Scarcerato ma non libero

El Qaisi è un traduttore e studente di lingue e civiltà orientali all’università Sapienza di Roma ed è tra i fondatori del Centro di documentazione palestinese, un’associazione che dal 2016 promuove la cultura palestinese in Italia. È conosciuto negli ambienti solidali per il suo lavoro e il suo impegno di raccolta, traduzione e divulgazione di testi importanti e materiale storico palestinese. È stato arrestato il 31 agosto mentre attraversava con la moglie Francesca Antinucci e il figlio di quattro anni il valico di Allenby, tra Cisgiordania e Giordania, diretto ad Amman, dove doveva prendere l’aereo per rientrare a Roma dopo una vacanza in Palestina. I motivi dell’arresto non sono stati resi noti. È stato tenuto per quattordici giorni in isolamento nel carcere di Ashkelon e non ha potuto avere contatti regolari con la famiglia né con l’avvocato. È comparso davanti ai giudici il 1, il 7 e il 14 settembre e ogni volta la custodia è stata rinnovata per altri sette giorni. Il 21 settembre la detenzione è stata prolungata di undici giorni, fino al 1 ottobre. Il fatto di avere una doppia cittadinanza gli ha evitato di essere processato da un tribunale militare, come succede di solito ai palestinesi arrestati per ragioni di sicurezza.



Il governo italiano non ha preso una posizione ufficiale forte. C’è stato solo un comunicato del ministero degli esteri del 20 settembre, in cui si chiarisce che fin dall’inizio l’ambasciata italiana a Tel Aviv monitora il caso con attenzione e che El Qaisi ha ricevuto tre visite consolari che hanno riscontrato dignitose condizioni di detenzione. Decisa e partecipata è stata invece la risposta dell’università Sapienza, della società civile e degli ambienti vicini a El Qaisi, che si sono subito mobilitati lanciando una campagna per la sua liberazione. Il 30 settembre sotto le principali sedi della Rai sono stati organizzati presidi a cui hanno partecipato diverse associazioni e reti locali, oltre a esponenti del mondo accademico e intellettuale.