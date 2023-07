Se la nonviolenza è illegale

Articolo di Riccardo Michelucci, giornalista in Palestina col viaggio della Campagna Ponti e non Muri di Pax Christi

‘Per noi la resistenza nonviolenta è una scelta di vita. Ma la legge israeliana la considera illegale’. Issa Amro, storico attivista palestinese di Hebron, la città più popolosa della Cisgiordania, è il fondatore del movimento nonviolento Youth Against Settlement (Giovani contro gli insediamenti) che da quasi vent’anni organizza campagne e manifes tazioni di protesta contro la confisca delle terre e la costruzione di insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata dall’esercito israeliano. Negli anni ha subito e documentato innumerevoli aggressioni, minacce di morte e arresti arbitrari per mano di israeliani. Ma non ha alcuna intenzione di arrendersi. soldati e coloni ”Per tornare a casa devo passare ogni giorno attraverso tre checkpoint militari”, ci dice. Centinaia di soldati presidiano la città vecchia rendendo impossibile la vita quotidiana ai palestinesi, impedendo loro di percorrere alcune strade. Hebron assume le sembianze di una città spettrale nella tristemente nota Shuhada street. L’area, che un tempo ospitava il più importante mercato cittadino, è diventata un quartiere fantasma da quando è stata occupata da un gruppo di coloni ultraortodossi e dai soldati inviati per proteggerli. Da anni l’esercito israeliano ha imposto la chiusura di decine di negozi palestinesi e impedisce l’accesso ai non ebrei. È quanto tocchiamo con mano andando in g iro per la città vecchia insieme a Issa, che in certe strade non può circolare. Quando si presenta dalla parte eopposta di uno sbarramento per riaccompagnarci al pullman, i soldati si rifiutano anche di fare uscire noi. Nasce una lunga discussione tra Issa e i militari: alla fine vincono loro e ci costringono ad allungare il giro per imboccare l’uscita più lontana. Dandoci una piccola ma simbolica dimostrazione della protervia dei colonizzatori.