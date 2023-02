Senza amore a Gaza: Samar, Salama e la politica di separazione di Israele

Articolo pubblicato originariamente su Palestine Chronicle e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Aseel Mousa*

Samar Ibrahim è una delle migliaia di palestinesi colpiti dalla politica di separazione di Israele. (Foto: Aseel Mousa, The Palestine Chronicle)

“Sono sola qui. Mi manca essere circondata dall’amore di mio marito e della mia famiglia. Il Ramadan è alle porte, desidero trascorrerlo con loro”. Queste le parole di Samar Ibrahim, 28 anni, madre di tre figli.

Samar vive nella Striscia di Gaza, mentre suo marito Salama vive nella Cisgiordania occupata. Samar è stanca di dover gestire da sola la responsabilità dei suoi figli, poiché Israele le impedisce di trasferirsi in Cisgiordania e di vivere con suo marito.

“Mio marito, Salama Ibrahim, è originario della Cisgiordania. Ci siamo sposati nell’aprile 2012. Abbiamo fatto domanda per cambiare il nostro indirizzo nel 2011, perché avevamo deciso di tornare in Cisgiordania e vivere con le nostre famiglie”.

Tuttavia, come migliaia di famiglie palestinesi miste di Gaza e Cisgiordania, Salama e Samar subiscono la “politica di separazione” di Israele.

“Nell’agosto 2021, la richiesta di Salama di cambiare indirizzo è stata approvata, ma la mia non ha ricevuto alcuna risposta positiva”, ha raccontato Samar al Palestine Chronicle.

Salama ha chiesto un permesso di uscita per poter attraversare il confine di Erez e ricongiungersi con la sua famiglia in Cisgiordania. Le autorità israeliane hanno rilasciato il permesso di uscita nel gennaio 2022. Ha aspettato cinque mesi per ottenere il permesso.

Dal blocco terrestre, marittimo e aereo imposto alla Striscia di Gaza nel 2007, Israele ha fortemente limitato la libertà di movimento tra Gaza e la Cisgiordania.

Salama è riuscito a viaggiare, sperando che la richiesta di “cambio di indirizzo” della moglie fosse presto approvata, in modo che lei e i loro figli potessero vivere con lui.

“Sto ancora aspettando invano, mi sento così triste, spaventato e stressato. Ho fatto tutto quello che potevo. Non ho altro da fare che aspettare sempre di più. Piango ogni notte quando penso a quanto mi sento sola senza mio marito. Sono responsabile di tre bambini”, ha detto Samar.

“Mi sento sempre impotente quando mi chiedono del padre e quando mi chiedono di andare a trovarli a scuola con il padre, come colleghi e amici”, ha detto Samar.

La madre disperata ha raccontato di aver presentato un numero illimitato di richieste di permesso di uscita, ma di aver ricevuto sempre la risposta “richiesta in fase di revisione”.

“Ricordo quando aspettavo l’esito della richiesta di permesso di uscita che avevo presentato prima di Eid Al-Adha. Ho pregato tutto il tempo perché venisse approvata, ma purtroppo non è stato così”, ha aggiunto Samar.

“La mia unica figlia e i miei due figli erano così sconvolti quando ho detto loro che non avremmo potuto trascorrere la festa dell’Eid con il loro padre”.

Il processo di cambio delle carte d’identità dei cittadini da Gaza alla Cisgiordania era relativamente più semplice prima della prima Intifada (rivolta) palestinese del 1987.

Come parte della sua politica di separazione, negli anni ’90 Israele ha limitato la libertà di movimento dei palestinesi tra Gaza e la Cisgiordania. In questo modo, ha isolato completamente la Striscia di Gaza.

I palestinesi che vogliono spostarsi tra Gaza e la Cisgiordania devono passare attraverso il valico di Beit Hanoun (Erez) ottenendo un permesso di uscita dalle autorità israeliane. Tali permessi sono concessi solo in “circostanze umanitarie eccezionali”, tra cui casi di emergenza medica, personale di organizzazioni internazionali o studenti con borse di studio all’estero.

“Il mio figlio più piccolo, Salameh, ha un anno e mezzo e non riconosce suo padre perché quando è partito aveva solo cinque mesi. Ho paura che possano passare mesi o anni senza che Salamah abbia la possibilità di conoscere suo padre”.

La mancanza di opportunità nella Striscia di Gaza e la crisi economica dovuta al lungo blocco israeliano costringono la popolazione di Gaza a cercare lavoro in Cisgiordania.

Secondo l’Ufficio centrale di statistica palestinese (PCBS), il tasso di disoccupazione a Gaza era del 44,1% nel secondo trimestre del 2022, rispetto al 13,8% della Cisgiordania.

“La sofferenza di vivere a Gaza aumenta di giorno in giorno, perché devo provvedere ai miei figli con i pochi soldi che mio marito ci manda. Non riesce a trovare un lavoro stabile, e qualsiasi cifra guadagni la usa per lo più per pagarsi l’affitto”. È una lotta costante

Perdere la mia famiglia per sempre

La storia di Samar e Salama non è unica.

Saleem Hussien, 30 anni, padre di tre figli, viene da Gaza. Vive nella Striscia di Gaza, mentre la sua famiglia vive in Cisgiordania. Ha un disperato bisogno che le autorità israeliane approvino la sua richiesta di cambiare indirizzo, in modo da poter raggiungere la sua famiglia.

“Mia moglie, Miassar, e io ci siamo sposati nel giugno 2014 e abbiamo tre figli: Mohammed, 9 anni, Fatima, 8 anni, e Sakher, 6 anni. Nel 2011, mia suocera, che vive in Cisgiordania, ha chiesto a mia moglie di cambiare indirizzo e anche la mia famiglia ha fatto lo stesso per me”, ha dichiarato Saleem al Palestine Chronicle.

Il regime di apartheid di Israele priva centinaia di famiglie palestinesi della possibilità di vivere insieme quando un coniuge è della Cisgiordania e l’altro di Gaza. In questi casi, le famiglie hanno solo scelte difficili: o vivere insieme a Gaza – sotto l’assedio israeliano, sopportando le difficoltà finanziarie e la separazione dalla famiglia in Cisgiordania – o vivere separati, il che significa che i bambini saranno cresciuti con uno solo dei genitori.

“Nell’agosto 2021, le autorità israeliane hanno approvato la domanda di mia moglie. Dopo aver presentato la domanda di permesso di uscita per lei e i miei figli, sono riusciti a lasciare la Striscia di Gaza il 14 aprile 2022, lasciandomi solo”, ha raccontato Saleem.

Secondo l’organizzazione israeliana per i diritti B’tselem, il numero di famiglie palestinesi colpite dalla politica israeliana è stimato in diverse migliaia.

Questa politica israeliana viola i diritti di donne, bambini e uomini palestinesi, che sono costretti a vivere separati dalle loro famiglie.

Israele li costringe a vivere una vita di solitudine, mentre le loro famiglie sono vive e nulla li separa se non una barriera di confine israeliana arbitraria che ha negato loro la libertà di vivere una vita normale.

“Israele mi ha privato di mia madre per 20 anni e ora mi ha privato di mia moglie e dei miei figli. Ogni sera mi siedo a parlare con le loro foto”, ha detto Saleem.

“Il mio figlio più giovane, Sakher, non mi conosce bene e i suoi fratelli mi parlano al telefono, rimproverandomi di non essere con loro”.

Saleem lavorava come elettricista, ma ora non ha più un lavoro a causa delle dure condizioni finanziarie di Gaza. Riesce a malapena a mandare alla moglie pochi soldi per lei e i loro figli.

Anche se Israele sostiene di non avere responsabilità nei confronti della popolazione di Gaza dopo aver attuato il cosiddetto Piano di disimpegno nel 2005, continua a controllare quasi tutti gli aspetti della loro vita: La loro situazione economica, la loro istruzione, la loro salute e le loro relazioni con coniugi, genitori e altri parenti.

Per alcuni la situazione è più difficile di altri. Saleem, ad esempio, soffre di una malattia renale e le sue condizioni di salute stanno rapidamente peggiorando.

“Ho bisogno che la mia famiglia sia con me. Ho bisogno di stare con loro. Questo mi aiuterà psicologicamente”, ha detto Saleem.

“Non vedo l’ora di riunirmi alla mia famiglia. Ho sofferto per molti anni a causa di questa situazione. Non ho partecipato al matrimonio di mia sorella, che si è tenuto in Cisgiordania, perché le autorità israeliane hanno respinto la mia richiesta di permesso di uscita. Ora ho il terrore di perdere la mia famiglia per sempre, e perdere loro significa perdere tutta la mia vita”.

Come un orfano

Odai Salem, 23 anni, vive da solo dopo che la sua famiglia ha ricevuto dalle autorità israeliane l’autorizzazione a cambiare indirizzo e a vivere in Cisgiordania.

“Vivo a casa di mia zia, ma mi sento ancora solo. Ho bisogno di mia madre, di mio padre e dei miei fratelli. Non vedo mio padre dal 2012”, ha detto Odai.

Nel 2012, il padre di Odai ha lasciato Gaza per lavorare nell’edilizia e vivere in Cisgiordania, a circa 80 chilometri di distanza. Pensava che gli sarebbero bastati pochi giorni per far sì che la sua famiglia a Gaza lo raggiungesse in Cisgiordania. Si sbagliava. Sette anni dopo, la famiglia sta ancora aspettando il ricongiungimento.

“Nel gennaio 2021, mia madre e i miei fratelli hanno ottenuto da Israele l’autorizzazione a cambiare indirizzo, quindi si sono trasferiti per ricongiungersi con mio padre, ma io non ho potuto accompagnarli, perché le autorità israeliane mi hanno impedito di cambiare indirizzo”, ha raccontato Odai al Palestine Chronicle.

Odai non ha potuto studiare all’università, perché non ha alcuna fonte di reddito. Suo padre riesce a malapena a coprire le spese della famiglia in Cisgiordania e può inviargli solo pochi soldi.

“È insopportabile! Mi sento come un orfano senza i miei genitori. Non so quanti anni passeranno senza la mia famiglia”.

* Aseel Mousa è una giornalista palestinese di Gaza. Si è laureata all’Università di Al-Azhar nel 2020 e da allora lavora come giornalista e traduttrice. I suoi articoli sono apparsi in diverse pubblicazioni online. Ha contribuito a questo articolo per The Palestine Chronicle.