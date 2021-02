tratto da: http://reteitalianaism.it/reteism/index.php/2021/02/17/se-si-prendono-sheikh-jarrah/

16 febbraio 2021 | Mohammed El-Kurd

Ai tempi in cui il New York Times chiamava la Palestina per nome, riportava che Sheikh Jarrah, un quartiere a nord della Città Vecchia di Gerusalemme, era un luogo chiave e strategico durante l’invasione sionista nel 1948. L’area aveva visto i “combattimenti più duri” della città, poiché conquistare Sheikh Jarrah significava centralizzare il controllo israeliano sulla città.

Oggi, mentre il nome della Palestina è offuscato, Sheikh Jarrah è uno degli ultimi fronti rimasti della città che sta ancora resistendo alla completa israelizzazione. Questo quartiere di fichi e ulivi è tanto resistente quanto ammaccato. Durante la Nakba, il gruppo paramilitare sionista Haganah ha fatto saltare in aria 20 case a Sheikh Jarrah e ha ucciso dozzine di palestinesi. Sette decenni dopo, le famiglie del quartiere continuano a fronteggiare una simile minaccia di pulizia etnica, che sostituisce l’artiglieria con un sistema giudiziario suprematista.

La mia famiglia è una di queste.

Nell’ottobre 2020, la Magistrate Court delle autorità israeliane ha stabilito di sgomberare con la forza la mia famiglia, insieme a metà del quartiere. La notizia mi è arrivata su Facebook. La mia famiglia non voleva dirmelo per paura di preoccuparmi, come se la parola non viaggiasse velocemente e lontano. Li ho chiamati da New York, dove sto attualmente studiando, e ho posto domande di cui già conoscevo le risposte.

Avete intenzione di dormire per strada? C’è qualche speranza? Perché il giudice non guarda i nostri documenti? Come si sentono i vicini? Come possiamo permetterci le spese legali dell’occupazione? Che cosa faremo?

Mia madre mi implora di restare a New York. “Sono diventati più audaci nella loro arroganza e tirannia”, dice, descrivendo gli israeliani che vagano per il nostro quartiere con le loro armi, i loro diritti e quella che spesso sembra essere la loro forza di polizia personale.

Non ho potuto fare a meno di ricordare la mia defunta nonna che ricordava amaramente i tempi in cui non osavano mettere piede sulla nostra terra. Da quella sentenza, abbiamo presentato ricorso. Mi viene in mente la parola apartheid, ma dire che c’è asimmetria e ingiustizia nel sistema giudiziario israeliano è un grossolano eufemismo. Quello che abbiamo tra le mani è un sistema colonialista, ideologicamente guidato, costruito da e per i colonizzatori, che funziona esattamente come previsto. Queste leggi ingiuste non sono solo preferenziali – al servizio degli obiettivi demografici e politici del progetto sionista – sono nascoste dietro un mantello di legislazione quasi democratica e apparentemente discutibile. Mentre scrivo questo, il nostro avvocato di famiglia sta tentando di convincere un giudice dei coloni a pronunciarsi contro gli insediamenti: una zebra in balia di una giuria di iene.

Durante la nostra udienza del 9 febbraio, i palestinesi hanno protestato fuori dall’aula di tribunale in Salah Eddin Street, cantando “la morte sulla dignità!”

Tuttavia, il tribunale israeliano non ha preso alcuna decisione sul nostro appello. Potremmo avere notizie il mese prossimo, forse nemmeno.

Non sono rimasto sorpreso da questo risultato. Fin da ragazzo, il mio senso del tempo è stato intrinsecamente legato agli appuntamenti in tribunale. “Se rubano la casa” era un ritornello costante nel mio orecchio. L’ansia di anticipazione e incertezza mi ha accompagnato mentre crescevo e ha perseguitato la mia famiglia per decenni. Non abbiamo mai lasciato la casa come un nucleo familiare. Io o un altro membro della famiglia dovevamo restare a “sorvegliare la casa” nel caso venissero, come se il mio corpo di adolescente avesse la forza di impedire a un gruppo di soldati di occupare la nostra casa. Nell’ultimo mezzo secolo, le autorità israeliane non hanno avuto successo nel sequestrare Sheikh Jarrah, e finora non è stato digerito dall’insaziabile appetito di terra del sionismo.

In 50 anni abbiamo imparato come liberarci dalla guerra psicologica dell’occupante. Comprendiamo che l’allungamento dei processi legali per decenni, annegarci nella burocrazia e farci pagare le tasse della nostra espropriazione sono tattiche standard di intimidazione.

Se ogni casa viene rilevata separatamente, se ogni caso si estende per decenni, la pulizia etnica di Sheikh Jarrah non sembrerà più un evento di espropriazione forzata di massa, ma piuttosto una serie di azioni legali individuali che sono eticamente problematiche ma alla fine insignificanti nella grande svolta del progetto coloniale. Ecco perché è importante comprendere la storia politica e giuridica di Sheikh Jarrah.

Nel 1956, il governo giordano e l’UNRWA costruirono un progetto di alloggi per 28 famiglie di rifugiati palestinesi a Sheikh Jarrah e accettarono di trasferire la proprietà della terra alle famiglie a condizione che pagassero una tassa nominale per tre anni. Mia nonna, nata a Gerusalemme, ha portato i suoi figli sfollati da Haifa ed è venuta. La Giordania non ha mantenuto la promessa di trasferire ufficialmente la proprietà. Non passò molto tempo prima che arrivassero i guai. Dopo che le forze israeliane hanno annesso illegalmente Gerusalemme nel 1967, le associazioni dei coloni hanno iniziato a rivendicare le nostre case come proprie all’inizio degli anni ’70.

Le loro narrazioni erano ampiamente incoerenti e i loro documenti erano scarsi e discutibili, nella migliore delle ipotesi. Eppure in qualche modo queste narrazioni prive di fondamento continuano a essere rese popolari nei media occidentali.

In un editoriale del New York Times del 2010 dal titolo sconcertante “Who Lives In Sheikh Jarrah?” l’autore non nomina o intervista nemmeno uno degli indigeni del quartiere, molti dei quali erano stati cacciati dalle loro case al momento in cui l’articolo è stato scritto. Invece, l’autore scrive che i tribunali israeliani hanno stabilito che le nostre case “sono in realtà legalmente di proprietà di ebrei israeliani”, senza menzionare il rifiuto delle autorità israeliane di autenticare o indagare sui documenti forniti dai coloni, anche se i nostri avvocati li hanno ripetutamente contestati.



Nello stesso modo, il tribunale non esaminerà nemmeno i nostri documenti.

È davvero una sorpresa che il sistema coloniale dia sempre copertura legale al colonizzatore?

Ho visto il caffè bollire e rovesciarsi sul fornello molte volte mentre mia nonna si precipitava ad aprire la porta. Di solito erano due coloni con accenti di Brooklyn e la cercavano per darle il ben servito. Mi sono seduto umiliato sul divano e ho aspettato che le mie zanne crescessero. Oggi è chiaro per me che le aspirazioni di questi coloni non si limitano a inacidire gli ultimi decenni della vita di mia nonna. Sono imperturbabili e sostenuti da miliardari. Le organizzazioni di coloni come Nahalat Shimon, Ateret Cohanim ed El-Ad sono imprese immobiliari multimiliardarie, con uffici in tutto il mondo, e sono responsabili dell’espropriazione e della pulizia etnica delle comunità palestinesi indigene a Silwan, Batan El Hawa e Sheikh Jarrah, tra gli altri.

Queste organizzazioni di coloni illegali sono state esplicite e piuttosto orgogliose dei loro sforzi di giudaizzare la città. I loro legami con il governo israeliano sono ben documentati ed i loro sostenitori rimangono indiscussi.

Nel settembre 2020, un rapporto della BBC ha rivelato che Roman Abramovich, proprietario della squadra di calcio della Premier League inglese Chelsea, ha donato $ 100 milioni a El-Ad. Innumerevoli sindaci e ministri israeliani hanno sfilato per Sheikh Jarrah, meravigliandosi di “portare casa dopo casa” e promettendo “continuità ebraica” a Gerusalemme. Per le 12 famiglie di rifugiati attualmente minacciate di espropriazione a Sheikh Jarrah, sono preoccupate per il destino più ampio dei palestinesi a Gerusalemme tanto quanto per i loro senzatetto. “Se Sheikh Jarrah cade, Gerusalemme seguirà”, dice uno dei residenti. I piani urbani delle autorità israeliane confermano tale valutazione.

L’appetito sionista sulla posizione strategica principale di Sheikh Jarrah non si è fermata dal 1948. Dall’occupazione del 1967 della parte orientale di Gerusalemme, il quartiere è stato circondato da avamposti di coloni, insediamenti e quartier generale della polizia di frontiera, recidendo legami sociali ed economici secolari con le vicine comunità palestinesi. La visione sionista di una comunità completamente etnicamente ripulita dalle sue popolazioni indigene è alimentata da organizzazioni di coloni sostenute da miliardari e autorizzate dal governo che agiscono con completa arroganza e impunità. Se i sionisti riusciranno a rubare Sheikh Jarrah, ruberanno tutta Gerusalemme, poiché è il cuore di apertura della Città Vecchia, e anche Silwan, Batan El-Hawa, insieme ad altre aree, cadranno come tessere del domino.

Sheikh Jarrah è ancora una volta in prima linea nella battaglia per Gerusalemme. Per noi che viviamo lì, la storia è adesso. La nostra espropriazione si estende oltre la perdita di proprietà – significa anche la perdita dell’identità palestinese di Gerusalemme e presagisce un destino orribile per la popolazione indigena rimasta in declino nella città.

“Che cosa faremo?” Chiedo a mia madre al telefono. Lei risponde: “Non ce ne andremo”.

Nota del redattore: il 16 febbraio, il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha respinto l’appello presentato dalle famiglie di Sheikh Jarrah contro un ordine del tribunale di espropriarle dalle loro case. La corte ha ordinato a 27 persone di sei famiglie a Sheikh Jarrah, inclusa la famiglia di Mohammed El-Kurd, di lasciare le loro case entro il 2 maggio 2021.