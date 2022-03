Settimana contro l’apartheid israeliana 2022

Articolo pubblicato originariamente su BDS Italia

L’arte e la cultura hanno svolto un ruolo fondamentale nei movimenti di resistenza nel corso della storia. Quest’anno, la Settimana contro l’apartheid israeliana (IAW) celebrerà le culture della resistenza ed esplorerà i legami intersezionali tra la lotta di liberazione palestinese e le lotte globali per la giustizia.

Condivideremo esperienze che mirano a contrastare la cancellazione e l’imperialismo culturale presentando artisti, poeti e creatori dalla Palestina e dall’esilio, nonché da tutto il mondo, eventi che culmineranno in un raduno globale il 26 marzo.

Mai prima d’ora l’apartheid israeliana è stato così palpabile per i media tradizionali. La IAW si svilupperà sull’impulso dato dal rapporto di Amnesty International pubblicato a febbraio e farà avanzare le raccomandazioni e le richieste della campagne di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) che spingono l’ONU a indagare sull’apartheid israeliana (#UNinvestigateApartheid), per imporre l’embargo militare contro Israele (#MilitaryEmbargo), per coinvolgere la Corte Penale Internazionale (#ICC4Israel) e per imporre sanzioni a Israele (#SanctionsOnIsrael).

Partecipa alla 18° Settimana contro l’apartheid israeliana (IAW), che sostiene le campagne BDS per contribuire a porre fine a questo crimine contro l’umanità.

Globale:

Partecipa all’evento internazionale: Rally globale 2022 L’Arte contro l’apartheid

Sabato 26 marzo dalle 16:00 alle 17:30 in contemporanea mondiale.

Evento con artisti di tutto il mondo che pongono l’arte e la cultura come strumento della resistenza collettiva all’apartheid israeliana e a tutte le forme di razzismo e oppressione. Danza, musica, poesia, il raduno metterà in evidenza il ruolo che la cultura e l’arte svolgono nella decolonizzazione delle nostre menti.

Iscriviti!

In Italia:

Bologna

20 marzo ore 21.30

Proiezione: Sarura, Il futuro è un luogo sconosciuto

27 marzo ore 17.30

L’Arte nella lotta: un approccio decolonizzante

2 aprile ore 20.30

Arte e cultura contro l’apartheid israeliana

6 aprile ore 18.00

Israele e apartheid: quale futuro?

Genova

31 marzo

Proiezione documentario su Naji Al Ali – Lettura teatrale: Di Ritorno ad Haifa

2 Aprile

Presentazione del libro di Naji Al Ali: Handala – Un bambino in Palestina

8 Aprile

Incontro con i Giovani Palestinesi d’Italia

Messina

21 marzo ore 20.00

Proiezione: Naila and the uprising

Reggio Emilia

5 aprile ore 18.30

Israele-Palestina: Una questione di apartheid?

Roma

22 marzo ore 17.00

Amnesty International sull’Apartheid in Palestina

Torino

25 marzo ore 20.30

Il potere della musica: figli delle pietre in una terra difficile

26 marzo dalle 17.00

Art Against Apartheid

Trieste

25 marzo ore 18.30

Arte e Resistenza

Segnala altre iniziative IAW nelle vostre città: saranno inserite sul sito di BDS Italia

Le comunità di tutto il mondo organizzano azioni ed eventi IAW per ribadire che siamo uniti contro il razzismo. #UnitedAgainstRacism.

Partecipa anche tu!