Report speciale: l’ONU invita Israele a liberare i bambini palestinesi prigionieri

I minori detenuti devono affrontare un maggior rischio di contrarre il COVID-19, con distanziamento fisico ed altre misure preventive spesso assenti o difficili da raggiungere. Inoltre, dall’inizio della crisi in Israele dovuta al COVID-19, i procedimenti legali sono stati sospesi, quasi tutte le visite in carcere sono state cancellate, ed ai bambini viene impedito di incontrare di persona le loro famiglie o i loro avvocati. Ciò dà luogo a ulteriori difficoltà, sofferenze psicologiche ed impedisce ai minori di ricevere la consulenza legale alla quale hanno diritto. Per i bambini in attesa di processo, queste pressioni potrebbero portarli ad accusare se stessi, dichiarandosi colpevoli per essere rimessi in libertà piú velocemente.