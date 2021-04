tratto da: https://www.remocontro.it/2021/04/18/se-il-mondo-vi-sembra-ingiusto-chiedetevi-il-perche/

Antonio Cipriani 18 Aprile 2021

Il sottofondo delle marcette militari è fastidioso come questo ritorno di fiamma per l’ordine e la disciplina, per il nonnismo, per la patetica retorica battagliera che gronda da ogni narrazione: dallo sport alla vita di ogni giorno. Linguaggi di guerra in tempi di pace. Linguaggi di guerra per tempi di pace mascherati. Violenza simbolica laddove non arriva quella feroce dell’ingiustizia e dei manganelli che sempre, legalmente, servono per difenderla.