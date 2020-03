Russia-Turchia, l’elefante partorisce il topolino e sulla Siria è solo tregua

tratto da: REMOCONTRO

Remocontro 6 Marzo 2020

Delegazioni diplomatiche numerose e ai massimi livelli da Ankara verso il Cremlino, ore e ore di discussione su tutto, da Idlib al futuro della Siria e alla fine, quasi notte, ai due presidenti tocca stingersi la mano agli occhi del mondo per trasformare una misera e incerta tregua in una pace che non c’è certamente per la Siria.