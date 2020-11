REPORT SETTIMANALE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI COMMESSE DA ISRAELE NEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI 5-11 NOVEMBRE 2020 #IsraeliCrimes

PCHR – 12 novembre 2020 https://www.facebook.com/pchrgaza/ https://www.pchrgaza.org/en/?p=15314

– Un palestinese con un cancro alla gola muore nella prigione israeliana – 6 civili palestinesi feriti, compresi 3 bambini, nell’uso eccessivo della forza delle Foi in Cisgiordania e un pescatore a Gaza – Segnalazioni di sparatorie contro terreni agricoli e altri 2 contro pescherecci nella Striscia di Gaza orientale e occidentale – In 96 incursioni delle Foi in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est occupata: 94 civili arrestati, inclusi 9 bambini, 2 donne (incluso un giornalista) – Le Foi fanno irruzione in un ospedale di Tulkarm e hanno sparato bombe sonore all’interno dei suoi locali, incitando alla paura tra i pazienti e le squadre mediche – Le Foi hanno demolito una casa e un autolavaggio a Gerusalemme e hanno demolito un’officina di alluminio a Hebron – Le Foi hanno stabilito 70 posti di blocco militari temporanei in Cisgiordania e hanno arrestato 3 civili palestinesi su detti posti di blocco

SOMMARIO

Le forze di occupazione israeliane (IOF) hanno continuato a commettere crimini e violazioni a più livelli contro i civili palestinesi e le loro proprietà, inclusi raid nelle città palestinesi caratterizzate da un uso eccessivo della forza, aggressioni, abusi e attacchi ai civili. Questa settimana, Kamal N. Abu-Wa’ar, un palestinese di 46 anni imprigionato da Israele negli ultimi 17 anni, è stato dichiarato morto martedì sera, 10 novembre 2020, allo Shamir Medical Center in Israele. Il defunto Abu-Wa’ar, originario del villaggio di Yabad vicino a Jenin, soffriva di cancro alla gola e la sua salute era in costante calo da oltre un anno. Abu-Wa’ar è il secondo prigioniero a morire nella prigione israeliana quest’anno.

La morte di Abu-Wa’ar ha gettato luce sul generale declino delle condizioni di vita di migliaia di palestinesi nelle carceri israeliane e rivela la portata della misura punitiva che Israele adotta spudoratamente contro di loro; vale a dire negligenza medica, poiché le autorità israeliane ritardano l’offerta di cure mediche necessarie e non forniscono i farmaci necessari a centinaia di prigionieri con malattie croniche e pericolose. Questa manifestazione è una grave violazione dei doveri dell’autorità di occupazione di fornire condizioni di detenzione umane e assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni della Quarta Convenzione di Ginevra, in particolare gli articoli 85 e 125.

Le Foi hanno anche continuato a creare nuovi fatti sul terreno mantenendo la sua politica di demolizione, confisca e rado al suolo case e proprietà palestinesi per i suoi schemi di espansione degli insediamenti in Cisgiordania.

Questa settimana, il PCHR ha documentato 180 violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario (DIU) da parte delle Foi e dei coloni dell’oPt. Va notato che le limitazioni dovute alla pandemia del coronavirus, hanno limitato la mobilità dei lavoratori sul campo della PCHR e la capacità di condurre la documentazione sul campo; pertanto, le informazioni contenute in questo rapporto sono solo una parte delle continue violazioni delle IOF.

– Sparatorie da parte delle IOF e violazione del diritto all’integrità fisica:

Sette civili palestinesi, inclusi 3 bambini, hanno riportato ferite nell’uso eccessivo della forza da parte delle Foi in Cisgiordania; così come un pescatore a Gaza. Anche questa settimana, le Foi hanno fatto irruzione all’ospedale Dr. Thabet Thabet a Tulkarem, nel nord della Cisgiordania; ha sparato bombe sonore al pronto soccorso terrorizzando i pazienti e le squadre mediche e provocando danni.

Nella Striscia di Gaza, sono state segnalate sei sparatorie delle Foi nei terreni agricoli nella Striscia di Gaza orientale; e altri due sparatorie contro pescherecci, nella striscia occidentale di Gaza.

– Incursioni delle Foi e arresti di civili palestinesi:

Le Foi hanno effettuato 96 incursioni in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est occupata. Quelle incursioni includevano incursioni di case civili e sparatorie, allettando la paura tra i civili e attaccando molti di loro. Durante le incursioni di questa settimana, sono stati arrestati 94 palestinesi, di cui 9 bambini e 2 donne (una è giornalista). A Gaza, le Foi hanno condotto un’incursione limitata nella parte centrale orientale di Gaza.

– Demolizioni:

Il PCHR ha documentato 7 incidenti, tra cui:

Betlemme: a un palestinese è stato notificato un avviso di sgombero della sua terra per la confisca programmata; un locale agricolo è stato demolito;

Gerusalemme est: demolizioni nel villaggio di Wadi Al-Rababa – Silwan; un autolavaggio, un container e una caserma sono stati demoliti ad ‘Anata; e una casa demolita a Sur Baher.

Hebron: un’officina dell’alluminio distrutta; 5 cessate la costruzione servite a 3 palestinesi per presunta costruzione senza licenza.

– Attacchi di coloni:

I lavoratori sul campo del PCHR hanno riferito e documentato un incidente in cui un gruppo di coloni ha trattenuto un palestinese nella sua terra nell’area di al-Rajman, Beit Dajan, Nablus.

– Politica di chiusura israeliana e restrizioni alla libertà di movimento:

La Striscia di Gaza subisce ancora la peggiore chiusura nella storia dell’occupazione israeliana dell’oPt poiché è entrata nel 14° anno consecutivo, senza alcun miglioramento nella circolazione di persone e merci, condizioni umanitarie e con conseguenze catastrofiche su tutti gli aspetti della vita.

Nel frattempo, le Foi hanno continuato a dividere la Cisgiordania in cantoni separati con strade chiave bloccate dall’occupazione israeliana dalla Seconda Intifada e con posti di blocco temporanei e permanenti, dove i movimenti civili sono limitati e sono soggetti ad arresto.

– Sparatorie e altre violazioni del diritto alla vita e all’integrità fisica

Intorno alle 17:00 di giovedì 5 novembre 2020, le cannoniere delle IOF hanno stazionato al largo dell’area di al-Waha, a nord-ovest di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, hanno inseguito i pescherecci palestinesi che navigavano entro 2 miglia nautiche, hanno aperto forti incendi e hanno pompato acqua contro paura e panico tra di loro e costringendoli a fuggire. Non sono state segnalate vittime.

Verso le 07:00 di venerdì 6 novembre 2020, le Foi, di stanza vicino al muro di annessione lungo i confini del villaggio di Toura orientale, a ovest di Jenin, hanno aperto il fuoco contro un civile di 25 anni, del villaggio di Nazlet Zeid, quando era vicino alla sicurezza. recinzione. Di conseguenza, è stato ferito con un proiettile alla spalla destra.

Intorno alle 09:40, le Foi, di stanza all’interno della barriera di confine tra Gaza e Israele, a est di Deir al-Balah nella Striscia di Gaza centrale, hanno aperto il fuoco contro i terreni agricoli vicino alla discarica, a ovest della barriera di confine. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 14:00, giovani palestinesi si sono radunati nella zona di Bab al-Zawiyah nel centro di Hebron e hanno lanciato pietre e bottiglie vuote al checkpoint stabilito all’ingresso della chiusa Shuhadaa ‘Street che porta alla zona di Tel Rumeida. Le Foi hanno sparato bombe sonore e bombolette di gas lacrimogeni contro i lanciatori di pietre e li hanno inseguiti nell’area del mercato, costringendo i negozi a chiudere. Gli scontri sono continuati fino alle 18:00, ma non sono state riportate vittime.

Intorno alle 12:30 di sabato 7 novembre 2020, le Foi di stanza all ‘”ingresso nord” stabilito nelle terre di Kafr Qaddum, a nord di Qalqilya, hanno soppresso una protesta organizzata da dozzine di civili palestinesi. Le Foi hanno inseguito i giovani, che si sono radunati nella zona e si sono scontrati con loro, sparando proiettili di gomma, bombe sonore e lacrimogeni. Di conseguenza, un civile di 22 anni è stato ferito con un proiettile di gomma alla schiena, mentre un altro 20enne è stato ferito con un proiettile di gomma al piede.

Intorno alle 16:00, un’unità di fanteria delle Foi è passata dalla torre di guardia all’ingresso occidentale del campo profughi di al-‘Aroub, al campo profughi, a nord di Hebron. I soldati si sono schierati tra le case e i giovani si sono radunati nell’area e hanno affrontato le truppe lanciando loro delle pietre. I soldati hanno inseguito i lanciatori di pietre per i quartieri, sparando bombe sonore e bombolette di gas lacrimogeni. Di conseguenza, un certo numero di giovani uomini è soffocato a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni. I soldati sono rimasti nel campo fino alle 18:00 mentre non sono state segnalate irruzioni nelle case.

Intorno alle 17:00, le cannoniere delle Foi hanno stazionato al largo dell’area di al-Waha, a nord-ovest di Beit Lahia, hanno inseguito i pescherecci palestinesi che navigavano entro 1 miglio nautico e hanno aperto il fuoco contro di loro. Di conseguenza, Mohammad ‘Ali Yasin Zayed (26), pescatore di Beit Lahia, ha subito un lieve infortunio causato da un proiettile di gomma alla coscia sinistra mentre era su una barca con suo fratello, Maysarah (18). Gli spari e gli inseguimenti hanno anche causato paura e panico tra i pescatori e li hanno costretti a fuggire.

Intorno alle 07:00 di domenica 8 novembre 2020, le Foi, di stanza all’interno della recinzione di confine tra Gaza e Israele, a nord-est di al-Bureij nel centro della Striscia di Gaza, hanno sparato bombolette di gas lacrimogeni contro i cacciatori di uccelli, a ovest della recinzione di confine. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 12:00, le Foi, di stanza all’interno della recinzione di confine, a est di Khan Younis, hanno aperto il fuoco contro i terreni agricoli e un camion dei servizi igienico-sanitari nella città di Abasan orientale adiacente alla recinzione. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 20:00, Karam Eyad Mahmoud Sammar (17 anni) del villaggio di al-Yamun, a nord-ovest di Jenin, ha subito vari lividi su tutto il corpo dopo essere stato aggredito dalle Foi quando si trovava vicino alla barriera di sicurezza nel villaggio di Rumana, sul lato occidentale di Jenin. È arrivata un’ambulanza che lo ha portato all’ospedale governativo di Jenin. Sammar stava cercando di infiltrarsi in Israele attraverso la barriera di sicurezza in cerca di un’opportunità di lavoro.

Intorno all’01: 30 di lunedì, 9 novembre 2020, le Foi hanno fatto irruzione all’ospedale governativo Dr. Thabet Thabet, le Foi sono state trasferite nel cortile occidentale dell’ospedale a Tulkarm, a nord della Cisgiordania. Uno dei suoi soldati ha sparato bombe sonore all’interno del Pronto Soccorso, provocando paura tra i pazienti e i loro compagni e alcuni danni.

Intorno alle 08:00 di lunedì, 9 novembre 2020, le Foi all’interno del recinto di confine, a nord-est di al-Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, hanno sparato bombolette di gas lacrimogeno contro alcuni cacciatori di uccelli, a ovest del recinto di confine. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 07:30 di martedì 10 novembre 2020, le Foi di stanza all’interno della barriera di confine tra Gaza e Israele, a est di Khan Younis, hanno aperto il fuoco sui terreni agricoli adiacenti a Qarara orientale. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 18:00, le Foi sono entrate nel quartiere di “Ebeid, a ovest del villaggio di al-” Isawiyah, a nord-est di Gerusalemme est occupata. Si sono schierati nel quartiere e hanno stabilito posti di blocco all’ingresso principale. Nel frattempo, giovani palestinesi hanno protestato e lanciato pietre, fuochi d’artificio e bottiglie molotov contro le Foi, che hanno risposto sparando proiettili di metallo rivestiti di gomma, bombolette lacrimogene e bombe sonore contro i manifestanti. Le Foi hanno arrestato Anwar Sai ‘Abeid (22).

Sempre martedì sera, Kamal N. Abu-Wa’ar, un palestinese di 46 anni imprigionato da Israele negli ultimi 17 anni è stato dichiarato morto martedì sera, 10 novembre 2020, allo Shamir Medical Center in Israele. Il defunto Abu-Wa’ar, originario del villaggio di Yabad vicino a Jenin, ha sofferto di cancro alla gola e la sua salute era in costante calo da oltre un anno.

Nell’ottobre 2019, ad Abu-Wa’ar, che è stato imprigionato nella prigione di Jalbou, è stato diagnosticato un cancro alla gola e trasferito all’ospedale Rambam di Haifa per la chemioterapia, che gli è stata consegnata tramite un tubo toracico. Le sue condizioni di salute sono rapidamente peggiorate, poiché ha sofferto di rottura delle piastrine, estrema stanchezza e difficoltà respiratorie, disfasia ed estrema perdita di peso poiché richiedeva l’alimentazione mediante sondino, secondo la Commissione degli affari dei detenuti. Lo scorso luglio, Abu Wa’ar ha contratto il COVID-19 ed è stato trasferito dalla prigione di Jalbou alla clinica della prigione di Ramla. È stato messo su un dispositivo di respirazione assistita; ma sfortunatamente, la sua salute ha continuato a peggiorare ed è stato trasferito di nuovo allo Shamir Medical Center dove è stato dichiarato morto ieri.

La morte di Abu-Wa’ar ha gettato luce sul generale declino delle condizioni di vita di migliaia di palestinesi nelle carceri israeliane e rivela la portata della misura punitiva che Israele adotta spudoratamente contro di loro; vale a dire negligenza medica, poiché le autorità israeliane ritardano l’offerta di cure mediche necessarie e non forniscono i farmaci necessari a centinaia di prigionieri con malattie croniche e pericolose. Questa manifestazione è una grave violazione dei doveri dell’autorità di occupazione di fornire condizioni di detenzione umane e assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni della Quarta Convenzione di Ginevra, in particolare gli articoli 85 e 125.

Inoltre, la morte di Abu-Wa’ar evidenzia il persistente disprezzo israeliano per le ripetute richieste di rilascio di dozzine di prigionieri palestinesi affetti da malattie croniche e gravi che hanno trascorso molti anni dietro le sbarre, trascurando nel contempo il proprio dovere di fornire loro un’adeguata assistenza sanitaria. Servizi. Molti prigionieri palestinesi hanno perso la vita a causa di questa deliberata indifferenza, l’ultima vittima è stata Sa’di Khalil al-Gharabli (74) di Gaza City, morto l’8 luglio 2020, dopo aver trascorso 26 anni in prigione, e aveva sofferto di malattie croniche, compreso il cancro alla prostata; tuttavia, è stato lasciato morire in prigione.

Intorno alle 06:50 di mercoledì 11 novembre 2020, le Foi di stanza all’interno della recinzione del confine tra Gaza e Israele, a est di Khan Younis, hanno aperto il fuoco contro i terreni agricoli adiacenti e i cacciatori di uccelli, a est di Khuza’a. Non sono state segnalate vittime.

Intorno alle 08:30, le Foi, di stanza vicino al muro di annessione vicino all’insediamento “Oranit”, Qalqilya meridionale, hanno aperto il fuoco contro un gruppo di palestinesi che tentavano di entrare nelle loro terre per raccogliere ulivi nel villaggio di Azzun Atma. Di conseguenza, Mo’nes M. I. Younis (16) del villaggio di Sanniriya, Qalqilya, ha subito tre ferite da proiettili di gomma all’addome e ai piedi. È stato immediatamente trasportato all’ospedale Yaser Arafat di Salfit per le cure.

Intorno alle 13:00, un gruppo di palestinesi si è radunato all’ingresso del campo profughi di Fawwar, Hebron, dove le Foi hanno una torre di guardia militare. Il gruppo ha bloccato la strada e dato fuoco alle file. Due pattuglie delle Foi sono arrivate sulla strada principale del campo e sono state colpite da pietre; i soldati hanno inseguito i ragazzi attraverso i campi e hanno sparato contro di loro granate assordanti e lacrimogeni. Di conseguenza, molti sono stati soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni. Gli scontri sono continuati fino alle 17:00, durante le quali le Foi hanno chiuso l’ingresso del campo e hanno vietato il traffico da e verso il campo.

Intorno alle 15:00, un gruppo di giovani uomini e ragazzi si è radunato all’ingresso del villaggio di Beit Ummar, a nord di Hebron, dove le Foi hanno una torre di guardia militare. Il gruppo ha lanciato pietre contro la torre di guardia e ha dato fuoco alle gomme. I veicoli militari delle Foi sono arrivati ​​al villaggio; i soldati hanno inseguito i lanciatori di pietre nella zona di Asida e hanno sparato contro di loro granate assordanti e lacrimogeni. Di conseguenza, molti sono stati soffocati a causa dell’inalazione di gas lacrimogeni. Gli scontri sono continuati fino alle 18:30, le Foi hanno sparato proiettili di gomma e hanno ferito un ragazzo di 14 anni alla mano destra e un ragazzo di 16 anni alla gamba sinistra. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso del villaggio.

Intorno alle 15:30, un gruppo di giovani uomini e ragazzi si è radunato all’ingresso nord di al-Bireh e ha lanciato pietre contro i soldati israeliani di stanza al checkpoint militare di al-Mahkama, stabilito vicino all’insediamento di “Beit El”, a nord di al-Bireh. Un gruppo di soldati ha sparato gas lacrimogeni e granate assordanti, oltre a proiettili di gomma e sono scoppiati scontri provocando dozzine di casi di inalazione di gas lacrimogeni. Le Foi sono state inseguite e arrestate: Amro A. Arar (19); Ahmed H. Dar Omar (20) dal villaggio di Qarawat Bani Zeid, a nord-ovest di Ramallah. Il gruppo si è riunito di nuovo e ha lanciato pietre contro i soldati di stanza dietro i blocchi di cemento; i soldati hanno risposto sparando lacrimogeni, puntati direttamente sui ragazzi, e li hanno inseguiti. Hanno arrestato 6 palestinesi, compresi 2 bambini, e li hanno detenuti all’interno del checkpoint di al-Mahkama. Gli arrestati sono: Mounir S. Abu-Arkoub (17), dal villaggio di Kafr Ein; Yousif A. Dardas (17) e Khaled M. al-Masri (24) del villaggio di Abwein; Fathi M. Fahel (20) dal villaggio di Kobar; Amer A. Qendah (18), del villaggio di Abu Shukheidim; e Baraa Shalaldeh (20), da Ramallah.

– Incursioni e arresti:

Giovedì, 05 novembre 2020:

Intorno alle 00:30, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Issawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Yazan Amjad Obaid (19) e lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Intorno all’01: 00, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari si sono spostate a Khillat Hadour, l’area meridionale di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Abdullah Wissam Abu Shamsiya (19) e lo hanno arrestato.

Nello stesso periodo, le Foi si sono trasferite a Illar, a nord di Tulkarm. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato (5) civili e successivamente rilasciati. Gli arrestati sono: Emad Ahmed Abu Esba, Nazeer Mohammed Nassar, Jameel Jamal Ja’ar, Jaser Mohammed Kharouf e Nader Salem Kharouf.

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate nel villaggio di Attil, a nord di Tulkarm. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Marwan Mahmoud Sidqi e Amjad Adnan Abu Khalil. Sono stati rilasciati più tardi.

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Deir al-Ghusun, a nord di Tulkarm. Hanno arrestato Fo’ad Mohammed al-Qeb e lo hanno rilasciato in seguito.

Più o meno nello stesso periodo, le Foi sono entrate nel villaggio di Seida, a nord di Tulkarm, e hanno arrestato Lo’ay Fadi al-Ashqar e Fadi Monther Raddad. Le IOF li hanno rilasciati più tardi.

Più o meno nello stesso periodo, le Foi si sono trasferite nell’area di Abu Freiha a Beit Sahur. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Hamada Omar Abayat (30) e lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Nello stesso periodo, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Issawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito due case appartenenti a Yazan Amjad Obaid (19) e Yazan Emran Obaid (18), e li hanno arrestati.

Intorno alle 02:30, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e sono entrate nel campo profughi di al-Fawwar, a sud di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Abdullah Mohammed Rasras (25) e lo hanno arrestato.

Nello stesso periodo, le Foi sono entrate nel villaggio di Deir Sharaf, a ovest di Nablus. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Fakher ‘Aqil As’ad Zaghloul (22).

Intorno alle 03:00, le Foi sono entrate a Beit Hanina, a nord della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ahmed Ali Shalalida e lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Intorno alle 04:30, le Foi sono entrate ad Azun, a est di Qalqiliya, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato (3) civili. Gli arrestati sono: Abdul Karim Yaser Hussain (24), Mostafa Sufian al-Riyashi (23) e Zeid Fathi Swaidan (19).

Intorno alle 05:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Beit Rima, a nord-ovest di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ghassan Ehsan al-Rimawi (31) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 11:00, le Foi hanno preso d’assalto un negozio di uccelli, Bear Road 90, nel villaggio di al-Auja, a nord del governatorato di Gerico. Hanno fatto irruzione e perquisito il negozio che appartiene a Omar Nasrallah al-Salaima e hanno confiscato circa 20 uccelli (di vario genere).

Intorno alle 15:00, le Foi sono entrate a Wadi al-Joz, a est della Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito il segretario generale dei clan di Gerusalemme e Palestina, nonché capo della campagna araba di Gerusalemme, Abdullah Hasan ‘Alqam (53), e lo hanno arrestato.

Intorno alle 17:30, le Foi sono entrate nel quartiere di al-Tur, a est della Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ali Mohammed al-Kaswani (18) e lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Le Foi hanno effettuato (5) incursioni a Sebstia nel governatorato di Nablus; al-Nazla al-Sharqiya e al-Wusta, a nord di Tulkarm; Azun, a est di Qalqilya; e Kafr Ne’ma, a ovest di Ramallah. Non sono stati segnalati arresti.

Venerdì, 06 novembre 2020:

Intorno alle 04:00, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Mazra’a al-Gharbiya, a nord del governatorato di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Laith Mahmoud Ladadwa (23) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 05:00, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari e sono entrate nel campo profughi di Jenin, a ovest di Jenin. Si sono schierati tra le case dei civili e hanno preso d’assalto due case di Najeeb Awni Hawil (30) e Ahmed Mahmoud Nasharti (28).

Le Foi hanno effettuato (4) incursioni a Beit Kahil e Deir al-‘Asal, nel governatorato di Hebron; Ramallah e Bituniya, a ovest di Ramallah. Non sono stati segnalati arresti.

Sabato, 07 novembre 2020:

Intorno alle 22:00, le Foi hanno arrestato Hamza al-Tamimi (22), dall’area di Dahiyat al-Salam ad Anata, a nord-est della Gerusalemme est occupata, mentre si presentava per una convocazione dai servizi segreti israeliani, ed è stato portato in tribunale il Mattino dopo. Va notato che al-Tamimi è stato arrestato un giorno prima del suo matrimonio.

Intorno alle 18:00, le Foi hanno arrestato Mosbah Majed al-Waridat (33), da al-Thahiriya, a sud di Hebron, mentre era presente vicino alla recinzione di confine vicino al checkpoint militare “Meitar”, a ovest del villaggio. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Intorno alle 19:00, le Foi di stanza al checkpoint militare di Container, a est di Betlemme, hanno arrestato Monjed Mohammed al-Darawish (27), da Dura, a sud del governatorato di Hebron, mentre attraversava il checkpoint. Le Foi lo hanno portato in una destinazione sconosciuta.

Le Foi hanno effettuato (3) incursioni a Yatta, Hebron e Surif. Non sono stati segnalati arresti.

Domenica, 08 novembre 2020:

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate nella casa del prigioniero Nazmi Mohammed Abu Baker (49), da Yabad, a ovest di Jenin. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa e non sono stati riportati arresti. Va notato che Abu Baker è stato accusato di aver ucciso un soldato israeliano lanciandogli una pietra alla testa in un raid delle Foi nel villaggio nel maggio 2020.

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate nel quartiere di al-Tur, a est della città vecchia di Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato (4) civili; Ahmed Marwan Abu Jom’a (20), Ameer Ra’ed Abu Mfareh (21), Mohammed Naji Abu Jom’a (18) e Abdullah Mohammed Abu Jom’a (19).

Intorno alle 10:00, Ali Belal Taha (17 anni), del campo profughi di Shu’fat, a nord-est della Gerusalemme est occupata, si è arreso alla prigione di al-Ramla per scontare la sua condanna a 4 mesi e mezzo. Taha è stata precedentemente ferita dalle Foi.

Bilal Taha ha dichiarato che suo figlio, Ali, ha ricevuto una convocazione ad arrendersi dopo essere stato condannato al carcere la scorsa settimana. Taha rimarrà nella prigione di al-Ramla per 2 settimane (nell’ambito delle misure preventive COVID-19), quindi sarà trasferito nella prigione di al-Damoun per scontare l’intera durata della sua pena. Taha ha detto che suo figlio è stato ferito il 2 luglio 2019, mentre attraversava il checkpoint del campo profughi di Shu’fat, quando le Foi hanno aperto il fuoco e gli hanno sparato a una gamba. Le Foi lo hanno arrestato mentre sanguinava; nonostante le ferite lo hanno aggredito e trattenuto in una stanza prima di trasferirlo in ospedale tramite un’ambulanza israeliana. La sua famiglia non sapeva nulla di lui e gli è stato vietato di accompagnarlo. Taha ha aggiunto che Ali ha trascorso 14 giorni agli arresti in ospedale nonostante il suo infortunio, poi è stato rilasciato con arresti domiciliari a tempo indeterminato a Beit Hanina. Nel settembre 2019, la sua condanna è stata ridotta dagli arresti domiciliari a Beit Hanina agli arresti domiciliari nella sua casa nel campo profughi di Shu’fat. Ha anche detto che Ali ha ricevuto 8 interventi chirurgici e ha ancora bisogno di altri due.

Intorno alle 11:00, le Foi sono entrate a Beit Hanina, a nord della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Shady Saad al-Mtour (44), il segretario del movimento di Fatah a Gerusalemme, e gli hanno consegnato una convocazione per fare riferimento al centro investigativo al-Maskoubeya a Gerusalemme ovest.

Fadi al-Mtour, il fratello di Shady, ha detto che i servizi segreti israeliani hanno interrogato suo fratello per diverse ore e poi gli hanno consegnato una decisione firmata dal ministro della sicurezza interna israeliano che imponeva restrizioni al suo movimento sostenendo che stava perpetuando la sovranità palestinese all’interno di Gerusalemme e minacciando la sicurezza di Israele. Fadi ha aggiunto che a suo fratello è stato impedito di svolgere qualsiasi attività a Gerusalemme o di fornire assistenza, anche umanitaria, ai residenti della città; gli è stato anche vietato di organizzare o partecipare a conferenze o eventi in città. Va notato che questa decisione è arrivata dopo dozzine di decisioni, convocazioni e arresti contro il signor al-Mtour, compreso il divieto di ingresso alla moschea di al-Aqsa e alla città vecchia di Gerusalemme e il divieto di contatto con 22 attivisti e figure di spicco.

Intorno alle 15:00, le Foi di stanza a Bab Huta, una delle porte della Moschea di Aqsa nella Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata, hanno arrestato Shady Talal Abu Snaina (26). È stato portato in una delle stazioni di polizia della città.

Intorno alle 16:00, le Foi hanno arrestato 3 civili del villaggio di al-Jalama, a nord di Jenin, che tentavano di entrare in Israele attraverso il cancello del muro di annessione per lavoro. Le Foi hanno portato Mohammed Yaser Sha’ban, Mohammed Zakaria Hamdan e Fadi Mohye Abu Farha verso una destinazione sconosciuta.

Intorno alle 16:00, le Foi sono entrate a Bab Huta, una delle porte della Moschea di Aqsa nella Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Rami Saleh al-Fakhouri (29) e confiscato tutti i telefoni cellulari in casa e gli hanno consegnato una convocazione per fare riferimento ai servizi segreti israeliani nella stazione di polizia di al-Maskoubeya a Gerusalemme ovest.

Intorno alle 17:30, le Foi sono entrate nel quartiere di al-Sa’diya, uno dei quartieri della Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Khaled Hazina (24), hanno confiscato tutti i telefoni cellulari in casa e lo hanno arrestato.

Intorno alle 21:00, le Foi sono entrate nel quartiere centrale di Silwan, a sud della Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Marwan Othman al-Ghoul (46), direttore di Silwan GYM, e gli hanno consegnato una convocazione per fare riferimento alla stazione di polizia di Maskoubeya il giorno successivo.

Le Foi hanno effettuato (2) incursioni nella città di Seida, Tulkarm nord-orientale. Non sono stati segnalati arresti.

Lunedì, 09 novembre 2020:

Intorno all’01: 00, le Foi sono entrate nel campo profughi di Ayda, a nord di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Salah al-Masa’eed (18) e lo hanno arrestato.

Intorno all’01: 30, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari si sono trasferite a Dura, a sud-ovest di Hebron, e si sono fermate nei quartieri di al-Binouk e Abu Hilal. Hanno fatto irruzione e perquisito due case e arrestato Mohammed Yousef Shahin (29) e Mo’ayad Waleed Amro (19).

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Beit Ta’mir, a est di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato (5) civili tra cui 3 fratelli. Gli arrestati sono: Murad Mohammed Abu Muhaimed (38), Mohammed Hashem Abu Muhaimed (42), Salah Jom’a Abu Muhaimed (25), ei suoi fratelli Mo’taz (29) e Fo’ad (28).

Nello stesso periodo, le Foi si sono trasferite ad al-Eizariya, a est della Città Vecchia di Gerusalemme Est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ibrahim Fayez Murar e lo hanno arrestato.

Intorno alle 02:30, le Foi sono entrate a Qaffin, a nord di Tulkarm, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Emad Fahmi Zaghloul (38). Va notato che le Foi hanno confiscato il suo cellulare, i soldi e hanno perquisito il suo ufficio nell’area del complesso di al-Ashqar, a Tulkarm.

Più o meno nello stesso periodo, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari si sono trasferite a Hebron e si sono fermate nell’area di Ein Sara. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Nidal Salah Zughaiar e arrestato i suoi due figli; Mos’ab (25) e Salah (29).

Intorno alle 02:40, le Foi sono entrate a Nablus. Hanno fatto irruzione e perquisito diversi negozi; non sono stati segnalati arresti.

Intorno alle 03:00, le Foi sono entrate nel campo profughi di Qalandiya, a nord della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito le case di Laith Ammar (22) e Eyad al-Shahham (23) e li hanno arrestati.

Intorno alle 09:00, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Issawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa della famiglia di Mohammed Samer Abu Riyala (16) ed Eisa Thafer Abu Riyala (16) e li hanno arrestati.

Nello stesso periodo, le Foi si sono trasferite nel villaggio di al-Shawawra, a est di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa dell’ex prigioniero Oday ‘Adi Ibrahim Salim (31) e gli hanno consegnato una convocazione per fare riferimento ai servizi segreti israeliani nell’insediamento di “Gush Etzion”, a sud della città.

Intorno alle 12:30, le Foi di stanza sulla strada Nablus-Gerusalemme, a 3 chilometri dal checkpoint militare di al-Mahkama, stabilito vicino all’insediamento di “Beit El”, a nord di al-Bireh, a nord del governatorato di Ramallah, hanno arrestato il personale della televisione palestinese mentre si dirigeva. al villaggio di Jiftlik, a nord di Gerico.

Il fotoreporter, Mohammed Awawda (24), ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che:

“Verso le 12:30, mi stavo dirigendo con 5 membri dello staff televisivo palestinese, tra cui l’autista Mohammed Mousa, Maryam al-Tarifi, Abdul Karim Abu Sharif e Hamed Nammoura da Gerico a Ramallah per girare un programma televisivo nel villaggio di Jiftlik, a nord del governatorato di Gerico. Quando siamo arrivati ​​alla strada Nablus-Gerusalemme, un veicolo della polizia israeliana ha intercettato la nostra strada ei poliziotti hanno circondato, fermato e perquisito la nostra macchina, le carte d’identità e le apparecchiature di registrazione. Ci hanno trattenuto per 30 minuti sostenendo che stavano effettuando la procedura di ricerca, prima di lasciarci proseguire per la nostra strada”.

Intorno alle 18:00, le Foi sono entrate nel quartiere di Batn al-Hawa a Silwan, a sud della città vecchia di Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Khaldoun Izzat Salah (47) e lo hanno portato alla stazione di polizia di al-Bareed in via Salah al-Dein, nel centro della Gerusalemme est occupata.

Intorno alle 18:30, le Foi sono state di stanza al posto di blocco militare di Yitzhar all’ingresso del villaggio di Huwara, a sud-est di Nablus, a nord della Cisgiordania, hanno arrestato la giornalista Bushra Jamal al-Tawil (27) e l’hanno portata al centro di detenzione di Hasharon in Israele.

Montaha al-Tawil, la madre di Bushra, ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che:

“Al mattino, Bushra è partito per Jenin con un amico per fare shopping. Intorno alle 18:30, mi ha chiamato e mi ha detto che le Foi hanno fermato il suo veicolo al posto di blocco militare di Yitzhar, esaminato la sua carta d’identità e trattenuta. Bushra mi ha detto che un ufficiale dell’intelligence israeliana l’ha chiamata e l’ha informata che era in arresto e che doveva essere portata nella prigione di Hasharon”.

Va notato che la prima volta che le Foi hanno arrestato al-Tawil è stato il 6 luglio 2011, e lei è stata condannata a 16 mesi di carcere, ma è stata rilasciata entro cinque mesi nell’accordo sullo scambio di prigionieri del 2011. È stata nuovamente arrestata il 2 luglio 2014 e condannata a scontare il periodo rimanente della sua prigione del 2011. Il 17 maggio 2015 è stata rilasciata dopo aver trascorso 10 mesi e mezzo in prigione. Nel 2017, le Foi hanno arrestato al-Tawil per arresto amministrativo, dopo aver fatto irruzione e perquisito la sua casa. Sempre nel 2019, è stata arrestata per il suo lavoro giornalistico, registrando sit-in per ex prigionieri palestinesi. È stata rilasciata dopo 8 mesi di detenzione amministrativa.

Intorno alle 20:00, le Foi sono entrate nel villaggio di al-Issawiya, a nord-est della Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ma’moun Muhaisen e arrestato i suoi figli Mo’men (19) e Maometto (16). Le Foi li hanno portati in destinazioni sconosciute.

Intorno alle 21:50, le Foi sono di stanza all’ingresso del villaggio di Qusra, a sud-est di Nablus, hanno arrestato (3) civili del villaggio e li hanno rilasciati in seguito. Gli arrestati sono: Ahmed Nimir Owda, Hammam Mohammed Mosbah e Khaled Ibrahim Owda.

Le Foi hanno effettuato un’incursione a Sebastia, Nablus. Non sono stati segnalati arresti.

Martedì 10 novembre 2020:

Intorno alle 02:00, le Foi sono entrate nel villaggio di Yabad, Jenin sudoccidentale; hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed A. Hamarshe (30) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 02:30, le Foi sono entrate nella città di Silat ad-Dhahr, nel sud-ovest di Jenin; hanno fatto irruzione e perquisito la casa della famiglia di Naief H. al-Qady (28) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 02:20, le Foi sono entrate nel villaggio di Kafr Qallil, a sud di Nablus. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e si sono ritirati verso le 04:40. Non sono stati segnalati arresti.

Intorno alle 02:50, le Foi sono entrate nel villaggio di Mas-ha a Salfit; i soldati hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Belal S. Amer (22).

Intorno alle 03:30, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari si sono trasferite nel campo profughi di al-‘Aroub, a nord di Hebron, e si sono fermate al centro del campo. Hanno fatto irruzione e perquisito due case e arrestato due bambini; Ammar Mohammed Jawabera (16) e Eyad Hani Ja’ara (15).

Intorno alle 04:30, le Foi sono state rinforzate con diversi veicoli militari si sono spostate a Dura, a sud-ovest di Hebron, e si sono fermate nell’area di Kureisa. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Eyad Mohammed Abdullah Rajoub (33) e lo hanno arrestato.

Nello stesso periodo, le Foi, rinforzate con diversi veicoli militari, si sono trasferite ad Halhul, a nord del governatorato di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Jehad al-Wawi (25) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 08:00, le Foi sono state rinforzate con 4 veicoli militari da costruzione si sono mosse per 100 metri nel recinto di confine di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza, quindi hanno proceduto verso al-Maghazi. Hanno raso al suolo le terre e in seguito si sono ridistribuiti sul lato israeliano.

Intorno alle 16:00, le Foi sono entrate nel Centro giovanile del campo profughi di Shu’fat, a Gerusalemme est occupata a nord-est. Hanno perquisito il centro per due ore e sequestrato diversi documenti. Prima di ritirarsi, le Foi hanno arrestato Mohammed al-Bahri, Direttore del Centro, e lo hanno scortato in un centro di detenzione in città.

Il Centro giovanile ha rilasciato un comunicato stampa sottolineando che si tratta del secondo raid di questo tipo al centro e arresto del suo direttore senza causa legale entro l’anno ed è motivato dal crescente impatto del centro nel campo profughi.

Intorno alle 18:00, le forze speciali israeliane hanno arrestato Ahmed Hasan al-Lawzi (26), mentre era in servizio nella stazione di servizio a-Lawzi in via Gerusalemme-Ramallah, vicino al checkpoint militare di Qalandiya, a nord della Gerusalemme est occupata.

Intorno alle 10:00, le Foi sono entrate nella città vecchia occupata di Gerusalemme Est, hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e hanno scontato la convocazione a tre palestinesi: Ahed al-Resheq, membro del Comitato regionale di Gerusalemme; Raed Hijazi, Sindaco di Gerusalemme; e Naser Qaws, Capo della The Palestinian Prisoners Society di Gerusalemme.

Mercoledì 11 novembre 2020:

Intorno all’01: 50, le Foi hanno preso d’assalto Nablus, a nord della Cisgiordania. Hanno fatto irruzione e perquisito diverse case e arrestato Mo’ath Mohammed al-Ghandour.

Intorno alle 02:00, le Foi, sostenute da diversi veicoli militari, hanno preso d’assalto il campo profughi di Fawwar, a sud di Heborn. Hanno fatto irruzione in 3 case e arrestato Hasan Karam Zaghmout (27), Ibrahim Ali Abu Wardah (21) e Jawad Zeyad Hadeeb (26).

Intorno alle 02:30, le Foi, sostenute da diversi veicoli militari, hanno preso d’assalto il villaggio di Sa’ir, a nord di Hebron. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ali Mousa Jaradat (30) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 03:00, le Foi hanno preso d’assalto il campo profughi di Fawwar, nel centro di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa della famiglia di Hamada Nakhlah (25) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 03:30, le Foi hanno preso d’assalto il quartiere di Um Al-Sharayet nel centro di al-Birah, a nord di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito una casa di proprietà di Ayman Abed Abu Sareea (26) e lo hanno arrestato.

Intorno alle 04:00, le Foi, sostenute da diversi veicoli militari, hanno preso d’assalto il villaggio di Kobar, a nord di Ramallah. Pattugliavano le strade e si trovavano nel quartiere orientale. I soldati si sono schierati tra le case e alcuni di loro hanno fatto irruzione in un edificio di 4 piani di proprietà della famiglia Zebar; ogni piano dispone di 6 appartamenti. Dopo aver fatto saltare in aria le porte del piano terra, che consiste di un negozio e negozi, i soldati hanno fatto irruzione nell’appartamento di Mahmoud Yusuf Zebar (44) e hanno arrestato lui e suo figlio Shadi (21). I soldati hanno anche fatto irruzione nell’appartamento del fratello di Mahmoud, Mohammed (43), e lo hanno arrestato. I detenuti sono stati portati nell’appartamento del fratello Ra’ed e hanno arrestato sua moglie Nedaa Mohammed Suleiman (38). Le Foi hanno ulteriormente fatto irruzione in una casa di proprietà di Wa’el Yusuf al-Taqez (43 anni) e lo hanno arrestato. Va notato che il 1° novembre 2020 i soldati israeliani hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Ra’ed e hanno arrestato suo figlio Marcel. Le Foi hanno rilasciato Nedaa Suleiman la stessa sera.

Intorno alle 11:00, le Foi hanno preso d’assalto il quartiere di al-Tour, a est della città vecchia di Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito 2 case appartenenti a Mahmoud Ahmed Ashayer (17) e Na’im Ibrahim Ashayer (13) e li hanno arrestati.

Intorno alle 18:00, le Foi, accompagnate da un veicolo pieno di coloni, hanno preso d’assalto il villaggio di Kafl Hares, a nord di Salfit. Si sono fermati nella piazza del villaggio e hanno trasmesso canzoni ebraiche nella zona.

Intorno alle 19:00, le Foi hanno preso d’assalto il quartiere di al-Thawri, a sud della Città Vecchia occupata di Gerusalemme Est. Hanno fatto irruzione e perquisito una casa di proprietà di Redwan Jamal Amro (34), capo del dipartimento dei manoscritti della moschea di Al-Aqsa. Hanno rovinato il contenuto della casa e confiscato telefoni cellulari, PC e un certo numero di carte e libri, quindi hanno arrestato Amro.

L’arresto di Redwan da parte delle Foi faceva parte di una campagna israeliana che si è intensificata recentemente contro gli ufficiali della moschea di al-Aqsa, in particolare quelli affiliati alle guardie del dipartimento delle dotazioni islamiche (Awqaf) e della moschea. Pochi giorni fa, le Foi hanno fatto irruzione e perquisito la Direzione dei servizi scientifici forensi vicino a Bab al-Asbat e arrestato il capo della Direzione delle scienze forensi, vicedirettore generale della moschea di al-Aqsa, Najeh Dawoud Bakirat (64 anni) e gli hanno negato l’accesso al Vecchio. Città, moschea di al-Aqsa e tutte le strade che conducono ad essa per 6 mesi. Le Foi stanno prendendo di mira gli ufficiali e le guardie di al-Aqsa arrestandoli, deportandoli, oltre ad atti di molestia per dissuaderli dal proteggere e mettere in sicurezza la moschea di al-Aqsa.

– Espansione degli insediamenti e violenza dei coloni in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est occupata

– Demolizione e confisca di proprietà civili

Giovedì, 5 novembre 2020, le autorità israeliane hanno notificato a Yusuf Rayan di evacuare la sua terra nel villaggio di Khalayel Al-Louz, a sud-est di Betlemme, in preparazione alla sua confisca sostenendo che la terra cade sotto la sovranità dello Stato di Israele.

Hasan Brijiyah, capo del Comitato popolare anti-insediamento a Betlemme, ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che le autorità israeliane hanno notificato a Yusuf Rayan di evacuare i suoi terreni agricoli (dozzine di dunum impiantati con alberi di ulivo) nel villaggio di Khalayel Al-Louz, sostenendo che questa terra è parte dello Stato di Israele. Brijiyah ha anche affermato che questa pratica è un esempio dell’intensa politica di restrizione imposta dalle Foi ai civili, in particolare che le aree di Khalayel Al-Louz, Khelat Al Quton e Khelat al-Nahlah, sono eccessivamente attaccate dalle Foi e dai coloni perché adiacenti” Insediamenti di Efrat” e “Tuqu” che furono stabiliti nelle terre dei palestinesi, a est di Betlemme.

Lunedì mattina, 9 novembre 2020, i bulldozer delle Foi hanno demolito un locale agricolo di proprietà di Yusuf Abu Hammad con il pretesto della non licenza. La stanza si trovava tra i villaggi di Jurat ash-Sham’a e Wadi e Nis, a sud di Betlemme.

Abu Hammad ha detto al ricercatore sul campo del PCHR che la demolizione lo ha scioccato, soprattutto perché aveva costruito la stanza molti anni fa nella sua terra. Abu Hammad ha aggiunto che le Foi hanno affermato che la stanza placcata di stagno di 30 mq è stata costruita senza licenza.

Intorno alle 06:00 di lunedì 9 novembre 2020, gli equipaggi e i veicoli dell’Autorità israeliana per la natura e i parchi, protetti da dozzine di soldati israeliani, hanno preso d’assalto il quartiere di Wadi al-Rababah nel villaggio di Silwan, a sud della città vecchia di Gerusalemme est occupata. Hanno effettuato demolizioni nella zona. Testimoni oculari hanno dichiarato al ricercatore sul campo del PCHR che i residenti del quartiere hanno affrontato i veicoli delle Foi per fermare la demolizione. I soldati israeliani hanno sparato bombe sonore e lacrimogeni contro i residenti e hanno tentato di disperderli. Tuttavia, i residenti hanno resistito e hanno costretto gli equipaggi e i veicoli dell’Autorità israeliana per la natura e i parchi a ritirarsi dal quartiere. Prima del loro ritiro, le Foi hanno arrestato Mahmoud Samrin (47).

Il Comune israeliano e l’Autorità israeliana per la natura e i parchi hanno recentemente intensificato il bulldozer e la demolizione delle terre dei palestinesi nel quartiere di Wadi al-Rababah nel villaggio di Silwan, allo scopo di stabilire nuovi insediamenti. Le Foi usano la forza durante queste operazioni, nonostante la precedente decisione giudiziaria di fermarle. Il Wadi al-Rababah è soggetto a ricorrenti attacchi da parte dei coloni israeliani per prenderne il controllo con il pretesto di essere terre di proprietà degli assenti. Il quartiere di Wadi al-Rababah si trova nel villaggio di Silwan, a sud della città vecchia di Gerusalemme est occupata, è stato costruito su 350 dunums impiantati con alberi da frutto e ulivi che sono di proprietà dei residenti del villaggio di Silwan. Il quartiere che conta circa 100 case e una moschea è minacciato di evacuazione e confisca di oltre 100 dunum di queste terre per istituire il cosiddetto progetto “Parco Nazionale”. L’area di Wadi al-Rababh ha un’importanza strategica in quanto dista solo 400 metri dalla Moschea di al-Aqsa e si trova anche tra il quartiere di al-Bustan e il lato occidentale della Gerusalemme occupata. Pertanto, questa zona collega le parti occidentali e orientali della città. Inoltre, questa zona contiene resti cananei, romani e islamici.

Intorno alle 08:00 di martedì 10 novembre 2020, le Foi, sostenute da diversi veicoli militari e accompagnate da un veicolo dell’amministrazione civile e da un bulldozer, hanno preso d’assalto il quartiere settentrionale di Hebron, adiacente alla tangenziale. Hanno demolito un laboratorio di alluminio stagnato di 100 mq. Il laboratorio è di proprietà di Loai Abdul Rahim Ahmed al-Shani ed è stato costruito un anno fa. Mercoledì 14 novembre 2020 le autorità israeliane hanno consegnato ad al-Shani la decisione militare n. (96/1797).

La decisione militare n. (1797) emessa nel 2018, consente all’ufficiale dell’Amministrazione Civile di emettere una decisione di demolizione o rimozione di qualsiasi edificio in cui la costruzione non è stata completata entro 6 mesi o è stato abitato da residenti per meno di 30 giorni dalla data dell’arrivo dell’ispettore al sito.

Questo tipo di avvisi privano i civili del diritto di difendere le loro case o strutture. Anche la Corte Suprema israeliana rifiuta al fascicolo un appello per congelare o annullare questi avvisi. Ai civili viene inoltre negato di applicare una licenza per le loro case prese di mira a causa del breve periodo legale consentito dall’ordine militare.

Martedì 10 novembre 2020, le Foi hanno demolito diverse strutture commerciali nel villaggio di ‘Anata, a nord-est della città vecchia di Gerusalemme est occupata, con il pretesto di costruire senza licenza.

La municipalità del villaggio di Anata ha dichiarato che i bulldozer dell’amministrazione civile israeliana hanno preso d’assalto il villaggio dal suo ingresso meridionale e hanno demolito un autolavaggio, un container e una baracca di proprietà di Ammar al-Salaimeh con il pretesto di costruire senza licenza. L’auto era adiacente all’insediamento “Pisgat Ze’ev” stabilito in terre palestinesi, a nord del villaggio di ‘Anata. Il comune ha sottolineato che l’autolavaggio, il container e la baracca sono stati costruiti su un’area di 150mq 5 mesi fa. Le Foi hanno anche livellato il terreno dove sono state costruite le strutture prima che si ritirassero dal villaggio.

Intorno alle 09:00 di mercoledì 11 novembre 2020, le Foi, sostenute da 2 veicoli militari e accompagnate dal veicolo dell’amministrazione civile, hanno preso d’assalto il villaggio di Tawana, a est di Yatta, a sud di Hebron. I soldati si sono schierati tra le case mentre l’ufficiale dell’amministrazione civile ha consegnato 5 avvisi di demolizione a tre civili con il pretesto di costruire senza licenza. Questi avvisi erano i seguenti:

Le autorità israeliane hanno consegnato ai civili avvisi sotto forma di citazione in cui si afferma che il proprietario della struttura, a cui è stata notificata una precedente notifica, non ha presentato alcun documento legale alle autorità competenti israeliane per risolvere il suo caso.

Intorno alle 16:00 di mercoledì 11 novembre 2020, l’equipaggio del comune israeliano ha demolito la casa di Odai Rabaiya nel villaggio di Sur Baher, a sud di Gerusalemme est occupata con il pretesto di costruire senza licenza. Le Foi hanno anche arrestato Mohammed e Ahmed Robaiya dopo averli picchiati duramente.

Rabaiya ha dichiarato al ricercatore sul campo del PCHR di essere rimasto scioccato quando le Foi hanno fatto irruzione in casa sua. Le squadre del comune ne hanno svuotato il contenuto e chiuso l’intera area, quindi hanno demolito la casa. Rabaiya ha sottolineato che lui e la sua famiglia di 5 persone, compresi 4 bambini, vivono nella casa dal 2016. Il comune israeliano ha emesso una decisione nel 2017 per demolire la casa. È riuscito a ritardare più volte la decisione e il comune gli ha imposto una multa di 55.000 NIS, che sta ancora pagando fino a questa data. Rabaiya ha aggiunto che lo scorso luglio il tribunale israeliano gli ha concesso 21 giorni prima di applicare la demolizione, ma è riuscito a ritardarla fino all’inizio di questo mese tramite il suo ingegnere e avvocato. Il comune israeliano ha rifiutato di congelare o ritardare la decisione di demolizione e lo ha informato che doveva procedere con l’auto-demolizione della sua casa senza definire un limite di tempo.

– Attacchi dei coloni israeliani

Intorno alle 13:10, lunedì 10 novembre 2020, un gruppo di coloni israeliani ha arrestato Tareq Abu Ghunaim nella sua terra nell’area di al-Rajman, adiacente al villaggio di Beit Dajan, a est di Nablus. I coloni hanno perquisito il suo cellulare, lo hanno interrogato e successivamente lo hanno rilasciato.

– Politica di chiusura e restrizioni alla libertà di circolazione di persone e merci:

La Striscia di Gaza subisce ancora la peggiore chiusura nella storia dell’occupazione israeliana dell’oPt poiché è entrata nel 14° anno consecutivo, senza alcun miglioramento nella circolazione di persone e merci, condizioni umanitarie e con conseguenze catastrofiche su tutti gli aspetti della vita.

Cisgiordania:

Oltre ai posti di blocco permanenti e alle strade chiuse, questa settimana si è assistito all’istituzione di posti di blocco più temporanei che limitano il movimento di merci e individui tra villaggi e città e negano l’accesso dei civili al loro lavoro. Le Foi hanno stabilito 70 posti di blocco temporanei, dove hanno perquisito i veicoli dei palestinesi, controllato i loro documenti di identità e arrestato 3 di loro. Le Foi hanno chiuso molte strade con cubi di cemento, cancelli di metal detector e banchi di sabbia e hanno rafforzato le loro misure contro

– Movimento degli individui ai posti di blocco permanenti militari.

Gerusalemme:

Giovedì sera, 5 novembre 2020, le Foi hanno rafforzato le proprie misure arbitrarie al checkpoint di Beit Iksa, a nord-ovest di Gerusalemme est occupata, hanno ostacolato il movimento del traffico per i civili e stabilito 2 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Al-Eizariya e il tunnel del villaggio di Biddu.

Sabato mattina, 7 novembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di ‘Anat, a nord-est della Gerusalemme est occupata.

Intorno alle 9:00 di domenica 8 novembre 2020, le Foi hanno chiuso per ore il posto di blocco militare di Qalandiya con il pretesto di oggetti sospetti, causando gravi ingorghi.

Lunedì, 9 novembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Al-Eizariya, a est di Gerusalemme est occupata.

Intorno alle 18:30 di martedì 10 novembre 2020, le Foi hanno chiuso per ore il posto di blocco militare di Qalandiya, causando un grave ingorgo.

Betlemme:

Giovedì 5 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco nell’area di Aqabat Hasnah che conducono ai villaggi a ovest di Betlemme e vicino all’incrocio dell’area di al-Nashash, a sud della città.

Venerdì 6 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco gli ingressi nord e ovest del villaggio di Tuqu, l’ingresso occidentale del villaggio di Beit Fajjar e nell’area di Aqabat Hasnah che porta ai villaggi a ovest di Betlemme.

Sabato 7 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso nord del villaggio di Tuqu, l’ingresso occidentale al villaggio di Beit Fajjar e vicino all’incrocio dell’area di al-Nashash, a sud della città.

Domenica 8 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco all’ingresso nord del villaggio di Tuqu, gli ingressi ai villaggi di Husan e Nahalin e nell’area di Aqabat Hasnah che porta ai villaggi a ovest di Betlemme.

Lunedì, 9 novembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso occidentale del villaggio di Beit Fajjar, a sud di Betlemme.

Martedì 10 novembre 2020, le Foi hanno rafforzato le proprie misure al checkpoint dei container, a est di Betlemme e stabilito 3 posti di blocco agli ingressi di Jannatah e del villaggio di Tuqu, nell’area di Aqabat Hasnah che porta ai villaggi a ovest di Betlemme.

Ramallah:

Venerdì 6 novembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso nord del villaggio di Birzeit, a nord di Ramallah.

Sabato 7 novembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint sotto il ponte del villaggio di “Atara, a nord di Ramallah.

Domenica 8 novembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Beitin, a est di Ramallah.

Lunedì, 9 novembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Nabi Salih, a nord-ovest di Ramallah.

Tubas:

Domenica 8 novembre 2020, le Foi sono state di stanza al checkpoint “Tayasir”, a est di Tubas, a nord della Cisgiordania, hanno rafforzato le misure militari, ostacolato il movimento del traffico e controllato le carte d’identità dei civili.

Gerico:

Sabato 7 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 punti di controllo all’ingresso settentrionale di Gerico, all’ingresso meridionale di Gerico e alla strada che collega Gerico e Ramallah.

Domenica 8 novembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso meridionale di Gerico.

Nablus:

Giovedì 5 novembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Beit Furik, a est di Nablus.

Venerdì 6 novembre 2020, le Foi hanno rafforzato le proprie misure all’ingresso di Beit Furik villahe, a ovest di Nablus, hanno chiuso il cancello stabilito all’ingresso di cui sopra e l’hanno riaperto in seguito.

Lunedì, 9 novembre 2020, le Foi hanno rafforzato le proprie misure al checkpoint di Beit Furik, a est di Nablus.

Jenin:

Domenica 8 novembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Ti’inik.

Lunedì, 9 novembre 2020, le Foi hanno rafforzato le proprie misure al checkpoint di Beit Furik, a est di Nablus.

Hebron:

Giovedì 2 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco presso il campo profughi di al-Aroub e il villaggio di Surif.

Venerdì 6 novembre 202, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco a: ingresso sud di Hebron, villaggi di Sa’ir, Beit Einun e Beit Awwa.

Sabato 7 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco nei villaggi di Kharsa e Beit Awwa, all’ingresso meridionale di Hebron e al villaggio di Beit Ummar.

Domenica 8 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 5 posti di blocco all’ingresso occidentale dei villaggi di Hebron, Idhna, Bani Na’im, ad-Dhahiriya e Beit Kahel.

Lunedì 9 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco agli ingressi dei villaggi di Beit ‘Amra e Idhna.

Mercoledì 11 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco all’ingresso del campo profughi di al-Fawar, dei villaggi di Sa’ir, Ash-Shuyukh e Idhna.

Qalqilya:

Giovedì 5 novembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Izbat at-Tabib, a est di Qalqilya.

Venerdì 6 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 3 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Izbat at-Tabib, del villaggio di Azzun e dell’ingresso orientale di Qalqilya.

Domenica 8 novembre 2020, le Foi hanno istituito un checkpoint all’ingresso del villaggio di Jit, a nord di Qalqilya.

Lunedì, 9 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso del villaggio di Jit, a nord di Qalqilya, ingresso orientale di Qalqilya.

Tulkarm:

Sabato 7 novembre 2020, le Foi hanno rafforzato le proprie misure al checkpoint di Izbat Shufa, a sud-est di Tulkarm.

Salfit:

Giovedì 5 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 4 posti di blocco agli ingressi di Deir Istiya, Deir Ballut, i villaggi di Hares e l’ingresso nord di Salfit.

Sabato 7 novembre 2020, le Foi hanno stabilito 2 posti di blocco all’ingresso settentrionale del villaggio di Deir Istiya e all’ingresso settentrionale di Salfit.