Sarit Michael // SIMBIOSI TRA GLI ATTACCHI DEI COLONI E LA VIOLENZA DELLO STATO IN TUTTA LA CISGIORDANIA RURALE. LE FATTORIE AGRICOLE

Grazie a due recenti episodi nel sud della Cisgiordania l’evidente disparità di trattamento tra coloni e palestinesi quando si tratta di forze dell’ordine israeliane, ha nuovamente catturato, ma brevemente, l’attenzione dell’opinione pubblica. Cinque bambini palestinesi, di età compresa tra i 9 ei 13 anni, hanno osato avvicinarsi ad alcune case nell’avamposto dell’insediamento di Havat Ma’on per raccogliere piante selvatiche commestibili.

Un bambino palestinese arrestato dalle forze dell’IDF vicino all’insediamento di Havat Ma’on in Cisgiordania all’inizio di questo mese ( Foto: B’Tselem )

Una forza militare, comprendente almeno due comandanti di grado maggiore, li ha portati rapidamente alla stazione di polizia nell’insediamento di Kiryat Arba.

Tre giorni dopo circa 10 coloni mascherati hanno aggredito una famiglia palestinese con bastoni e pietre vicino all’avamposto dell’insediamento di Mitzpe Yair, ferendo gravemente il padre, Sa’id ‘Alayan, alla mascella.

Non sorprende, data l’esperienza passata, che finora abbiano eluso l’arresto e la punizione.

Sa’id ‘Alayan è stato ferito in un attacco da parte di coloni vicino all’insediamento di Givat Yair in Cisgiordania all’inizio di questo mese

Nel frattempo, la campagna elettorale del primo ministro Benjamin Netanyahu lo ha visto in visita al vicino insediamento di Susiya.

Questa congiunzione evidenzia, ancora una volta, la simbiosi tra gli attacchi dei coloni e la violenza dello Stato in tutta la Cisgiordania rurale.

Israele sta perseguitando le comunità di pastori e di agricoltori che sono tra i gruppi più svantaggiati della società palestinese, nel tentativo di cacciarli dalle loro case.

Ze’ev Hever, uno degli architetti dell’impresa di insediamento e capo di Amana, ha recentemente descritto il modus operandi dell’organizzazione: stabilire avamposti di insediamento, noti come “fattorie agricole” , che si estendono ben oltre il loro centro abitato, poiché le loro greggi hanno bisogno di ampio pascolo.

Secondo Hever, “costruire non occupa molto spazio, per ragioni finanziarie. Ci sono voluti più di 50 anni per arrivare a 100 chilometri quadrati”.

Gli allevamenti di bestiame, d’altra parte, “controllano più del doppio della superficie terrestre delle comunità edificate … una fattoria può proteggere la terra per diversi chilometri quadrati di terra”.

Cosa significa “proteggere” la terra? A differenza della descrizione bucolica di Hever, i giovani coloni di questi avamposti utilizzano un regime di violenza e intimidazione contro i palestinesi che vivono nelle vicinanze o erano soliti pascolare i loro greggi nell’area, con il pieno appoggio dello stato.

Hever ha ragione, tuttavia, nel sostenere che l’impatto di questi piccoli insediamenti si estende ben oltre le loro aree edificate, una missione alla quale i residenti dedicano notevoli sforzi. P attugliano vaste aree lontane dalle fattorie, aggredendo pastori o contadini palestinesi e scacciando li.

Nel caso della famiglia ‘Alayan, le vittime sono palestinesi venuti per un picnic nel fine settimana sulla loro terra.

Molti palestinesi hanno semplicemente rinunciato a presentare denunce per questi attacchi, avendo appreso per esperienza che il sistema di applicazione della legge israeliana non offre loro alcuna protezione.

I coloni lanciano pietre contro i palestinesi vicino al villaggio di Burin in Cisgiordania nel 2019 ( Foto: Yesh Din )

Come rivelato in un recente rapporto di Kerem Navot e B’Tselem, negli ultimi dieci anni in Cisgiordania sono state create circa 40 di queste “fattorie agricole”.

Il fatto che siano illegali anche per definizione israeliana (mentre tutti gli insediamenti sono illegali secondo il diritto internazionale) non desta alcun scandalo. È risaputo che queste presunte iniziative pirata sono in realtà sostenute dallo stato.

Questa è la “protezione” della terra di Hever: una campagna di violenza strategica e sistematica per cacciare i palestinesi da sempre più parti della Cisgiordania, al fine di spianare la strada all’acquisizione dello stato e alla costruzione e all’espansione di insediamenti “ufficiali”.

L’auto di un contadino palestinese viene vandalizzata durante un attacco del 2020 contro gli olivicoltori da parte dei coloni di Yitzhar ( Foto: Zakaria Sada )

La creazione di queste “fattorie” e la violenza sostenuta dallo stato dei loro residenti sono parte integrante della politica israeliana, che impedisce qualsiasi sviluppo palestinese in Cisgiordania.

Come parte di questa politica, Israele ha lanciato una campagna di demolizione su larga scala contro le comunità pastorali palestinesi come Khirbet Humsah, che è stata demolita sei volte fino ad oggi.

Questo è il quadro completo: lo Stato di Israele incoraggia, con finanziamenti sia diretti che indiretti e astenendosi dall’applicazione della legge, le azioni dei coloni per cacciare i palestinesi dalle zone rurali della Cisgiordania.

Tutto in nome del regime di apartheid che Israele impiega in tutta l’area sotto il suo controllo, dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo.