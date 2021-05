SCIASCIA: POCHISSIMI GLI UOMINI – di Redazione Invictapalestina

Mercoledì, il Partito Comunista sudafricano (SACP) ha esortato le Nazioni Unite (ONU) a esercitare forti pressioni sul regime israeliano affinché abbandoni la sua politica di apartheid sulla Palestina. Ciò segue l’escalation di violenza tra Gaza e Israele, in cui sono morte 43 persone, mentre Israele continua con i piani per sfrattare i palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme est. Le forze israeliane hanno anche attaccato i fedeli fuori da una moschea. In una dichiarazione, il SACP ha affermato che la politica di apartheid, dichiarata crimine contro l’umanità dall’ONU, adottata nei confronti della Palestina ha comportato misure intraprese dal regime israeliano che appaiano anche peggiori di quelle imposte in Sud Africa.