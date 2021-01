RICHARD SILVERSTEIN // AVRUM BURG DICE “NO” ALLA SUPREMAZIA GIUDAICA ISRAELIANA

“Un ipotetico conflitto potrebbe anche presentare una soluzione simbolica. Come in Irlanda del Nord o in Sudafrica, dove i cittadini hanno smesso di uccidersi a vicenda, alla fine diventerà chiaro che molti israeliani non sono disposti a vivere in una democrazia etnica, non sono disposti a rinunciare alla possibilità di vivere in pace, non sono disposti ad essere patrioti passivi di un paese che espelle o epura le sue minoranze, che sono gli abitanti originari della terra.