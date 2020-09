Ruth Bader Ginsburg: un’altra ebrea americana “liberale” angosciata per la propria identità nei confronti dello stato ebraico

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/40368

23/09/2020

Lo sapevate? La defunta Ruth Bader Ginsburg ha combattuto per le donne ovunque tranne che per le donne palestinesi. Due anni fa, il giudice della Corte Suprema si è recata in Israele per ricevere un premio alla carriera dal regime di apartheid sionista. Per sua eterna vergogna, Ginsburg ha accettato il premio e ha preso i soldi.

Commento di Facebook: Lei [Ginsburg] probabilmente era una sionista ma non era una sostenitrice della brutalità o dell’apartheid. Solo perché ha accettato il Premio Genesis alla Carriera (Genesis Lifetime Achievement) non significa che abbia sostenuto la demolizione di case, l’arresto e la tortura dei palestinesi. La lotta per i diritti umani era nei suoi geni. Ha vinto il premio Gilel Storch che, secondo alcuni, è l’equivalente di un premio Nobel per la pace. Ha donato una parte del premio in denaro alle scuole israeliane con studenti arabi e israeliani, scuole che insegnavano arabo e compassione per tutti. Mi piacerebbe vedere altre prove.

Io: ecco la definizione del dizionario di “supporto”: “essere d’accordo e dare incoraggiamento a qualcuno o qualcosa perché vuoi che lui, lei o lui abbia successo”. Volere che Israele abbia successo e normalizzi la sua esistenza come “stato ebraico democratico” significa sostenere le fondamenta stesse del male che è la colonizzazione sionista in Palestina.