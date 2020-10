SCENARI/ Covid, ebrei ortodossi, “black flag”: ora a Netanyahu tocca sperare in Trump

Le proteste per il lockdown non si limitano agli attori economici, ma pongono in rilievo le tante fratture che percorrono la società israeliana. Gli ebrei ortodossi, noti come, più del 10% della popolazione, hanno contestato le restrizioni del governo che impediscono di celebrare nel consueto modo le importanti feste religiose ebraiche di settembre e ottobre. La questione ha dato luogo a scontri con la polizia e, per converso, a forti critiche da quei cittadini israeliani che vedono male il separatismo degli ultraortodossi, restii ad accettare la laicità dello Stato, pur traendo da esso benefici non riconosciuti agli altri cittadini. Il problema è che i partiti che ricevono i voti degli ebrei ortodossi sono fondamentali per la coalizione guidata da Benjamin Netanyahu e ciò ha portato a una progressiva maggiore caratterizzazione in senso confessionale dello Stato di Israele