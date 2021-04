RICHARD SILVERSTEIN // TENSIONI IRAN-ISRAELE: LA MINACCIA DI UN DISASTRO NUCLEARE INCOMBE

tratto da: Beniamino Benjio Rocchetto

sabato 24 aprile 2021 11:03

Se Biden non agisce in modo rapido e deciso c’è il rischio reale che un altro missile da entrambe le parti segnerà un punto di non ritorno.

Di Richard Silverstein – 23 aprile 2021

Giovedì, Israele ha avuto un quasi incidente di proporzioni potenzialmente catastrofiche. Come ha fatto centinaia di volte negli ultimi dieci anni, l’aviazione israeliana ha attaccato le basi iraniane all’interno della Siria. In risposta, le forze siriane hanno lanciato missili antiaerei di un modello sovietico piuttosto obsoleto, uno dei quali ha mancato il suo obiettivo ed è atterrato a circa 30 chilometri dal reattore nucleare di Dimona di Israele. Israele ha recentemente affermato che sta rafforzando le sue difese intorno a Dimona proprio per scongiurare una tale eventualità.

Sebbene un generale iraniano abbia provocato Israele, insinuando che l’Iran avesse una certa responsabilità per l’attacco, non sembra essere così. Ma l’abbattersi di un missile all’interno di Israele mostra che se l’Iran volesse attaccare Dimona, ne avrebbe la capacità. E nonostante i grandi sforzi di Israele, un missile iraniano potrebbe colpire il suo obiettivo.

Con ciò, potrebbe verificarsi uno dei peggiori disastri nucleari nella storia della regione, inclusa una fuga radioattiva come a Chernobyl che potrebbe mettere in pericolo non solo l’intero Israele, ma anche molti dei paesi confinanti.

Un generale americano ha assicurato a una commissione del Senato che i siriani non intendevano attaccare Israele. Piuttosto, un missile fuori rotta destinato ad abbattere un aereo da guerra israeliano ha mancato il suo bersaglio. Dava la colpa “all’incompetenza”, come se ciò dovesse essere in qualche modo rassicurante; anzi, non fa che confermare quanto sia facile anche solo per errore causare un disastro nucleare.

CAMPAGNA DI TERRORE

Certamente, se Israele o l’Iran volessero bombardare gli impianti nucleari l’uno dell’altro, potrebbero riuscirci con successo. Un attacco israeliano probabilmente causerebbe meno danni catastrofici, ma solo perché il programma nucleare iraniano non è così sviluppato come quello israeliano. Un attacco diretto iraniano su Dimona causerebbe danni incalcolabili a causa del reattore al plutonio dell’impianto.

Questo non accade immotivatamente: Israele ha condotto una campagna decennale di attacchi terroristici contro basi militari iraniane e scienziati nucleari. Più recentemente, ha bombardato l’impianto nucleare di Natanz, distruggendo il generatore di energia e danneggiando le centrifughe di vecchia generazione. Questo mese ha anche attaccato una nave spia della Guardia Rivoluzionaria Iraniana al largo della costa yemenita.

L’Iran ha risposto con moderazione, frenato dalla necessità di mantenere buone relazioni con i firmatari dell’accordo nucleare.

Per Israele, gli attacchi sono una minaccia a basso rischio. Sfida l’opposizione degli Stati Uniti (se esiste) compiacente mentre gli attacchi arricchiscono il curriculum del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Per superare il suo processo per corruzione e mantenere il consenso popolare, ha bisogno di nemici esterni (e nemici interni, ma questa è un’altra storia). L’Iran adempie perfettamente a questo ruolo.

ELIMINARE LA LEVA ISRAELIANA

Gli Stati Uniti potrebbero esercitare il controllo su questo scenario eliminando la leva israeliana. Se accettasse di revocare le sanzioni in cambio del ritorno dell’Iran a bassi livelli di arricchimento dell’uranio, come indicato nell’accordo sul nucleare negoziato dall’Amministrazione Obama, l’approccio riluttante di Israele diventerebbe discutibile. Il problema è che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è spaventato dall’opposizione repubblicana a qualsiasi accordo nucleare con l’Iran. Inoltre, ha classificato il Medio Oriente come una bassa priorità per la sua Amministrazione.

C’è una vaga speranza nell’annuncio degli Stati Uniti che siano pronti a revocare una serie parziale di sanzioni. Tuttavia, l’elenco offerto è piuttosto limitato e certamente non soddisferà gli iraniani. Queste mezze misure rappresentano un esempio dei limiti dell’approccio di Biden. Dovrebbe invece impegnarsi a fondo per porre fine a queste incertezze una volta per tutte.

Israele sta montando una stampa a tutto campo questa settimana mentre invia i suoi capi del Mossad e dell’intelligence militare, insieme al Capo di Stato Maggiore dell’esercito, a Washington nel tentativo di influenzare i negoziati sul nucleare mentre entrano in quella che potrebbe essere una fase finale. Secondo Haaretz, il Capo di Stato Maggiore dell’esercito Aviv Kochavi “solleverà anche altre questioni, tra cui l’espansione militare dell’Iran in Siria e l’instabilità del Libano. Israele è preoccupato per la possibilità che Hezbollah cercherà di provocare un conflitto con Israele”.

L’ipocrisia del rifiuto di Israele di riconoscere i propri numerosi interventi militari in Libano, Siria, Gaza e persino in Iraq, mentre denuncia il coinvolgimento dell’Iran in Siria, è incredibile.

Non c’è quasi nessuna possibilità che tutto questo entri nelle considerazioni dei negoziatori a Vienna. A differenza di Israele, sono interessati a concludere un accordo sul nucleare, non a creare illusioni.

MEDIO ORIENTE, UNA MISCELA ESPLOSIVA

Tornando agli obiettivi globali dell’Amministrazione Biden, al Medio Oriente non interessano le priorità presidenziali. Contiene una miscela esplosiva di élite corrotte e dittatori prepotenti che non si sottraggono dal provocare il caos nei loro domini. E uno di loro, forse un disperato Primo Ministro israeliano o un anziano Ayatollah desideroso di preservare il suo onore e la sua eredità, potrebbe inavvertitamente (o intenzionalmente) incendiare l’intera regione.

Se Biden non agisce in modo rapido e deciso, c’è un rischio considerevole che un altro missile di un paese o dell’altro colpisca l’obiettivo provocando una devastazione. Ciò segnerebbe un punto di non ritorno, come l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo nel 1914, che portò alla prima guerra mondiale. La differenza è che nel 1914 gli eserciti combatterono con fucili, baionette e artiglieria. Oggi combatteranno con F-35, missili balistici e forse armi nucleari.

Richard Silverstein è un blogger di professione che si definisce un “progressista critico del sionismo” che sostiene un “ritiro israeliano ai confini pre-67 e un accordo di pace garantito a livello internazionale con i palestinesi”. Ha anche creato l’ormai defunto Israel Palestine Forum, un forum progressista dedicato alla discussione del conflitto israelo-palestinese. Ha spesso intervistato su Iranian Press TV e ha contribuito con saggi ad Al Jazeera, The Huffington Post, The Guardian, Haaretz, The Jewish Daily Forward, Los Angeles Times, Tikkun, Truthout, The American Conservative, Middle East Eye e Al-Araby Al-Jadeed.

Traduzione: Beniamino Rocchetto – La Zona Grigia