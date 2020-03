Ritorno immaginario: i palestinesi che vivono nei campi profughi della Giordania continuano a desiderare di tornare a casa.

“I cittadini israeliani voteranno per la terza volta in un anno. Ancora una volta, le questioni più importanti e critiche della nostra vita qui non fanno parte dell’agenda o delle piattaforme dei partiti sionisti. Il riconoscimento della Nakba, inclusi i crimini del 1948 e l’attuale Nakba, non è proposto da nessuno schieramento. Non si discute nemmeno del riconoscimento del diritto al ritorno e di un piano pratico per il ritorno dei rifugiati. Il sistema politico e la società in Israele continuano a negare e cancellare questi problemi”.