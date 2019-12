Sahara occidentale. Donne al lavoro nei campi minati del deserto (con video)

Lavoriamo tutto i giorni, eccetto i week end. Cominciamo verso le 5/5:30 del mattino e alle 6:00 siamo in campo. È meglio cominciare nelle prime ore della giornata per evitare il sole, visto che si lavora sempre sotto il sole.

Veniamo qui per pulire il territorio e ristabilire una confidenza con la terra, per fare in modo che le persone possano tornare nei posti dove oggi è tutto distrutto.

Purché sia sicuro, a noi piace vivere qui; non importa il calore o la distanza per raggiungere l’acqua potabile. Vogliamo riprenderci ogni spazio della terra che sarà liberata

C’è stato un tempo in cui se io e le mie figlie sentivamo un aereoplano, pensavamo subito che fosse un attacco aereo. I miei bambini avevano gli incubi. Aerei e carri armati erano il nemico venuto per noi. Dovevi alzarti, spaventata, e correre lontano fuori da casa. La gente non poteva dormire in pace.