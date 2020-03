RICCHI E POTENTI STATI UNITI DOVE LA SALUTE E’ UN LUSSO

tratto da: REMOCONTRO

Ennio Remondino

7 Marzo 2020

Non esistono ‘paradisi immuni’ viene a dirci il virus, come non esistono reticolati, muri, frontiere e sovranismi in grado di sigillare il mio dal tuo. ‘Se questo virus guarisse l’uomo dall’egoismo’ dice Romana De Gasperi.