Shaul Arieli: CONTINUA LA MARCIA DELLA FOLLIA NEGLI INSEDIAMENTI. DAL 1993 AD OGGI (2020)

La società ultraortodossa è diventata il motore della crescita della popolazione ebraica in Cisgiordania, con Israele che paga un prezzo sempre più esorbitante per questa politica Shaul Arieli | 15 ottobre 2020 | 13:23

Circa due settimane fa il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ordinato la convocazione della commissione di pianificazione dell’Amministrazione Civile, con l’obiettivo di approvare la costruzione di costruzioni in Giudea e Samaria – nella misura di 5.400 unità abitative in dozzine di località. Chiaramente questa mossa – dopo aver sospeso la pianificazione della costruzione in Giudea e Samaria lo scorso febbraio per non danneggiare gli accordi con Emirati Arabi Uniti e Bahrein , è un pagamento politico finalizzato alla sua sopravvivenza. Tuttavia, questo è ancora un altro passo nella marcia della follia della continua costruzione negli insediamenti della Cisgiordania. Questo è un enorme spreco di risorse a spese della società israeliana e accresce l’illusione che sarà possibile dettare ai palestinesi un accordo di pace e la cessazione del conflitto insieme all’annessione di tutti gli insediamenti a Israele. Pochi tenteranno di spiegare la “logica” nella mappa dell ‘”iniziativa Trump” che Netanyahu ha caldamente adottato – che affida a Israele e alle forze di difesa israeliane la costruzione e la sicurezza di un nuovo confine tre volte più lungo di tutti gli altri confini di Israele – per motivi di sicurezza che sono diventati obsoleti. Molti altri indicheranno il motivo principale: il desiderio di impedire l’evacuazione di eventuali insediamenti o avamposti illegali al fine di ostacolare l’attuazione della soluzione dei due stati. Questo confine si estende lungo un percorso illogico e di una lunghezza illogica al fine di annettere dozzine di insediamenti isolati e minuscoli, creando 17 enclave israeliane che si trovano all’interno del territorio della Palestina che sarà annessa a Israel e. Questo confine allucinatorio è nato per elargire un sussidio politico ai nazionalisti messianici del Likud che credono nel comandamento di ereditare la terra” e per dare una risposta alla paura nutrita da parte del pubblico di una “guerra civile” che si scatenerebbe per l’evacuazione forzata di un gran numero di coloni. Questa situazione sta incoraggiando gli oppositori di una soluzione dello status permanente a continuare a investire ingenti somme di denaro statale per espandere gli insediamenti in generale e in particolare gli insediamenti isolati che incidono sulla contiguità territoriale palestinese. Fino alla firma degli accordi di Oslo nel 1993 , la maggior parte del pubblico non vedeva nulla di sbagliato negli insediamenti e giustificava persino la loro costruzione a causa del rifiuto palestinese di riconoscere Israele sulla base delle risoluzioni internazionali e di firmare un accordo di pace con esso. Da quando Israele ha firmato gli accordi di Oslo , che si basano sulla risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ossia al ritorno alle linee del 1967, era chiaro a tutti i primi ministri e ministri del Governo che , nel momento in cui i palestinesi avrebbero soddisfatto i requisiti di sicurezza di Israele per mezzo di accordi funzionali, sul modello degli accordi con l’Egitto e la Giordania (come è stato effettivamente fatto), un accordo permanente sarebbe stato il futuro di ogni negoziato . Come hanno agito, allora, i governi di Israele rispetto all’ostacolo degli insediamenti dalla firma degli accordi di Oslo? Come sostengono i palestinesi hanno fatto tutto quanto in loro potere per aumentare le dimensioni del territorio annesso a Israele a loro spese? peggio ancora, creare una realtà percepita dall’opinione pubblica israeliana come una realtà che non consente alcuna soluzione a due stati a un prezzo nazionale ragionevole? Oppure hanno lavorato per ridurre al minimo l’influenza di questo ostacolo pur di raggiungere un accordo? Ci concentreremo su questo problema in Giudea e Samaria , dato che gli israeliani sono stati evacuati dalla Striscia di Gaza nel 2005 e a Gerusalemme le due parti hanno concordato in passato di dividere Gerusalemme Est su base demografica. Nel 1993, dopo 26 anni di occupazione e insediamento, in Giudea e Samaria c’erano 110.000 israeliani (il 2 per cento della popolazione totale di Israele), di cui il 75 per cento viveva nei blocchi di insediamenti e adiacenti alla Linea Verde. Cioè, nell’ l’ipotesi di lavoro degli scambi di territori, accettati dai palestinesi, l’evacuazione israeliana comprendeva solo 27.000 persone, ovvero 6.500 famiglie. Questo numero costituiva circa lo 0,5 per cento della popolazione di Israele, ovvero un terzo del numero di palestinesi che attualmente vivono nell’Area C, ai quali anche coloro che chiedono di annetterli sono disposti a concedere la cittadinanza israeliana. Numeri trascurabili dal punto di vista nazionale perché durante quel decennio Israele aveva assorbito un milione di immigrati dall’ex Unione Sovietica. Dopo Oslo come si sono comportati i governi di Israele nel periodo intercorrente tra la firma degli Accordi di Oslo e i colloqui di Camp David del 2000 ( sette anni divisi tra i primi ministri Netanyahu, Yitzhak Rabin, Shimon Peres e Ehud Barak) ? Hanno portato 80, 000 israeliani in Giudea e Samaria (un aumento del 73 per cento) .Di questi il 62 per cento era rappresentato dall’immigrazione dall’interno della linea verde. A Camp David, Barak propose di annettere il 13 per cento della Cisgiordania con 156.000 persone , pari all’82 per cento di tutti gli israeliani in Giudea e Samaria. Stando così le cose una futura evacuazione avrebbe coinvolto altre 7.000 persone o 1.700 famiglie (un’aggiunta del 20%). Nel 2001, il numero di israeliani in Giudea e Samaria era salito a 201.000 . A Taba quell’anno, Barak propose di annettere a Israele dal 6 all’8% del territorio con 145.000 israeliani (72%) , aumentando il numero di sfollati previsti a 56.000 , più del doppio del numero del 1993. I palestinesi proposero un’annessione del 3% del territorio con solo 96.000 israeliani e l’ evacuazione dei restanti 105.000. Ai colloqui di Annapolis nel 2008 , dopo altri sette anni divisi tra i primi ministri Ariel Sharon ed Ehud Olmert, il numero di israeliani in Giudea e Samaria era salito di 90.000 (un aumento del 44 per cento rispetto al 2001) e aveva raggiunto i 291.000. Di questi, 32.000 erano rappresentati dall’immigrazione dall’interno della Green Line (36%) .Nei negoziati, Olmert propose di annettere il 6,5% della Cisgiordania con 211.000 israelian i e di evacuare 80.000 coloni – tre volte di più di quanto Israele avrebbe dovuto evacuare nel 1993. Nella proposta palestinese, il numero di israeliani che dovevano essere evacuati salì a 176.000. Netanyahu ha portato il numero di israeliani in Giudea e Samaria, entro la fine del 2018, a 428.000, il 47% in più rispetto a quanti erano nei colloqui di Annapolis. La loro proporzione nella popolazione totale di Israele era 2,5 volte superiore rispetto al 1993 e si attestava al 4,8%. Va sottolineato che durante il decennio sotto Netanyahu, nonostante la relativa quiete, il tasso di immigrazione dall’interno della linea verde verso la Giudea e la Samaria era sceso gradualmente al 20 per cento, mentre l’aumento naturale in Giudea e Samaria, metà di questo nelle città ultra-ortodosse di Modi’in Ilit e Betar Ilit, era gradualmente salito rappresentando l’80 per cento dell’aumento totale. La società ultraortodossa – o haredi -, che nel 1993 contava solo 6.000 membri che vivevano in Giudea e Samaria (il 5,5% di tutti gli israeliani lì), era diventata il motore della crescita della popolazione dei coloni. Nel 2018, il loro numero ha raggiunto 150.000 (35% della popolazione israeliana in Giudea e Samaria) e si prevede che entro un decennio rappresenterà la metà di tutti gli israeliani in Giudea e Samaria . Più della metà dei permessi per nuove unità abitative (2.929) sarà assegnata alla città Haredi di Betar Ilit. Se esaminiamo la proposta di Olmert nel 2008 alla luce della situazione attuale, Israele dovrebbe ora evacuare 114.000 israeliani . Cioè un numero superiore al numero totale di israeliani che vivevano in Giudea e Samaria nel 1993, e 4,2 volte il numero di israeliani ai quali sarebbe stato richiesto di evacuare nel 1993. Da questa analisi emerge che Israele, sotto tutti i suoi primi ministri, ha scelto una politica che ha portato ad un inasprimento dell’ostacolo che comporta l’evacuazione degli israeliani , favorendo l’immigrazione, la costruzione e l’espansione degli insediamenti nel loro complesso e in particolare degli insediamenti isolati al di fuori dei grandi blocchi. I primi ministri lo hanno fatto per diversi motivi: Barak credeva che una soluzione per uno status permanente potesse essere raggiunta durante il suo mandato e quindi non aveva molta importanza l’aggiunta di migliaia di sfollati. Netanyahu vide l’aumento del numero di coloni come uno strumento per distruggere una soluzione a due stati e persuadere il pubblico che è possibile imporre ai palestinesi un’autonomia solo culturale.Dagli accordi di Oslo il numero di israeliani che vivono in Giudea e Samaria è aumentato del 289% , mentre la popolazione di Israele nel suo complesso è aumentata del 68%. In altre parole, nei 26 anni intercorsi tra la Guerra dei Sei Giorni e gli Accordi di Oslo, il numero dei coloni è aumentato in media di 4.000 all’anno e nei 27 anni trascorsi dagli accordi, in media di 12.000 persone all’anno. Israele ha preferito gli insediamenti anche a Gerusalemme est , dove il numero di israeliani nel 1993 era di 115.000, rispetto ai 218.000 nel 2018 (un aumento dell’ 89% ). Nell’ultimo decennio sotto Netanyahu , la maggior parte della costruzione è avvenuta in luoghi isolati e il governo ha anche approvato miliardi di shekel per migliorare le strade di accesso. Nell’ambito delle nuove autorizzazioni, quasi 2.000 abitazioni sono state assegnate agli insediamenti isolati nel profondo dell’area palestinese, tra questi Eli (629),(141), Har Bracha (286), Pnei Kedem (120) Einav (181) e Shim’a (21). Se Israele avesse sospeso l’espansione degli insediamenti isolati, avrebbe affrontato meno sfide nei negoziati per evacuare gli abitanti di quegli insediamenti, che costituiscono una porzione minore della popolazione israeliana in Giudea e Samaria. Il numero di abitanti nelle 17 enclavi israeliane nel piano Trump – che in qualsiasi scenario distruggerà la contiguità palestinese (previsto da Ariel Sharon nel contesto del piano di disimpegno) era di 5.100 abitanti nel 1993 , più che triplicato nel 2018, raggiungendo 16.400 persone . Soluzione a due stati ancora fattibile, ma più costosa. Nonostante tutte queste mosse, questa politica , totalmente priva di responsabilità nazionale, non è riuscita a creare una realtà demografica e spaziale che potrebbe dettare ai palestinesi l’iniziativa Trump o qualsiasi altra proposta. Né questa politica è riuscita a cambiare la politica dei paesi arabi, compresi quelli con i quali abbiamo recentemente firmato accordi, o della comunità internazionale. Tutti loro vedono ancora le linee del 1967 come base per il futuro confine di Israele, con scambi 1:1 di territori. Inoltre questa politica non è riuscita a eliminare la possibilità della soluzione dei due Stati, perché Israele può mantenere sotto la sua sovranità l’80% degli israeliani che vivono oltre la linea verde su meno del 4% del territorio della Cisgiordania e può assorbire gli sfollati per quanto riguarda l’alloggio e l’occupazione. La politica di espansione degli insediamenti in Giudea e Samaria era e rimane terribilmente costosa per lo Stato di Israele in termini di sicurezza, di economia e società . La maggior parte delle forze di sicurezza in Cisgiordania sono investite nella protezione degli insediamenti e delle strade per raggiungerli, così come nel prevenire il terrorismo contro i palestinesi da parte degli estremisti israeliani. E anno dopo anno, Israele ha dovuto aumentare i suoi sussidi ai coloni, la cui classifica sta gradualmente scendendo in fondo alla scala socioeconomica. Con il passare del tempo, questa politica non sta ottenendo alcun risultato, ma piuttosto sta aumentando il prezzo che paghiamo oggi e che dovremo pagare in futuro.

Col. (res.) Dr. Shaul Arieli è ricercatore presso il Truman Institute for the Advancement of Peace presso Hebrew University e membro dell’Israel Policy Forum HAARETZ.COM