Respingimenti “a catena” lungo la rotta balcanica. Una sentenza inchioda l’Austria

di Luca Rondi 8 Luglio 2021

Il caso di un giovane di 21 anni fermato nel settembre 2020 nella Stiria meridionale e deportato illegalmente prima in Slovenia e poi in Croazia e in Bosnia ed Erzegovina. A luglio 2021 una corte amministrativa austriaca gli ha riconosciuto il diritto di vedere esaminata la domanda di protezione. E ha rivolto pesanti accuse al ministero dell’Interno in tema di diritti umani