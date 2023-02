Ripensare la filantropia nella lotta per la liberazione della Palestina

Articolo pubblicato originariamente su 972mag e tradotto dall’inglese dalal redazione di Bocche Scucite

Rebecca Vilkomerson and Deborah Sagner*

Attivisti manifestano a sostegno della resistenza palestinese e contro le punizioni collettive imposte da Israele e la visita del primo ministro israeliano Netanyahu, Parigi, Francia 3 febbraio 2023. (Anne Paq/Activestills)

Le organizzazioni che lavorano per sostenere l’apartheid israeliana godono di fondi molto più consistenti rispetto al movimento palestinese. Come possono i progressisti mobilitare più risorse?

C’è un’enorme disparità tra i finanziamenti erogati alle organizzazioni che sostengono l’apartheid israeliana e quelle che sostengono i palestinesi, con il risultato di perpetuare sistematicamente le cause sioniste integraliste e di depotenziare e frammentare i gruppi palestinesi. Un nuovo rapporto che abbiamo pubblicato l’anno scorso affronta questo divario e il suo impatto e propone nuove strategie per contrastare lo squilibrio, ridefinendo il modo in cui i finanziamenti filantropici possono essere utilizzati per rafforzare il movimento per la liberazione della Palestina.

Le conseguenze dello squilibrio nei finanziamenti sono profonde: il successo delle proposte di legge anti-boicottaggio negli Stati Uniti; la crescente adozione della contestata definizione di antisemitismo dell’IHRA in tutto il mondo; la continua crescita degli insediamenti nella Cisgiordania occupata e l’armamento delle milizie israeliane di destra; la diffusione di troll farm online che si sforzano di rovinare la vita degli attivisti per i diritti dei palestinesi; e l’opposizione ben finanziata che si scaglia contro i candidati progressisti popolari che parlano anche solo debolmente dei diritti dei palestinesi.

La mancanza di risorse per reagire fa sì che le organizzazioni del movimento di liberazione della Palestina siano costantemente troppo sparpagliate, costrette a combattere troppe battaglie contemporaneamente e bloccate nella difesa dei pochi diritti o progressi conquistati, mentre faticano a dedicare tempo all’organizzazione, alla costruzione dell’infrastruttura dell’ecosistema di solidarietà con la Palestina e alla creazione di visioni convincenti per una piena giustizia.

Niente di tutto questo è una coincidenza. Esiste una rete di organizzazioni sioniste di destra che da tempo e sempre più si dedica a dissuadere individui e organizzazioni dal parlare di Palestina e a imporre costi personali e professionali a chi lo fa. L’effetto di queste strategie è quello di creare un’atmosfera di paura e di innalzare la pena per chi lavora nello spazio di solidarietà palestinese, sia come organizzazione che come finanziatore. Alla base di molte di queste tattiche ci sono l’islamofobia e il razzismo anti-arabo, che informano una visione del mondo condivisa dal governo israeliano e dai donatori di estrema destra, spesso neoconservatori, che finanziano e sostengono l’apartheid israeliano.

Il gatekeeping delle modalità di resistenza palestinese

Storicamente, è stato difficile anche solo parlare di diritti e libertà dei palestinesi nella stragrande maggioranza degli spazi filantropici, per paura di essere etichettati come antisemiti o di inimicarsi i potenti donatori. Anche negli spazi e nelle reti che si autodefiniscono progressisti, ci sono delle linee guida per criticare il sionismo e discutere dell’oppressione israeliana al di là dell’occupazione.

In particolare, molte fondazioni ebraiche con un approccio progressista ai finanziamenti nazionali si definiscono anche sioniste. Queste fondazioni esercitano pressioni sulle loro organizzazioni paritarie, sulle reti e sui beneficiari delle sovvenzioni per limitare i parametri delle conversazioni, oltre a determinare quali progetti e gruppi vengono finanziati. I danni causati da questo controllo delle risorse non si manifestano solo nel denaro direttamente impiegato per distruggere il movimento palestinese.

Giovani palestinesi affrontano le forze israeliane dopo il funerale di Qusai Tamimi, 19 anni, ucciso la sera prima dai soldati israeliani a Nabi Saleh, Cisgiordania occupata, 25 ottobre 2022. (Oren Ziv)

I finanziamenti filantropici alle organizzazioni palestinesi e a quelle che le sostengono sono troppo spesso distribuiti come un modo per rafforzare più sottilmente gli obiettivi politici di Israele, bloccando l’azione collettiva palestinese e perpetuando la frammentazione delle comunità palestinesi che rafforza l’obiettivo politico di Israele. Ogni volta che un’istituzione che eroga sovvenzioni limita i suoi finanziamenti a specifiche popolazioni palestinesi in base alla loro ubicazione, o non sostiene organizzazioni che appoggiano il BDS, o richiede il “dialogo” tra palestinesi ed ebrei israeliani come prerequisito della sovvenzione, sta dettando condizioni basate sul potere dei suoi finanziamenti.

Per questo motivo, alla fine dello scorso anno, siamo stati orgogliosi di presentare il rapporto Funding Freedom: Philanthropy and the Palestinian Freedom Movement, pubblicato da Solidaire Network, una comunità di organizzatori di donatori che sostiene i movimenti intersezionali. Per la prima volta, esaminiamo il finanziamento filantropico come parte integrante di ciò che sarà necessario per raggiungere la libertà palestinese, valutando gli ostacoli alla donazione sostenibile e il modo in cui la filantropia ha storicamente svolto un ruolo nel danneggiare il movimento, e mettendo in evidenza le opportunità e l’urgente necessità di affrontare lo straordinario divario tra le enormi quantità di denaro raccolte annualmente per sostenere il continuo apartheid israeliano e le quantità raccolte per combattere per la liberazione palestinese. Questa disparità si estende a tutti i settori governativi e non governativi: dagli almeno 3,8 miliardi di dollari che Israele riceve annualmente dal governo degli Stati Uniti (per lo più sotto forma di aiuti militari) rispetto ai circa 350 milioni di dollari per i palestinesi (per lo più aiuti umanitari o di recupero), ai miliardi di dollari che i gruppi evangelici ebraici e cristiani donano ogni anno a Israele.

Come autrici del rapporto e come due donne ebree bianche con cittadinanza statunitense che, attraverso percorsi diversi, sono arrivate alla consapevolezza di dover parlare apertamente di questa dinamica, siamo perfettamente consapevoli che la leadership del movimento per la libertà palestinese appartiene ai palestinesi. In qualità di alleati e partner, siamo consapevoli del ruolo di gatekeeping che la filantropia ha esercitato sulle modalità e sui messaggi della resistenza palestinese e ci impegniamo a rompere questo schema.

Un artista palestinese dipinge un murale di George Floyd, un uomo afroamericano ucciso a Minneapolis, Minnesota, da agenti di polizia, Gaza City, 16 giugno 2020. (Mohammed Zaanoun/Activestills)

La minaccia di ripercussioni

Anche quando i finanziamenti vengono assegnati alle organizzazioni palestinesi, possono essere dannosi se depoliticizzano le narrazioni palestinesi (ad esempio evitando di fare riferimento alla Nakba, al diritto al ritorno o al colonialismo dei coloni), se rafforzano la frammentazione del popolo palestinese (avendo linee guida di finanziamento separate, ad esempio, per i palestinesi all’interno di Israele, in Cisgiordania e a Gaza) o se creano barriere tra di loro avendo personale, uffici e politiche diversi per le varie regioni invece di considerarle nel loro insieme.

Questo è dannoso sia per gli individui che per le organizzazioni in cui lavorano; un dipendente di un’organizzazione con cui abbiamo parlato durante la stesura del rapporto ha descritto come “traumatica” la necessità di rientrare nei parametri stabiliti dai finanziatori sionisti liberali. Questo trauma ha molte sfaccettature: disimpegna i palestinesi, rafforza le strutture di potere esistenti e fa sì che i finanziatori palestinesi si sentano costretti a scendere a compromessi sui loro principi per poter svolgere il loro lavoro.

Una risposta inutile al timore di polemiche sulla libertà dei palestinesi è stata quella di evitare del tutto le conversazioni su questo tema. Questo è stato visto come un modo per preservare la bona fides dei progressisti, aggirando le sfide di schierarsi, ma in pratica ha fatto sì che non si svolgessero discussioni cruciali su come sostenere i diritti e la liberazione dei palestinesi e che non si affrontassero le incoerenze nei valori dichiarati dalle organizzazioni.

I timori sono fondati. Le organizzazioni o i movimenti che escono da questi parametri rischiano di essere puniti, soprattutto con la revoca dei finanziamenti. È quanto è accaduto, ad esempio, quando il Movimento per le Vite Nere è stato disinvitato dagli eventi e alla fine, come si legge nel rapporto, ha perso un finanziamento significativo da parte di una delle più grandi istituzioni caritatevoli del mondo dopo aver usato la parola “genocidio” per caratterizzare l’oppressione subita dai palestinesi nel documento Vision for Black Lives.

Il ruolo della filantropia può essere un argomento spinoso in qualsiasi movimento, ed è oggetto di un dibattito attivo all’interno del movimento palestinese. Gruppi come INCITE! Women of Color Against Violence hanno messo in guardia sui potenziali rischi, compromessi e sacrifici che comporta l’accettazione di fondi da parte di grandi donatori. Vale la pena di riflettere su queste critiche e su come rispondere alle questioni reali che sollevano, anche per chi di noi pensa che nelle condizioni attuali abbiamo bisogno di finanziamenti e delle capacità che essi consentono.

Data questa realtà, crediamo che le nostre strategie debbano includere l’organizzazione del settore filantropico per iniziare ad affrontare le enormi carenze di risorse – in modo sostenibile e senza fare danni.

È in atto un cambiamento?

Uno sviluppo incoraggiante dell’ultimo decennio è stato l’emergere di un nucleo di finanziatori e di reti che sostengono le organizzazioni che lavorano per la libertà dei palestinesi, comprese le organizzazioni antisioniste. Il sostegno di principio alla liberazione della Palestina da parte di gruppi come il Movement for Black Lives e il movimento indigeno Landback, così come le riflessioni razziali all’interno delle istituzioni filantropiche sulla scia dell’omicidio di George Floyd, hanno portato a un numero crescente di giovani collaboratori di colore che sono più consapevoli e investiti nella liberazione della Palestina rispetto ai loro colleghi generalmente più anziani e più bianchi.

Questi recenti impegni contro il razzismo possono essere utilizzati internamente per spingere nuove politiche di finanziamento della Palestina, mentre i sondaggi d’opinione dimostrano che questa spinta sta avvenendo in un contesto di crescente sostegno ai diritti dei palestinesi. Nel loro insieme, questi sviluppi creano alcuni potenziali tasselli per un cambiamento reale nell’intero settore che speriamo possa solo accelerare, a partire dall’utilizzo del nostro rapporto come strumento di valutazione, riflessione e costruzione di nuove strategie.

Alcuni dei lavori più interessanti nei circoli filantropici oggi sono lo sviluppo di nuovi modelli che affrontano direttamente la posizione intrinsecamente problematica di chi dà e riceve fondi, e che restituiscono il processo decisionale ai gruppi che svolgono il lavoro. Così come gli squilibri estremi nei finanziamenti sono radicati in agende politiche ben definite, possono anche essere affrontati strategicamente in tutto il settore filantropico. Il rapporto presenta una serie di lezioni apprese e potenziali strategie per contribuire a spostare l’equilibrio.

La pratica filantropica comune di essere “progressisti tranne che per la Palestina” esclude i palestinesi dall’impegno della filantropia progressista per la liberazione collettiva e allontana quelli di noi che sono donatori che agiscono sulla base dei nostri valori coerenti. I finanziatori progressisti hanno la grande opportunità di esaminare le incongruenze tra i loro valori di giustizia sociale applicati a molti movimenti e di unirsi a noi nello sviluppo di strategie per superarle. I finanziamenti, sebbene di fondamentale importanza, sono solo un aspetto del lavoro di solidarietà, che deve includere anche l’azione e la responsabilità. Ci auguriamo che il rapporto Funding Freedom possa essere utilizzato come strumento per i finanziatori per fare tutte e tre le cose, al servizio dell’urgente necessità di liberazione della Palestina.



* Rebecca Vilkomerson è consulente indipendente e autrice del rapporto Funding Freedom: Philanthropy and the Funding Freedom Movement. È stata direttore esecutivo di Jewish Voice for Peace dal 2009 al 2019.

* Deborah Sagner è un’attivista donatrice e presidente della Sagner Family Foundation, che sostiene la costruzione di movimenti per la liberazione collettiva.