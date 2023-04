Sfidando la repressione dell’Autorità Palestinese, gli insegnanti palestinesi conducono il più grande sciopero degli ultimi anni

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Vista di una scuola vuota a Nablus, nella Cisgiordania occupata, durante uno sciopero degli insegnanti palestinesi, 7 marzo 2023. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

In una crisi economica causata dalle politiche israeliane e dalla corruzione dell’Autorità palestinese, gli insegnanti stanno bloccando le scuole e le strade fino a quando non saranno soddisfatte le loro richieste.

Di Basel Adra

Migliaia di insegnanti palestinesi in Cisgiordania e a Gaza sono attualmente impegnati nel più grande e duraturo sciopero di questo tipo degli ultimi anni. Da due mesi, tutti gli insegnanti delle scuole pubbliche palestinesi si recano a insegnare nei gradi dal primo al dodicesimo solo al mattino e partecipano a manifestazioni per chiedere miglioramenti delle loro condizioni di lavoro, stipendi più alti e maggiore indipendenza nel sistema educativo.

Lo sciopero è coordinato attraverso piattaforme digitali come Facebook e Telegram da un gruppo indipendente di insegnanti-attivisti. Hanno scelto di rimanere anonimi – riferendosi solo al “Movimento degli insegnanti” – per ostacolare gli sforzi delle forze di sicurezza palestinesi di rintracciarli dall’inizio dello sciopero.

“Continuiamo a scioperare perché il governo continua a non soddisfare le nostre richieste”, ha dichiarato a +972 uno dei leader del Movimento degli insegnanti. “Abbiamo annunciato lo sciopero all’inizio di febbraio, dopo aver visto che non hanno rispettato gli obblighi assunti l’anno scorso”.

Durante l’anno scolastico precedente, gli insegnanti hanno condotto uno sciopero di 57 giorni che si è concluso con un accordo firmato dal Primo Ministro dell’Autorità Palestinese Mohammad Shtayyeh, in cui si impegnava ad aumentare gli stipendi degli insegnanti del 15% e a istituire un comitato degli insegnanti indipendente e democratico. Nessuna delle due cose si è realizzata.

“Vogliamo scegliere noi stessi i nostri rappresentanti nel comitato, in modo democratico”, ha dichiarato a +972 un rappresentante del movimento. “Oggi il governo sceglie la maggioranza dei membri del comitato e il comitato è burocraticamente subordinato al governo. Il risultato è che il comitato esprime la volontà del governo, non quella degli insegnanti”.

Lo sciopero interessa 52.000 insegnanti e quasi 1.000.000 di studenti in Cisgiordania e a Gaza. Il sistema scolastico pubblico in entrambi i territori è amministrato e finanziato dall’Autorità palestinese, mentre l’istruzione nei campi profughi è gestita dall’UNRWA, l’organismo delle Nazioni Unite che fornisce servizi agli sfollati della Nakba del 1948 e ai loro discendenti. I lavoratori dell’UNRWA sono in sciopero da 85 giorni, anche per protestare contro le ingiuste condizioni di lavoro.

I lavoratori del settore pubblico in tutta la Cisgiordania hanno protestato contro il governo dell’Autorità palestinese negli ultimi anni, tra cui medici, avvocati e giudici; lo sciopero degli insegnanti non è insolito a questo proposito. Tutte queste proteste si svolgono sullo sfondo di una grave crisi economica causata in gran parte dalle misure punitive di Israele contro l’Autorità palestinese. La principale di queste è una legge approvata nel 2018 che prevede di trattenere ogni anno mezzo miliardo di shekel (circa 140 milioni di dollari) dalle tasse che Israele raccoglie e trasferisce all’Autorità palestinese in conformità con gli accordi di Oslo, a causa del sostegno finanziario dell’Autorità palestinese alle famiglie dei detenuti nelle carceri israeliane.

Altri fattori che hanno contribuito alla crisi economica sono la corruzione dell’Autorità palestinese e delle sue agenzie, la riduzione degli aiuti inviati dagli Stati Uniti e dall’Europa e le limitazioni imposte dall’occupazione israeliana, che impediscono lo sviluppo palestinese nella maggior parte della Cisgiordania. Tra la pandemia di COVID-19, lo sciopero dello scorso anno e la crisi attuale, l’istruzione di un’intera generazione di studenti palestinesi è stata profondamente compromessa.

A marzo, gli insegnanti hanno organizzato una manifestazione di massa a Ramallah, alla quale hanno partecipato in migliaia. L’Autorità palestinese ha eretto dei posti di blocco sulle strade che portavano alla protesta, nel tentativo di bloccare gli insegnanti che arrivavano da fuori città. Un rappresentante del Movimento degli insegnanti ha dichiarato a +972: “Il governo punisce tutti gli insegnanti che partecipano allo sciopero tagliando i nostri stipendi ogni mese tra i 1.000 e i 1.500 shekel – per le ore trascorse in sciopero”.

Secondo Samed Sanobar, che ha contribuito a guidare lo sciopero degli insegnanti nel 2016 e ad elaborare la richiesta di un comitato indipendente per gli insegnanti, anche le misure punitive di Israele e le pressioni dell’Autorità palestinese e delle forze di sicurezza contro i manifestanti non sono nuove. “All’epoca abbiamo raccolto le firme di oltre 15.000 insegnanti. Ma le forze di sicurezza ci hanno inseguito. Ci hanno impedito di affittare spazi per le nostre conferenze ed eventi. Quando passavamo davanti a caffè e ristoranti per raccogliere le firme, i proprietari dei negozi ci ordinavano di cacciarci”.

“Alla fine”, continua Sanobar, “mi hanno obbligato ad andare in pensione anticipata, anche se ho solo 31 anni, come modo per punirmi per lo sciopero. La stessa cosa è successa anche a due miei colleghi”. I leader dell’attuale protesta temono di essere costretti a pagare un prezzo simile per la loro organizzazione.