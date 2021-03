tratto da: http://www.infopal.it/rovesciare-la-narrazione-cosa-si-nasconde-dietro-il-modello-israeliano/

9/3/2021

CRS . Di Romana Rubeo. Il regime di apartheid sanitaria in cui sono confinati i Territori palestinesi si è fatto più stringente durante questa pandemia, seppur offuscato dalla propaganda dell’efficienza israeliana.

Sulla stampa internazionale, è stato oggetto di dibattito il recente piano israeliano di esportazioni dei vaccini in eccedenza che, nelle intenzioni del primo ministro Benjamin Netanyahu, avrebbero dovuto essere inviati a determinati Paesi che hanno dimostrato, negli anni, una politica di vicinanza con Tel Aviv.

Il piano è stato successivamente sospeso parlato definito “5 milioni di palestinesi sono in attesa di ricevere il vaccino”.

In realtà, questo non è che l’ultimo capitolo di una saga che sembra rappresentare plasticamente vari tratti salienti dell’impianto politico di stampo sionista, che ispira le decisioni di Tel Aviv anche su questa materia.

Il “modello vincente”.

In questo, come in altri aspetti, Israele ha palesato il suo approccio cinico e mirato nel perseguire un obiettivo strategico ponendosi al di sopra degli aspetti più meramente etici, deciso com’era a sfruttare la situazione tragica legata alla pandemia per ergersi a modello di virtù, efficienza e innovazione.

Lo ha fatto sin dai primissimi giorni quando, contro ogni evidenza scientifica e logica, annunciava nel marzo del 2020 l’arrivo di un vaccino ‘Made in Israel’ entro sei settimane; annuncio ripreso spray nasale

Per chi conosce i meccanismi della propaganda israeliana, la cosiddetta hasbara, questi annunci in pompa magna non hanno costituito una sorpresa: l’immagine che Tel Aviv vuole far passare al resto del mondo, in questo come in ogni altro aspetto della vita pubblica, è quello di un modello vincente; espressioni come “unica democrazia del Medio Oriente”, o “far fiorire il deserto”, sono il frutto di scelte semantiche intrinsecamente legate all’impianto teorico sionista, sin dalla nascita dello Stato di Israele sulle rovine dei villaggi e delle città della Palestina storica, nel 1948.

Nel caso specifico dei vaccini, Israele ha agito da manuale e ha tentato di porsi come un esempio da seguire, per molteplici ragioni: prima di tutto, per proiettare all’esterno, sul piano internazionale, un’immagine di sé completamente positiva. A giudicare dai toni entusiastici

Vi sono poi anche motivi di natura interna. Il prossimo 23 marzo, infatti, gli israeliani saranno chiamati vicenda giudiziaria bersaglio

La corsa al vaccino.

Come è riuscito un Paese con poco più di nove milioni di abitanti ad accaparrarsi un numero di dosi così elevato da creare addirittura delle eccedenze? La risposta, secondo un recente articolo del Financial Times

Non basta, però, la condivisione dei dati sanitari e la possibilità, pur allettante per la Pfizer, di disporre di un terreno sperimentale su scala statale: il primato di Israele si poggia anche sulla disponibilità, da parte di Tel Aviv, a pagare 40% in più rispetto agli Stati Uniti e all’Unione Europea. Nelle dinamiche di libero mercato in cui anche il vaccino anti-COVID19 è inserito, la combinazione dei due fattori è risultata vincente, almeno dal punto di vista di Israele.

La corsa all’accaparramento di più dosi possibili non è sicuramente ascrivibile solo a Tel Aviv: tutti i Paesi ricchi hanno proceduto incuranti delle esigenze dei Paesi più poveri, andando ad accentuare il divario strutturale già esistente. Il caso di Israele, però, presenta elementi di originalità, perché a essere esclusi dalla campagna vaccinale sono stati i palestinesi, sia coloro che vivono nei Territori occupati – soggetti a occupazione militare – sia quelli che vivono a Gaza, in un regime di blocco totale. Questa sostanziale apartheid vaccinale è stata tanto più evidente quando si è deciso

Gli obblighi dell’occupante.

Come ricordato da vari appelli rivolti a Tel Aviv da parte di organizzazioni personalità politiche di rilievo e dalle stesse Nazioni Unite, Israele ha l’obbligo di garantire anche la vaccinazione per la popolazione soggetta a occupazione, come previsto dall’Articolo 56 della IV Convenzione di Ginevra

La risposta israeliana a queste critiche è stata duplice e, come sempre, ben organizzata nella modalità di comunicazione: da una parte, si è ricordato come Israele sia stato disposto a vaccinare i palestinesi residenti sul suo territorio e a Gerusalemme Est; dall’altra, si è fatto appello agli Accordi di Oslo

Da un punto di vista strettamente logico, il primo punto costituisce, di fatto, un’autorete: sottolineare che Israele proceda “anche” alla inoculazione nei confronti dei cittadini arabi israeliani, per dimostrare una presunta magnanimità, non fa che evidenziare quel sistema di apartheid sostanziale in forza del quale la minoranza palestinese, che costituisce il 20% della popolazione totale dello Stato, è considerata in modo diverso proprio a causa della propria appartenenza etnica.

D’altra parte, la natura prettamente ebraica dello Stato di Israele e la supremazia di una classe di cittadini rispetto a un’altra è stata messa a sistema e istituzionalizzata definisce report

Per quanto riguarda la seconda obiezione, le principali organizzazioni dei diritti umani, tra cui Human Rights Watch esperti Articolo 43 l’autorità del potere legale essendo passata di fatto nelle mani dell’occupante, questi prenderà tutte le misure che dipendano da lui per ristabilire ed assicurare, quanto è possibile, l’ordine pubblico e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi vigenti nel paese ”.

La macchina della propaganda israeliana, la famosa hasbara a cui si è già accennato, ha provato a obiettare anche facendo leva sulla solita accusa di antisemitismo, stavolta rivolta addirittura a organizzazioni non governative che hanno fatto della lotta alle discriminazioni e al razzismo, in ogni sua forma, un caposaldo. Ad esempio, in una nota dichiarato

Tuttavia, queste osservazioni sono contraddette proprio dagli stessi accordi di Oslo che, volendo istituire una forma di cooperazione tra l’Autorità Nazionale Palestinese e Israele, stabiliscono che le due parti debbano “scambiarsi informazioni riguardanti le epidemie […] e cooperare nel contrastarle”. Come scrive

Pur volendo esulare dall’apparato di norme e prescrizioni del diritto internazionale, le “raccomandazioni” israeliane sembrano collidere con le azioni concrete messe in campo da Tel Aviv: anziché agevolare le operazioni palestinesi tese a contrastare il dilagare della pandemia, la forza occupante ha provveduto, in più occasioni e sin dalle prime fasi, a demolire proseguito incrementato

Anche quando, poi, l’Autorità Nazionale Palestinese ha stipulato un accordo con la Russia per la distribuzione del vaccino Sputnik V nei territori e a Gaza, Israele ha tentato di ostruire

Combattere l’apartheid.

L’apartheid sanitaria, di cui oggi si parla su scala globale in riferimento specifico alla distribuzione dei vaccini, non è un fatto nuovo per i palestinesi, che da anni sono soggetti a misure restrittive che, in nome della “sicurezza”, impediscono di fatto l’accesso alle cure mediche. La crisi sanitaria mondiale legata alla pandemia ha solo portato all’attenzione generale il problema dell’accesso alle cure per il popolo palestinese sotto occupazione e ha esacerbato situazioni già drammatiche.

Ai pazienti oncologici letteralmente intrappolati

È necessario che la lotta alle ingiustizie globali e a un modello di sviluppo sbagliato passi anche per Ramallah e Gaza. È indispensabile rovesciare la narrazione che vede Israele come “modello vincente” e spingere affinché il governo di Tel Aviv venga messo, in modo inequivocabile, di fronte alle sue responsabilità, per l’apartheid sanitaria attuata durante la crisi pandemica e per il soffocante regime di occupazione e segregazione razziale che, in caso contrario, non lascerà scampo ai palestinesi neanche quando il COVID-19 sarà alle nostre spalle.

Romana Rubeo è una giornalista italiana, caporedattrice del The Palestine Chronicle. I suoi articoli sono apparsi in varie pubblicazioni online e riviste accademiche. Laureata in Lingue e Letterature Straniere, è specializzata in traduzioni giornalistiche e audiovisive.