Israele, il 2022 è stato il peggiore anno dal 2005 per numero di palestinesi uccisi

Ahmed Manasra, Tra i palestinesi sottoposti alla detenzione amministrativa c’è arrestato a 14 anni e che ha sviluppato gravi problemi di salute mentale.

I coloni israeliani hanno portato a termine centinaia di attacchi violenti contro i palestinesi durante la recente stagione della raccolta delle olive: aggressioni, sradicamenti o incendi di migliaia di alberi, distruzione di veicoli e di abitazioni, con la protezione dei soldati israeliani. Dall’inizio del 2022, secondo l’organizzazione palestinesele autorità israeliane hanno emessodi detenzione amministrativa confermando una netta tendenza al loro aumento. Alla data del 26 novembre eranonelle prigioni israeliane, ae senza accusa né processo, sulla base di informazioni segrete cui non c’è modo di avere accesso.

Ad agosto le forze israeliane hanno ucciso, ferito o sfollato civili nella Striscia di Gaza, compiendo in tutta apparenza crimini di guerra. Sempre ad agosto, le forze israeliane hanno fatto irruzione negli uffici di Addameer, al-Haq, Difesa internazionale dei bambini-Palestina, Unione dei comitati del lavoro agricolo, Centro “Bisan” per la ricerca e per lo sviluppo, Comitato dei lavoratori della sanità e Unione dei comitati delle donne palestinesi confiscando documenti e attrezzature. Le forze israeliane hanno ordinato la chiusura dei loro uffici sigillandone gli ingressi. L’anno scorso queste organizzazioni erano state dichiarate “terroriste” ai sensi della legge israeliana.