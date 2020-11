SE DOBBIAMO PARLARE DI RABIN, PARLIAMO DEL DIRITTO AL RITORNO

La storia personale di Rabin si intreccia con l’epurazione di Lod e Ramla nel 1948, durante la guerra del Sinai nel 1956, nella guerra del 1967 e anche quando era Ministro della Difesa e Primo Ministro. Il Rabin Day è un’opportunità per conoscere la deportazione dei palestinesi e per pensare al loro ritorno

Di Yaara Benger Alluf – 29 ottobre 2020 https://bit.ly/2HM72rA Le cerimonie in memoria di Yitzhak Rabin si stanno attualmente svolgendo nelle scuole israeliane. Anche questa volta, come sempre, verrà presentata un’immagine parziale e distorta invece di fornire agli studenti una chiara spiegazione dei fatti storici e degli strumenti per il pensiero critico. Tra le cose che non verranno raccontate nelle scuole c’è che Rabin è stato uno dei principali autori della politica di deportazione palestinese dalla guerra del 1948 in poi.

L’espulsione è uno degli atti più crudeli che possono essere fatti a un’altra persona o popolazione. È centrale e fondante nelle storie del popolo ebraico, dello Stato di Israele e del popolo palestinese. Ma la deportazione e i rifugiati non sono solo storia, ma sono al centro della realtà della vita palestinese. Quindi, conoscere la deportazione e capire il diritto al ritorno è essenziale anche per gli ebrei israeliani, che sono interessati a una comprensione più profonda e più critica della realtà in cui viviamo.

Quindi, se stiamo tutti parlando di Rabin, impariamo a conoscere l’espulsione dei palestinesi, che è intessuta nel suo curriculum, e invece di una celebrazione del volgare e del militarismo, dedicheremo questa giornata al riconoscimento e alla compassione, assumendoci la responsabilità delle nostre azioni.

L’espulsione dei nativi palestinesi dalle loro case e la negazione del loro ritorno è un atto estremo e crudele, che viola gravemente i diritti umani più elementari, ed è quindi severamente e ampiamente vietato dal Diritto Internazionale. Tuttavia, la deportazione ha accompagnato lo Stato di Israele sin dalla sua nascita (e anche prima). E la deportazione israeliana è stata assecondata da Yitzhak Rabin, durante i suoi anni di servizio.

Già nel 1948, in qualità di vice comandante dell’operazione “Danny”, Rabin firmò personalmente l’ordine di “espellere rapidamente gli abitanti di Lod senza attenersi alla classificazione per età” e “di indirizzarli verso Beit Naballah”. Migliaia di rifugiati, famiglie, anziani, donne e bambini, hanno marciato verso est per circa 35 chilometri nella calura di luglio. Alcuni, compresi i neonati, non sono sopravvissuti al viaggio.

L’espulsione degli abitanti di Lod e Ramla non era insolita tra gli eventi della guerra, faceva parte di una strategia. In un’intervista condotta dallo storico Avi Shlaim con Rabin nel 1982, quest’ultimo ha spiegato ciò che gli storici hanno ripetutamente chiarito: il direttivo sionista ha approfittato della guerra per espandere lo spazio assegnatogli nel piano di partizione mentre prendeva il controllo militare di “quelle aree che erano letteralmente nelle nostre anime”, tra cui la Galilea occidentale, Giaffa, Lod e Ramla, che nelle parole di Rabin erano “una spina nel fianco dello stato”.

Il desiderio di assicurarsi uno Stato con una netta maggioranza ebraica ha in pratica portato alla pulizia etnica sistematica, lo sfollamento forzato e soprattutto la negazione del ritorno. Molto è stato scritto su questo, ed è sufficiente leggere le fonti storiche per capire lo spirito delle cose (come: l’ordinanza principale del Piano D; Le discussioni sulla prevenzione del rimpatrio dei rifugiati, presentate, ad esempio, da Benny Morris).

È vero, anche senza sfollamento forzato, i civili tendono a fuggire durante i disastri e le guerre, fuggono e cercano rifugio temporaneo con l’intenzione di tornare alle loro case con la cessazione dei combattimenti. Ma lo spopolamento della terra di circa l’85% dei suoi residenti palestinesi, la confisca delle loro terre, case e proprietà e la negazione del loro ritorno in violazione del diritto internazionale fino ad oggi, non può essere evitato dicendo che “le cose brutte accadono durante le guerre” e non può essere giustificato dalla responsabilità delle parti.

In retrospettiva, riferendosi all’espulsione di decine di migliaia di residenti da Ramla e Lod, Rabin ha scritto nel suo diario: “Deportazione’ è un’espressione difficile. Psicologicamente, questa è stata una delle azioni più difficili che abbiamo intrapreso” (Kurzman 1998, 141-142). Ma la difficoltà psicologica, si scopre, non gli ha impedito di continuare a comandare le operazioni di espulsione. Nel 1956, come comandante del Comando settentrionale, guidò la deportazione dei residenti dei territori smilitarizzati al confine siriano, della Galilea e della Valle del Giordano settentrionale. Nella stessa intervista con Shlaim, ha detto: “Ho approfittato dell’operazione Kadesh, e infatti ho espulso tutti i residenti arabi e li ho trasferiti in territorio siriano”. Per impedire il loro ritorno, i profughi hanno firmato dei moduli in cui dichiaravano di partire volontariamente: “Certo che c’erano minacce, e hanno firmato per noi che stavano passando di loro spontanea volontà”.

Nel 1967, in qualità di Capo di Stato Maggiore, Rabin fu responsabile della deportazione sistematica nelle alture del Golan, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. I villaggi di Amouas, Yalu e Beit Nuba, anch’essi spazzati via dall’esercito dopo la deportazione, anche qui i profughi dovevano dichiarare la loro partenza volontaria. Più di 300.000 persone sono state espulse durante la guerra sotto il comando di Rabin, più della metà di loro erano rifugiati dal 1948

Il legame tra Rabin e la deportazione non è stato interrotto con il suo passaggio alla vita civile. Nel 1976, durante il primo governo Rabin (lo stesso governo che rinnovò l’espropriazione della terra per “giudaizzare la Galilea” e diede vita alla “Giornata della Terra”), i candidati a sindaco in Cisgiordania furono espulsi per evidenti motivi politici. Vale la pena ricordare qui quello che ha detto in un’intervista al quotidiano Haaretz Shlomo Gazit, capo del dipartimento dei servizi segreti all’epoca di queste espulsioni: “Abbiamo usato la deportazione contro coloro che erano coinvolti o hanno cercato di essere coinvolti in attività politica. Non siamo andati piano con gli attivisti politici nei tribunali. Ci ha imbarazzato. Non ci sentivamo a nostro agio, così abbiamo deciso di sbarazzarcene, e si è dimostrata una scelta valida. Dopo alcune espulsioni, il livello di attività politica è sceso “(citato nel rapporto B’Tselem).

Durante il suo mandato come Ministro della Difesa nel governo di unità nazionale (Dal settembre 1984 al marzo 1990) L’atteggiamento verso la popolazione palestinese era sproporzionato e la politica di deportazione cessata quasi completamente a metà degli anni ’70 è stata rinnovata (sì, proprio quando Rabin era primo ministro nel primo mandato). Durante la prima intifada, è sorto un contenzioso tra il Ministero della Difesa, da lui presieduto, e il Ministro della Giustizia, Dan Meridor, sulla sua richiesta di consentire un’espulsione accelerata entro 72 ore dall’emissione dell’ordine. L’opposizione del Ministero della Giustizia e dell’Alta Corte a questo capriccio non durò a lungo.

Nel dicembre 1992, in risposta al rapimento e all’omicidio del poliziotto Nissim Toledano, Rabin guidò la deportazione di massa di 415 palestinesi in Libano. Si trattava di residenti della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, che l’apparato della difesa ha definito “istigatori, quei residenti dell’area che mettono in pericolo la vita umana, o incitano a tali azioni”, intendendo non persone che erano direttamente coinvolte nel rapimento o anche persone che rappresentavano un pericolo immediato.

Infatti, contrariamente alle procedure, il Servizio di sicurezza generale non ha nemmeno avuto il tempo di preparare e presentare “materiale di indagine per l’esame delle prove amministrative contro i candidati all’espulsione”. La deportazione è avvenuta nel giro di poche ore dal momento in cui il governo ha deciso e senza dire ai deportati dove venivano condotti. Per più di 12 ore, mentre l’ordinanza veniva ascoltata presso l’Alta Corte, i prigionieri furono tenuti sugli autobus bendati e con le mani legate. Questa era chiaramente un’azione di ritorsione e punizione collettiva illegale. Anche Dorit Beinisch, il procuratore dello stato all’epoca, si rifiutò di difendere lo stato, e affermò anche che la condotta del governo nella vicenda aveva sofferto di “ogni possibile difetto”.

UN POSTO PER TUTTI COLORO CHE SENTONO PROPRIA LA TERRA

Sono passati 25 anni dall’assassinio di rabin. Rabin è stato ucciso perché era percepito come “concessioni” ai palestinesi, nonostante il suo curriculum, alcuni dei quali sono stati descritti qui e nonostante gli accordi di Oslo…

Sono passati 25 anni dall’assassinio di Rabin. Assassinato perché fu percepito come “generoso” verso i palestinesi, nonostante il suo passato, parte del quale descritto qui e anche se gli accordi di Oslo erano lontani dall’essere un processo di pace giusto, ed erano per lo più una mossa che perpetuava concretamente i rapporti di potere e la disuguaglianza. Ma, nel corso degli anni, anche la discussione sulla finzione della “pace” con i palestinesi nel Memorial Day è stata sostituita da una discussione interna israeliana sulla necessità dell’unità del popolo. Rabin ha contribuito a cancellare i palestinesi dal paese e il Ministero dell’Istruzione sta lavorando risolutamente per cancellarli anche dalla coscienza.

Uno dei programmi didattici offerti dal Ministero dell’Istruzione si chiama “Un posto per tutti, dall’ideale alla realtà” e tratta questa giornata come “tempo per la ricerca dell’anima e un’opportunità per discutere la necessità di guarire le ferite e riparare le spaccature nella società israeliana”. “Si può attivare e dare spazio a tutti”. E i palestinesi?

È ora di parlare davvero di “un posto per tutti”, un posto per tutti coloro che sentono che questo è il loro paese, un posto per tutti coloro che sono stati deportati, un posto per tutti coloro che sono nati in esilio, un posto per tutti coloro a cui era proibito visitare anche il luogo in cui vivevano i loro padri e madri. È nostra responsabilità e dovere rimediare all’ingiustizia ed essere la generazione coraggiosa che porterà al ritorno dei rifugiati, con la consapevolezza che il ritorno è necessario per la riconciliazione e la convivenza nel paese, che il ritorno può avvenire senza ingiustizie per gli ebrei, che il ritorno è la chiave per una pace giusta e duratura. Ho scelto di rendere questo giorno anche un giorno di redenzione e di speranza.

La dott.ssa Yaara Benger Alluf è una storica e coordinatrice della comunità e dell’educazione presso l’organizzazione #Zochrot. Grazie a Christoph Boigel per aver attirato la mia attenzione sull’intervista di Rabin con Avi Shlaim