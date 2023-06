Richieste per un’indagine internazionale sull’assassinio di un bambino palestinese da parte di soldati israeliani in un’imboscata vicino a Ramallah

Articolo pubblicato originariamente su Al-quds al-arabi e tradotto dall’arabo dalla redazione dii Bocche Scucite

Di Said Abu Mala

Migliaia di cittadini palestinesi nel governatorato di Ramallah hanno partecipato al funerale del martire, il bambino di due anni Muhammad Al-Tamimi, mentre il Ministero degli Affari Esteri palestinese ha chiesto un’indagine internazionale urgente su questo crimine e altri omicidi contro i bambini palestinesi.

Centinaia di cittadini avevano ricevuto il corpo del bimbo, ferito giovedì scorso in un crimine commesso dai soldati dell’esercito di occupazione contro un’auto guidata dal padre del bambino, Haitham Al-Tamimi, anch’egli lievemente ferito, mentre suo figlio Muhammad è stato colpito alla testa.

Il corpo del bambino è stato trasferito al Palestine Medical Complex nella città di Ramallah, e poi trasferito nella sua città natale di Nabi Saleh, a ovest di Ramallah, per il suo funerale nella sua ultima dimora.

È interessante notare che la famiglia Tamimi vive in una casa vicino alla torretta militare dell’esercito di occupazione all’ingresso di Nabi Saleh.

Secondo Haitham al-Tamimi, il padre di Muhammad, i soldati hanno sparato contro l’auto non appena si è mossa davanti alla casa, poi quando ha cercato di tornare indietro hanno sparato di nuovo, sottolineando di aver visto i soldati uscire di casa dopo il tiro.

La famiglia di Mohammad ha confermato di aver contattato gli avvocati per avviare una causa in tal senso, anche presso le istituzioni internazionali, “e il caso sarà registrato presso la Corte penale internazionale”.

Nello stesso contesto, il Ministero degli Affari Esteri e degli Espatriati ha condannato il reato di omicidio, considerandolo un crimine efferato e un crimine contro l’umanità.

Ha invitato la commissione investigativa in corso e la Corte penale internazionale ad assumersi le proprie responsabilità al riguardo, tanto più che le eventuali indagini interne israeliane sono formali e prive di valore, e non sono altro che tentativi di fuorviare il mondo e le corti internazionali, e spesso si concludono con l’assoluzione dell’assassino e l’occultamento della verità in cui sono implicati i vertici politici e militari del paese occupante.

Con il martirio del bambino Muhammad Al-Tamimi, il numero di bambini uccisi dai proiettili dell’occupazione quest’anno sale a 28, compresi sette bambini della Striscia di Gaza e il resto della Cisgiordania.

Politicamente, il Segretario di Stato americano Anthony Blinken ha affermato che annettere la Cisgiordania, alterare lo status quo dei luoghi sacri e continuare a demolire le case palestinesi distrugge le possibilità di una soluzione a due Stati.

E il segretario di Stato americano ha continuato: “La soluzione dei due Stati può essere raggiunta solo attraverso negoziati diretti tra le due parti”.

Oltre alla sua affermazione che gli Stati Uniti stanno lavorando per normalizzare le relazioni tra Arabia Saudita e Israele, ha annunciato la fornitura di un miliardo di dollari a Israele per sviluppare il sistema Iron Dome.