashnash.

Venerdì 4 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Tuqu, nella zona di ‘Aqabet Hussain e vicino all’incrocio con l’area di al-Nashnash.

Sabato 5 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 5 posti di blocco agli ingressi occidentali dei villaggi di Beit Fajjar e Tuqu, all’ingresso del villaggio di Wadi Fukin, nell’area di ‘Aqabet Hussain e vicino all’incrocio dell’area di al-Nashnash.

Domenica 6 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Husan, nella zona di ‘Aqabet Hussain e vicino all’incrocio con l’area di al-Nashnash.

Lunedì 7 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Wadi Rahhal, vicino al cimitero del villaggio di Al-Khader e nell’area di ‘Aqabet Hussain.

Martedì 8 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di Marah Rabah e Tuqu, vicino al cimitero del villaggio di Al-Khader e nell’area di ‘Aqabet Hussain.

Ramallah e al-Beirh:

Giovedì 3 settembre 2020, le Foi hanno chiuso una strada agricola nell’area di Wadi Jarrar nel villaggio di Sinjil, a nord-est di Ramallah, per 2 giorni consecutivi. Le Foi hanno anche istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Nabi Salih, a nord-ovest della città.

Lunedì 7 settembre 2020, le Foi hanno chiuso l’ingresso al campo profughi di Jalazone, a nord della città.

Martedì 8 settembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint sotto il ponte del villaggio di Ein Yabrud, a nord-est della città.

Gerico:

Giovedì 3 settembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’incrocio del villaggio di Al-Auja.

Lunedì 7 settembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso meridionale di Gerico.

Hebron:

Giovedì 3 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Beit Awwa, all’ingresso settentrionale della città di Halhul e all’ingresso meridionale di Hebron (al-Fahs).

Venerdì 4 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Idhna e all’ingresso del campo profughi di Al-Arroub.

Sabato 5 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso del campo profughi di Fawwar, all’ingresso del villaggio di Sa’ir e all’ingresso orientale del villaggio di Dura.

Domenica 6 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Beit Ummar e all’ingresso del campo profughi di Al-Arroub.

Lunedì, 7 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Idhna e all’ingresso meridionale della città di Halhul.

Martedì 8 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di Sa’ir e Ash-Shuyukh.

Mercoledì, 9 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso dei villaggi di Khasa e Beit Ummar.

Nablus:

Giovedì 3 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’incrocio dell’area di al-Morab’a nel villaggio di Tell, all’ingresso sud dei villaggi di Nablus, vicino all’incrocio dell’insediamento “Yitzhar” e all’incrocio del villaggio di Beita.

Jenin:

Mercoledì, 9 settembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint in Haifa-Jenin Street, all’ingresso occidentale di Jenin.

Salfit:

Giovedì 3 settembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Haris, a nord-ovest di Salfit.

Venerdì 4 settembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Bruqin, a ovest di Salfit.

Domenica 6 settembre 2020, le Foi hanno stabilito un checkpoint all’ingresso nord di Salfit, e poi hanno chiuso il cancello del metal detector istituito all’ingresso nord della città, con il pretesto di pugnalare un soldato israeliano. Il cancello è stato successivamente riaperto.

Qalqilya:

Giovedì 3 settembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Izbat al-Tabib, a est della città.

Venerdì 4 settembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco sotto il ponte del villaggio di Azzun e all’ingresso dei villaggi di Izbat al-Tabib e Kafr Qaddum, a est della città.

Domenica 6 settembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint sotto il ponte del villaggio di Azzun, a est della città.